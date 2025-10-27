Atmane si unisce al coro di critiche: “La stagione è troppo lunga, non si ferma mai. Ho iniziato la stagione il 25 dicembre dell’anno scorso e mi resta ancora un torneo da giocare”
Anche Terence Atmane ha deciso di dire la sua sulla questione che sta agitando il circuito ATP: la durata eccessiva della stagione tennistica. Il giovane francese, protagonista di un’annata intensa, ha espresso apertamente il proprio malcontento per il calendario attuale, che lascia pochissimo spazio al recupero fisico e mentale dei giocatori.
“Ho iniziato la stagione il 25 dicembre dell’anno scorso e mi resta ancora un torneo da giocare. È un ritmo che non si ferma mai,” ha dichiarato Atmane in un’intervista riportata da TennisActu. “Mi piace giocare ogni settimana, sono molto competitivo. Vedremo se l’anno prossimo sarà troppo o no.”
Le parole del transalpino si aggiungono a quelle di diversi altri colleghi — da Alcaraz a Zverev, passando per Sinner — che negli ultimi mesi hanno chiesto con forza una riforma del calendario e una riduzione del numero di tornei per garantire maggiori periodi di riposo.
Atmane, che nel 2025 ha disputato oltre 30 tornei in singolare, rappresenta il pensiero di una generazione di tennisti emergenti costretti a sostenere ritmi logoranti per restare competitivi. E le sue parole riaccendono il dibattito su un tema che la ATP dovrà inevitabilmente affrontare nel prossimo futuro.
Marco Rossi
TAG: Terence Atmane
Quello che non capiscono chi critica le critiche dei tennisti -(oltre a mostrare arroganza e a difendere il managament) è che se vuoi rimanere alto nel ranking devi fare più punti e che semplicemente non puoi decidere di non partecipare per preservarti, perché se lo fai altri parteciperanno al posto tuo e scalerai di ranking, perderai l’accesso al MD o alle quali o alle migliori tds, a meno che tu non abbia un livello tale da sapere con una certa sicurezza di poter scegliere perché arrivi in fondo a quelli che fai.
Quindi ricapitolando: se fai pochi tornei perdi ranking, guadagni meno, poi fai più fatica per tornare in alto e quindi la stragrande maggioranza sceglie di farne il più possibile spaccandosi.
E solo chi è nelle primissime posizioni può davvero scegliere perché sa che in fondo arriverà quasi sempre, non si tratterà più di punti ma di vincere o meno 1000 o Slam.
Capite perché si lamentano ed il discorso di Sinner non può essere applicato a chiunque?
Quindi la soluzione è ridurre il monte punti totali, per ridurre il monte punti totali devi ridurre il numero dei tornei.
Non lo faranno, anzi aggiungono 1000, perché come disse Zverev che si sente un criceto, un tennista può essere sostituito da un altro, ma ai dollari neri non possono rinunciare.
Potrebbero ottenere migliori risultati economici se solo facessero una riforma del tennis che è molto difficile farla, ma questa pesterebbe i piedi a molti, quindi penalizzare la salute dei tennisti per mantenere o ingrassare la macchina è l’opzione meno dolorosa.
Se i tennisti invece di lamentarsi boicottassero i tornei o si unissero con una voce sola forse ascolterebbero, ma non lo faranno perché è uno sport egoistico, iper individualista.
altro articolo, sempre sullo stesso argomento, che ha poco senso.
dalle parole di atmane si evince che gli piace questa cosa. dice: ho giocato 30 tornei e mi resta ancora un altro torneo. poi dice: mi piace giocare ogni settimana, sono molto competitivo.
quindi?
può sempre decidere di non giocarne così tanti.
in stagione, tra l’altro, ha guadagnato 771.000 dolalri in prize money. direi che ci sta dentro alla grande.
Pensa che c’è gente che lavora tutto l’anno e manco frigna