Masters 1000 Shanghai: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Zeppieri fuori di un solo posto dalle quali

23/09/2025 18:39 16 commenti
Giulio Zeppieri nella foto
Giulio Zeppieri nella foto

Shanghai 🇨🇳 – ATP Masters 1000 – Hard – 96S / 48D – Inizio mercoledì

Masters 1000 Shanghai (MD) Inizio torneo: 29/09/2025 | Ultimo agg.: 23/09/2025 18:34

Main Draw (cut off: 76 - Data entry list: 02/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 1. J. Sinner
  • 2. C. Alcaraz
  • 3. A. Zverev
  • 4. T. Fritz
  • 5. J. Draper
  • 6. B. Shelton
  • 7. N. Djokovic
  • 8. A. de Minaur
  • 9. K. Khachanov
  • 10. L. Musetti
  • 11. H. Rune
  • 12. C. Ruud
  • 13. D. Medvedev
  • 14. T. Paul
  • 15. A. Rublev
  • 16. J. Mensik
  • 17. F. Tiafoe
  • 18. A. Davidovich Fokina
  • 19. F. Cerundolo
  • 20. A. Fils
  • 21. J. Lehecka
  • 22. T. Machac
  • 23. U. Humbert
  • 24. A. Bublik
  • 25. G. Dimitrov
  • 26. F. Cobolli
  • 27. F. Auger-Aliassime
  • 28. S. Tsitsipas
  • 29. D. Shapovalov
  • 30. T. Griekspoor
  • 31. B. Nakashima
  • 32. A. Michelsen
  • 33. G. Diallo
  • 34. L. Darderi
  • 35. C. Norrie
  • 36. A. Popyrin
  • 37. G. Mpetshi Perricard
  • 38. A. Muller
  • 39. S. Baez
  • 40. C. Moutet
  • 41. N. Borges
  • 42. M. Kecmanovic
  • 43. C. Ugo Carabelli
  • 44. J. Munar
  • 45. J. Fonseca
  • 46. L. Sonego
  • 47. R. Bautista Agut
  • 48. Z. Bergs
  • 49. G. Monfils
  • 50. L. Tien
  • 51. B. Bonzi
  • 52. M. Berrettini
  • 52. J. Brooksby*pr
  • 53. F. Marozsan
  • 54. F. Comesana
  • 55. M. Giron
  • 56. D. Altmaier
  • 57. H. Medjedovic
  • 58. J. Thompson
  • 59. T. Martin Etcheverry
  • 60. J. Fearnley
  • 61. D. Dzumhur
  • 62. M. Cilic
  • 63. M. Fucsovics
  • 64. M. Arnaldi
  • 65. M. Bellucci
  • 66. P. Martinez
  • 67. R. Opelka
  • 68. H. Hurkacz
  • 69. T. Atmane
  • 70. Q. Halys
  • 71. A. Kovacevic
  • 72. L. Djere
  • 73. B. van de Zandschulp
  • 74. Y. Bu
  • 74. S. Ofner*pr
  • 75. S. Korda
  • 76. K. Majchrzak

Alternates

  • 1. A. Mannarino (77)
  • 2. M. Navone (78)
  • 3. A. Cazaux (79)
  • 4. D. Goffin (80)
  • 5. C. O'Connell (81)
  • 6. A. Rinderknec (82)
  • 7. J. de Jong (83)
  • 8. E. Quinn (84)
  • 9. A. Walton (85)
  • 10. L. Nardi (86)
  • 11. R. Carballes (87)
  • 12. J. Manuel Cer (88)
  • 13. V. Kopriva (89)
  • 14. K. Nishikori (90)
  • 15. A. Shevchenko (91)
  • 16. J. Brooksby (92)
  • 17. F. Misolic (93)
  • 18. A. Vukic (95)
  • 19. T. Schoolkate (96)
  • 20. D. Svrcina (97)
  • 21. V. Royer (98)
  • 22. C. Taberner (99)
  • 23. M. McDonald (100)
  •  

Masters 1000 Shanghai (Q) Inizio torneo: 20/09/2025 | Ultimo agg.: 23/09/2025 18:35

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 09/09/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 57. A. Rinderknech
  • 75. A. Walton
  • 79. J. de Jong
  • 80. E. Quinn
  • 81. M. Navone
  • 83. A. Cazaux
  • 84. L. Nardi
  • 86. J. Manuel Cerundolo
  • 89. C. O'Connell
  • 90. V. Royer
  • 92. R. Safiullin
  • 94. F. Misolic
  • 95. A. Vukic
  • 96. T. Schoolkate
  • 97. A. Shevchenko
  • 99. M. McDonald
  • 100. D. Svrcina
  • 104. S. Mochizuki
  • 105. J. Duckworth
  • 106. T. Boyer
  • 107. B. Coric
  • 108. N. Basavareddy
  • 108. L. Harris*pr
  • 110. R. Hijikata
  • 111. N. Basilashvili
  • 114. B. Holt
  • 117. L. Draxl
  • 117. M. Mmoh*pr
  • 119. D. Prizmic
  • 120. C. Tseng
  • 125. A. Tabilo
  • 129. E. Spizzirri
  • 130. Z. Svajda
  • 133. C. Smith
  • 135. Y. Hanfmann
  • 136. B. Harris
  • 141. O. Virtanen
  • 144. U. Blanchet
  • 148. C. Wong
  • 151. Y. Watanuki
  • 152. H. Mayot
  • 153. Y. Nishioka
  • 154. Z. Piros
  •  
  •  

Alternates

  • 1. S. Napolitano (160)*pr
  • 2. T. Droguet (162)
  • 3. B. Tomic (164)
  • 4. T. Daniel (168)
  • 5. G. Zeppieri (171)
  • 6. A. Holmgren (176)
  • 7. J. McCabe (178)
  • 8. C. Eubanks (180)
  • 9. K. Jacquet (181)
  • 10. K. Coppejans (182)
  • 11. J. Kubler (186)
  • 12. J. Trotter (187)
  • 13. R. Sakamoto (189)
  • 14. P. Kypson (190)
  • 15. O. Jasika (198)
  • 16. V. Vacherot (205)
  • 17. B. Zhukayev (207)
  • 18. R. Noguchi (214)
  • 19. G. Onclin (215)
  • 20. B. Gojo (221)
  • 21. M. Huesler (222)
  • 22. S. Shimabukur (223)
  • 23. V. Sachko (224)
  • 24. A. Bolt (229)

Sudtyrol (Guest) 23-09-2025 20:28

La sorpresa sarà Spizzirri.

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luky (Guest) 23-09-2025 20:16

Zeppieri ha una wc

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JannikUberAlles 23-09-2025 19:57

@REDAZIONE: forse voi avrete notizie più fresche ma io non credo che Dimitrov riesca a rientrare in Cina e forse neppure a Vienna o Parigi.

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ercole (Guest) 09-09-2025 15:51

@ Alberto Rossi (#4474194)

Io vado in Cina ogni anno per un mese e mangio sempre divinamente, al punto che ormai preferisco la cucina cinese a quella italiana. Evidentemente tu devi essere finito nel ristorante peggiore della tua città. La Cina conta 22 province, ognuna con la propria tradizione culinaria: quella del Guangdong, per esempio, ricorda molto la semplicità e la delicatezza della cucina italiana o giapponese. Ridurre un intero Paese a un'esperienza gastronomica negativa è davvero miope: in ogni regione si trova qualità e varietà.

 13
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Bernardino Lamis, JannikUberAlles, Betafasan
Alain 09-09-2025 12:42

Scritto da Alberto Rossi

Scritto da Ercole
@ Alberto Rossi (#4473825)
Si vede che non sei mai stato in Cina, commento più imbarazzante e ignorante di questo non l'avevo mai letto.

veramente in Cina ci ho lavorato 6 mesi e ti confermo che si mangia male davvero, poi chi si accontenta…

In questo forum c'è un solo utente (purtroppo non lo leggo da un po') che lavorava in Cina e si vedeva a bordo campo talvolta durante i match dei nostri.
Il buon Pierre a cui va il mio abbraccio.

 12
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: renzopii, walden, Etor, Giuras
piper 09-09-2025 10:11

Ma dai come fa Jannik a saltare la tournee asiatica se a quanto pare vuole partecipare anche a Vienna per recuperare un po' di terreno su Carlitos.

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 09-09-2025 09:03

Nessuno tra Passaro, Pellegrino e Gigante va a Shanghai per le quali? 😕

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 03-09-2025 08:28

@ Alberto Rossi (#4473825)
Saltare la trasferta asiatica significherebbe non giocare dall'8 settembre al 27 ottobre, se escludiamo l'esibizione saudita.

 9
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 03-09-2025 00:50

Scritto da Ercole
@ Alberto Rossi (#4473825)
Si vede che non sei mai stato in Cina, commento più imbarazzante e ignorante di questo non l'avevo mai letto.

veramente in Cina ci ho lavorato 6 mesi e ti confermo che si mangia male davvero, poi chi si accontenta…

 8
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ercole (Guest) 02-09-2025 23:30

@ Alberto Rossi (#4473825)

C'è un motivo se Sinner fa sempre la tournèe asiatica, non ha nel suo entourage gente come te.

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: renzopii
Ercole (Guest) 02-09-2025 23:18

@ Alberto Rossi (#4473825)

Si vede che non sei mai stato in Cina, commento più imbarazzante e ignorante di questo non l'avevo mai letto.

 6
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: sergiot4, renzopii
giallu 02-09-2025 17:53

Però, quanti terraioli!!! 😀 😀 😀

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 02-09-2025 17:31

Scritto da libbio78
Berrettini?mmmm

Magari!!! Però sono con te: mmmm

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
mattia saracino 02-09-2025 17:06

Scritto da Alberto Rossi
Lui farà sicuramente scelte diverse, ma visto che a Pechino e Shanghai ha già vinto, e giustamente ai 3 milioni di Riad non rinuncia certo (chi mai lo farebbe al suo posto), io salterei la trasferta asiatica, che poi lì il cibo è davvero incommestibile (i più scaltri di voi lo ricorderanno sicuramente mentre vomitava a Pechino durante il match con Dimitrov) e punterei su Parigi Bercy (mai oltre il primo turno), atp finals e ovviamente coppa Davis, per giunta con le finali in Italia

Speriamo bene.

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Alberto Rossi 02-09-2025 16:09

Lui farà sicuramente scelte diverse, ma visto che a Pechino e Shanghai ha già vinto, e giustamente ai 3 milioni di Riad non rinuncia certo (chi mai lo farebbe al suo posto), io salterei la trasferta asiatica, che poi lì il cibo è davvero incommestibile (i più scaltri di voi lo ricorderanno sicuramente mentre vomitava a Pechino durante il match con Dimitrov) e punterei su Parigi Bercy (mai oltre il primo turno), atp finals e ovviamente coppa Davis, per giunta con le finali in Italia

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
libbio78 02-09-2025 15:45

Berrettini?mmmm

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giallu