US Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo quattro azzurri (LIVE)
US Open 🇺🇸 – 1° Turno, cemento – ☀️
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
M. Keys vs R. Zarazua
F. Tiafoe vs Y. Nishioka
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
V. Williams vs K. Muchova
R. Opelka vs C. Alcaraz
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
B. Krejcikova vs V. Mboko
F. Gomez vs J. Draper
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
S. Ofner vs C. Ruud
A. Parks vs M. Andreeva
Grandstand – Ore: 17:00
P. Kvitova vs D. Parry
J. Fonseca vs M. Kecmanovic
B. van de Zandschulp vs H. Rune
A. Bondar vs E. Svitolina
Stadium 17 – Ore: 17:00
C. Norrie vs S. Korda
E. Rybakina vs J. Pareja
D. Kasatkina vs E. Ruse
K. Khachanov vs N. Basavareddy
Court 5 – Ore: 17:00
L. Jeanjean vs P. Hon
E. Mertens vs A. Ahn
F. Passaro vs F. Cobolli
D. Prizmic vs A. Rublev
Court 6 – Ore: 17:00
A. Pavlyuchenkova vs D. Yastremska
K. Rakhimova vs C. Garcia
J. Duckworth vs T. Boyer
K. Volynets vs Z. Sonmez
Court 7 – Ore: 17:00
S. Baez vs L. Harris
F. Comesana vs A. Michelsen
M. Sakkari vs T. Maria
M. Frech vs T. Gibson
Court 9 – Ore: 17:00
Y. Putintseva vs E. Cocciaretto
A. Sasnovich vs I. Jovic
J. Munar vs J. Faria
Court 10 – Ore: 17:00
U. Humbert vs A. Walton
M. Bellucci vs J. Shang
E. Jacquemot vs M. Bouzkova
Court 11 – Ore: 17:00
M. Damm vs D. Blanch
T. Townsend vs A. Ruzic
J. Brooksby vs A. Vukic
D. Semenistaja vs P. Stearns
Court 12 – Ore: 17:00
L. Samsonova vs Y. Yuan
A. Kalinskaya vs C. Ngounoue
J. Struff vs M. McDonald
G. Diallo vs D. Dzumhur
Court 13 – Ore: 17:00
A. Kovacevic vs C. Wong
C. Bucsa vs C. Liu
H. Dellien vs K. Majchrzak
Court 15 – Ore: 17:00
Z. Bergs vs C. Tseng
D. Galan vs R. Collignon
A. Li vs R. Sramkova
Muso debutta domani assieme a Sinner, Arnaldi e Sonego. Il quarto azzurro di giornata sarebbe la Cocciaretto
tiferò per Cobolli perché è più solido e può fare strada, ma Passaro sul match singolo è pericoloso… Bellucci direi che se la gioca alla pari con il giovane cinese che su cemento è forte.. il quarto italiano non c’è nell’elenco ma presumo sia Musetti, che dovrebbe vincere contro il francese, ma Lorenzo su cemento purtroppo è sempre un’incognita