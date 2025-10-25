Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 26 Ottobre 2025

25/10/2025 23:35 1 commento
Federico Cina ITA, 30.03.2007
AUT ATP 500 Vienna – Indoor Hard
F Sinner ITA – Zverev GER 14:00

Il match deve ancora iniziare



GER CH Hamburg – Indoor Hard
F Engel GER – Cina ITA Non prima 12:00

Il match deve ancora iniziare



SVK CH Bratislava – Indoor Hard
Q1 Michalik SVK – Travaglia ITA 2° inc. ore 10

Il match deve ancora iniziare



TUN CH Monastir – hard
Q1 Carboni ITA – Van Wyk RSA Inizio 11:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Binda ITA – Beauge FRA 4° inc. ore 11

Il match deve ancora iniziare

Q1 Omarkhanov KAZ – Ribecai ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare



ITA Rovereto WTA 125 – Indoor Hard
F Selekhmeteva RUS – Stefanini ITA Ore 16:00

WTA Rovereto 125
Sofia Costoulas [6]
0
3
5
0
Lucrezia Stefanini [3]
0
6
7
0
Vincitore: Stefanini
Mostra dettagli

1 commento

Marco M. 26-10-2025 00:20

Ma che bello, riesco a vedere Pallino e poi anche un bel po’ del match di Jannik, e se si spiccia in meno di un’ora e mezza la vedo tutta 🙂

 1
Replica | Quota | 2
