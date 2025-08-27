ATP 500 ATP, Copertina, Entry List

ATP 500 Pechino e Tokyo: Entry list Md. La sfida continua ma su campi diversi. Sinner in Cina e Alcaraz in Giappone

27/08/2025 16:31 5 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Beijing 🇨🇳 – ATP 500 – Hard – 32S / 16D – Inizio giovedì, finale mercoledì
Tokyo 🇯🇵 – ATP 500 – Hard – 32S / 16D – Inizio mercoledì, finale martedì

ATP 500 Pechino (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 27/08/2025 16:29

Main Draw (cut off: 49 - Data entry list: 25/08/25 - Special Exempts: 0/0)

  • 1. J. Sinner
  • 3. A. Zverev
  • 8. A. de Minaur
  • 9. K. Khachanov
  • 10. L. Musetti
  • 13. D. Medvedev
  • 15. A. Rublev
  • 16. J. Mensik
  • 18. A. Davidovich Fokina
  • 19. F. Cerundolo
  • 24. A. Bublik
  • 26. F. Cobolli
  • 28. S. Tsitsipas
  • 30. T. Griekspoor
  • 35. C. Norrie
  • 37. G. Mpetshi Perricard
  • 38. A. Muller
  • 40. C. Moutet
  • 42. M. Kecmanovic
  • 43. C. Ugo Carabelli
  • 46. L. Sonego
  • 47. R. Bautista Agut
  • 49. G. Monfils
Alternates

  • 1. L. Tien (50)
  • 2. B. Bonzi (51)
  • 3. M. Berrettini (52)
  • 4. J. Brooksby (52)*pr
  • 5. F. Marozsan (53)
  • 6. F. Comesana (54)
  • 7. H. Medjedovic (57)
  • 8. T. Martin Etc (59)
  • 9. J. Fearnley (60)
  • 10. D. Dzumhur (61)
  • 11. M. Cilic (62)
  • 12. M. Fucsovics (63)
  • 13. M. Arnaldi (64)
  • 14. M. Bellucci (65)
  • 15. P. Martinez (66)
  • 16. R. Opelka (67)
  • 17. T. Atmane (69)
  • 18. Q. Halys (70)
  • 19. A. Kovacevic (71)
  • 20. L. Djere (72)
ATP 500 Pechino (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 27/08/2025 16:29

Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)

    Alternates

      ATP 500 Tokyo (MD) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 27/08/2025 16:29

      Main Draw (cut off: 122 - Data entry list: 26/08/25 - Special Exempts: 0/0)

      • 2. C. Alcaraz
      • 4. T. Fritz
      • 5. J. Draper
      • 6. B. Shelton
      • 11. H. Rune
      • 12. C. Ruud
      • 17. F. Tiafoe
      • 21. J. Lehecka
      • 22. T. Machac
      • 23. U. Humbert
      • 29. D. Shapovalov
      • 31. B. Nakashima
      • 32. A. Michelsen
      • 33. G. Diallo
      • 34. L. Darderi
      • 36. A. Popyrin
      • 39. S. Baez
      • 41. N. Borges
      • 44. J. Munar
      • 48. Z. Bergs
      • 58. J. Thompson
      • 75. S. Korda
      • 122. A. Tabilo
      Alternates

      • 1. B. Bonzi (51)
      • 2. M. Berrettini (52)
      • 3. J. Brooksby (52)*pr
      • 4. F. Marozsan (53)
      • 5. M. Giron (55)
      • 6. D. Altmaier (56)
      • 7. H. Medjedovic (57)
      • 8. T. Martin Etc (59)
      • 9. J. Fearnley (60)
      • 10. D. Dzumhur (61)
      • 11. M. Cilic (62)
      • 12. M. Fucsovics (63)
      • 13. M. Arnaldi (64)
      • 14. M. Bellucci (65)
      • 15. P. Martinez (66)
      • 16. R. Opelka (67)
      • 17. Q. Halys (70)
      • 18. A. Kovacevic (71)
      • 19. B. van de Zan (73)
      • 20. K. Majchrzak (76)
      ATP 500 Tokyo (Q) Inizio torneo: 22/09/2025 | Ultimo agg.: 27/08/2025 16:29

      Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 01/09/25 - Special Exempts: 0/0)

        Alternates

          5 commenti

          GuestingWho 27-08-2025 16:57

          @ Giuseppe (#4468583)

          Non cambia nulla, sempre difende 500 punti

           5
          zedarioz 27-08-2025 16:56

          Scritto da Giuseppe
          Molto strana la scelta di Alcaraz: scegliendo Tokyo, perderà i 500 punti dello scorso anno che aveva conquistato battendo proprio Sinner in finale a Pechino. Meglio per il nostro campionissimo a questo punto!

          Guarda che li scarta comunque. Solo che così, senza Sinner, ha più possibilità di farne 500 per finire l’hanno al n. 1. Scelta molto tattica.

           4
          Max66 (Guest) 27-08-2025 16:43

          Non mi sorprenderei se Sinner rinunciasse a Pechino e puntasse su Parigi dove non ha punti da difendere e mai è andato oltre il secondo turno.. comunque, se gioca a Parigi Bercy e arriva in fondo, poi finisce la stagione a Torino e la Davis la boicotta, inventandosi un pretesto fisico e arriveranno le solite accuse di scarso attaccamento alla bandiera… insomma, o Parigi-Torino, o Torino-Bologna… non esiste una terza opzione a meno che non perda al primo turno a Bercy

           3
          JOA20 (Guest) 27-08-2025 16:41

          Berrettini fuori di poco in entrambi i tornei, magari non dovrà fare le quali… A Tokyo vedo 3 giocatori in MD con un ranking inferiore a quelli in cima alla lista degli alternate, ha senso?

           2
          Giuseppe (Guest) 27-08-2025 16:39

          Molto strana la scelta di Alcaraz: scegliendo Tokyo, perderà i 500 punti dello scorso anno che aveva conquistato battendo proprio Sinner in finale a Pechino. Meglio per il nostro campionissimo a questo punto!

           1
