Us Open: Il programma di Lunedì 25 Agosto 2025. Esordio di Carlos Alcaraz nella notte italiana. Sinner giocherà martedì

Il debutto di Carlos Alcaraz allo US Open 2025 è già stato fissato. Lo spagnolo, principale candidato al titolo insieme a Jannik Sinner, scenderà in campo lunedì sera sul centrale Arthur Ashe, occupando l’ultimo incontro del programma serale.

La sessione si aprirà alle 19:00 ora locale (l’1:00 di notte in Italia) con il match tra Venus Williams e Karolina Muchova, mentre subito dopo toccherà al murciano affrontare l’americano Reilly Opelka. Considerando i tempi di gioco, l’ingresso in campo di Alcaraz è previsto intorno alle 03:00 italiane di martedì, inaugurando così le prime nottate insonni per i tifosi.

Per quanto riguarda Jannik Sinner, numero 1 del mondo e campione in carica a New York, il suo debutto è invece programmato per martedì, nel terzo giorno del torneo per la parte alta del tabellone maschile.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:30

M. Keys vs R. Zarazua

F. Tiafoe vs Y. Nishioka

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

V. Williams vs K. Muchova

R. Opelka vs C. Alcaraz

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

B. Krejcikova vs V. Mboko

F. Gomez vs J. Draper

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

S. Ofner vs C. Ruud

A. Parks vs M. Andreeva