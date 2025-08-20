Us Open – Qualificazioni e Semifinali e Finale doppio misto: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Ci sono cinque azzurri alla caccia del turno decisivo e la semifinale di Errani-Vavassori nel doppio misto
US Open 🇺🇸 – 2° Turno Qualificazione – Semifinali e Finale Doppio Misto, cemento – 🌦️
Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
J. Pegula / J. Draper vs I. Swiatek / C. Ruud
D. Collins / C. Harrison vs S. Errani / A. Vavassori
Finale
Stadium 17 – Ore: 17:00
J. Burrage vs A. Rus
B. Harris vs M. Kukushkin
L. Van Assche vs Y. Wu
F. Jones vs E. Gorgodze
Court 5 – Ore: 17:00
A. Sharma vs V. Jimenez Kasintseva
P. Marcinko vs A. Charaeva
H. Dart vs A. Akli
Z. Piros vs T. Tirante
M. Chwalinska vs J. Tjen
Court 4 – Ore: 17:00
F. Gomez vs F. Cina
M. Hontama vs R. Marino
V. Tomova vs H. Vandewinkel
J. Duckworth vs J. McCabe
A. Blockx vs K. Coppejans
Court 6 – Ore: 17:00
T. Daniel vs J. Struff
D. Salkova vs K. Dmitruk
J. Kym vs M. Zheng
A. Hartono vs O. Gadecki
Court 7 – Ore: 17:00
K. Volynets vs A. Honer
J. de Jong vs H. Mayot
C. Zhao vs L. Stefanini
M. Damm vs B. Hassan
R. Sakamoto vs I. Buse
Court 8 – Ore: 17:00
H. Grenier vs M. Landaluce
N. Basilashvili vs M. Huesler
O. Selekhmeteva vs I. Shymanovich
D. Merida vs T. Droguet
A. Ito vs G. Maristany Zuleta De Reales
Court 9 – Ore: 17:00
E. Jones vs L. Pigossi
S. Mochizuki vs R. Burruchaga
E. Pridankina vs E. Shibahara
O. Virtanen vs L. Riedi
Court 10 – Ore: 17:00
C. Garin vs M. Trungelliti
B. Zhukayev vs Z. Svajda
J. Niemeier vs P. Hon
O. Crawford vs G. Johns
S. Vickery vs E. Seidel
Court 11 – Ore: 17:00
D. Galfi vs F. Crawley
M. Krueger vs A. Collarini
M. Cassone vs D. Prizmic
B. Tomic vs H. Rocha
S. Zhang vs D. Vidmanova
Court 12 – Ore: 17:00
A. Martin vs P. Llamas Ruiz
P. Maloney vs D. Galan
C. Liu vs M. Inglis
D. Semenistaja vs L. Cabrera
Court 13 – Ore: 17:00
A. Cazaux vs J. Clarke
P. Martic vs X. Wang
H. Inoue vs S. Waltert
L. Klimovicova vs J. Ponchet
Court 14 – Ore: 17:00
M. Leonard vs P. Udvardy
J. Faria vs G. Zeppieri
V. Gracheva vs T. Wuerth
J. Cerundolo vs Y. Shimizu
S. Wei vs L. Romero Gormaz
Court 15 – Ore: 17:00
T. Andrianjafitrimo vs J. Fett
U. Blanchet vs D. Popko
K. Jacquet vs J. Kubler
F. Sun vs L. Harris
D. Aiava vs J. Mikulskyte
Court 16 – Ore: 17:00
T. Valentova vs T. Prozorova
M. Gigante vs C. Wong
C. Brace vs V. Erjavec
F. Passaro vs R. Pacheco Mendez
