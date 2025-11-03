Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo Sonego e Berrettini (LIVE)

03/11/2025 09:05 20 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) -1° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
Damir Dzumhur BIH vs Jacob Fearnley GBR
ATP Athens
Damir Dzumhur
15
2
Jacob Fearnley
30
1
Mostra dettagli

Miomir Kecmanovic SRB vs Kamil Majchrzak POL

Il match deve ancora iniziare

Stan Wawrinka SUI vs Botic van de Zandschulp NED (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Alexandre Muller FRA vs Jan-Lennard Struff GER

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 14:00
Eliot Spizzirri USA vs Laslo Djere SRB

Il match deve ancora iniziare

Santiago Gonzalez MEX / David Pel NED vs Tomas Martin Etcheverry ARG / Alejandro Tabilo CHI

Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Marcos Giron USA / Evan King USA

Il match deve ancora iniziare

Reilly Opelka USA vs Vit Kopriva CZE

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Court Central – ore 12:00
Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA vs Dan Added FRA / Tom Paris FRA
ATP Metz
Theo Arribage / Albano Olivetti
5
2
7
0
Dan Added / Tom Paris
8
6
5
0
Mostra dettagli

Jan Choinski GBR vs Lorenzo Sonego ITA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Vitaliy Sachko UKR

Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA vs Cameron Norrie GBR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Matteo Berrettini ITA vs Quentin Halys FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA vs Jakub Paul SUI / Matej Vocel CZE

ATP Metz
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [3]
4
6
10
Jakub Paul / Matej Vocel
6
0
7
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Mostra dettagli

Ugo Blanchet FRA vs Learner Tien USA (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Clement Tabur FRA vs Aleksandar Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

Petr Nouza CZE / Patrik Rikl CZE vs Diego Hidalgo ECU / Patrik Trhac USA

Il match deve ancora iniziare

20 commenti. Lasciane uno!

JOA20 (Guest) 03-11-2025 13:15

Fearnley perde il primo turno di servizio con 4 doppi falli 😮

 20
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il GUEst 03-11-2025 13:14

@ PeppiTennis (#4514201)

Onestamente? Non me ne può fregare di meno, non sono soldi che entrano a me

 19
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PeppiTennis (Guest) 03-11-2025 12:30

Musetti si allena a La Spezia ed è seguito da tecnici della federazione. Notoriamente sappiamo che la federazione è praticamente di proprietà privata Binaghi che ha un appannaggio vicino a 500.000 EUR. Residenza a Montecarlo per Musetti ok, ma per i motivi citati dovrebbe pagare le tasse in Italia perché è qui che di fatto si svolge il suo business per la maggior parte dell’anno, ovvero non ci sono dubbi che la metà dei giorni in un anno Musetti la trascorra in Italia (il resto in giro per tornei, etc.). Siete d’accordo?

 18
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M.
Gionni (Guest) 03-11-2025 12:26

@ JOA20 (#4514168)

Potrebbero spostare il limite almeno al secondo giorno di gioco, evitando di far giocare al primo giorno giocatori che potrebbero essere coinvolti nel cambio di teste di serie, come in realtà è stato fatto…).
Già il torneo è abbastanza in tono minore con questi ritiri, in più hai 2 lucky loser al secondo turno, non mi stupisce che questo torneo non sarà in calendario l’anno prossimo.

 17
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Lo Scriba 03-11-2025 12:18

Scritto da wild
anche oggi la solita svelenata sul muso, secondo me lui sa che nole non va a torino, non vincerà tornei ma è 9 al mondo, preferireste un torneo o 9 al mondo per voi? per lui so già che direste aahh meglio vincere il challener di cagliari o l’atp 249 di forlimpopoli che 9 al mondo sennò che uomo è

Se fosse al corrente del ritiro di Nole, perché mai gioca ad Atene invece di riposarsi come tutti gli altri partecipanti alle Finals?

 16
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 03-11-2025 12:04

Ei doppisti errani e paolini.

 15
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 03-11-2025 12:04

Forza sonego e berrettini.

 14
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 03-11-2025 11:51

Scritto da Il GUEst

Scritto da JOA20

Scritto da Gionni
In pratica, su 8 teste di serie, 3 si sono già ritirate prima dell’inizio del torneo.
Perché non sono state sostituite, scalando la classifica (Altmaier, Royer Mpetshi…) , invece che mettere 2 LL già al secondo turno?
C’è una regola a tal proposito?

Anche io non capisco perché non hanno modificato i tabelloni, ci dovrebbe essere una scadenza oltre la quale non è più possibile scalare le teste di serie ma non è del tutto chiaro quale sia.

Ieri sono iniziate delle partite di primo turno (a Metz Cazaux-Mannarino e Gaston-Atmane), non è che i forfait sono arrivati dopo che uno di questi incontri era già iniziato? In tal caso mi risulta che vadano ripescati LL senza quindi la possibilità di scalare le teste di serie

Sì, mi sa che è come dici tu, una volta pubblicato l’ordine di gioco del primo giorno non è più possibile scalare le teste di serie. Certo però che potrebbero evitare di dare ai LL il posto con bye come è stato per Echargui a Metz, lui era stato sorteggiato assieme ai qualificati…

 13
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
DANCAS 03-11-2025 11:43

Scritto da Scolaretto
FAA si e’ ritirato a Metz. Il Muso ha l’occasione di andare comunque a Torino e di zittire molti di noi che, pur apprezzandolo, rimarchiamo che non vince un torneo da 3 anni e che sul più bello non sa gestire la pressione. Mi auguro di cospargerci il capo di cenere.

I tifosi di Musetti questi problemi non se li fanno. Sappiamo benissimo
che quest’anno ha giocato una stagione di ottimo livello. Fognini arrivò alle Finals da riserva con circa 2500 punti in saccoccia, pur avendo vinto un 1000. Musetti ha 3685 punti, frutto di una stagione strepitosa anche se non ha potuto partecipare alla stagione sull’erba, che nel 2024 gli diede una valanga di punti. Ha giocato una stagione su terra rossa strepitosa, con la finale a Montecarlo e le semi di Roma e Parigi, e potrà giocarsi la possibilità di partecipare da titolare ai masters grazie agli evidenti miglioramenti sul veloce in termini di gioco e risultati.
Da tifoso di Musetti, spero che vada alle finals, ma ciò che spero più di ogni altra cosa è che possa giocare il clou della sua stagione 2026 (terra rossa e erba ) al massimo della sua forma. Li può scrivere la storia.
Se non vincerà Metz, francamente, me ne farò una ragione. E comunque credo che giocherà comunque le Finals al posto di Nole.

 12
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Il GUEst 03-11-2025 11:42

Scritto da JOA20

Scritto da Gionni
In pratica, su 8 teste di serie, 3 si sono già ritirate prima dell’inizio del torneo.
Perché non sono state sostituite, scalando la classifica (Altmaier, Royer Mpetshi…) , invece che mettere 2 LL già al secondo turno?
C’è una regola a tal proposito?

Anche io non capisco perché non hanno modificato i tabelloni, ci dovrebbe essere una scadenza oltre la quale non è più possibile scalare le teste di serie ma non è del tutto chiaro quale sia.

Ieri sono iniziate delle partite di primo turno (a Metz Cazaux-Mannarino e Gaston-Atmane), non è che i forfait sono arrivati dopo che uno di questi incontri era già iniziato? In tal caso mi risulta che vadano ripescati LL senza quindi la possibilità di scalare le teste di serie

 11
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 03-11-2025 11:21

Scritto da Gionni
In pratica, su 8 teste di serie, 3 si sono già ritirate prima dell’inizio del torneo.
Perché non sono state sostituite, scalando la classifica (Altmaier, Royer Mpetshi…) , invece che mettere 2 LL già al secondo turno?
C’è una regola a tal proposito?

Anche io non capisco perché non hanno modificato i tabelloni, ci dovrebbe essere una scadenza oltre la quale non è più possibile scalare le teste di serie ma non è del tutto chiaro quale sia.

 10
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 03-11-2025 11:15

Scritto da wild
anche oggi la solita svelenata sul muso, secondo me lui sa che nole non va a torino, non vincerà tornei ma è 9 al mondo, preferireste un torneo o 9 al mondo per voi? per lui so già che direste aahh meglio vincere il challener di cagliari o l’atp 249 di forlimpopoli che 9 al mondo sennò che uomo è

veramente squalliduccia come battuta.. Lorenzo, lo sappiamo, non è un giocatore da cemento e probabilmente non lo sarà mai, ma ha dato tutto per arrivare alle finals, nessuno ha giocato tanto come lui, dal Nord America, all’Asia, all’Europa, non ha saltato un torneo, malgrado la compagna aspetti un figlio… non vi sentite almeno un po’ vermi quando sputate tanto veleno su un uomo che fatto enormi sacrifici per arrivare dove è ora, ossia un top-10, qualcosa che prima di Berrettini e Sinner ce la sognavamo di notte

 9
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Gionni (Guest) 03-11-2025 11:14

In pratica, su 8 teste di serie, 3 si sono già ritirate prima dell’inizio del torneo.
Perché non sono state sostituite, scalando la classifica (Altmaier, Royer Mpetshi…) , invece che mettere 2 LL già al secondo turno?
C’è una regola a tal proposito?

 8
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
OspiteSgradito (Guest) 03-11-2025 10:50

Bello e prestigioso qualificarsi per Torino. Ma se bisogna arrivarci distrutti fisicamente ed in affanno mentale per rimediare solo brutte figure, è solo controproducente.
Ottima la scelta di Auger e Musetti farebbe bene a fare altrettanto.
Ci si gioca la carta Nole e, al 90, si entra comunque.

 7
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
wild (Guest) 03-11-2025 10:13

anche oggi la solita svelenata sul muso, secondo me lui sa che nole non va a torino, non vincerà tornei ma è 9 al mondo, preferireste un torneo o 9 al mondo per voi? per lui so già che direste aahh meglio vincere il challener di cagliari o l’atp 249 di forlimpopoli che 9 al mondo sennò che uomo è

 6
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
LiveTennis.it Staff 03-11-2025 09:57

@ Giuliano da Viareggio (#4514081)

Il canadese non si è ancora cancellato ufficialmente. Lo farà oggi crediamo…

(1) Felix Auger-Aliassime [flag cc=CAN] vs Bye
(LL) Kyrian Jacquet [flag cc=FRA] vs (Q) Luca Van Assche [flag cc=FRA]
Arthur Cazaux [flag cc=FRA] vs Adrian Mannarino [flag cc=FRA]
Valentin Royer [flag cc=FRA] vs (7) Cameron Norrie [flag cc=GBR]

(4) Flavio Cobolli [flag cc=ITA] vs Bye
(Q) Jan Choinski [flag cc=GBR] vs Lorenzo Sonego [flag cc=ITA]
Terence Atmane [flag cc=FRA] vs (WC) Hugo Gaston [flag cc=FRA]
Daniel Altmaier [flag cc=GER] vs (6) Arthur Rinderknech [flag cc=FRA]

(Q) Clement Tabur [flag cc=FRA] vs Aleksandar Kovacevic [flag cc=USA]
(Q) Francesco Passaro [flag cc=ITA] vs (NG) Alexander Blockx [flag cc=BEL]
Giovanni Mpetshi Perricard [flag cc=FRA] vs (LL) Vitaliy Sachko [flag cc=UKR]
Bye vs (3) Alexander Bublik [flag cc=KAZ]

(8) Corentin Moutet [flag cc=FRA] vs Aleksandar Vukic [flag cc=AUS]
Matteo Berrettini [flag cc=ITA] vs Quentin Halys [flag cc=FRA]
(WC) Ugo Blanchet [flag cc=FRA] vs Learner Tien [flag cc=USA]
Bye vs (LL) Moez Echargui [flag cc=TUN]

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Giuliano da Viareggio (Guest) 03-11-2025 09:50

REDAZIONE: CHIEDO CORTESEMENTE SE POSSIBILE VEDERE IL TABELLONE DI METZ AGGIORNATO DOPO IL RITIRO DI ALIASSIME E L’INSERIMENTO DI PASSARO COME QUALIFICATO. GRAZIE

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Giuliano da Viareggio (Guest) 03-11-2025 09:36

Scritto da Scolaretto
FAA si e’ ritirato a Metz. Il Muso ha l’occasione di andare comunque a Torino e di zittire molti di noi che, pur apprezzandolo, rimarchiamo che non vince un torneo da 3 anni e che sul più bello non sa gestire la pressione. Mi auguro di cospargerci il capo di cenere.

LO SPERO ANCH’IO MA, SARA DUUUUUUUUURAAAAAAAA!!

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Scolaretto
Giuliano da Viareggio (Guest) 03-11-2025 09:35

DUE BEI ATP 250 PRIMA DEL GRAN FINEANNO DELLE “FINALS”………

 2
Replica | Quota
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Scolaretto 03-11-2025 09:31

FAA si e’ ritirato a Metz. Il Muso ha l’occasione di andare comunque a Torino e di zittire molti di noi che, pur apprezzandolo, rimarchiamo che non vince un torneo da 3 anni e che sul più bello non sa gestire la pressione. Mi auguro di cospargerci il capo di cenere.

 1
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: marcauro, Ice Man