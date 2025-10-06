Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo Bronzetti in Cina e Spiteri a Maiorca (LIVE)

06/10/2025 00:01 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 1° Turno, cemento

CENTER – ore 05:00
Ashlyn Krueger USA vs Hailey Baptiste USA
Il match deve ancora iniziare

Katerina Siniakova CZE vs (15) Diana Shnaider RUS

Il match deve ancora iniziare

Lin Zhu CHN vs Maya Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

Moyuka Uchijima JPN vs Xinyu Wang CHN Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

(9) Ekaterina Alexandrova RUS vs Victoria Mboko CAN

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 05:00
Camila Osorio COL vs Marie Bouzkova CZE
Il match deve ancora iniziare

Elise Mertens BEL vs Polina Kudermetova RUS

Il match deve ancora iniziare

Olga Danilovic SRB vs (10) Clara Tauson DEN

Il match deve ancora iniziare

Lucia Bronzetti ITA vs Yue Yuan CHN Non prima 10:00

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 05:00
Dayana Yastremska UKR vs Laura Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

Varvara Gracheva FRA vs Jessica Bouzas Maneiro ESP

Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic CRO vs Magda Linette POL

Il match deve ancora iniziare

Maria Sakkari GRE / Donna Vekic CRO vs Ulrikke Eikeri NOR / Yifan Xu CHN Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 – ore 05:00
Sofia Kenin USA / Desirae Krawczyk USA vs (8) Anna Danilina KAZ / (8) Aleksandra Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare

Kristina Mladenovic FRA / Shuai Zhang CHN vs Shuko Aoyama JPN / Cristina Bucsa ESP

Il match deve ancora iniziare

(5) Asia Muhammad USA / (5) Demi Schuurs NED vs Lyudmyla Kichenok UKR / Ellen Perez AUS

Il match deve ancora iniziare

Hao-Ching Chan TPE / Xinyu Jiang CHN vs Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE

Il match deve ancora iniziare





WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 1° Turno, terra battuta

Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
Mariella Thamm GER vs (2) Mayar Sherif EGY
Il match deve ancora iniziare

Noma Noha Akugue GER vs (4) Panna Udvardy HUN Non prima 11:00

Il match deve ancora iniziare

(1) Solana Sierra ARG vs Dalila Spiteri ITA

Il match deve ancora iniziare

Cristina Diaz Adrover ESP vs Aneta Kucmova CZE

Il match deve ancora iniziare

Julia Stusek GER vs (6) Oksana Selekhmeteva RUS

Il match deve ancora iniziare



TC Magaluf – Court 4 – ore 13:00
Carole Monnet FRA vs Mona Barthel GER

Il match deve ancora iniziare

Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP vs Irene Burillo ESP

Il match deve ancora iniziare

Andrea Lazaro Garcia ESP vs Tamara Zidansek SLO Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare



TC Magaluf – Court 5 – ore 13:00
Caroline Werner GER vs Teodora Kostovic SRB

Il match deve ancora iniziare

(3) Darja Semenistaja LAT vs Yelyzaveta Kotliar UKR

Il match deve ancora iniziare

