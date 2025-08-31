Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Oggi in campo anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Aryna Sabalenka (LIVE)
US Open 🇺🇸 – 4° Turno, cemento – 🌤️
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
J. Pegula vs A. Li
A. Rinderknech vs C. Alcaraz
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic vs J. Struff
E. Rybakina vs M. Vondrousova
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
A. Mannarino vs J. Lehecka
B. Krejcikova vs T. Townsend
T. Machac vs T. Fritz
A. Sabalenka vs C. Bucsa
Grandstand – Ore: 17:00
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli vs S. Arends / L. Johnson
M. Kessler / P. Stearns vs S. Errani / J. Paolini
E. Alexandrova / S. Zhang vs K. Boulter / S. Kartal
R. Ho / H. Jebens vs N. Mektic / R. Ram
Stadium 17 – Ore: 17:00
N. Taraba Wallberg vs K. Penickova
A. Muhammad / D. Schuurs vs G. Olmos / A. Siskova
J. Salisbury / N. Skupski vs M. Exsted / C. Woestendick
F. Stollar / F. Wu vs M. Kato / R. Zarazua
Court 5 – Ore: 17:00
B. Willwerth vs C. Hewitt
J. Pareja vs M. Buchnik
Q. Gleason / I. Martins vs G. Dabrowski / E. Routliffe
K. Drzewiecki / M. Willis vs J. Peers / J. Withrow
Court 4 – Ore: 17:00
B. Black vs M. Burcescu
D. Pagani vs J. Didoni Bonini
T. Chavez vs I. Ahmad
D. Dilek vs K. Montoya
Court 6 – Ore: 17:00
J. Lien vs T. Derepasko
L. Friedman vs R. Cooling
A. Tu vs E. Yaneva
T. Frodin vs E. Zozaya Menendez
I. Ivanov vs M. Antonius
Court 7 – Ore: 17:00
N. Tomizawa vs K. Hance
M. Pohankova vs A. Korpanec Davies
O. Bonding vs J. Secord
N. Bilozertsev vs J. Kennedy
M. Farzam vs L. Lagerbohm
Court 8 – Ore: 17:00
R. Zhang vs E. Bennemann
G. Crivellaro vs A. Santamarta Roig
S. Haita vs F. Thomas
Z. Wei vs M. Rajeshwaran Revathi
Court 9 – Ore: 17:00
H. Schoenmakers vs T. Batin
R. Alame vs V. Barros
L. Nilsson vs L. Virc
A. Vasilev vs T. Konduri
T. Kokkinis vs L. Cinalli
Court 10 – Ore: 17:00
K. Sawashiro vs M. Iyengar
H. Chauhan vs M. Dussault
Y. Alvarez vs C. Ngounoue
H. Ayrault vs R. Yoshida
Court 11 – Ore: 17:00
M. Latak vs M. Mecarelli
D. Mpetshi Perricard vs B. Payne
C. Frantzen / R. Haase vs O. Luz / A. Olivetti
A. Blinkova / M. Frech vs C. Osorio / Y. Yuan
A. Erler / R. Galloway vs J. Schnaitter / M. Wallner
Court 12 – Ore: 17:00
Y. Shao vs L. Chang
M. Niculescu / A. Sevastova vs A. Danilina / A. Krunic
M. Kostyuk / E. Ruse vs B. Haddad Maia / L. Siegemund
A. Chandrasekar / V. Prashanth vs F. Romboli / J. Smith
V. Kirkov / B. Stevens vs H. Nys / E. Roger-Vasselin
Court 13 – Ore: 17:00
N. Johnston vs A. Arcila
J. Vandromme vs A. Nguyen
S. Fajmonova vs C. Esquiva Banuls
A. Schuman vs H. Klugman
D. Mosejczuk vs P. Chabalgoity
Court 14 – Ore: 17:00
V. Reddy vs M. Schoenhaus
N. Lagaev vs B. Zeltina
R. Tabata vs W. Rejchtman Vinciguerra
Y. Konstantinova vs J. Pastikova
L. Hede vs K. Tyagi
Court 15 – Ore: 17:00
T. Behrmann vs O. Paldanius
J. Satterfield vs J. Mackenzie
K. Yodpetch vs A. Cvetkovic
X. Sun vs L. Vladson
A. Johnson vs Y. Alexandrescou
TAG: Us Open, Us open 2025
È stato già detto che non siamo rappresentati a livello giovanile ? grave,Ancor di più per il fatto che non è un caso,ma una cosa che si perpetua ormai costantemente in questo anno più deludente degli altri per le prospettive del tennis femminile italiano,non c’è movimento,non c’è futuro, bisogna sperare in questa Grant,o che qualcuna delle giovani attuali possa fare come la Bronzetti.
Riporto una ode a Mannarino di un amico del circolo, anche se non sono sicuro che sia sua..C’è un altro tennista quasi quarantenne che è ancora in giro e che mi fa ancora amare questo sport. È il francese Adrian Mannarino: 37 anni, numero 55 del mondo, approdato agli ottavi degli US Open dopo il ritiro di Ben Shelton per un problema alla spalla, quando la partita stava per trascinarsi al quinto set.
Di lui che è una piccola anomalia sportiva, ne avevo già parlato. Fino all’anno scorso non aveva neppure uno sponsor di abbigliamento: scendeva in campo con le magliette comprate da Decathlon. Oggi veste Celio, che pure non è un marchio da alto profilo. Utilizza sempre la stessa racchetta per tutta la partita, incordata a 24 libbre, la metà della tensione “standard” del Tour. Tutto in lui racconta di un’eresia silenziosa.
Altezza nella media, Adrian non ha né capelli né muscoli, solo una barbetta indolente che dal rosso sfuma nel bianco ed un profilo Instagram che sembra quello di un semplice istruttore di tennis. Non concede nulla al superfluo, nulla che possa sembrare vagamente seduttivo. Scende in campo per giocare a tennis, al meglio che può, finché può.
E quel gioco è un’opera d’arte sottrattiva: ha tolto, levigato, semplificato fino a ridurlo all’essenziale. Si mette sulla riga di fondo e colpisce la palla mentre sale, accorciando il campo per correre meno. È pura geometria applicata al tennis. Non spinge, non forza: assorbe l’energia dell’avversario e la trasforma, come in un’arte marziale.
Il suo è un tennis lieve, tracciato a matita, fatto di colpi minimali e traiettorie imprevedibili. Un tennis quasi anti agonistico e che non alza la voce: suona come una ballata acustica, gira come un film d’autore con la camera a mano.
E non gli manca nemmeno l’ironia. Durante la partita, aveva lasciato il campo per una pausa bagno, mentre Shelton si sedeva in panchina, con suo padre che gesticolava disperato per dire al figlio di annullare il set. Al ritorno di Mannarino, Shelton lo fece davvero. “Ho 37 anni”, ha detto Mannarino nell’intervista post match, “è la prima volta che vinco una partita dalla toilette”.
Guardarlo è ricordarsi che la grandezza non è sempre potenza, che resistere può essere più poetico che vincere.
Adrian Mannarino è questo: un eremita del circuito, l’ultimo artigiano di un tennis diverso, che continua a insegnarci che la bellezza, a volte, vive nel silenzio.
Mi associo. Io ci ho provato molte volte e non sono neanche così “sauro”
Essendo un tecnosauro senza speranza, dubito di riuscire a portare a buon fine la mia registrazione. Se da domani i Guest non potranno più neanche commentare, io continuerò comunque a leggervi. Grazie e buon tennis a tutti!
Come un leone.
Una foto da far paura del carletto furioso rapato.