Us Open – Qualificazioni e 1°-2° Turno doppio misto: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 Quali. In campo 9 azzurri tra singolare e doppio (LIVE)

19/08/2025 12:14 16 commenti
US Open 🇺🇸 – 1° Turno Qualificazione – 1° – 2° Turno Doppio Misto, cemento

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:00
N. Osaka JPN / G. Monfils FRA vs C. McNally USA / L. Musetti ITA
I. Swiatek POL / C. Ruud NOR vs M. Keys USA / F. Tiafoe USA

J. Pegula USA / J. Draper GBR vs E. Raducanu GBR / C. Alcaraz ESP

O. Danilovic SRB / N. Djokovic SRB vs M. Andreeva / D. Medvedev

2° Turno

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
S. Errani ITA / A. Vavassori ITA vs E. Rybakina KAZ / T. Fritz USA

V. Williams USA / R. Opelka USA vs K. Muchova CZE / A. Rublev

T. Townsend USA / B. Shelton USA vs A. Anisimova USA / H. Rune DEN

K. Siniakova CZE / J. Sinner ITA vs B. Bencic SUI / A. Zverev GER

2° Turno

Stadium 17 – Ore: 17:00
J. Choinski GBR vs A. Collarini ARG
A. Todoni ROU vs H. Dart GBR

F. Jones GBR vs V. Hruncakova SVK

M. Damm USA vs S. Travaglia ITA

Court 5 – Ore: 17:00
J. Niemeier GER vs D. Saville AUS

J. Kubler AUS vs G. Loffhagen GBR

A. Bolt AUS vs O. Crawford GBR

J. Tjen INA vs V. Lepchenko USA

Court 4 – Ore: 17:00
D. Lajovic SRB vs L. Van Assche FRA
I. Shymanovich vs S. Kraus AUT

H. Watson GBR vs E. Gorgodze GEO

T. Droguet FRA vs A. Kachmazov

Court 6 – Ore: 17:00
N. Brancaccio ITA vs P. Hon AUS

L. Pavlovic FRA vs L. Riedi SUI

G. Johns USA vs C. Smith USA

G. Pedone ITA vs M. Chwalinska POL

A. Barrena ARG vs K. Coppejans BEL

Court 7 – Ore: 17:00
G. Zeppieri ITA vs H. Habib LBN

E. Vedder NED vs A. Akli USA

J. Cerundolo ARG vs C. Hemery FRA

S. Vickery USA vs A. Sobolieva UKR

B. Cengiz TUR vs S. Wei CHN

Court 8 – Ore: 17:00
B. Zhukayev KAZ vs J. Pinnington Jones GBR

V. Diatchenko vs L. Stefanini ITA

A. Sánchez MEX vs A. Hartono NED

B. Hassan LBN vs T. Barrios Vera CHI

Court 9 – Ore: 17:00
J. Faria POR vs R. Noguchi JPN

V. Tomova BUL vs I. Burillo ESP

A. Bouquier FRA vs Z. Piros HUN

A. Ito JPN vs A. Friedsam GER

A. Blockx BEL vs J. Reis Da Silva BRA

Court 10 – Ore: 17:00
C. Brace CAN vs N. Hibino JPN

L. Draxl CAN vs K. Jacquet FRA

D. Semenistaja LAT vs A. Lazaro Garcia ESP

D. Svrcina CZE vs D. Merida ESP

C. Naef SUI vs L. Romero Gormaz ESP

Court 11 – Ore: 17:00
A. Holmgren DEN vs Z. Svajda USA
O. Virtanen FIN vs B. Willwerth USA

E. Mandlik USA vs J. Ponchet FRA

P. Kypson USA vs B. Tomic AUS

D. Vidmanova CZE vs M. Iyengar USA

Court 12 – Ore: 17:00
S. Rodriguez Taverna ARG vs M. Krueger USA

M. Zheng USA vs Y. Uchiyama JPN

J. Kennedy USA vs T. Tirante ARG

S. Bejlek CZE vs D. Aiava AUS

S. Zhang CHN vs M. Stoiana USA

Court 13 – Ore: 17:00
M. Timofeeva vs V. Erjavec SLO
C. Taberner ESP vs J. Kym SUI

A. Koevermans NED vs O. Gadecki AUS

J. Mikulskyte LTU vs K. Okamura JPN

T. Zink USA vs R. Sakamoto JPN

Court 14 – Ore: 17:00
S. Mochizuki JPN vs J. Rodionov AUT

O. Selekhmeteva vs J. Riera ARG

A. Korneeva vs L. Klimovicova POL

G. Maristany Zuleta De Reales ESP vs T. Rakotomanga Rajaonah FRA

L. Neumayer AUT vs I. Buse PER

Court 15 – Ore: 17:00
R. Burruchaga ARG vs J. Engel GER

M. Carle ARG vs C. Zhao CAN

Y. Shimizu JPN vs S. Shimabukuro JPN

K. Von Deichmann LIE vs E. Seidel GER

Court 16 – Ore: 17:00
Y. Wu CHN vs J. Ficovich ARG

M. Stakusic CAN vs H. Vandewinkel BEL

O. Oliynykova UKR vs L. Cabrera AUS

H. Rocha POR vs P. Herbert FRA

16 commenti. Lasciane uno!

Pheanes (Guest) 19-08-2025 15:09

Scritto da magilla

Scritto da Maxiclimb
Ma Sinner non si è ancora cancellato dal doppio misto?
Se dopo il ritiro di ieri dovesse giocare oggi non oso immaginare le critiche che si attirerebbe, e per una volta non sarebbero del tutto immotivate.
La sensazione che dietro ci sia un accordo economico particolarmente sostanzioso diventa sempre più forte, perché altrimenti è difficile da spiegare.

a quel punto pero’ consiglierei a Sinner la carriera di attore…..grande interpretazione!

Meriti di fingere come Sinner in una situazione importantissima per il tuo lavoro. Sei una brutta persona.

DuDu 19-08-2025 15:02

Da grande tifoso di Sinner dico che se oggi giocasse farebbe un autogol clamoroso dando il la a polemiche senza fine… A mio avviso sarebbero anche polemiche giustificate, perchè non ti ritiri dalla finale di un 1000 e il giorno dopo giochi un misto totalmente inutile in un altro posto.
Ma non giocherà, vedrete.

JOA20 (Guest) 19-08-2025 14:15

Scritto da Frale
Non si sa ancora chi gioca al posto di Sinner/Siniakova?

Ufficialmente sono ancora presenti in tabellone

Frale (Guest) 19-08-2025 14:08

Non si sa ancora chi gioca al posto di Sinner/Siniakova?

Bagel 19-08-2025 13:42

Mi farebbe piacere che Sinner oggi giocasse, vorrebbe dire che sta già benino e sarebbe un bel segno per la prossima settimana.
Delle polemiche che scaturirebbero, francamente me ne infischio

giallu 19-08-2025 13:41

Scritto da magilla

Scritto da Maxiclimb
Ma Sinner non si è ancora cancellato dal doppio misto?
Se dopo il ritiro di ieri dovesse giocare oggi non oso immaginare le critiche che si attirerebbe, e per una volta non sarebbero del tutto immotivate.
La sensazione che dietro ci sia un accordo economico particolarmente sostanzioso diventa sempre più forte, perché altrimenti è difficile da spiegare.

a quel punto pero’ consiglierei a Sinner la carriera di attore…..grande interpretazione!

Vediamo se partecipa…

Brufen (Guest) 19-08-2025 13:26

Scritto da Maxiclimb
Ma Sinner non si è ancora cancellato dal doppio misto?
Se dopo il ritiro di ieri dovesse giocare oggi non oso immaginare le critiche che si attirerebbe, e per una volta non sarebbero del tutto immotivate.
La sensazione che dietro ci sia un accordo economico particolarmente sostanzioso diventa sempre più forte, perché altrimenti è difficile da spiegare.

Ma certo che si cancellerà.

Provano a vendere ancora qualche biglietto, poi all’ultimo verrà sostituito.

magilla 19-08-2025 13:17

Scritto da Maxiclimb
Ma Sinner non si è ancora cancellato dal doppio misto?
Se dopo il ritiro di ieri dovesse giocare oggi non oso immaginare le critiche che si attirerebbe, e per una volta non sarebbero del tutto immotivate.
La sensazione che dietro ci sia un accordo economico particolarmente sostanzioso diventa sempre più forte, perché altrimenti è difficile da spiegare.

a quel punto pero’ consiglierei a Sinner la carriera di attore…..grande interpretazione!

giallu 19-08-2025 13:10

Scritto da Jannik über Alles
Personalmente vorrei che giocasse, anche perché l’impegno fisico sarebbe minimo, per dare uno “schiaffo” agli organizzatori di Cincinnati che hanno fatto una programmazione pomeridiana tanto assurda quando pericolosa per la salute dei giocatori, inaccettabile!

Ieri stava male dal giorno prima. Sue parole. Quindi forse non è solo una questione di caldo umidissimo. Calma. E però si, come dice Maxiclimb se oggi gioca, per quanto “Easy” non è bello …

Ozzastru (Guest) 19-08-2025 13:08

Evidentemente sarà stato un colpo di calore o un’ indigestione da dolce di compleanno ….

Miles (Guest) 19-08-2025 12:57

Secondo me Jannik ha sofferto il caldo in semifinale, all’ inizio del secondo set non stava bene anche se è riuscito a chiuderla lo stesso.
Evidentemente poi la cosa gli avrà provocato ulteriori fastidi e lunedì era uno straccio.
Sapranno come farlo recuperare, non ci saranno ripercussioni a new York.

Jannik über Alles (Guest) 19-08-2025 12:52

Personalmente vorrei che giocasse, anche perché l’impegno fisico sarebbe minimo, per dare uno “schiaffo” agli organizzatori di Cincinnati che hanno fatto una programmazione pomeridiana tanto assurda quando pericolosa per la salute dei giocatori, inaccettabile!

EDBORG (Guest) 19-08-2025 12:51

Scritto da Maxiclimb
Ma Sinner non si è ancora cancellato dal doppio misto?
Se dopo il ritiro di ieri dovesse giocare oggi non oso immaginare le critiche che si attirerebbe, e per una volta non sarebbero del tutto immotivate.
La sensazione che dietro ci sia un accordo economico particolarmente sostanzioso diventa sempre più forte, perché altrimenti è difficile da spiegare.

Se recupera non vedo perché non debba giocare. Uno come Sinner, che ha sempre dimostrato di agire senza condizionamenti esterni, adesso dovrebbe preoccuparsi di quello che direbbero i molti deficienti di cui è pieno il mondo?

Maxiclimb (Guest) 19-08-2025 12:42

Ma Sinner non si è ancora cancellato dal doppio misto? 🙄

Se dopo il ritiro di ieri dovesse giocare oggi non oso immaginare le critiche che si attirerebbe, e per una volta non sarebbero del tutto immotivate.

La sensazione che dietro ci sia un accordo economico particolarmente sostanzioso diventa sempre più forte, perché altrimenti è difficile da spiegare.

Tiger Woods (Guest) 19-08-2025 12:35

Ma Sinner???

andrewthefirst 19-08-2025 12:22

Allora lo gioca il doppio misto. Bravo ragazzo.

