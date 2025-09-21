Laver Cup 2025: I risultati completi della terza e ultima giornata. Europa vs Resto del Mondo 3-9 (LIVE)

I risultati dalla Laver Cup - Foto getty images
Laver Cup – 3° Giornata – Europa vs Resto del Mondo 3-9
Indoor Hard
Ore 21:00 • Meteo San Francisco: 🌥️ 16–18°C (sera/notte)
Carlos Alcaraz
/ Casper Ruud
vs Alex Michelsen
/ Reilly Opelka
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: —
ATP San Francisco
Carlos Alcaraz / Casper Ruud
0
0
Alex Michelsen / Reilly Opelka
0
0
Jakub Mensik
vs Alex de Minaur
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 0-2
Il match deve ancora iniziare
Carlos Alcaraz
vs Francisco Cerundolo
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 3-1
Il match deve ancora iniziare
Alexander Zverev
vs Taylor Fritz
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 5-8
Il match deve ancora iniziare
2 commenti
Forzatura assoluta, di nessuno valore sportivo; pagliacciata calata dall’ alto destinata a finire nel nulla.
Offensivo il paragone con la Ryders Cup azzardato da alcuni. Ryders Cup fu per oltre 50 anni lo scontro USA / Regno Unito (e nessuno altro partecipava) ed aveva un vero significato sportivo.
Al contrario di questa PAGLIACCIATA INSULSA.
Alcaraz oggi semplicemente non era di giornata o ancor meglio non c’aveva voglia regalando la vincita a Fritz