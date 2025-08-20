Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open – Qualificazioni e Semifinali e Finale doppio misto: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Ci sono cinque azzurri alla caccia del turno decisivo e la semifinale di Errani-Vavassori nel doppio misto

Matteo Gigante nella foto
US Open 🇺🇸 – 2° Turno Qualificazione – Semifinali e Finale Doppio Misto, cemento – 🌦️

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00
J. Pegula USA / J. Draper GBR vs I. Swiatek POL / C. Ruud NOR

Il match deve ancora iniziare

D. Collins USA / C. Harrison USA vs S. Errani ITA / A. Vavassori ITA

Il match deve ancora iniziare

Finale

Il match deve ancora iniziare




Stadium 17 – Ore: 17:00
J. Burrage GBR vs A. Rus NED
Il match deve ancora iniziare

B. Harris GBR vs M. Kukushkin KAZ

Il match deve ancora iniziare

L. Van Assche FRA vs Y. Wu CHN

Il match deve ancora iniziare

F. Jones GBR vs E. Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 17:00
A. Sharma AUS vs V. Jimenez Kasintseva AND

Il match deve ancora iniziare

P. Marcinko CRO vs A. Charaeva

Il match deve ancora iniziare

H. Dart GBR vs A. Akli USA

Il match deve ancora iniziare

Z. Piros HUN vs T. Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare

M. Chwalinska POL vs J. Tjen INA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – Ore: 17:00
F. Gomez ARG vs F. Cina ITA

Il match deve ancora iniziare

M. Hontama JPN vs R. Marino CAN

Il match deve ancora iniziare

V. Tomova BUL vs H. Vandewinkel BEL

Il match deve ancora iniziare

J. Duckworth AUS vs J. McCabe AUS

Il match deve ancora iniziare

A. Blockx BEL vs K. Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ore: 17:00
T. Daniel JPN vs J. Struff GER

Il match deve ancora iniziare

D. Salkova CZE vs K. Dmitruk

Il match deve ancora iniziare

J. Kym SUI vs M. Zheng USA

Il match deve ancora iniziare

A. Hartono NED vs O. Gadecki AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 17:00
K. Volynets USA vs A. Honer USA
Il match deve ancora iniziare

J. de Jong NED vs H. Mayot FRA

Il match deve ancora iniziare

C. Zhao CAN vs L. Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare

M. Damm USA vs B. Hassan LBN

Il match deve ancora iniziare

R. Sakamoto JPN vs I. Buse PER

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ore: 17:00
H. Grenier FRA vs M. Landaluce ESP

Il match deve ancora iniziare

N. Basilashvili GEO vs M. Huesler SUI

Il match deve ancora iniziare

O. Selekhmeteva vs I. Shymanovich

Il match deve ancora iniziare

D. Merida ESP vs T. Droguet FRA

Il match deve ancora iniziare

A. Ito JPN vs G. Maristany Zuleta De Reales ESP

Il match deve ancora iniziare




Court 9 – Ore: 17:00
E. Jones AUS vs L. Pigossi BRA
Il match deve ancora iniziare

S. Mochizuki JPN vs R. Burruchaga ARG

Il match deve ancora iniziare

E. Pridankina vs E. Shibahara JPN

Il match deve ancora iniziare

O. Virtanen FIN vs L. Riedi SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – Ore: 17:00
C. Garin CHI vs M. Trungelliti ARG

Il match deve ancora iniziare

B. Zhukayev KAZ vs Z. Svajda USA

Il match deve ancora iniziare

J. Niemeier GER vs P. Hon AUS

Il match deve ancora iniziare

O. Crawford GBR vs G. Johns USA

Il match deve ancora iniziare

S. Vickery USA vs E. Seidel GER

Il match deve ancora iniziare



Court 11 – Ore: 17:00
D. Galfi HUN vs F. Crawley USA

Il match deve ancora iniziare

M. Krueger USA vs A. Collarini ARG

Il match deve ancora iniziare

M. Cassone USA vs D. Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare

B. Tomic AUS vs H. Rocha POR

Il match deve ancora iniziare

S. Zhang CHN vs D. Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 12 – Ore: 17:00
A. Martin USA vs P. Llamas Ruiz ESP
Il match deve ancora iniziare

P. Maloney USA vs D. Galan COL

Il match deve ancora iniziare

C. Liu USA vs M. Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare

D. Semenistaja LAT vs L. Cabrera AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 13 – Ore: 17:00
A. Cazaux FRA vs J. Clarke GBR

Il match deve ancora iniziare

P. Martic CRO vs X. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

H. Inoue USA vs S. Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare

L. Klimovicova POL vs J. Ponchet FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 17:00
M. Leonard FRA vs P. Udvardy HUN

Il match deve ancora iniziare

J. Faria POR vs G. Zeppieri ITA

Il match deve ancora iniziare

V. Gracheva FRA vs T. Wuerth CRO

Il match deve ancora iniziare

J. Cerundolo ARG vs Y. Shimizu JPN

Il match deve ancora iniziare

S. Wei CHN vs L. Romero Gormaz ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 17:00
T. Andrianjafitrimo FRA vs J. Fett CRO

Il match deve ancora iniziare

U. Blanchet FRA vs D. Popko KAZ

Il match deve ancora iniziare

K. Jacquet FRA vs J. Kubler AUS

Il match deve ancora iniziare

F. Sun CHN vs L. Harris RSA

Il match deve ancora iniziare

D. Aiava AUS vs J. Mikulskyte LTU

Il match deve ancora iniziare



Court 16 – Ore: 17:00
T. Valentova CZE vs T. Prozorova

Il match deve ancora iniziare

M. Gigante ITA vs C. Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

C. Brace CAN vs V. Erjavec SLO

Il match deve ancora iniziare

F. Passaro ITA vs R. Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare

