WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Live anche la finale di doppio Errani-Paolini (LIVE)
04/10/2025 23:09 Nessun commento
WTA 1000 Pechino – Finali – hard
10:30 Kato M. 🇯🇵 / Stollar F. 🇭🇺 – Errani S. 🇮🇹 / Paolini J. 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare
13:00 Noskova L. 🇨🇿 – Anisimova A. 🇺🇸
Il match deve ancora iniziare
TAG: WTA 1000 Pechino, WTA 1000 Pechino 2025
