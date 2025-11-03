ATP 250 Metz e Atene: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo Sonego e Berrettini (LIVE)

Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
ATP 250 Athens (🇬🇷 Grecia) -1° Turno, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
Damir Dzumhur
vs Jacob Fearnley
ATP Athens
Damir Dzumhur•
15
2
Jacob Fearnley
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Fearnley
15-0
15-15
df
15-30
df
15-40
df
df
0-0 → 1-0
Miomir Kecmanovic vs Kamil Majchrzak
Il match deve ancora iniziare
Stan Wawrinka vs Botic van de Zandschulp (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Alexandre Muller vs Jan-Lennard Struff
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 14:00
Eliot Spizzirri vs Laslo Djere
Il match deve ancora iniziare
Santiago Gonzalez / David Pel vs Tomas Martin Etcheverry / Alejandro Tabilo
Il match deve ancora iniziare
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Marcos Giron / Evan King
Il match deve ancora iniziare
Reilly Opelka vs Vit Kopriva
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Metz (🇫🇷 Francia) – 1° Turno, cemento (al coperto)
Court Central – ore 12:00
Theo Arribage
/ Albano Olivetti
vs Dan Added
/ Tom Paris
ATP Metz
Theo Arribage / Albano Olivetti•
5
2
7
0
Dan Added / Tom Paris
8
6
5
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
T. Arribage / Olivetti
0-1
0-2
1-2
1-3
1-4
2-4
2-5
2-6
3-6
4-6
5-6
5-7
5-8
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Arribage / Olivetti
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
6-5 → 7-5
D. Added / Paris
0-15
0-30
0-40
15-40
40-40
5-5 → 6-5
T. Arribage / Olivetti
4-5 → 5-5
D. Added / Paris
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
3-5 → 4-5
T. Arribage / Olivetti
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
2-5 → 3-5
D. Added / Paris
2-4 → 2-5
T. Arribage / Olivetti
1-4 → 2-4
D. Added / Paris
1-3 → 1-4
T. Arribage / Olivetti
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
1-2 → 1-3
D. Added / Paris
15-0
ace
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 1-2
T. Arribage / Olivetti
0-1 → 1-1
D. Added / Paris
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Arribage / Olivetti
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-5 → 2-6
D. Added / Paris
2-4 → 2-5
T. Arribage / Olivetti
1-4 → 2-4
D. Added / Paris
1-3 → 1-4
T. Arribage / Olivetti
1-2 → 1-3
D. Added / Paris
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
T. Arribage / Olivetti
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
0-1 → 1-1
D. Added / Paris
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
40-40
0-0 → 0-1
Jan Choinski vs Lorenzo Sonego (Non prima 14:00)
Il match deve ancora iniziare
Giovanni Mpetshi Perricard vs Vitaliy Sachko
Il match deve ancora iniziare
Valentin Royer vs Cameron Norrie (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Matteo Berrettini vs Quentin Halys
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Guido Andreozzi / Manuel Guinard vs Jakub Paul / Matej Vocel
ATP Metz
Guido Andreozzi / Manuel Guinard [3]
4
6
10
Jakub Paul / Matej Vocel
6
0
7
Vincitore: Andreozzi / Guinard
Servizio
Svolgimento
Set 3
G. Andreozzi / Guinard
0-1
0-2
1-2
2-2
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
4-7
5-7
6-7
7-7
8-7
9-7
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Paul / Vocel
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
5-0 → 6-0
G. Andreozzi / Guinard
4-0 → 5-0
J. Paul / Vocel
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-0 → 4-0
G. Andreozzi / Guinard
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
2-0 → 3-0
J. Paul / Vocel
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
G. Andreozzi / Guinard
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Andreozzi / Guinard
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
3-5 → 4-5
J. Paul / Vocel
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
G. Andreozzi / Guinard
2-4 → 3-4
G. Andreozzi / Guinard
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
2-2 → 2-3
G. Andreozzi / Guinard
1-1 → 2-1
G. Andreozzi / Guinard
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
ace
0-0 → 1-0
Ugo Blanchet vs Learner Tien (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Clement Tabur vs Aleksandar Kovacevic
Il match deve ancora iniziare
Petr Nouza / Patrik Rikl vs Diego Hidalgo / Patrik Trhac
Il match deve ancora iniziare
Fearnley perde il primo turno di servizio con 4 doppi falli 😮
@ PeppiTennis (#4514201)
Onestamente? Non me ne può fregare di meno, non sono soldi che entrano a me
Musetti si allena a La Spezia ed è seguito da tecnici della federazione. Notoriamente sappiamo che la federazione è praticamente di proprietà privata Binaghi che ha un appannaggio vicino a 500.000 EUR. Residenza a Montecarlo per Musetti ok, ma per i motivi citati dovrebbe pagare le tasse in Italia perché è qui che di fatto si svolge il suo business per la maggior parte dell’anno, ovvero non ci sono dubbi che la metà dei giorni in un anno Musetti la trascorra in Italia (il resto in giro per tornei, etc.). Siete d’accordo?
@ JOA20 (#4514168)
Potrebbero spostare il limite almeno al secondo giorno di gioco, evitando di far giocare al primo giorno giocatori che potrebbero essere coinvolti nel cambio di teste di serie, come in realtà è stato fatto…).
Già il torneo è abbastanza in tono minore con questi ritiri, in più hai 2 lucky loser al secondo turno, non mi stupisce che questo torneo non sarà in calendario l’anno prossimo.
Se fosse al corrente del ritiro di Nole, perché mai gioca ad Atene invece di riposarsi come tutti gli altri partecipanti alle Finals?
Ei doppisti errani e paolini.
Forza sonego e berrettini.
Sì, mi sa che è come dici tu, una volta pubblicato l’ordine di gioco del primo giorno non è più possibile scalare le teste di serie. Certo però che potrebbero evitare di dare ai LL il posto con bye come è stato per Echargui a Metz, lui era stato sorteggiato assieme ai qualificati…
I tifosi di Musetti questi problemi non se li fanno. Sappiamo benissimo
che quest’anno ha giocato una stagione di ottimo livello. Fognini arrivò alle Finals da riserva con circa 2500 punti in saccoccia, pur avendo vinto un 1000. Musetti ha 3685 punti, frutto di una stagione strepitosa anche se non ha potuto partecipare alla stagione sull’erba, che nel 2024 gli diede una valanga di punti. Ha giocato una stagione su terra rossa strepitosa, con la finale a Montecarlo e le semi di Roma e Parigi, e potrà giocarsi la possibilità di partecipare da titolare ai masters grazie agli evidenti miglioramenti sul veloce in termini di gioco e risultati.
Da tifoso di Musetti, spero che vada alle finals, ma ciò che spero più di ogni altra cosa è che possa giocare il clou della sua stagione 2026 (terra rossa e erba ) al massimo della sua forma. Li può scrivere la storia.
Se non vincerà Metz, francamente, me ne farò una ragione. E comunque credo che giocherà comunque le Finals al posto di Nole.
Ieri sono iniziate delle partite di primo turno (a Metz Cazaux-Mannarino e Gaston-Atmane), non è che i forfait sono arrivati dopo che uno di questi incontri era già iniziato? In tal caso mi risulta che vadano ripescati LL senza quindi la possibilità di scalare le teste di serie
Anche io non capisco perché non hanno modificato i tabelloni, ci dovrebbe essere una scadenza oltre la quale non è più possibile scalare le teste di serie ma non è del tutto chiaro quale sia.
veramente squalliduccia come battuta.. Lorenzo, lo sappiamo, non è un giocatore da cemento e probabilmente non lo sarà mai, ma ha dato tutto per arrivare alle finals, nessuno ha giocato tanto come lui, dal Nord America, all’Asia, all’Europa, non ha saltato un torneo, malgrado la compagna aspetti un figlio… non vi sentite almeno un po’ vermi quando sputate tanto veleno su un uomo che fatto enormi sacrifici per arrivare dove è ora, ossia un top-10, qualcosa che prima di Berrettini e Sinner ce la sognavamo di notte
In pratica, su 8 teste di serie, 3 si sono già ritirate prima dell’inizio del torneo.
Perché non sono state sostituite, scalando la classifica (Altmaier, Royer Mpetshi…) , invece che mettere 2 LL già al secondo turno?
C’è una regola a tal proposito?
Bello e prestigioso qualificarsi per Torino. Ma se bisogna arrivarci distrutti fisicamente ed in affanno mentale per rimediare solo brutte figure, è solo controproducente.
Ottima la scelta di Auger e Musetti farebbe bene a fare altrettanto.
Ci si gioca la carta Nole e, al 90, si entra comunque.
anche oggi la solita svelenata sul muso, secondo me lui sa che nole non va a torino, non vincerà tornei ma è 9 al mondo, preferireste un torneo o 9 al mondo per voi? per lui so già che direste aahh meglio vincere il challener di cagliari o l’atp 249 di forlimpopoli che 9 al mondo sennò che uomo è
@ Giuliano da Viareggio (#4514081)
Il canadese non si è ancora cancellato ufficialmente. Lo farà oggi crediamo…
(1) Felix Auger-Aliassime [flag cc=CAN] vs Bye
(LL) Kyrian Jacquet [flag cc=FRA] vs (Q) Luca Van Assche [flag cc=FRA]
Arthur Cazaux [flag cc=FRA] vs Adrian Mannarino [flag cc=FRA]
Valentin Royer [flag cc=FRA] vs (7) Cameron Norrie [flag cc=GBR]
(4) Flavio Cobolli [flag cc=ITA] vs Bye
(Q) Jan Choinski [flag cc=GBR] vs Lorenzo Sonego [flag cc=ITA]
Terence Atmane [flag cc=FRA] vs (WC) Hugo Gaston [flag cc=FRA]
Daniel Altmaier [flag cc=GER] vs (6) Arthur Rinderknech [flag cc=FRA]
(Q) Clement Tabur [flag cc=FRA] vs Aleksandar Kovacevic [flag cc=USA]
(Q) Francesco Passaro [flag cc=ITA] vs (NG) Alexander Blockx [flag cc=BEL]
Giovanni Mpetshi Perricard [flag cc=FRA] vs (LL) Vitaliy Sachko [flag cc=UKR]
Bye vs (3) Alexander Bublik [flag cc=KAZ]
(8) Corentin Moutet [flag cc=FRA] vs Aleksandar Vukic [flag cc=AUS]
Matteo Berrettini [flag cc=ITA] vs Quentin Halys [flag cc=FRA]
(WC) Ugo Blanchet [flag cc=FRA] vs Learner Tien [flag cc=USA]
Bye vs (LL) Moez Echargui [flag cc=TUN]
REDAZIONE: CHIEDO CORTESEMENTE SE POSSIBILE VEDERE IL TABELLONE DI METZ AGGIORNATO DOPO IL RITIRO DI ALIASSIME E L’INSERIMENTO DI PASSARO COME QUALIFICATO. GRAZIE
LO SPERO ANCH’IO MA, SARA DUUUUUUUUURAAAAAAAA!!
DUE BEI ATP 250 PRIMA DEL GRAN FINEANNO DELLE “FINALS”………
FAA si e’ ritirato a Metz. Il Muso ha l’occasione di andare comunque a Torino e di zittire molti di noi che, pur apprezzandolo, rimarchiamo che non vince un torneo da 3 anni e che sul più bello non sa gestire la pressione. Mi auguro di cospargerci il capo di cenere.