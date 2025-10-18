ATP 500 Basilea e Vienna: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo due azzurri (LIVE)
ATP 500 Basilea – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 11:00
Valentin Royer vs Marc-Andrea Huesler
Adrian Mannarino vs Remy Bertola
Reilly Opelka vs Mika Brunold
Marin Cilic vs Adam Walton
IWB Court 1 – ore 11:00
Pedro Martinez vs Kamil Majchrzak
Alexander Shevchenko vs Quentin Halys
Francisco Comesana vs David Goffin
Botic van de Zandschulp vs Mattia Bellucci
ATP 500 Vienna – 1º Turno Qualificazioni – Cemento (al coperto)
Center Court – ore 12:00
Terence Atmane vs Nicolai Budkov Kjaer
Lukas Neumayer vs Aleksandar Kovacevic
Hamad Medjedovic vs Joel Schwaerzler (Non prima 15:00)
#glaubandich Court – ore 12:00
Vit Kopriva vs Ethan Quinn
Jesper de Jong vs Matteo Arnaldi
Marton Fucsovics vs Tristan Schoolkate (Non prima 15:00)
Fairplay Court – ore 14:00
Damir Dzumhur vs Aleksandar Vukic
Dalibor Svrcina vs Jacob Fearnley
