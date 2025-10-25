Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 26 Ottobre 2025

Federico Cina ITA, 30.03.2007
ATP 500 Vienna – Indoor Hard
F Sinner – Zverev 14:00
Il match deve ancora iniziare
CH Hamburg – Indoor Hard
F Engel – Cina Non prima 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH Bratislava – Indoor Hard
Q1 Michalik – Travaglia 2° inc. ore 10
Il match deve ancora iniziare
CH Monastir – hard
Q1 Carboni – Van Wyk Inizio 11:00
Il match deve ancora iniziare
Q1 Binda – Beauge 4° inc. ore 11
Il match deve ancora iniziare
Q1 Omarkhanov – Ribecai Non prima 16:00
Il match deve ancora iniziare
Rovereto WTA 125 – Indoor Hard
F Selekhmeteva – Stefanini Ore 16:00
WTA Rovereto 125
Sofia Costoulas [6]
0
3
5
0
Lucrezia Stefanini [3]•
0
6
7
0
Vincitore: Stefanini
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lucrezia Stefanini
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-6 → 5-7
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-5 → 5-5
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
3-5 → 4-5
Lucrezia Stefanini
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-4 → 3-5
Sofia Costoulas
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
Lucrezia Stefanini
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Sofia Costoulas
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
Lucrezia Stefanini
0-1 → 1-1
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lucrezia Stefanini
3-5 → 3-6
Sofia Costoulas
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-4 → 3-5
Lucrezia Stefanini
3-3 → 3-4
Sofia Costoulas
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Lucrezia Stefanini
2-2 → 2-3
Sofia Costoulas
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-2 → 2-2
Lucrezia Stefanini
0-2 → 1-2
Sofia Costoulas
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
Lucrezia Stefanini
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
1 commento
Ma che bello, riesco a vedere Pallino e poi anche un bel po’ del match di Jannik, e se si spiccia in meno di un’ora e mezza la vedo tutta 🙂