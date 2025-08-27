US Open GS | Hard | $80412800 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP 500 ATP, Copertina, Entry List
ATP 500 Pechino e Tokyo: Entry list Md. La sfida continua ma su campi diversi. Sinner in Cina e Alcaraz in Giappone
27/08/2025 16:31 5 commenti
Beijing 🇨🇳 – ATP 500 – Hard – 32S / 16D – Inizio giovedì, finale mercoledì
Tokyo 🇯🇵 – ATP 500 – Hard – 32S / 16D – Inizio mercoledì, finale martedì
ATP 500 Pechino (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 27/08/2025 16:29
Main Draw (cut off: 49 - Data entry list: 25/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 1. J. Sinner
- 3. A. Zverev
- 8. A. de Minaur
- 9. K. Khachanov
- 10. L. Musetti
- 13. D. Medvedev
- 15. A. Rublev
- 16. J. Mensik
- 18. A. Davidovich Fokina
- 19. F. Cerundolo
- 24. A. Bublik
- 26. F. Cobolli
- 28. S. Tsitsipas
- 30. T. Griekspoor
- 35. C. Norrie
- 37. G. Mpetshi Perricard
- 38. A. Muller
- 40. C. Moutet
- 42. M. Kecmanovic
- 43. C. Ugo Carabelli
- 46. L. Sonego
- 47. R. Bautista Agut
- 49. G. Monfils
Alternates
- 1. L. Tien (50)
- 2. B. Bonzi (51)
- 3. M. Berrettini (52)
- 4. J. Brooksby (52)*pr
- 5. F. Marozsan (53)
- 6. F. Comesana (54)
- 7. H. Medjedovic (57)
- 8. T. Martin Etc (59)
- 9. J. Fearnley (60)
- 10. D. Dzumhur (61)
- 11. M. Cilic (62)
- 12. M. Fucsovics (63)
- 13. M. Arnaldi (64)
- 14. M. Bellucci (65)
- 15. P. Martinez (66)
- 16. R. Opelka (67)
- 17. T. Atmane (69)
- 18. Q. Halys (70)
- 19. A. Kovacevic (71)
- 20. L. Djere (72)
ATP 500 Pechino (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 27/08/2025 16:29
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)
Alternates
ATP 500 Tokyo (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 27/08/2025 16:29
Main Draw (cut off: 122 - Data entry list: 26/08/25 - Special Exempts: 0/0)
- 2. C. Alcaraz
- 4. T. Fritz
- 5. J. Draper
- 6. B. Shelton
- 11. H. Rune
- 12. C. Ruud
- 17. F. Tiafoe
- 21. J. Lehecka
- 22. T. Machac
- 23. U. Humbert
- 29. D. Shapovalov
- 31. B. Nakashima
- 32. A. Michelsen
- 33. G. Diallo
- 34. L. Darderi
- 36. A. Popyrin
- 39. S. Baez
- 41. N. Borges
- 44. J. Munar
- 48. Z. Bergs
- 58. J. Thompson
- 75. S. Korda
- 122. A. Tabilo
Alternates
- 1. B. Bonzi (51)
- 2. M. Berrettini (52)
- 3. J. Brooksby (52)*pr
- 4. F. Marozsan (53)
- 5. M. Giron (55)
- 6. D. Altmaier (56)
- 7. H. Medjedovic (57)
- 8. T. Martin Etc (59)
- 9. J. Fearnley (60)
- 10. D. Dzumhur (61)
- 11. M. Cilic (62)
- 12. M. Fucsovics (63)
- 13. M. Arnaldi (64)
- 14. M. Bellucci (65)
- 15. P. Martinez (66)
- 16. R. Opelka (67)
- 17. Q. Halys (70)
- 18. A. Kovacevic (71)
- 19. B. van de Zan (73)
- 20. K. Majchrzak (76)
ATP 500 Tokyo (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 27/08/2025 16:29
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)
Alternates
5 commenti
@ Giuseppe (#4468583)
Non cambia nulla, sempre difende 500 punti
Guarda che li scarta comunque. Solo che così, senza Sinner, ha più possibilità di farne 500 per finire l’hanno al n. 1. Scelta molto tattica.
Non mi sorprenderei se Sinner rinunciasse a Pechino e puntasse su Parigi dove non ha punti da difendere e mai è andato oltre il secondo turno.. comunque, se gioca a Parigi Bercy e arriva in fondo, poi finisce la stagione a Torino e la Davis la boicotta, inventandosi un pretesto fisico e arriveranno le solite accuse di scarso attaccamento alla bandiera… insomma, o Parigi-Torino, o Torino-Bologna… non esiste una terza opzione a meno che non perda al primo turno a Bercy
Berrettini fuori di poco in entrambi i tornei, magari non dovrà fare le quali… A Tokyo vedo 3 giocatori in MD con un ranking inferiore a quelli in cima alla lista degli alternate, ha senso?
Molto strana la scelta di Alcaraz: scegliendo Tokyo, perderà i 500 punti dello scorso anno che aveva conquistato battendo proprio Sinner in finale a Pechino. Meglio per il nostro campionissimo a questo punto!