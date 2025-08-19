Us Open – Qualificazioni e 1°-2° Turno doppio misto: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 Quali. In campo 9 azzurri tra singolare e doppio (LIVE)
US Open 🇺🇸 – 1° Turno Qualificazione – 1° – 2° Turno Doppio Misto, cemento
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:00
N. Osaka / G. Monfils vs C. McNally / L. Musetti
I. Swiatek / C. Ruud vs M. Keys / F. Tiafoe
J. Pegula / J. Draper vs E. Raducanu / C. Alcaraz
O. Danilovic / N. Djokovic vs M. Andreeva / D. Medvedev
2° Turno
2° Turno
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
S. Errani / A. Vavassori vs E. Rybakina / T. Fritz
V. Williams / R. Opelka vs K. Muchova / A. Rublev
T. Townsend / B. Shelton vs A. Anisimova / H. Rune
K. Siniakova / J. Sinner vs B. Bencic / A. Zverev
2° Turno
2° Turno
Stadium 17 – Ore: 17:00
J. Choinski vs A. Collarini
A. Todoni vs H. Dart
F. Jones vs V. Hruncakova
M. Damm vs S. Travaglia
Court 5 – Ore: 17:00
J. Niemeier vs D. Saville
J. Kubler vs G. Loffhagen
A. Bolt vs O. Crawford
J. Tjen vs V. Lepchenko
Court 4 – Ore: 17:00
D. Lajovic vs L. Van Assche
I. Shymanovich vs S. Kraus
H. Watson vs E. Gorgodze
T. Droguet vs A. Kachmazov
Court 6 – Ore: 17:00
N. Brancaccio vs P. Hon
L. Pavlovic vs L. Riedi
G. Johns vs C. Smith
G. Pedone vs M. Chwalinska
A. Barrena vs K. Coppejans
Court 7 – Ore: 17:00
G. Zeppieri vs H. Habib
E. Vedder vs A. Akli
J. Cerundolo vs C. Hemery
S. Vickery vs A. Sobolieva
B. Cengiz vs S. Wei
Court 8 – Ore: 17:00
B. Zhukayev vs J. Pinnington Jones
V. Diatchenko vs L. Stefanini
A. Sánchez vs A. Hartono
B. Hassan vs T. Barrios Vera
Court 9 – Ore: 17:00
J. Faria vs R. Noguchi
V. Tomova vs I. Burillo
A. Bouquier vs Z. Piros
A. Ito vs A. Friedsam
A. Blockx vs J. Reis Da Silva
Court 10 – Ore: 17:00
C. Brace vs N. Hibino
L. Draxl vs K. Jacquet
D. Semenistaja vs A. Lazaro Garcia
D. Svrcina vs D. Merida
C. Naef vs L. Romero Gormaz
Court 11 – Ore: 17:00
A. Holmgren vs Z. Svajda
O. Virtanen vs B. Willwerth
E. Mandlik vs J. Ponchet
P. Kypson vs B. Tomic
D. Vidmanova vs M. Iyengar
Court 12 – Ore: 17:00
S. Rodriguez Taverna vs M. Krueger
M. Zheng vs Y. Uchiyama
J. Kennedy vs T. Tirante
S. Bejlek vs D. Aiava
S. Zhang vs M. Stoiana
Court 13 – Ore: 17:00
M. Timofeeva vs V. Erjavec
C. Taberner vs J. Kym
A. Koevermans vs O. Gadecki
J. Mikulskyte vs K. Okamura
T. Zink vs R. Sakamoto
Court 14 – Ore: 17:00
S. Mochizuki vs J. Rodionov
O. Selekhmeteva vs J. Riera
A. Korneeva vs L. Klimovicova
G. Maristany Zuleta De Reales vs T. Rakotomanga Rajaonah
L. Neumayer vs I. Buse
Court 15 – Ore: 17:00
R. Burruchaga vs J. Engel
M. Carle vs C. Zhao
Y. Shimizu vs S. Shimabukuro
K. Von Deichmann vs E. Seidel
Court 16 – Ore: 17:00
Y. Wu vs J. Ficovich
M. Stakusic vs H. Vandewinkel
O. Oliynykova vs L. Cabrera
H. Rocha vs P. Herbert
Meriti di fingere come Sinner in una situazione importantissima per il tuo lavoro. Sei una brutta persona.
Da grande tifoso di Sinner dico che se oggi giocasse farebbe un autogol clamoroso dando il la a polemiche senza fine… A mio avviso sarebbero anche polemiche giustificate, perchè non ti ritiri dalla finale di un 1000 e il giorno dopo giochi un misto totalmente inutile in un altro posto.
Ma non giocherà, vedrete.
Ufficialmente sono ancora presenti in tabellone
Non si sa ancora chi gioca al posto di Sinner/Siniakova?
Mi farebbe piacere che Sinner oggi giocasse, vorrebbe dire che sta già benino e sarebbe un bel segno per la prossima settimana.
Delle polemiche che scaturirebbero, francamente me ne infischio
Vediamo se partecipa…
Ma certo che si cancellerà.
Provano a vendere ancora qualche biglietto, poi all’ultimo verrà sostituito.
a quel punto pero’ consiglierei a Sinner la carriera di attore…..grande interpretazione!
Ieri stava male dal giorno prima. Sue parole. Quindi forse non è solo una questione di caldo umidissimo. Calma. E però si, come dice Maxiclimb se oggi gioca, per quanto “Easy” non è bello …
Evidentemente sarà stato un colpo di calore o un’ indigestione da dolce di compleanno ….
Secondo me Jannik ha sofferto il caldo in semifinale, all’ inizio del secondo set non stava bene anche se è riuscito a chiuderla lo stesso.
Evidentemente poi la cosa gli avrà provocato ulteriori fastidi e lunedì era uno straccio.
Sapranno come farlo recuperare, non ci saranno ripercussioni a new York.
Personalmente vorrei che giocasse, anche perché l’impegno fisico sarebbe minimo, per dare uno “schiaffo” agli organizzatori di Cincinnati che hanno fatto una programmazione pomeridiana tanto assurda quando pericolosa per la salute dei giocatori, inaccettabile!
Se recupera non vedo perché non debba giocare. Uno come Sinner, che ha sempre dimostrato di agire senza condizionamenti esterni, adesso dovrebbe preoccuparsi di quello che direbbero i molti deficienti di cui è pieno il mondo?
Ma Sinner non si è ancora cancellato dal doppio misto? 🙄
Se dopo il ritiro di ieri dovesse giocare oggi non oso immaginare le critiche che si attirerebbe, e per una volta non sarebbero del tutto immotivate.
La sensazione che dietro ci sia un accordo economico particolarmente sostanzioso diventa sempre più forte, perché altrimenti è difficile da spiegare.
Ma Sinner???
Allora lo gioca il doppio misto. Bravo ragazzo.