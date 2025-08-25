Us Open 2025 - Day 2 ATP, Copertina, WTA

US Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo quattro azzurri (LIVE)

25/08/2025 14:08 2 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

US Open 🇺🇸 – 1° Turno, cemento – ☀️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
M. Keys USA vs R. Zarazua MEX
Il match deve ancora iniziare

F. Tiafoe USA vs Y. Nishioka JPN

Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
V. Williams USA vs K. Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare

R. Opelka USA vs C. Alcaraz ESP

Il match deve ancora iniziare



Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
B. Krejcikova CZE vs V. Mboko CAN

Il match deve ancora iniziare

F. Gomez ARG vs J. Draper GBR

Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
S. Ofner AUT vs C. Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

A. Parks USA vs M. Andreeva

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – Ore: 17:00
P. Kvitova CZE vs D. Parry FRA

Il match deve ancora iniziare

J. Fonseca BRA vs M. Kecmanovic SRB

Il match deve ancora iniziare

B. van de Zandschulp NED vs H. Rune DEN

Il match deve ancora iniziare

A. Bondar HUN vs E. Svitolina UKR

Il match deve ancora iniziare



Stadium 17 – Ore: 17:00
C. Norrie GBR vs S. Korda USA

Il match deve ancora iniziare

E. Rybakina KAZ vs J. Pareja USA

Il match deve ancora iniziare

D. Kasatkina AUS vs E. Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

K. Khachanov vs N. Basavareddy USA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 17:00
L. Jeanjean FRA vs P. Hon AUS

Il match deve ancora iniziare

E. Mertens BEL vs A. Ahn USA

Il match deve ancora iniziare

F. Passaro ITA vs F. Cobolli ITA

Il match deve ancora iniziare

D. Prizmic CRO vs A. Rublev

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ore: 17:00
A. Pavlyuchenkova vs D. Yastremska UKR

Il match deve ancora iniziare

K. Rakhimova vs C. Garcia FRA

Il match deve ancora iniziare

J. Duckworth AUS vs T. Boyer USA

Il match deve ancora iniziare

K. Volynets USA vs Z. Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ore: 17:00
S. Baez ARG vs L. Harris RSA

Il match deve ancora iniziare

F. Comesana ARG vs A. Michelsen USA

Il match deve ancora iniziare

M. Sakkari GRE vs T. Maria GER

Il match deve ancora iniziare

M. Frech POL vs T. Gibson AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – Ore: 17:00
Y. Putintseva KAZ vs E. Cocciaretto ITA

Il match deve ancora iniziare

A. Sasnovich vs I. Jovic USA

Il match deve ancora iniziare

J. Munar ESP vs J. Faria POR

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – Ore: 17:00
U. Humbert FRA vs A. Walton AUS
Il match deve ancora iniziare

M. Bellucci ITA vs J. Shang CHN

Il match deve ancora iniziare

E. Jacquemot FRA vs M. Bouzkova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 17:00
M. Damm USA vs D. Blanch USA

Il match deve ancora iniziare

T. Townsend USA vs A. Ruzic CRO

Il match deve ancora iniziare

J. Brooksby USA vs A. Vukic AUS

Il match deve ancora iniziare

D. Semenistaja LAT vs P. Stearns USA

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 17:00
L. Samsonova vs Y. Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare

A. Kalinskaya vs C. Ngounoue USA

Il match deve ancora iniziare

J. Struff GER vs M. McDonald USA

Il match deve ancora iniziare

G. Diallo CAN vs D. Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ore: 17:00
A. Kovacevic USA vs C. Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

C. Bucsa ESP vs C. Liu USA

Il match deve ancora iniziare

H. Dellien BOL vs K. Majchrzak POL

Il match deve ancora iniziare




Court 15 – Ore: 17:00
Z. Bergs BEL vs C. Tseng TPE
Il match deve ancora iniziare

D. Galan COL vs R. Collignon BEL

Il match deve ancora iniziare

A. Li USA vs R. Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare

2 commenti

JOA20 (Guest) 25-08-2025 15:00

Scritto da Max66
tiferò per Cobolli perché è più solido e può fare strada, ma Passaro sul match singolo è pericoloso… Bellucci direi che se la gioca alla pari con il giovane cinese che su cemento è forte.. il quarto italiano non c'è nell'elenco ma presumo sia Musetti, che dovrebbe vincere contro il francese, ma Lorenzo su cemento purtroppo è sempre un'incognita

Muso debutta domani assieme a Sinner, Arnaldi e Sonego. Il quarto azzurro di giornata sarebbe la Cocciaretto

Muso debutta domani assieme a Sinner, Arnaldi e Sonego. Il quarto azzurro di giornata sarebbe la Cocciaretto

 2
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
Max66 (Guest) 25-08-2025 14:31

tiferò per Cobolli perché è più solido e può fare strada, ma Passaro sul match singolo è pericoloso… Bellucci direi che se la gioca alla pari con il giovane cinese che su cemento è forte.. il quarto italiano non c'è nell'elenco ma presumo sia Musetti, che dovrebbe vincere contro il francese, ma Lorenzo su cemento purtroppo è sempre un'incognita

 1
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!