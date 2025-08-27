Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

US Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Oggi in campo tre azzurri (LIVE)

27/08/2025 15:50 3 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

US Open 🇺🇸 – 2° Turno, cemento – ☀️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
N. Djokovic SRB vs Z. Svajda USA
Il match deve ancora iniziare

J. Pegula USA vs A. Blinkova

Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
M. Bellucci ITA vs C. Alcaraz ESP

Il match deve ancora iniziare

A. Sabalenka vs P. Kudermetova

Il match deve ancora iniziare



Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Raducanu GBR vs J. Tjen INA

L. Harris RSA vs T. Fritz USA

Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
I. Jovic USA vs J. Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare

B. Shelton USA vs P. Carreno Busta ESP

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – Ore: 17:00
E. Navarro USA vs C. McNally USA
Il match deve ancora iniziare

J. Fonseca BRA vs T. Machac CZE

Il match deve ancora iniziare

F. Tiafoe USA vs M. Damm USA

Il match deve ancora iniziare

A. Potapova vs M. Andreeva

Il match deve ancora iniziare




Stadium 17 – Ore: 17:00
V. Azarenka vs A. Pavlyuchenkova
Il match deve ancora iniziare

R. Collignon BEL vs C. Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

E. Rybakina KAZ vs T. Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

J. Struff GER vs H. Rune DEN

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ore: 17:00
J. Lehecka CZE vs T. Etcheverry ARG
Il match deve ancora iniziare

C. Norrie GBR vs F. Comesana ARG

Il match deve ancora iniziare

E. Mertens BEL vs L. Sun NZL

Il match deve ancora iniziare

E. Jacquemot FRA vs L. Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 19:00
C. Bucsa ESP vs A. Eala PHI
Il match deve ancora iniziare

J. Mensik CZE vs U. Blanchet FRA

Il match deve ancora iniziare

M. Kessler USA vs M. Vondrousova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – Ore: 20:00
A. Rinderknech FRA vs A. Davidovich Fokina ESP
Il match deve ancora iniziare

L. Samsonova vs P. Hon AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 11 – Ore: 19:00
B. Bonzi FRA vs M. Giron USA
Il match deve ancora iniziare

J. Ostapenko LAT vs T. Townsend USA

Il match deve ancora iniziare

J. Thompson AUS vs A. Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 17:00
B. Nakashima USA vs J. Kym SUI
M. Uchijima JPN vs B. Krejcikova CZE

Il match deve ancora iniziare

L. Darderi ITA vs E. Spizzirri USA

Il match deve ancora iniziare

A. Li USA vs B. Bencic SUI

Il match deve ancora iniziare

3 commenti

giallu 27-08-2025 16:49

E anche domani sarò un lemure al lavoro.
Se Jas passa l’adrenalina mi tiene sveglio fino alle 5
Se perde l incazzatura / tristezza mi prende fino alle 5 e per almeno mezza giornata.
Jas, di un modo o nell’altro mi incasini la vita. Grazie;

Gaz (Guest) 27-08-2025 16:31

È già 73 del ranking la Jovic,2 juniores,sconfitta al Bonfiglio dello scorso anno dalla rivale juniores (allora anche nazionale)Grant.
Da monitorare la costante crescita e da valutare al momento contro una top ten.
Nazionalisticamente interessa solo Paolini,in questo sito,ma è più interessante vedere la prestazione di Iva,inclusa.

Max66 (Guest) 27-08-2025 15:56

Bellucci è davvero una mission impossible, ma se è in giornata e gioca sfacciato come solo lui sa fare (non ha nulla da perdere), Alcaraz potrebbe andare in difficoltà.. Darderi e Paolini favoriti, ma gli avversari sono tosti e devono giocare concentrati

