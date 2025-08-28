Us Open 2025 - Day 5 ATP, Copertina, WTA

Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo sei azzurri tra singolare e doppio (LIVE)

28/08/2025 13:08 3 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
US Open 🇺🇸 – 2° Turno, cemento – 🌤️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
S. Lamens NED vs I. Swiatek POL

Il match deve ancora iniziare

J. Sinner ITA vs A. Popyrin AUS

Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
D. Vekic CRO vs C. Gauff USA

Il match deve ancora iniziare

N. Borges POR vs T. Paul USA

Il match deve ancora iniziare



Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Musetti ITA vs D. Goffin BEL

Il match deve ancora iniziare

H. Baptiste USA vs N. Osaka JPN

Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
A. Zverev GER vs J. Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare

A. Anisimova USA vs M. Joint AUS

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – Ore: 17:00
T. Boyer USA vs A. Rublev
Il match deve ancora iniziare

S. Cirstea ROU vs K. Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare

L. Fernandez CAN / V. Williams USA vs L. Kichenok UKR / E. Perez AUS

Il match deve ancora iniziare

S. Tsitsipas GRE vs D. Altmaier GER

Il match deve ancora iniziare




Stadium 17 – Ore: 17:00
B. Haddad Maia BRA vs V. Golubic SUI
Il match deve ancora iniziare

J. Brooksby USA vs F. Cobolli ITA

Il match deve ancora iniziare

D. Kasatkina AUS vs K. Rakhimova

Il match deve ancora iniziare

S. Mochizuki JPN vs A. de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 17:00
L. Noskova CZE vs E. Lys GER

Il match deve ancora iniziare

L. Riedi SUI vs F. Cerundolo ARG

Il match deve ancora iniziare

R. Zarazua MEX vs D. Parry FRA

Il match deve ancora iniziare

R. Safiullin vs F. Auger-Aliassime CAN

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 17:00
R. Brantmeier USA / A. Hamilton USA vs T. Frodin USA / K. Penickova USA
Il match deve ancora iniziare

M. Frech POL vs P. Stearns USA

Il match deve ancora iniziare

V. Kudermetova / E. Mertens BEL vs S. Lamens NED / E. Lys GER

Il match deve ancora iniziare

A. Blinkova / M. Frech POL vs P. Kudermetova / A. Potapova

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 17:00
M. Sakkari GRE vs A. Bondar HUN
Il match deve ancora iniziare

V. Royer FRA vs D. Shapovalov CAN

Il match deve ancora iniziare

G. Diallo CAN vs J. Munar ESP

Il match deve ancora iniziare

Y. Xu CHN / Z. Yang CHN vs J. Pareja USA / A. Urhobo USA

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – Ore: 17:00
A. Walton AUS vs C. Wong HKG
Il match deve ancora iniziare

A. Zakharova vs L. Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

M. Skoch CZE / M. Vondrousova CZE vs G. Dabrowski CAN / E. Routliffe NZL

Il match deve ancora iniziare

M. Kempen BEL / M. Sherif EGY vs I. Jovic USA / C. Ngounoue USA

Il match deve ancora iniziare




Court 11 – Ore: 17:00
E. Alexandrova vs X. Wang CHN
Il match deve ancora iniziare

K. Khachanov vs K. Majchrzak POL

Il match deve ancora iniziare

J. Cristian ROU vs A. Krueger USA

Il match deve ancora iniziare

A. Bublik KAZ vs T. Schoolkate AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 17:00
A. Kalinskaya vs Y. Putintseva KAZ

Il match deve ancora iniziare

Z. Sonmez TUR vs M. Kostyuk UKR

Il match deve ancora iniziare

H. Dart GBR / Y. Putintseva KAZ vs M. Andreeva / D. Shnaider

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ore: 17:00
M. Lumsden GBR / M. Ninomiya JPN vs Q. Gleason USA / I. Martins BRA
Il match deve ancora iniziare

A. Parks USA / D. Yastremska UKR vs K. Birrell AUS / O. Gadecki AUS

Il match deve ancora iniziare

K. Siniakova CZE / T. Townsend USA vs N. Kichenok UKR / A. Sutjiadi INA

Il match deve ancora iniziare

L. Boisson FRA / T. Maria GER vs S. Errani ITA / J. Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 17:00
U. Eikeri NOR / E. Hozumi JPN vs O. Kalashnikova GEO / Y. Starodubtseva UKR

Il match deve ancora iniziare

H. Guo CHN / A. Panova vs A. Detiuc CZE / E. Pridankina

Il match deve ancora iniziare

B. Krejcikova CZE / J. Ostapenko LAT vs T. Babos HUN / L. Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

V. Golubic SUI / A. Li USA vs L. Bronzetti ITA / K. Piter POL

Il match deve ancora iniziare




Cary Leeds Stadium Court 1 – Ore: 16:00
M. Todoran ROU vs F. McCollum USA
Il match deve ancora iniziare

A. Schuman USA vs Y. Vavrova SVK

Il match deve ancora iniziare

Z. Cohen USA vs R. Senthil Kumar IND

Il match deve ancora iniziare

C. Jauffret USA vs O. De Los Reyes USA

Il match deve ancora iniziare




Cary Leeds Stadium Court 2 – Ore: 16:00
S. Itsusaki JPN vs I. Ahmad USA
Il match deve ancora iniziare

L. Virc SRB vs C. An USA

Il match deve ancora iniziare

S. Majeed USA vs J. Lien NOR

Il match deve ancora iniziare

I. DeLuccia USA vs I. Marinkovic SWE

Il match deve ancora iniziare




Cary Leeds Match Court 1 – Ore: 16:00
A. Berge Nourescu ROU vs C. Gronfeldt-Sorensen DEN
Il match deve ancora iniziare

D. Mpetshi Perricard FRA vs M. Sohns USA

Il match deve ancora iniziare

K. Yilmaz TUR vs A. Rusher USA

Il match deve ancora iniziare

L. Nilsson SWE vs I. O’Brien USA

Il match deve ancora iniziare




Cary Leeds Match Court 3 – Ore: 16:00
L. Sloboda SVK vs S. Caldwell USA
Il match deve ancora iniziare

K. Hayasaka JPN vs R. Kotseva USA

Il match deve ancora iniziare

H. Chauhan IND vs J. Gaines Jr USA

Il match deve ancora iniziare

J. Hazelitt USA vs Z. Wei CHN

Il match deve ancora iniziare




Cary Leeds Match Court 5 – Ore: 16:00
H. Gokpinar TUR vs P. Chabalgoity BRA
Il match deve ancora iniziare

B. Wallman USA vs A. James JAM

Il match deve ancora iniziare

L. Gaskell USA vs G. Matijasic SLO

Il match deve ancora iniziare

E. Zozaya Menendez ESP vs S. Yoon USA

Il match deve ancora iniziare



Cary Leeds Match Court 6 – Ore: 16:00
Z. Augustin USA vs A. Rathi IND

Il match deve ancora iniziare

E. Combs USA vs M. Phanthala FRA

Il match deve ancora iniziare

S. Grosman USA vs J. Chlodnicki POL

Il match deve ancora iniziare

I. Ashar USA vs T. Gowda USA

Il match deve ancora iniziare




Cary Leeds Match Court 8 – Ore: 16:00
X. Palomar ESP vs N. Spurling USA
Il match deve ancora iniziare

A. Arora USA vs R. Yoshida JPN

Il match deve ancora iniziare

D. Zhalgasbay KAZ vs N. Tomizawa JPN

Il match deve ancora iniziare

J. Van Zyl RSA vs C. Clarke USA

Il match deve ancora iniziare




Cary Leeds Match Court 10 – Ore: 16:00
R. Neimanis LAT vs T. Batin ROU
Il match deve ancora iniziare

T. Hermanova CZE vs L. Murray USA

Il match deve ancora iniziare

T. Chavez ESP vs K. Ishibashi JPN

Il match deve ancora iniziare

C. Shao USA vs R. Cooling GBR

Il match deve ancora iniziare

Max66 (Guest) 28-08-2025 14:25

@ Max66 (#4469244)

mi correggo, un terzo turno fra Flavio e Lorenzo.. poi, chi vince, al 90%, dopo il ritiro di Draper, si giocherà i quarti con Jannik

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Givaldo Barbosa (Guest) 28-08-2025 14:22

Curiosità, ad ingannare l’attesa.
Tra le juniores vedo tale Capucine Jauffret (nome stupendo, tra l’altro, nome che evoca, per chi se la ricorda, un’attrice molto bella). Seppure americana, potrebbe essere nipote dell’ottimo Davisman Francois Jauffret? Lo ricordo nel 1977 quando, ormai trentacinquenne, in doppio contro Adriano e Paolo, fu protagonista di uno spiacevole “contrattempo”, beccandosi una pallinata tra gli zibidei durante uno scambio a rete.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Max66 (Guest) 28-08-2025 14:16

Non vedo sinceramente particolari difficoltà per Jannik, Popyrin è un ottimo tennista, ma gioca sul ritmo e l’anticipo, ossia l’ideale per Sinner se sta bene.. piuttosto temo che possa giocarsi il quarto turno con Bublik, che già lo ha battuto più volte ed è talmente imprevedibile che può fare qualsiasi cosa… su Musetti e Cobolli mi sono già espresso, favoriti ma gli avversari sono tosti.. l’ideale sarebbe un ottavo con il derby Musetti-Cobolli e il quarto Sinner-Musetti (non me ne voglia Flavio, ma Lorenzo è di un altro livello)

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!