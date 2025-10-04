WTA 1000 Pechino Copertina, WTA

WTA 1000 Pechino: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. Live anche la finale di doppio Errani-Paolini (LIVE)

04/10/2025 23:09 Nessun commento
Jasmine Paolini e Sara Errani salutano il pubblico (foto Getty Images)
CHN WTA 1000 Pechino – Finali – hard

10:30 Kato M. 🇯🇵 / Stollar F. 🇭🇺 – Errani S. 🇮🇹 / Paolini J. 🇮🇹
Il match deve ancora iniziare

13:00 Noskova L. 🇨🇿 – Anisimova A. 🇺🇸

Il match deve ancora iniziare

