Us Open 2025 - Day 1 ATP, Copertina, WTA

Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Oggi in campo 4 azzurri (LIVE)

24/08/2025 13:35 6 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

US Open 🇺🇸 – 1° Turno, cemento – 🌤️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00
B. Shelton USA vs I. Buse PER
Il match deve ancora iniziare

A. Sabalenka vs R. Masarova SUI

Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
N. Djokovic SRB vs L. Tien USA

Il match deve ancora iniziare

J. Pegula USA vs M. Sherif EGY

Il match deve ancora iniziare




Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
E. Raducanu GBR vs E. Shibahara JPN
Il match deve ancora iniziare

E. Nava USA vs T. Fritz USA

Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
D. Aiava AUS vs J. Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare

D. Medvedev vs B. Bonzi FRA

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – Ore: 17:00
J. Mensik CZE vs N. Jarry CHI
Il match deve ancora iniziare

A. Eala PHI vs C. Tauson DEN

Il match deve ancora iniziare

E. Navarro USA vs Y. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

B. Nakashima USA vs J. de Jong NED

Il match deve ancora iniziare




Stadium 17 – Ore: 17:00
A. Shevchenko KAZ vs A. Davidovich Fokina ESP
Il match deve ancora iniziare

R. Marino CAN vs L. Fernandez CAN

Il match deve ancora iniziare

J. Lehecka CZE vs B. Coric CRO

Il match deve ancora iniziare

S. Zhang CHN vs B. Bencic SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 17:00
L. Bronzetti ITA vs T. Valentova CZE

Il match deve ancora iniziare

L. Darderi ITA vs R. Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare

L. Nardi ITA vs T. Machac CZE

Il match deve ancora iniziare

L. Sun NZL vs C. Osorio COL

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – Ore: 19:00
U. Blanchet FRA vs F. Marozsan HUN
Il match deve ancora iniziare

P. Carreno Busta ESP vs P. Llamas Ruiz ESP

Il match deve ancora iniziare

Y. Starodubtseva UKR vs A. Blinkova

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 17:00
N. Parrizas Diaz ESP vs P. Kudermetova
Il match deve ancora iniziare

O. Selekhmeteva vs M. Vondrousova CZE

Il match deve ancora iniziare

A. Mannarino FRA vs T. Griekspoor NED

Il match deve ancora iniziare

J. Thompson AUS vs C. Moutet FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 10 – Ore: 19:00
M. Uchijima JPN vs O. Danilovic SRB
Il match deve ancora iniziare

C. Ugo Carabelli ARG vs T. Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 17:00
M. Kessler USA vs M. Linette POL

Il match deve ancora iniziare

S. Dostanic USA vs E. Spizzirri USA

Il match deve ancora iniziare

J. Ostapenko LAT vs X. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

M. Navone ARG vs M. Giron USA

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 17:00
R. Carballes Baena ESP vs A. Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare

J. Teichmann SUI vs C. McNally USA

Il match deve ancora iniziare

J. Kym SUI vs E. Quinn USA

Il match deve ancora iniziare

V. Azarenka vs H. Inoue USA

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ore: 19:00
J. Tjen INA vs V. Kudermetova

Il match deve ancora iniziare

Z. Svajda USA vs Z. Piros HUN

Il match deve ancora iniziare

A. Potapova vs L. Zhu CHN

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

6 commenti

Sangalletto (Guest) 24-08-2025 15:58

Tante partite interessanti. Specie nel maschile. Nel femminile sono curioso di vedere il risultato di Eala Tauson. Solo il risultato la partita tecnicamente non fa per me

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
piper 24-08-2025 14:57

@ Marco M. (#4466449)

I primi e secondi turni bisogna fare un po’ di zapping se non si riesce a vedere 2 incontri in contemporanea.

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.
non tennista (Guest) 24-08-2025 14:53

Bronzetti temo perda contro questa Valentova in grande ascesa

 4
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Marco M. 24-08-2025 14:47

Se i match prima di Nardi-Machac andassero per le lunghe forse riuscirei a vedere Luchino in azione dall’inizio, altrimenti lo vedrò a partita iniziata, poi in contemporanea (più o meno) giocheranno Jasmine e Nole e credo che mi guarderò Djokovic contro un giovane in ascesa, sono molto incuriosito da questo match perché Tien lo ritengo bravino e se fosse in ottima forma potrebbe regalarsi l’impresa.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
piper 24-08-2025 14:18

Occasione oggi per vedere Valentova che non ho visto nelle qualificazioni.

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Fi (Guest) 24-08-2025 14:10

Guardando i match di oggi
Non credo ci siano problemi per i big, Paolini compresa. Forse gli unici che potrebbero giocare una partita equilibrata sono djokovic contro tien, e buse contro shelton, anche se il risultato non è in discussione. Molto interessante il match tra mensik e jarry, se entrambi fossero al top della forma. Per quanto riguarda gli altri italiani vedo favoriti Bronzetti e darderi, anche se bisogna vedere l’impatto di Luciano sul cemento di new york, mentre nardi se ha mantenuto la condizione di cincinnati con machac è un 50/50. Mi farebbe molto piacere vederlo vincere finalmente la prima partita slam dopo 7 tentativi.

 1
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Marco M.