Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Oggi in campo 4 azzurri (LIVE)
US Open 🇺🇸 – 1° Turno, cemento – 🌤️
Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00
B. Shelton vs I. Buse
A. Sabalenka vs R. Masarova
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic vs L. Tien
J. Pegula vs M. Sherif
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Raducanu vs E. Shibahara
E. Nava vs T. Fritz
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
D. Aiava vs J. Paolini
D. Medvedev vs B. Bonzi
Grandstand – Ore: 17:00
J. Mensik vs N. Jarry
A. Eala vs C. Tauson
E. Navarro vs Y. Wang
B. Nakashima vs J. de Jong
Stadium 17 – Ore: 17:00
A. Shevchenko vs A. Davidovich Fokina
R. Marino vs L. Fernandez
J. Lehecka vs B. Coric
S. Zhang vs B. Bencic
Court 5 – Ore: 17:00
L. Bronzetti vs T. Valentova
L. Darderi vs R. Hijikata
L. Nardi vs T. Machac
L. Sun vs C. Osorio
Court 6 – Ore: 19:00
U. Blanchet vs F. Marozsan
P. Carreno Busta vs P. Llamas Ruiz
Y. Starodubtseva vs A. Blinkova
Court 7 – Ore: 17:00
N. Parrizas Diaz vs P. Kudermetova
O. Selekhmeteva vs M. Vondrousova
A. Mannarino vs T. Griekspoor
J. Thompson vs C. Moutet
Court 10 – Ore: 19:00
M. Uchijima vs O. Danilovic
C. Ugo Carabelli vs T. Etcheverry
Court 11 – Ore: 17:00
M. Kessler vs M. Linette
S. Dostanic vs E. Spizzirri
J. Ostapenko vs X. Wang
M. Navone vs M. Giron
Court 12 – Ore: 17:00
R. Carballes Baena vs A. Rinderknech
J. Teichmann vs C. McNally
J. Kym vs E. Quinn
V. Azarenka vs H. Inoue
Court 13 – Ore: 19:00
J. Tjen vs V. Kudermetova
Z. Svajda vs Z. Piros
A. Potapova vs L. Zhu
TAG: Us Open, Us open 2025
Tante partite interessanti. Specie nel maschile. Nel femminile sono curioso di vedere il risultato di Eala Tauson. Solo il risultato la partita tecnicamente non fa per me
@ Marco M. (#4466449)
I primi e secondi turni bisogna fare un po’ di zapping se non si riesce a vedere 2 incontri in contemporanea.
Bronzetti temo perda contro questa Valentova in grande ascesa
Se i match prima di Nardi-Machac andassero per le lunghe forse riuscirei a vedere Luchino in azione dall’inizio, altrimenti lo vedrò a partita iniziata, poi in contemporanea (più o meno) giocheranno Jasmine e Nole e credo che mi guarderò Djokovic contro un giovane in ascesa, sono molto incuriosito da questo match perché Tien lo ritengo bravino e se fosse in ottima forma potrebbe regalarsi l’impresa.
Occasione oggi per vedere Valentova che non ho visto nelle qualificazioni.
Guardando i match di oggi
Non credo ci siano problemi per i big, Paolini compresa. Forse gli unici che potrebbero giocare una partita equilibrata sono djokovic contro tien, e buse contro shelton, anche se il risultato non è in discussione. Molto interessante il match tra mensik e jarry, se entrambi fossero al top della forma. Per quanto riguarda gli altri italiani vedo favoriti Bronzetti e darderi, anche se bisogna vedere l’impatto di Luciano sul cemento di new york, mentre nardi se ha mantenuto la condizione di cincinnati con machac è un 50/50. Mi farebbe molto piacere vederlo vincere finalmente la prima partita slam dopo 7 tentativi.