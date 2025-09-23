Chengdu 250 | Hard | $1190210 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Masters 1000 Shanghai ATP, Copertina, Entry List
Masters 1000 Shanghai: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Zeppieri fuori di un solo posto dalle quali
23/09/2025 18:39 16 commenti
Shanghai 🇨🇳 – ATP Masters 1000 – Hard – 96S / 48D – Inizio mercoledì
(Clicca per vedere l'entry list)Masters 1000 Shanghai (MD) Inizio torneo: 29/09/2025 | Ultimo agg.: 23/09/2025 18:34
Main Draw (cut off: 76 - Data entry list: 02/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 1. J. Sinner
- 2. C. Alcaraz
- 3. A. Zverev
- 4. T. Fritz
- 5. J. Draper
- 6. B. Shelton
- 7. N. Djokovic
- 8. A. de Minaur
- 9. K. Khachanov
- 10. L. Musetti
- 11. H. Rune
- 12. C. Ruud
- 13. D. Medvedev
- 14. T. Paul
- 15. A. Rublev
- 16. J. Mensik
- 17. F. Tiafoe
- 18. A. Davidovich Fokina
- 19. F. Cerundolo
- 20. A. Fils
- 21. J. Lehecka
- 22. T. Machac
- 23. U. Humbert
- 24. A. Bublik
- 25. G. Dimitrov
- 26. F. Cobolli
- 27. F. Auger-Aliassime
- 28. S. Tsitsipas
- 29. D. Shapovalov
- 30. T. Griekspoor
- 31. B. Nakashima
- 32. A. Michelsen
- 33. G. Diallo
- 34. L. Darderi
- 35. C. Norrie
- 36. A. Popyrin
- 37. G. Mpetshi Perricard
- 38. A. Muller
- 39. S. Baez
- 40. C. Moutet
- 41. N. Borges
- 42. M. Kecmanovic
- 43. C. Ugo Carabelli
- 44. J. Munar
- 45. J. Fonseca
- 46. L. Sonego
- 47. R. Bautista Agut
- 48. Z. Bergs
- 49. G. Monfils
- 50. L. Tien
- 51. B. Bonzi
- 52. M. Berrettini
- 52. J. Brooksby*pr
- 53. F. Marozsan
- 54. F. Comesana
- 55. M. Giron
- 56. D. Altmaier
- 57. H. Medjedovic
- 58. J. Thompson
- 59. T. Martin Etcheverry
- 60. J. Fearnley
- 61. D. Dzumhur
- 62. M. Cilic
- 63. M. Fucsovics
- 64. M. Arnaldi
- 65. M. Bellucci
- 66. P. Martinez
- 67. R. Opelka
- 68. H. Hurkacz
- 69. T. Atmane
- 70. Q. Halys
- 71. A. Kovacevic
- 72. L. Djere
- 73. B. van de Zandschulp
- 74. Y. Bu
- 74. S. Ofner*pr
- 75. S. Korda
- 76. K. Majchrzak
Alternates
- 1. A. Mannarino (77)
- 2. M. Navone (78)
- 3. A. Cazaux (79)
- 4. D. Goffin (80)
- 5. C. O'Connell (81)
- 6. A. Rinderknec (82)
- 7. J. de Jong (83)
- 8. E. Quinn (84)
- 9. A. Walton (85)
- 10. L. Nardi (86)
- 11. R. Carballes (87)
- 12. J. Manuel Cer (88)
- 13. V. Kopriva (89)
- 14. K. Nishikori (90)
- 15. A. Shevchenko (91)
- 16. J. Brooksby (92)
- 17. F. Misolic (93)
- 18. A. Vukic (95)
- 19. T. Schoolkate (96)
- 20. D. Svrcina (97)
- 21. V. Royer (98)
- 22. C. Taberner (99)
- 23. M. McDonald (100)
-
(Clicca per vedere l'entry list)Masters 1000 Shanghai (Q) Inizio torneo: 20/09/2025 | Ultimo agg.: 23/09/2025 18:35
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 09/09/25 - Special Exempts: 0/0)
- 57. A. Rinderknech
- 75. A. Walton
- 79. J. de Jong
- 80. E. Quinn
- 81. M. Navone
- 83. A. Cazaux
- 84. L. Nardi
- 86. J. Manuel Cerundolo
- 89. C. O'Connell
- 90. V. Royer
- 92. R. Safiullin
- 94. F. Misolic
- 95. A. Vukic
- 96. T. Schoolkate
- 97. A. Shevchenko
- 99. M. McDonald
- 100. D. Svrcina
- 104. S. Mochizuki
- 105. J. Duckworth
- 106. T. Boyer
- 107. B. Coric
- 108. N. Basavareddy
- 108. L. Harris*pr
- 110. R. Hijikata
- 111. N. Basilashvili
- 114. B. Holt
- 117. L. Draxl
- 117. M. Mmoh*pr
- 119. D. Prizmic
- 120. C. Tseng
- 125. A. Tabilo
- 129. E. Spizzirri
- 130. Z. Svajda
- 133. C. Smith
- 135. Y. Hanfmann
- 136. B. Harris
- 141. O. Virtanen
- 144. U. Blanchet
- 148. C. Wong
- 151. Y. Watanuki
- 152. H. Mayot
- 153. Y. Nishioka
- 154. Z. Piros
-
-
Alternates
- 1. S. Napolitano (160)*pr
- 2. T. Droguet (162)
- 3. B. Tomic (164)
- 4. T. Daniel (168)
- 5. G. Zeppieri (171)
- 6. A. Holmgren (176)
- 7. J. McCabe (178)
- 8. C. Eubanks (180)
- 9. K. Jacquet (181)
- 10. K. Coppejans (182)
- 11. J. Kubler (186)
- 12. J. Trotter (187)
- 13. R. Sakamoto (189)
- 14. P. Kypson (190)
- 15. O. Jasika (198)
- 16. V. Vacherot (205)
- 17. B. Zhukayev (207)
- 18. R. Noguchi (214)
- 19. G. Onclin (215)
- 20. B. Gojo (221)
- 21. M. Huesler (222)
- 22. S. Shimabukur (223)
- 23. V. Sachko (224)
- 24. A. Bolt (229)
La sorpresa sarà Spizzirri.
Zeppieri ha una wc
@REDAZIONE: forse voi avrete notizie più fresche ma io non credo che Dimitrov riesca a rientrare in Cina e forse neppure a Vienna o Parigi.
@ Alberto Rossi (#4474194)
Io vado in Cina ogni anno per un mese e mangio sempre divinamente, al punto che ormai preferisco la cucina cinese a quella italiana. Evidentemente tu devi essere finito nel ristorante peggiore della tua città. La Cina conta 22 province, ognuna con la propria tradizione culinaria: quella del Guangdong, per esempio, ricorda molto la semplicità e la delicatezza della cucina italiana o giapponese. Ridurre un intero Paese a un’esperienza gastronomica negativa è davvero miope: in ogni regione si trova qualità e varietà.
In questo forum c’è un solo utente (purtroppo non lo leggo da un po’) che lavorava in Cina e si vedeva a bordo campo talvolta durante i match dei nostri.
Il buon Pierre a cui va il mio abbraccio.
Ma dai come fa Jannik a saltare la tournee asiatica se a quanto pare vuole partecipare anche a Vienna per recuperare un po’ di terreno su Carlitos.
Nessuno tra Passaro, Pellegrino e Gigante va a Shanghai per le quali? 😕
@ Alberto Rossi (#4473825)
Saltare la trasferta asiatica significherebbe non giocare dall’8 settembre al 27 ottobre, se escludiamo l’esibizione saudita.
veramente in Cina ci ho lavorato 6 mesi e ti confermo che si mangia male davvero, poi chi si accontenta…
@ Alberto Rossi (#4473825)
C’è un motivo se Sinner fa sempre la tournèe asiatica, non ha nel suo entourage gente come te.
@ Alberto Rossi (#4473825)
Si vede che non sei mai stato in Cina, commento più imbarazzante e ignorante di questo non l’avevo mai letto.
Però, quanti terraioli!!! 😀 😀 😀
Magari!!! Però sono con te: mmmm
Speriamo bene.
Lui farà sicuramente scelte diverse, ma visto che a Pechino e Shanghai ha già vinto, e giustamente ai 3 milioni di Riad non rinuncia certo (chi mai lo farebbe al suo posto), io salterei la trasferta asiatica, che poi lì il cibo è davvero incommestibile (i più scaltri di voi lo ricorderanno sicuramente mentre vomitava a Pechino durante il match con Dimitrov) e punterei su Parigi Bercy (mai oltre il primo turno), atp finals e ovviamente coppa Davis, per giunta con le finali in Italia
Berrettini?mmmm