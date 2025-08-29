Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. In campo in singolare Darderi e Paolini (LIVE)
US Open 🇺🇸 – 3° Turno, cemento – 🌤️
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
L. Darderi vs C. Alcaraz
J. Pegula vs V. Azarenka
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic vs C. Norrie
T. Townsend vs M. Andreeva
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Rybakina vs E. Raducanu
B. Shelton vs A. Mannarino
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
A. Sabalenka vs L. Fernandez
J. Kym vs T. Fritz
Grandstand – Ore: 17:00
J. Lehecka vs R. Collignon
M. Vondrousova vs J. Paolini
F. Tiafoe vs J. Struff
E. Navarro vs B. Krejcikova
Stadium 17 – Ore: 17:00
B. Bonzi vs A. Rinderknech
E. Mertens vs C. Bucsa
P. Hon vs A. Li
U. Blanchet vs T. Machac
Court 5 – Ore: 17:00
K. Boulter / S. Kartal vs S. Santamaria / Q. Tang
R. Ho / H. Jebens vs T. Boyer / E. Nava
M. Kato / R. Zarazua vs R. Masarova / A. Pavlyuchenkova
M. McDonald / E. Quinn vs T. Hilderbrand / P. Trhac
C. Osorio / Y. Yuan vs T. Mihalikova / O. Nicholls
Court 6 – Ore: 19:00
T. Etcheverry / C. Ugo Carabelli vs D. Dzumhur / A. Kovacevic
E. Alexandrova / S. Zhang vs J. Cristian / A. Moratelli
J. Peers / J. Withrow vs Z. Bergs / R. Collignon
Court 7 – Ore: 17:00
R. Hijikata / D. Pel vs H. Nys / E. Roger-Vasselin
G. Olmos / A. Siskova vs L. Noskova / R. Sramkova
I. Khromacheva / K. Rakhimova vs F. Stollar / F. Wu
M. Ebden / J. Thompson vs K. Drzewiecki / M. Willis
Court 10 – Ore: 17:00
J. Cash / L. Glasspool vs A. Erler / R. Galloway
J. Salisbury / N. Skupski vs G. Goldhoff / R. Stalder
A. Bublik / M. Demoliner vs F. Romboli / J. Smith
M. Joint / C. McNally vs B. Haddad Maia / L. Siegemund
Court 11 – Ore: 17:00
G. Andreozzi / M. Guinard vs N. Mektic / R. Ram
C. Dolehide / S. Kenin vs M. Linette / E. Shibahara
M. Kessler / P. Stearns vs S. Cirstea / A. Kalinskaya
C. Harrison / E. King vs D. Altmaier / L. Martinez
C. Bucsa / N. Melichar-Martinez vs S. Hsieh / A. Krueger
Court 12 – Ore: 17:00
H. Baptiste / W. Osuigwe vs S. Hunter / D. Krawczyk
D. Goffin / A. Muller vs M. Exsted / C. Woestendick
P. Martinez / J. Munar vs S. Bolelli / A. Vavassori
A. Muhammad / D. Schuurs vs C. Corley / I. Corley
N. Balaji / R. Bollipalli vs V. Kirkov / B. Stevens
Court 13 – Ore: 17:00
M. Bellucci / F. Marozsan vs S. Arends / L. Johnson
J. Bouzas Maneiro / E. Cocciaretto vs M. Kostyuk / E. Ruse
M. Niculescu / A. Sevastova vs S. Zheng / L. Zhu
Court 15 – Ore: 19:00
A. Ruzic / B. Schoofs vs A. Danilina / A. Krunic
H. Chan / X. Jiang vs S. Aoyama / Y. Wang
J. Fearnley / K. Majchrzak vs J. Schnaitter / M. Wallner
Cary Leeds Stadium Court 1 – Ore: 16:00
A. Rusher vs J. Lien
C. Jauffret vs Z. Wei
Cary Leeds Stadium Court 2 – Ore: 16:00
F. McCollum vs P. Chabalgoity
A. Schuman vs A. James
Cary Leeds Match Court 1 – Ore: 16:00
C. Gronfeldt-Sorensen vs S. Caldwell
L. Nilsson vs J. Van Zyl
Cary Leeds Match Court 3 – Ore: 16:00
N. Tomizawa vs R. Senthil Kumar
T. Gowda vs R. Cooling
Cary Leeds Match Court 5 – Ore: 16:00
T. Chavez vs J. Chlodnicki
D. Mpetshi Perricard vs R. Kotseva
Cary Leeds Match Court 6 – Ore: 16:00
I. Ahmad vs Z. Augustin
E. Zozaya Menendez vs I. DeLuccia
Cary Leeds Match Court 8 – Ore: 16:00
H. Chauhan vs G. Matijasic
T. Hermanova vs R. Yoshida
Cary Leeds Match Court 10 – Ore: 16:00
N. Spurling vs T. Batin
L. Virc vs M. Phanthala
