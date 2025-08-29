Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo in singolare Darderi e Paolini (LIVE)

US Open 🇺🇸 – 3° Turno, cemento – 🌤️

L. Darderivs C. Alcaraz

J. Pegula vs V. Azarenka



Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

N. Djokovic vs C. Norrie



T. Townsend vs M. Andreeva



E. Rybakinavs E. Raducanu

B. Shelton vs A. Mannarino



Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

A. Sabalenka vs L. Fernandez



J. Kym vs T. Fritz



J. Leheckavs R. Collignon

M. Vondrousova vs J. Paolini



F. Tiafoe vs J. Struff



E. Navarro vs B. Krejcikova



B. Bonzivs A. Rinderknech

E. Mertens vs C. Bucsa



P. Hon vs A. Li



U. Blanchet vs T. Machac



K. Boulter/ S. Kartalvs S. Santamaria/ Q. Tang

R. Ho / H. Jebens vs T. Boyer / E. Nava



M. Kato / R. Zarazua vs R. Masarova / A. Pavlyuchenkova



M. McDonald / E. Quinn vs T. Hilderbrand / P. Trhac



C. Osorio / Y. Yuan vs T. Mihalikova / O. Nicholls



Court 6 – Ore: 19:00

T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli vs D. Dzumhur / A. Kovacevic



E. Alexandrova / S. Zhang vs J. Cristian / A. Moratelli



J. Peers / J. Withrow vs Z. Bergs / R. Collignon



R. Hijikata/ D. Pelvs H. Nys/ E. Roger-Vasselin

G. Olmos / A. Siskova vs L. Noskova / R. Sramkova



I. Khromacheva / K. Rakhimova vs F. Stollar / F. Wu



M. Ebden / J. Thompson vs K. Drzewiecki / M. Willis



J. Cash/ L. Glasspoolvs A. Erler/ R. Galloway

J. Salisbury / N. Skupski vs G. Goldhoff / R. Stalder



A. Bublik / M. Demoliner vs F. Romboli / J. Smith



M. Joint / C. McNally vs B. Haddad Maia / L. Siegemund



G. Andreozzi/ M. Guinardvs N. Mektic/ R. Ram

C. Dolehide / S. Kenin vs M. Linette / E. Shibahara



M. Kessler / P. Stearns vs S. Cirstea / A. Kalinskaya



C. Harrison / E. King vs D. Altmaier / L. Martinez



C. Bucsa / N. Melichar-Martinez vs S. Hsieh / A. Krueger



Court 12 – Ore: 17:00

H. Baptiste / W. Osuigwe vs S. Hunter / D. Krawczyk



D. Goffin / A. Muller vs M. Exsted / C. Woestendick



P. Martinez / J. Munar vs S. Bolelli / A. Vavassori



A. Muhammad / D. Schuurs vs C. Corley / I. Corley



N. Balaji / R. Bollipalli vs V. Kirkov / B. Stevens



Court 13 – Ore: 17:00

M. Bellucci / F. Marozsan vs S. Arends / L. Johnson



J. Bouzas Maneiro / E. Cocciaretto vs M. Kostyuk / E. Ruse



M. Niculescu / A. Sevastova vs S. Zheng / L. Zhu



Court 15 – Ore: 19:00

A. Ruzic / B. Schoofs vs A. Danilina / A. Krunic



H. Chan / X. Jiang vs S. Aoyama / Y. Wang



J. Fearnley / K. Majchrzak vs J. Schnaitter / M. Wallner



A. Rushervs J. Lien

C. Jauffret vs Z. Wei



Cary Leeds Stadium Court 2 – Ore: 16:00

F. McCollum vs P. Chabalgoity



A. Schuman vs A. James



Cary Leeds Match Court 1 – Ore: 16:00

C. Gronfeldt-Sorensen vs S. Caldwell



L. Nilsson vs J. Van Zyl



Cary Leeds Match Court 3 – Ore: 16:00

N. Tomizawa vs R. Senthil Kumar



T. Gowda vs R. Cooling



Cary Leeds Match Court 5 – Ore: 16:00

T. Chavez vs J. Chlodnicki



D. Mpetshi Perricard vs R. Kotseva



Cary Leeds Match Court 6 – Ore: 16:00

I. Ahmad vs Z. Augustin



E. Zozaya Menendez vs I. DeLuccia



H. Chauhanvs G. Matijasic

T. Hermanova vs R. Yoshida



Cary Leeds Match Court 10 – Ore: 16:00

N. Spurling vs T. Batin



L. Virc vs M. Phanthala



