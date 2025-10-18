Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Basilea e Vienna: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo due azzurri (LIVE)

18/10/2025 09:04 Nessun commento
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

SUI ATP 500 Basilea – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:00
Valentin Royer FRA vs Marc-Andrea Huesler SUI
Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino FRA vs Remy Bertola SUI

Il match deve ancora iniziare

Reilly Opelka USA vs Mika Brunold SUI

Il match deve ancora iniziare

Marin Cilic CRO vs Adam Walton AUS

Il match deve ancora iniziare



IWB Court 1 – ore 11:00
Pedro Martinez ESP vs Kamil Majchrzak POL

Il match deve ancora iniziare

Alexander Shevchenko KAZ vs Quentin Halys FRA

Il match deve ancora iniziare

Francisco Comesana ARG vs David Goffin BEL

Il match deve ancora iniziare

Botic van de Zandschulp NED vs Mattia Bellucci ITA

Il match deve ancora iniziare





AUT ATP 500 Vienna – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)

Center Court – ore 12:00
Terence Atmane FRA vs Nicolai Budkov Kjaer NOR
Il match deve ancora iniziare

Lukas Neumayer AUT vs Aleksandar Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

Hamad Medjedovic SRB vs Joel Schwaerzler AUT (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



#glaubandich Court – ore 12:00
Vit Kopriva CZE vs Ethan Quinn USA

Il match deve ancora iniziare

Jesper de Jong NED vs Matteo Arnaldi ITA

Il match deve ancora iniziare

Marton Fucsovics HUN vs Tristan Schoolkate AUS (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Fairplay Court – ore 14:00
Damir Dzumhur BIH vs Aleksandar Vukic AUS

Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina CZE vs Jacob Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare

TAG: , , ,