US Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Oggi in campo tre azzurri (LIVE)
US Open 🇺🇸 – 2° Turno, cemento – ☀️
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
N. Djokovic vs Z. Svajda
J. Pegula vs A. Blinkova
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
M. Bellucci vs C. Alcaraz
A. Sabalenka vs P. Kudermetova
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Raducanu vs J. Tjen
L. Harris vs T. Fritz
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
I. Jovic vs J. Paolini
B. Shelton vs P. Carreno Busta
Grandstand – Ore: 17:00
E. Navarro vs C. McNally
J. Fonseca vs T. Machac
F. Tiafoe vs M. Damm
A. Potapova vs M. Andreeva
Stadium 17 – Ore: 17:00
V. Azarenka vs A. Pavlyuchenkova
R. Collignon vs C. Ruud
E. Rybakina vs T. Valentova
J. Struff vs H. Rune
Court 5 – Ore: 17:00
J. Lehecka vs T. Etcheverry
C. Norrie vs F. Comesana
E. Mertens vs L. Sun
E. Jacquemot vs L. Fernandez
Court 7 – Ore: 19:00
C. Bucsa vs A. Eala
J. Mensik vs U. Blanchet
M. Kessler vs M. Vondrousova
Court 10 – Ore: 20:00
A. Rinderknech vs A. Davidovich Fokina
L. Samsonova vs P. Hon
Court 11 – Ore: 19:00
B. Bonzi vs M. Giron
J. Ostapenko vs T. Townsend
J. Thompson vs A. Mannarino
Court 12 – Ore: 17:00
B. Nakashima vs J. Kym
M. Uchijima vs B. Krejcikova
L. Darderi vs E. Spizzirri
A. Li vs B. Bencic
TAG: Us Open, Us open 2025
3 commenti
E anche domani sarò un lemure al lavoro.
Se Jas passa l’adrenalina mi tiene sveglio fino alle 5
Se perde l incazzatura / tristezza mi prende fino alle 5 e per almeno mezza giornata.
Jas, di un modo o nell’altro mi incasini la vita. Grazie;
È già 73 del ranking la Jovic,2 juniores,sconfitta al Bonfiglio dello scorso anno dalla rivale juniores (allora anche nazionale)Grant.
Da monitorare la costante crescita e da valutare al momento contro una top ten.
Nazionalisticamente interessa solo Paolini,in questo sito,ma è più interessante vedere la prestazione di Iva,inclusa.
Bellucci è davvero una mission impossible, ma se è in giornata e gioca sfacciato come solo lui sa fare (non ha nulla da perdere), Alcaraz potrebbe andare in difficoltà.. Darderi e Paolini favoriti, ma gli avversari sono tosti e devono giocare concentrati