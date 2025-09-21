Laver Cup 2025 ATP, Copertina

Laver Cup 2025: I risultati completi della terza e ultima giornata. Europa vs Resto del Mondo 3-9 (LIVE)

21/09/2025 19:17 2 commenti
I risultati dalla Laver Cup - Foto getty images
USA Laver Cup – 3° Giornata – Europa vs Resto del Mondo 3-9

Indoor Hard

Ore 21:00 • Meteo San Francisco: 🌥️ 16–18°C (sera/notte)

Doppio
Ore 21:00

Carlos Alcaraz EUR / Casper Ruud EUR
vs Alex Michelsen WLD / Reilly Opelka WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H:
ATP San Francisco
Carlos Alcaraz / Casper Ruud
0
0
Alex Michelsen / Reilly Opelka
0
0
Singolare
A seguire

Jakub Mensik EUR vs Alex de Minaur WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 0-2
Il match deve ancora iniziare

Singolare
A seguire

Carlos Alcaraz EUR vs Francisco Cerundolo WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 3-1
Il match deve ancora iniziare

Singolare
A seguire

Alexander Zverev EUR vs Taylor Fritz WLD
Superficie: indoor hard
Meteo: 🌥️ 16–18°C
H2H: 5-8
Il match deve ancora iniziare
2 commenti

Luce nella notte 21-09-2025 19:36

Forzatura assoluta, di nessuno valore sportivo; pagliacciata calata dall’ alto destinata a finire nel nulla.
Offensivo il paragone con la Ryders Cup azzardato da alcuni. Ryders Cup fu per oltre 50 anni lo scontro USA / Regno Unito (e nessuno altro partecipava) ed aveva un vero significato sportivo.
Al contrario di questa PAGLIACCIATA INSULSA.

 2




patric25 21-09-2025 19:27

Alcaraz oggi semplicemente non era di giornata o ancor meglio non c’aveva voglia regalando la vincita a Fritz

 1


