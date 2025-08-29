Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo in singolare Darderi e Paolini (LIVE)

29/08/2025 13:36 Nessun commento
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
US Open 🇺🇸 – 3° Turno, cemento – 🌤️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
L. Darderi ITA vs C. Alcaraz ESP
Il match deve ancora iniziare

J. Pegula USA vs V. Azarenka

Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic SRB vs C. Norrie GBR

Il match deve ancora iniziare

T. Townsend USA vs M. Andreeva

Il match deve ancora iniziare




Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Rybakina KAZ vs E. Raducanu GBR
Il match deve ancora iniziare

B. Shelton USA vs A. Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
A. Sabalenka vs L. Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare

J. Kym SUI vs T. Fritz USA

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – Ore: 17:00
J. Lehecka CZE vs R. Collignon BEL
Il match deve ancora iniziare

M. Vondrousova CZE vs J. Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare

F. Tiafoe USA vs J. Struff GER

Il match deve ancora iniziare

E. Navarro USA vs B. Krejcikova CZE

Il match deve ancora iniziare




Stadium 17 – Ore: 17:00
B. Bonzi FRA vs A. Rinderknech FRA
Il match deve ancora iniziare

E. Mertens BEL vs C. Bucsa ESP

Il match deve ancora iniziare

P. Hon AUS vs A. Li USA

Il match deve ancora iniziare

U. Blanchet FRA vs T. Machac CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ore: 17:00
K. Boulter GBR / S. Kartal GBR vs S. Santamaria USA / Q. Tang CHN
Il match deve ancora iniziare

R. Ho TPE / H. Jebens GER vs T. Boyer USA / E. Nava USA

Il match deve ancora iniziare

M. Kato JPN / R. Zarazua MEX vs R. Masarova SUI / A. Pavlyuchenkova

Il match deve ancora iniziare

M. McDonald USA / E. Quinn USA vs T. Hilderbrand USA / P. Trhac USA

Il match deve ancora iniziare

C. Osorio COL / Y. Yuan CHN vs T. Mihalikova SVK / O. Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ore: 19:00
T. Etcheverry ARG / C. Ugo Carabelli ARG vs D. Dzumhur BIH / A. Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

E. Alexandrova / S. Zhang CHN vs J. Cristian ROU / A. Moratelli ITA

Il match deve ancora iniziare

J. Peers AUS / J. Withrow USA vs Z. Bergs BEL / R. Collignon BEL

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 17:00
R. Hijikata AUS / D. Pel NED vs H. Nys MON / E. Roger-Vasselin FRA
Il match deve ancora iniziare

G. Olmos MEX / A. Siskova CZE vs L. Noskova CZE / R. Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare

I. Khromacheva / K. Rakhimova vs F. Stollar HUN / F. Wu TPE

Il match deve ancora iniziare

M. Ebden AUS / J. Thompson AUS vs K. Drzewiecki POL / M. Willis GBR

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – Ore: 17:00
J. Cash GBR / L. Glasspool GBR vs A. Erler AUT / R. Galloway USA
Il match deve ancora iniziare

J. Salisbury GBR / N. Skupski GBR vs G. Goldhoff USA / R. Stalder USA

Il match deve ancora iniziare

A. Bublik KAZ / M. Demoliner BRA vs F. Romboli BRA / J. Smith AUS

Il match deve ancora iniziare

M. Joint AUS / C. McNally USA vs B. Haddad Maia BRA / L. Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare




Court 11 – Ore: 17:00
G. Andreozzi ARG / M. Guinard FRA vs N. Mektic CRO / R. Ram USA
Il match deve ancora iniziare

C. Dolehide USA / S. Kenin USA vs M. Linette POL / E. Shibahara JPN

Il match deve ancora iniziare

M. Kessler USA / P. Stearns USA vs S. Cirstea ROU / A. Kalinskaya

Il match deve ancora iniziare

C. Harrison USA / E. King USA vs D. Altmaier GER / L. Martinez VEN

Il match deve ancora iniziare

C. Bucsa ESP / N. Melichar-Martinez USA vs S. Hsieh TPE / A. Krueger USA

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 17:00
H. Baptiste USA / W. Osuigwe USA vs S. Hunter AUS / D. Krawczyk USA

Il match deve ancora iniziare

D. Goffin BEL / A. Muller FRA vs M. Exsted USA / C. Woestendick USA

Il match deve ancora iniziare

P. Martinez ESP / J. Munar ESP vs S. Bolelli ITA / A. Vavassori ITA

Il match deve ancora iniziare

A. Muhammad USA / D. Schuurs NED vs C. Corley USA / I. Corley USA

Il match deve ancora iniziare

N. Balaji IND / R. Bollipalli IND vs V. Kirkov USA / B. Stevens NED

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ore: 17:00
M. Bellucci ITA / F. Marozsan HUN vs S. Arends NED / L. Johnson GBR

Il match deve ancora iniziare

J. Bouzas Maneiro ESP / E. Cocciaretto ITA vs M. Kostyuk UKR / E. Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

M. Niculescu ROU / A. Sevastova LAT vs S. Zheng CHN / L. Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 19:00
A. Ruzic CRO / B. Schoofs NED vs A. Danilina KAZ / A. Krunic SRB

Il match deve ancora iniziare

H. Chan TPE / X. Jiang CHN vs S. Aoyama JPN / Y. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

J. Fearnley GBR / K. Majchrzak POL vs J. Schnaitter GER / M. Wallner GER

Il match deve ancora iniziare




Cary Leeds Stadium Court 1 – Ore: 16:00
A. Rusher USA vs J. Lien NOR
Il match deve ancora iniziare

C. Jauffret USA vs Z. Wei CHN

Il match deve ancora iniziare



Cary Leeds Stadium Court 2 – Ore: 16:00
F. McCollum USA vs P. Chabalgoity BRA

Il match deve ancora iniziare

A. Schuman USA vs A. James JAM

Il match deve ancora iniziare



Cary Leeds Match Court 1 – Ore: 16:00
C. Gronfeldt-Sorensen DEN vs S. Caldwell USA

Il match deve ancora iniziare

L. Nilsson SWE vs J. Van Zyl RSA

Il match deve ancora iniziare



Cary Leeds Match Court 3 – Ore: 16:00
N. Tomizawa JPN vs R. Senthil Kumar IND

Il match deve ancora iniziare

T. Gowda USA vs R. Cooling GBR

Il match deve ancora iniziare



Cary Leeds Match Court 5 – Ore: 16:00
T. Chavez ESP vs J. Chlodnicki POL

Il match deve ancora iniziare

D. Mpetshi Perricard FRA vs R. Kotseva USA

Il match deve ancora iniziare



Cary Leeds Match Court 6 – Ore: 16:00
I. Ahmad USA vs Z. Augustin USA

Il match deve ancora iniziare

E. Zozaya Menendez ESP vs I. DeLuccia USA

Il match deve ancora iniziare




Cary Leeds Match Court 8 – Ore: 16:00
H. Chauhan IND vs G. Matijasic SLO
Il match deve ancora iniziare

T. Hermanova CZE vs R. Yoshida JPN

Il match deve ancora iniziare



Cary Leeds Match Court 10 – Ore: 16:00
N. Spurling USA vs T. Batin ROU

Il match deve ancora iniziare

L. Virc SRB vs M. Phanthala FRA

Il match deve ancora iniziare

