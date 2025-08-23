Us Open 2025 ATP, Copertina

US Open 2025: Il programma di Martedì 26 Agosto 2025. Debutta Jannik Sinner

23/08/2025 23:14 5 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Definito l’ordine di gioco di martedì 26 agosto allo US Open 2025.
Jannik Sinner farà il suo esordio nel torneo affrontando Vit Kopriva nel secondo match sull’Arthur Ashe Stadium, intorno alle 13:00 ora locale (le 19:00 in Italia).
Ad aprire la giornata sul centrale sarà Iga Swiatek, opposta alla colombiana Emiliana Arango, mentre in serata spazio a Coco Gauff, protagonista del primo turno notturno contro Ajla Tomljanovic.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
E. Arango COL vs I. Swiatek POL
J. Sinner ITA vs V. Kopriva CZE

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
A. Tomljanovic AUS vs C. Gauff USA
A. Zverev GER vs A. Tabilo CHI

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Musetti ITA vs G. Mpetshi Perricard FRA
A. Anisimova USA vs K. Birrell AUS

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
G. Minnen BEL vs N. Osaka JPN
E. Moller DEN vs T. Paul USA

5 commenti

piper 24-08-2025 00:38

@ pablito (#4466232)

Si ma può durare 5 set e Iga 2.

 5
Replica

pablito 23-08-2025 23:59

Scritto da piper
@ pablito (#4466224)
Per non essere in contemporanea anche se solo parziale Muso dave chiudere in 3 e Arango deve portare Swiatek al 3° set.

Muso incomincia mezz’ora prima di Iga… 🙂

 4
Replica

piper 23-08-2025 23:49

@ pablito (#4466224)

Per non essere in contemporanea anche se solo parziale Muso dave chiudere in 3 e Arango deve portare Swiatek al 3° set.

 3
Replica

pablito 23-08-2025 23:46

Splendida foto ragazzi !

Grazie e complimenti. 🙂

 2
Replica

pablito 23-08-2025 23:33

Ah.

Di seguito:
prima Muso, poi Jan.

Ottimo ! 😉

 1
Replica
