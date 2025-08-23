Us Open 2025 ATP, Copertina

Us Open: Il programma di Lunedì 25 Agosto 2025. Esordio di Carlos Alcaraz nella notte italiana. Sinner giocherà martedì

23/08/2025 00:02 Nessun commento
Carlos Alcaraz (foto Getty Images)
Il debutto di Carlos Alcaraz allo US Open 2025 è già stato fissato. Lo spagnolo, principale candidato al titolo insieme a Jannik Sinner, scenderà in campo lunedì sera sul centrale Arthur Ashe, occupando l’ultimo incontro del programma serale.
La sessione si aprirà alle 19:00 ora locale (l’1:00 di notte in Italia) con il match tra Venus Williams e Karolina Muchova, mentre subito dopo toccherà al murciano affrontare l’americano Reilly Opelka. Considerando i tempi di gioco, l’ingresso in campo di Alcaraz è previsto intorno alle 03:00 italiane di martedì, inaugurando così le prime nottate insonni per i tifosi.
Per quanto riguarda Jannik Sinner, numero 1 del mondo e campione in carica a New York, il suo debutto è invece programmato per martedì, nel terzo giorno del torneo per la parte alta del tabellone maschile.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30
M. Keys USA vs R. Zarazua MEX
F. Tiafoe USA vs Y. Nishioka JPN

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
V. Williams USA vs K. Muchova CZE
R. Opelka USA vs C. Alcaraz ESP

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
B. Krejcikova CZE vs V. Mboko CAN
F. Gomez ARG vs J. Draper GBR

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00
S. Ofner AUT vs C. Ruud NOR
A. Parks USA vs M. Andreeva

