Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 5. In campo sei azzurri tra singolare e doppio (LIVE)
US Open 🇺🇸 – 2° Turno, cemento – 🌤️
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
S. Lamens vs I. Swiatek
J. Sinner vs A. Popyrin
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
D. Vekic vs C. Gauff
N. Borges vs T. Paul
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Musetti vs D. Goffin
H. Baptiste vs N. Osaka
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
A. Zverev vs J. Fearnley
A. Anisimova vs M. Joint
Grandstand – Ore: 17:00
T. Boyer vs A. Rublev
S. Cirstea vs K. Muchova
L. Fernandez / V. Williams vs L. Kichenok / E. Perez
S. Tsitsipas vs D. Altmaier
Stadium 17 – Ore: 17:00
B. Haddad Maia vs V. Golubic
J. Brooksby vs F. Cobolli
D. Kasatkina vs K. Rakhimova
S. Mochizuki vs A. de Minaur
Court 5 – Ore: 17:00
L. Noskova vs E. Lys
L. Riedi vs F. Cerundolo
R. Zarazua vs D. Parry
R. Safiullin vs F. Auger-Aliassime
Court 6 – Ore: 17:00
R. Brantmeier / A. Hamilton vs T. Frodin / K. Penickova
M. Frech vs P. Stearns
V. Kudermetova / E. Mertens vs S. Lamens / E. Lys
A. Blinkova / M. Frech vs P. Kudermetova / A. Potapova
Court 7 – Ore: 17:00
M. Sakkari vs A. Bondar
V. Royer vs D. Shapovalov
G. Diallo vs J. Munar
Y. Xu / Z. Yang vs J. Pareja / A. Urhobo
Court 10 – Ore: 17:00
A. Walton vs C. Wong
A. Zakharova vs L. Siegemund
M. Skoch / M. Vondrousova vs G. Dabrowski / E. Routliffe
M. Kempen / M. Sherif vs I. Jovic / C. Ngounoue
Court 11 – Ore: 17:00
E. Alexandrova vs X. Wang
K. Khachanov vs K. Majchrzak
J. Cristian vs A. Krueger
A. Bublik vs T. Schoolkate
Court 12 – Ore: 17:00
A. Kalinskaya vs Y. Putintseva
Z. Sonmez vs M. Kostyuk
H. Dart / Y. Putintseva vs M. Andreeva / D. Shnaider
Court 13 – Ore: 17:00
M. Lumsden / M. Ninomiya vs Q. Gleason / I. Martins
A. Parks / D. Yastremska vs K. Birrell / O. Gadecki
K. Siniakova / T. Townsend vs N. Kichenok / A. Sutjiadi
L. Boisson / T. Maria vs S. Errani / J. Paolini
Court 15 – Ore: 17:00
U. Eikeri / E. Hozumi vs O. Kalashnikova / Y. Starodubtseva
H. Guo / A. Panova vs A. Detiuc / E. Pridankina
B. Krejcikova / J. Ostapenko vs T. Babos / L. Stefani
V. Golubic / A. Li vs L. Bronzetti / K. Piter
Cary Leeds Stadium Court 1 – Ore: 16:00
M. Todoran vs F. McCollum
A. Schuman vs Y. Vavrova
Z. Cohen vs R. Senthil Kumar
C. Jauffret vs O. De Los Reyes
Cary Leeds Stadium Court 2 – Ore: 16:00
S. Itsusaki vs I. Ahmad
L. Virc vs C. An
S. Majeed vs J. Lien
I. DeLuccia vs I. Marinkovic
Cary Leeds Match Court 1 – Ore: 16:00
A. Berge Nourescu vs C. Gronfeldt-Sorensen
D. Mpetshi Perricard vs M. Sohns
K. Yilmaz vs A. Rusher
L. Nilsson vs I. O’Brien
Cary Leeds Match Court 3 – Ore: 16:00
L. Sloboda vs S. Caldwell
K. Hayasaka vs R. Kotseva
H. Chauhan vs J. Gaines Jr
J. Hazelitt vs Z. Wei
Cary Leeds Match Court 5 – Ore: 16:00
H. Gokpinar vs P. Chabalgoity
B. Wallman vs A. James
L. Gaskell vs G. Matijasic
E. Zozaya Menendez vs S. Yoon
Cary Leeds Match Court 6 – Ore: 16:00
Z. Augustin vs A. Rathi
E. Combs vs M. Phanthala
S. Grosman vs J. Chlodnicki
I. Ashar vs T. Gowda
Cary Leeds Match Court 8 – Ore: 16:00
X. Palomar vs N. Spurling
A. Arora vs R. Yoshida
D. Zhalgasbay vs N. Tomizawa
J. Van Zyl vs C. Clarke
Cary Leeds Match Court 10 – Ore: 16:00
R. Neimanis vs T. Batin
T. Hermanova vs L. Murray
T. Chavez vs K. Ishibashi
C. Shao vs R. Cooling
TAG: Us Open, Us open 2025
@ Max66 (#4469244)
mi correggo, un terzo turno fra Flavio e Lorenzo.. poi, chi vince, al 90%, dopo il ritiro di Draper, si giocherà i quarti con Jannik
Curiosità, ad ingannare l’attesa.
Tra le juniores vedo tale Capucine Jauffret (nome stupendo, tra l’altro, nome che evoca, per chi se la ricorda, un’attrice molto bella). Seppure americana, potrebbe essere nipote dell’ottimo Davisman Francois Jauffret? Lo ricordo nel 1977 quando, ormai trentacinquenne, in doppio contro Adriano e Paolo, fu protagonista di uno spiacevole “contrattempo”, beccandosi una pallinata tra gli zibidei durante uno scambio a rete.
Non vedo sinceramente particolari difficoltà per Jannik, Popyrin è un ottimo tennista, ma gioca sul ritmo e l’anticipo, ossia l’ideale per Sinner se sta bene.. piuttosto temo che possa giocarsi il quarto turno con Bublik, che già lo ha battuto più volte ed è talmente imprevedibile che può fare qualsiasi cosa… su Musetti e Cobolli mi sono già espresso, favoriti ma gli avversari sono tosti.. l’ideale sarebbe un ottavo con il derby Musetti-Cobolli e il quarto Sinner-Musetti (non me ne voglia Flavio, ma Lorenzo è di un altro livello)