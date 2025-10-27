Atmane si unisce al coro di critiche: “La stagione è troppo lunga, non si ferma mai. Ho iniziato la stagione il 25 dicembre dell’anno scorso e mi resta ancora un torneo da giocare”

Anche Terence Atmane ha deciso di dire la sua sulla questione che sta agitando il circuito ATP: la durata eccessiva della stagione tennistica. Il giovane francese, protagonista di un’annata intensa, ha espresso apertamente il proprio malcontento per il calendario attuale, che lascia pochissimo spazio al recupero fisico e mentale dei giocatori.

“Ho iniziato la stagione il 25 dicembre dell’anno scorso e mi resta ancora un torneo da giocare. È un ritmo che non si ferma mai,” ha dichiarato Atmane in un’intervista riportata da TennisActu. “Mi piace giocare ogni settimana, sono molto competitivo. Vedremo se l’anno prossimo sarà troppo o no.”

Le parole del transalpino si aggiungono a quelle di diversi altri colleghi — da Alcaraz a Zverev, passando per Sinner — che negli ultimi mesi hanno chiesto con forza una riforma del calendario e una riduzione del numero di tornei per garantire maggiori periodi di riposo.

Atmane, che nel 2025 ha disputato oltre 30 tornei in singolare, rappresenta il pensiero di una generazione di tennisti emergenti costretti a sostenere ritmi logoranti per restare competitivi. E le sue parole riaccendono il dibattito su un tema che la ATP dovrà inevitabilmente affrontare nel prossimo futuro.





Marco Rossi