US Open 2025: Il programma di Martedì 26 Agosto 2025. Debutta Jannik Sinner
Definito l’ordine di gioco di martedì 26 agosto allo US Open 2025.
Jannik Sinner farà il suo esordio nel torneo affrontando Vit Kopriva nel secondo match sull’Arthur Ashe Stadium, intorno alle 13:00 ora locale (le 19:00 in Italia).
Ad aprire la giornata sul centrale sarà Iga Swiatek, opposta alla colombiana Emiliana Arango, mentre in serata spazio a Coco Gauff, protagonista del primo turno notturno contro Ajla Tomljanovic.
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
E. Arango vs I. Swiatek
J. Sinner vs V. Kopriva
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
A. Tomljanovic vs C. Gauff
A. Zverev vs A. Tabilo
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
L. Musetti vs G. Mpetshi Perricard
A. Anisimova vs K. Birrell
Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
G. Minnen vs N. Osaka
E. Moller vs T. Paul
TAG: Us Open, Us open 2025
5 commenti
@ pablito (#4466232)
Si ma può durare 5 set e Iga 2.
Muso incomincia mezz’ora prima di Iga… 🙂
@ pablito (#4466224)
Per non essere in contemporanea anche se solo parziale Muso dave chiudere in 3 e Arango deve portare Swiatek al 3° set.
Splendida foto ragazzi !
Grazie e complimenti. 🙂
Ah.
Di seguito:
prima Muso, poi Jan.
Ottimo ! 😉