Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Oggi in campo anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Aryna Sabalenka (LIVE)

31/08/2025 13:28
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)

US Open 🇺🇸 – 4° Turno, cemento – 🌤️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
J. Pegula USA vs A. Li USA
Il match deve ancora iniziare

A. Rinderknech FRA vs C. Alcaraz ESP

Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic SRB vs J. Struff GER

Il match deve ancora iniziare

E. Rybakina KAZ vs M. Vondrousova CZE

Il match deve ancora iniziare



Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
A. Mannarino FRA vs J. Lehecka CZE

Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikova CZE vs T. Townsend USA

Il match deve ancora iniziare

T. Machac CZE vs T. Fritz USA

Il match deve ancora iniziare

A. Sabalenka vs C. Bucsa ESP

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – Ore: 17:00
T. Etcheverry ARG / C. Ugo Carabelli ARG vs S. Arends NED / L. Johnson GBR

Il match deve ancora iniziare

M. Kessler USA / P. Stearns USA vs S. Errani ITA / J. Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare

E. Alexandrova / S. Zhang CHN vs K. Boulter GBR / S. Kartal GBR

Il match deve ancora iniziare

R. Ho TPE / H. Jebens GER vs N. Mektic CRO / R. Ram USA

Il match deve ancora iniziare



Stadium 17 – Ore: 17:00
N. Taraba Wallberg SWE vs K. Penickova USA

Il match deve ancora iniziare

A. Muhammad USA / D. Schuurs NED vs G. Olmos MEX / A. Siskova CZE

Il match deve ancora iniziare

J. Salisbury GBR / N. Skupski GBR vs M. Exsted USA / C. Woestendick USA

Il match deve ancora iniziare

F. Stollar HUN / F. Wu TPE vs M. Kato JPN / R. Zarazua MEX

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 17:00
B. Willwerth USA vs C. Hewitt AUS

Il match deve ancora iniziare

J. Pareja USA vs M. Buchnik ISR

Il match deve ancora iniziare

Q. Gleason USA / I. Martins BRA vs G. Dabrowski CAN / E. Routliffe NZL

Il match deve ancora iniziare

K. Drzewiecki POL / M. Willis GBR vs J. Peers AUS / J. Withrow USA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – Ore: 17:00
B. Black GBR vs M. Burcescu ROU

Il match deve ancora iniziare

D. Pagani ARG vs J. Didoni Bonini BRA

Il match deve ancora iniziare

T. Chavez ESP vs I. Ahmad USA

Il match deve ancora iniziare

D. Dilek TUR vs K. Montoya USA

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ore: 17:00
J. Lien NOR vs T. Derepasko

Il match deve ancora iniziare

L. Friedman USA vs R. Cooling GBR

Il match deve ancora iniziare

A. Tu USA vs E. Yaneva BUL

Il match deve ancora iniziare

T. Frodin USA vs E. Zozaya Menendez ESP

Il match deve ancora iniziare

I. Ivanov BUL vs M. Antonius USA

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ore: 17:00
N. Tomizawa JPN vs K. Hance USA

Il match deve ancora iniziare

M. Pohankova SVK vs A. Korpanec Davies GBR

Il match deve ancora iniziare

O. Bonding GBR vs J. Secord USA

Il match deve ancora iniziare

N. Bilozertsev UKR vs J. Kennedy USA

Il match deve ancora iniziare

M. Farzam USA vs L. Lagerbohm FIN

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ore: 17:00
R. Zhang CHN vs E. Bennemann GER

Il match deve ancora iniziare

G. Crivellaro ITA vs A. Santamarta Roig ESP

Il match deve ancora iniziare

S. Haita ROU vs F. Thomas SUI

Il match deve ancora iniziare

Z. Wei CHN vs M. Rajeshwaran Revathi IND

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – Ore: 17:00
H. Schoenmakers NED vs T. Batin ROU

Il match deve ancora iniziare

R. Alame AUS vs V. Barros BRA

Il match deve ancora iniziare

L. Nilsson SWE vs L. Virc SRB

Il match deve ancora iniziare

A. Vasilev BUL vs T. Konduri USA

Il match deve ancora iniziare

T. Kokkinis AUS vs L. Cinalli ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – Ore: 17:00
K. Sawashiro JPN vs M. Iyengar USA

Il match deve ancora iniziare

H. Chauhan IND vs M. Dussault USA

Il match deve ancora iniziare

Y. Alvarez PUR vs C. Ngounoue USA

Il match deve ancora iniziare

H. Ayrault USA vs R. Yoshida JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 17:00
M. Latak USA vs M. Mecarelli ITA

Il match deve ancora iniziare

D. Mpetshi Perricard FRA vs B. Payne USA

Il match deve ancora iniziare

C. Frantzen GER / R. Haase NED vs O. Luz BRA / A. Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare

A. Blinkova / M. Frech POL vs C. Osorio COL / Y. Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare

A. Erler AUT / R. Galloway USA vs J. Schnaitter GER / M. Wallner GER

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 17:00
Y. Shao CHN vs L. Chang USA

Il match deve ancora iniziare

M. Niculescu ROU / A. Sevastova LAT vs A. Danilina KAZ / A. Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare

M. Kostyuk UKR / E. Ruse ROU vs B. Haddad Maia BRA / L. Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

A. Chandrasekar IND / V. Prashanth IND vs F. Romboli BRA / J. Smith AUS

Il match deve ancora iniziare

V. Kirkov USA / B. Stevens NED vs H. Nys MON / E. Roger-Vasselin FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ore: 17:00
N. Johnston USA vs A. Arcila COL
Il match deve ancora iniziare

J. Vandromme BEL vs A. Nguyen USA

Il match deve ancora iniziare

S. Fajmonova CZE vs C. Esquiva Banuls ESP

Il match deve ancora iniziare

A. Schuman USA vs H. Klugman GBR

Il match deve ancora iniziare

D. Mosejczuk USA vs P. Chabalgoity BRA

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 17:00
V. Reddy USA vs M. Schoenhaus GER

Il match deve ancora iniziare

N. Lagaev CAN vs B. Zeltina LAT

Il match deve ancora iniziare

R. Tabata JPN vs W. Rejchtman Vinciguerra SWE

Il match deve ancora iniziare

Y. Konstantinova BUL vs J. Pastikova CZE

Il match deve ancora iniziare

L. Hede SWE vs K. Tyagi IND

Il match deve ancora iniziare




Court 15 – Ore: 17:00
T. Behrmann AUT vs O. Paldanius FIN
Il match deve ancora iniziare

J. Satterfield USA vs J. Mackenzie GER

Il match deve ancora iniziare

K. Yodpetch THA vs A. Cvetkovic SRB

Il match deve ancora iniziare

X. Sun CHN vs L. Vladson LTU

Il match deve ancora iniziare

A. Johnson USA vs Y. Alexandrescou ROU

Il match deve ancora iniziare

Gaz (Guest) 31-08-2025 15:45

È stato già detto che non siamo rappresentati a livello giovanile ? grave,Ancor di più per il fatto che non è un caso,ma una cosa che si perpetua ormai costantemente in questo anno più deludente degli altri per le prospettive del tennis femminile italiano,non c'è movimento,non c'è futuro, bisogna sperare in questa Grant,o che qualcuna delle giovani attuali possa fare come la Bronzetti.

Giampi 31-08-2025 15:27

Riporto una ode a Mannarino di un amico del circolo, anche se non sono sicuro che sia sua..C'è un altro tennista quasi quarantenne che è ancora in giro e che mi fa ancora amare questo sport. È il francese Adrian Mannarino: 37 anni, numero 55 del mondo, approdato agli ottavi degli US Open dopo il ritiro di Ben Shelton per un problema alla spalla, quando la partita stava per trascinarsi al quinto set.

Di lui che è una piccola anomalia sportiva, ne avevo già parlato. Fino all'anno scorso non aveva neppure uno sponsor di abbigliamento: scendeva in campo con le magliette comprate da Decathlon. Oggi veste Celio, che pure non è un marchio da alto profilo. Utilizza sempre la stessa racchetta per tutta la partita, incordata a 24 libbre, la metà della tensione "standard" del Tour. Tutto in lui racconta di un'eresia silenziosa.

Altezza nella media, Adrian non ha né capelli né muscoli, solo una barbetta indolente che dal rosso sfuma nel bianco ed un profilo Instagram che sembra quello di un semplice istruttore di tennis. Non concede nulla al superfluo, nulla che possa sembrare vagamente seduttivo. Scende in campo per giocare a tennis, al meglio che può, finché può.

E quel gioco è un'opera d'arte sottrattiva: ha tolto, levigato, semplificato fino a ridurlo all'essenziale. Si mette sulla riga di fondo e colpisce la palla mentre sale, accorciando il campo per correre meno. È pura geometria applicata al tennis. Non spinge, non forza: assorbe l'energia dell'avversario e la trasforma, come in un'arte marziale.

Il suo è un tennis lieve, tracciato a matita, fatto di colpi minimali e traiettorie imprevedibili. Un tennis quasi anti agonistico e che non alza la voce: suona come una ballata acustica, gira come un film d'autore con la camera a mano.

E non gli manca nemmeno l'ironia. Durante la partita, aveva lasciato il campo per una pausa bagno, mentre Shelton si sedeva in panchina, con suo padre che gesticolava disperato per dire al figlio di annullare il set. Al ritorno di Mannarino, Shelton lo fece davvero. "Ho 37 anni", ha detto Mannarino nell'intervista post match, "è la prima volta che vinco una partita dalla toilette".

Guardarlo è ricordarsi che la grandezza non è sempre potenza, che resistere può essere più poetico che vincere.
Adrian Mannarino è questo: un eremita del circuito, l'ultimo artigiano di un tennis diverso, che continua a insegnarci che la bellezza, a volte, vive nel silenzio.

Spinoza (Guest) 31-08-2025 15:09

Scritto da Moi
Essendo un tecnosauro senza speranza, dubito di riuscire a portare a buon fine la mia registrazione. Se da domani i Guest non potranno più neanche commentare, io continuerò comunque a leggervi. Grazie e buon tennis a tutti!

Mi associo. Io ci ho provato molte volte e non sono neanche così "sauro"

Moi (Guest) 31-08-2025 15:04

Essendo un tecnosauro senza speranza, dubito di riuscire a portare a buon fine la mia registrazione. Se da domani i Guest non potranno più neanche commentare, io continuerò comunque a leggervi. Grazie e buon tennis a tutti!

mattia saracino 31-08-2025 14:00

Scritto da Vittorio carlito
Una foto da far paura del carletto furioso rapato.

Come un leone.

Vittorio carlito (Guest) 31-08-2025 13:52

Una foto da far paura del carletto furioso rapato.

