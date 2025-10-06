WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo Bronzetti in Cina e Spiteri a Maiorca (LIVE)
WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 1° Turno, cemento
CENTER – ore 05:00
Ashlyn Krueger vs Hailey Baptiste
Katerina Siniakova vs (15) Diana Shnaider
Lin Zhu vs Maya Joint
Moyuka Uchijima vs Xinyu Wang Non prima 12:30
(9) Ekaterina Alexandrova vs Victoria Mboko
COURT 1 – ore 05:00
Camila Osorio vs Marie Bouzkova
Elise Mertens vs Polina Kudermetova
Olga Danilovic vs (10) Clara Tauson
Lucia Bronzetti vs Yue Yuan Non prima 10:00
COURT 2 – ore 05:00
Dayana Yastremska vs Laura Siegemund
Varvara Gracheva vs Jessica Bouzas Maneiro
Antonia Ruzic vs Magda Linette
Maria Sakkari / Donna Vekic vs Ulrikke Eikeri / Yifan Xu Non prima 11:00
COURT 3 – ore 05:00
Sofia Kenin / Desirae Krawczyk vs (8) Anna Danilina / (8) Aleksandra Krunic
Kristina Mladenovic / Shuai Zhang vs Shuko Aoyama / Cristina Bucsa
(5) Asia Muhammad / (5) Demi Schuurs vs Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez
Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang vs Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 1° Turno, terra battuta
Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
Mariella Thamm vs (2) Mayar Sherif
Noma Noha Akugue vs (4) Panna Udvardy Non prima 11:00
(1) Solana Sierra vs Dalila Spiteri
Cristina Diaz Adrover vs Aneta Kucmova
Julia Stusek vs (6) Oksana Selekhmeteva
TC Magaluf – Court 4 – ore 13:00
Carole Monnet vs Mona Barthel
Guiomar Maristany Zuleta De Reales vs Irene Burillo
Andrea Lazaro Garcia vs Tamara Zidansek Non prima 15:00
TC Magaluf – Court 5 – ore 13:00
Caroline Werner vs Teodora Kostovic
(3) Darja Semenistaja vs Yelyzaveta Kotliar
