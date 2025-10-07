Shanghai 1000 | Hard | $9196000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters 1000 Parigi Bercy ATP, Copertina, Entry List
Masters 1000 Parigi: Entry list Md e Quali. Uscite le quali. Tre azzurri presenti
07/10/2025 09:00 22 commenti
Paris 🇫🇷 M1000 IH 56 28
(Clicca per vedere l'entry list)Masters 1000 Parigi Bercy (MD) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 07/10/2025 09:04
Main Draw (cut off: 44 - Data entry list: 02/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 1. C. Alcaraz
- 2. J. Sinner
- 3. A. Zverev
- 4. T. Fritz
- 5. N. Djokovic
- 6. B. Shelton
- 7. A. de Minaur
- 8. J. Draper
- 9. L. Musetti
- 10. K. Khachanov
- 11. H. Rune
- 12. C. Ruud
- 13. F. Auger-Aliassime
- 14. A. Rublev
- 15. T. Paul
- 16. J. Mensik
- 17. A. Bublik
- 18. D. Medvedev
- 19. J. Lehecka
- 20. A. Davidovich Fokina
- 21. F. Cerundolo
- 22. F. Cobolli
- 23. T. Machac
- 24. D. Shapovalov
- 25. S. Tsitsipas
- 26. U. Humbert
- 27. G. Dimitrov
- 28. F. Tiafoe
- 29. L. Darderi
- 30. A. Fils
- 31. T. Griekspoor
- 32. B. Nakashima
- 33. C. Norrie
- 34. A. Michelsen
- 35. G. Diallo
- 36. L. Tien
- 37. G. Mpetshi Perricard
- 38. C. Moutet
- 39. A. Muller
- 40. A. Popyrin
- 41. J. Munar
- 42. S. Baez
- 43. J. Fonseca
- 44. Z. Bergs
-
Alternates
- 1. C. Ugo Carabe (45)
- 2. L. Sonego (46)
- 3. M. Kecmanovic (47)
- 4. B. Bonzi (48)
- 5. D. Altmaier (49)
- 6. M. Giron (50)
- 7. N. Borges (51)
- 8. F. Marozsan (52)
- 9. J. Brooksby (52)*pr
- 10. M. Fucsovics (53)
- 11. A. Rinderknec (54)
- 12. G. Monfils (55)
- 13. R. Bautista A (56)
- 14. J. Brooksby (57)
- 15. T. Martin Etc (58)
- 16. M. Berrettini (59)
- 17. A. Mannarino (60)
- 18. T. Atmane (61)
- 19. F. Comesana (62)
- 20. S. Korda (63)
- 21. R. Opelka (64)
(Clicca per vedere l'entry list)Masters 1000 Parigi Bercy (Q) Inizio torneo: 27/10/2025 | Ultimo agg.: 07/10/2025 09:09
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 06/10/25 - Special Exempts: 0/0)
- 47. M. Kecmanovic
- 48. B. Bonzi
- 49. D. Altmaier
- 50. M. Giron
- 51. N. Borges
- 52. F. Marozsan
- 53. M. Fucsovics
- 54. A. Rinderknech
- 56. R. Bautista Agut
- 57. J. Brooksby
- 58. T. Martin Etcheverry
- 59. M. Berrettini
- 60. A. Mannarino
- 61. T. Atmane
- 62. F. Comesana
- 63. S. Korda
- 64. R. Opelka
- 66. K. Majchrzak
- 67. D. Dzumhur
- 68. A. Kovacevic
- 69. M. Bellucci
- 70. A. Cazaux
- 71. M. Arnaldi
- 72. E. Quinn
Alternates
- 1. P. Martinez (73)
- 2. Q. Halys (75)
- 3. V. Royer (76)
- 4. A. Walton (77)
- 5. A. Vukic (79)
- 6. J. Fearnley (80)
- 7. J. de Jong (81)
- 8. L. Djere (82)
- 9. D. Goffin (83)
- 10. B. van de Zan (84)
- 11. A. Shevchenko (89)
- 12. R. Collignon (90)
- 13. E. Nava (92)
- 14. V. Kopriva (93)
- 15. M. Cilic (94)
- 16. F. Misolic (95)
- 17. T. Schoolkate (96)
- 18. T. Agustin Ti (97)
- 19. J. Struff (98)
- 20. N. Basilashvi (100)
-
In realtà alcuni Masters accettano SE, Parigi indoor per dirne uno
Inoltre bisogna aggiungere che lo SE non vale per i M1000,ad esempio tra il 500 di Vienna e settimana seguente Parigi indoor.In pratica vale solo tra gli Atp 250 e 500
e fino a pochi anni fa valeva solo per i tornei di pari livello.
Per quanto riguarda i tornei della Wta,da nessuna parte,in quanto la Wta non autorizza a differenza dell’Atp.
Grazie JOA20 per le tue risposte. Mi hai chiarito di Tien che mi era saltato agli occhi proprio per il ranking così alto nel QD.
A volte non trovo qui alcune entry lists, ad esempio Wuhan. Dove potrei trovarle?
Ancora grazie per l’esaustività.
Grazie mille.
Per i tornei maschili puoi fare riferimento a https://dartsrankings.com/tennis
Per quelli femminili purtroppo non conosco un sito equivalente, puoi solo andare sulle pagine Web dei singoli tornei (Wuhan https://www.wuhanopentennis.com/SportInformation/Players )
Grazie JOA20 per le tue risposte. Mi hai chiarito di Tien che mi era saltato agli occhi proprio per il ranking così alto nel QD.
A volte non trovo qui alcune entry lists, ad esempio Wuhan. Dove potrei trovarle?
Ancora grazie per l’esaustività.
Grazie cips per la tua risposta.
Approfitto per chiederti un approfondimento. Vedo che gli ultimi tornei atp/WTA nella sezione delle entry lists di questo sito, sono state pubblicate meno, in media, di 30 giorni dalla data di inizio torneo.
1) Questo significa che le entry lists erano già disponibili da circa 2 settimane? Se si dove si troverebbero?
Grazie ancora.
@ Luca (#4492426)
1) L’entry list si basa sul ranking ufficiale di 4 settimane prima; solo per gli Slam si va a sei settimane prima. Le entry list delle quali vengono pubblicate dopo quelle del MD, per i tornei Slam il ranking usato è quello di 4 settimane prima del torneo ufficiale, per i tornei non Slam quello di 3 settimane prima.
2) Le entry list non sono più modificabili una volta pubblicate. Tien per fare un esempio è salito al #36 dopo Pechino ma nelle liste per Vienna è #52 negli alternate del MD e #36 nel QD.
3) Un giocatore per saltare le quali senza essere ripescato nel MD come alternate deve fare bene nel torneo immediatamente precedente per ottenere la SE (Special Exempt), vale a dire arrivare in semifinale (o in finale, basta che il giorno in cui iniziano le quali sia ancora impegnato nel torneo precedente). Esempio: Berrettini è iscritto a Stoccolma. Se arriva in semifinale, può chiedere una SE per Vienna dove è iscritto alle quali.
@ Luca (#4492426)
1) Sei settimane prima come tutti gli ATP
2) No, dopo l’entry list pubblicata non cambia la stessa
3) No, l’entry list delle qualificazioni esce dopo quella del Main Draw ma una volta pubblicata non cambia, può succedere che un giocatore molto lontano dall’entrare nel Main Draw perchè magari iscritto con classifica ad esempio nr° 60 atp nelle qualificazioni sia iscritto con classifica magari nr° 30 atp perchè magari ha fatto un ottimo risultato tra la pubblicazione dell’entry list del Main Draw e di quella delle qualificazioni: questo vuol dire che se non entra in Main Draw farà le qualificazioni anche se con la 30° posizione ATP sarebbe entrato nel tabellone principale
Buon venerdì.
Non entro nella diatriba dei cruscanti .
Vorrei chiedere agli esperti alcune cose del funzionamento delle entry lists del main draw partendo da un mille come questo.
1) Nel caso appunto di un mille, quanti giorni prima dell’inizio del torneo vengono pubblicate?
2) Dal giorno della pubblicazione man mano che arrivano i forfait, gli alternates suppongo entrino nel main draw. Mi chiedo se i nuovi ranking acquisiti dai giocatori nei tornei che precederanno Parigi (adesso Shanghai, poi dei 250 e infine dei 500) modifichino la entry list e se si fino a quale data? Per esemplificare se Bellucci vincesse il torneo di Shanghai si porterebbe a circa 1800 punti con un ranking che potrebbe essere circa 23°-27°, ampiamente dentro al cut-off di questo main draw. Ovviamente l’esempio di Bellucci è del tutto teorico, ho solo scelto un giocatore fuori da main draw e non alternates.
3) Infine se l’ipotetico Bellucci fosse nel draw delle qualificazioni, cambierebbe qualcosa alla risposta che da al punto 2?
Mi scuso se non fossi stato chiaro, ma dal telefono non è semplice scrivere decentemente.
Grazie se qualcuno troverà il tempo di rispondere.
@ Federico (#4492330)
farebbe. mi sembra il minimo. che poi per quale ragione
Forse Sonego fa meglio a chiudere la stagione…
Molto probabilmente, ma se “la donna è mobile qual piuma al vento”… forse Nole lo è anche di più!
e poi Djokovici non ha detto che salta?
Non credo che Dimitrov Ve la faccia…
…poi ho qualche dubbio anche su Tsitsipas, che dopo i Six Kings potrebbe tornare in ospedale.
Infine Fils… è recuperabile?
@ Fi (#4492298)
Infatti viene denominato Parigi indoor per differenziarlo dal RG.
Si chiama Master 1000 Paris la defense! In questo caso Alcaraz difenderà li il primato.
Ma se quest’anno il torneo non è più a bercy, in teoria non dovrebbe chiamarsi parigi e basta? Lo dico perché sento tanta gente che lo chiama ancora parigi bercy.
Purtroppo, dopo la presenza in tanti 1000, non abbiamo nel main draw l’ Arnaldo Napoleonico.
Peccato. Magari si qualificherà.