Us Open – Qualificazioni e 1°-2° Turno doppio misto: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 Quali. In campo 8 azzurri tra singolare e doppio. Sinner si cancella. C’è un bye? (LIVE)

Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Il nuovo Tabellone
(1) J. Pegula / J. Draper vs E. Raducanu / C. Alcaraz
O. Danilovic / N. Djokovic vs M. Andreeva / D. Medvedev
(3) I. Swiatek / C. Ruud vs M. Keys / F. Tiafoe
N. Osaka / G. Monfils vs C. McNally / L. Musetti
B. Bencic A. Zverev vs coppia ancora da decidere o bye?
T. Townsend / (4) B. Shelton vs (4) A. Anisimova / (4) H. Rune
V. Williams / R. Opelka vs K. Muchova / A. Rublev
S. Errani / (2) A. Vavassori vs (2) E. Rybakina / (2) T. Fritz
US Open 🇺🇸 – 1° Turno Qualificazione – 1° – 2° Turno Doppio Misto, cemento
Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:00
N. Osaka
/ G. Monfils
vs C. McNally
/ L. Musetti
Slam Us Open
N. Osaka / G. Monfils
0
1
C. McNally / L. Musetti•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Osaka / G. Monfils
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
40-30
0-0 → 1-0
I. Swiatek / C. Ruud vs M. Keys / F. Tiafoe
Il match deve ancora iniziare
J. Pegula / J. Draper vs E. Raducanu / C. Alcaraz
Il match deve ancora iniziare
O. Danilovic / N. Djokovic vs M. Andreeva / D. Medvedev
Il match deve ancora iniziare
2° Turno
2° Turno
Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
S. Errani / A. Vavassori vs E. Rybakina / T. Fritz
Slam Us Open
S. Errani / A. Vavassori•
15
0
E. Rybakina / T. Fritz [2]
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Rybakina / T. Fritz
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
30-40
df
40-40
0-0 → 0-1
V. Williams / R. Opelka vs K. Muchova / A. Rublev
Il match deve ancora iniziare
T. Townsend / B. Shelton vs A. Anisimova / H. Rune
Il match deve ancora iniziare
2° Turno
2° Turno
Stadium 17 – Ore: 17:00
J. Choinski
vs A. Collarini
Slam Us Open
J. Choinski
0
1
A. Collarini•
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Choinski
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Collarini
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 1-1
J. Choinski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
A. Todoni vs H. Dart
Il match deve ancora iniziare
F. Jones vs V. Hruncakova
Il match deve ancora iniziare
M. Damm vs S. Travaglia
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – Ore: 17:00
J. Niemeier vs D. Saville
Slam Us Open
J. Niemeier•
0
3
D. Saville
15
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Saville
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-0 → 3-0
D. Saville
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
J. Kubler vs G. Loffhagen
Il match deve ancora iniziare
A. Bolt vs O. Crawford
Il match deve ancora iniziare
J. Tjen vs V. Lepchenko
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – Ore: 17:00
D. Lajovic
vs L. Van Assche
Slam Us Open
D. Lajovic•
0
0
L. Van Assche
0
1
I. Shymanovich vs S. Kraus
Il match deve ancora iniziare
H. Watson vs E. Gorgodze
Il match deve ancora iniziare
T. Droguet vs A. Kachmazov
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – Ore: 17:00
N. Brancaccio vs P. Hon
Slam Us Open
N. Brancaccio•
15
1
P. Hon [27]
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Hon
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
ace
1-1 → 1-2
N. Brancaccio
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
30-40
1-0 → 1-1
P. Hon
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
0-0 → 1-0
L. Pavlovic vs L. Riedi
Il match deve ancora iniziare
G. Johns vs C. Smith
Il match deve ancora iniziare
G. Pedone vs M. Chwalinska
Il match deve ancora iniziare
A. Barrena vs K. Coppejans
Il match deve ancora iniziare
Court 7 – Ore: 17:00
G. Zeppieri vs H. Habib
Slam Us Open
G. Zeppieri
0
1
H. Habib•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Zeppieri
0-15
0-30
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
E. Vedder vs A. Akli
Il match deve ancora iniziare
J. Cerundolo vs C. Hemery
Il match deve ancora iniziare
S. Vickery vs A. Sobolieva
Il match deve ancora iniziare
B. Cengiz vs S. Wei
Il match deve ancora iniziare
Court 8 – Ore: 17:00
B. Zhukayev vs J. Pinnington Jones
Slam Us Open
B. Zhukayev
15
0
J. Pinnington Jones•
30
0
V. Diatchenko vs L. Stefanini
Il match deve ancora iniziare
A. Sánchez vs A. Hartono
Il match deve ancora iniziare
B. Hassan vs T. Barrios Vera
Il match deve ancora iniziare
Court 9 – Ore: 17:00
J. Faria vs R. Noguchi
Slam Us Open
J. Faria [15]
40
1
R. Noguchi•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Noguchi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
J. Faria
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 1-1
V. Tomova vs I. Burillo
Il match deve ancora iniziare
A. Bouquier vs Z. Piros
Il match deve ancora iniziare
A. Ito vs A. Friedsam
Il match deve ancora iniziare
A. Blockx vs J. Reis Da Silva
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – Ore: 17:00
C. Brace vs N. Hibino
Slam Us Open
C. Brace
0
0
N. Hibino•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Brace
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
L. Draxl vs K. Jacquet
Il match deve ancora iniziare
D. Semenistaja vs A. Lazaro Garcia
Il match deve ancora iniziare
D. Svrcina vs D. Merida
Il match deve ancora iniziare
C. Naef vs L. Romero Gormaz
Il match deve ancora iniziare
Court 11 – Ore: 17:00
A. Holmgren
vs Z. Svajda
Slam Us Open
A. Holmgren•
0
1
Z. Svajda [22]
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Svajda
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
1-1 → 1-2
Z. Svajda
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
df
40-30
0-0 → 0-1
O. Virtanen vs B. Willwerth
Il match deve ancora iniziare
E. Mandlik vs J. Ponchet
Il match deve ancora iniziare
P. Kypson vs B. Tomic
Il match deve ancora iniziare
D. Vidmanova vs M. Iyengar
Il match deve ancora iniziare
Court 12 – Ore: 17:00
S. Rodriguez Taverna vs M. Krueger
Slam Us Open
S. Rodriguez Taverna•
40
0
M. Krueger
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Rodriguez Taverna
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
S. Rodriguez Taverna
0-0 → 0-1
M. Zheng vs Y. Uchiyama
Il match deve ancora iniziare
J. Kennedy vs T. Tirante
Il match deve ancora iniziare
S. Bejlek vs D. Aiava
Il match deve ancora iniziare
S. Zhang vs M. Stoiana
Il match deve ancora iniziare
Court 13 – Ore: 17:00
M. Timofeeva vs V. Erjavec
Slam Us Open
M. Timofeeva
30
1
V. Erjavec [32]•
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Timofeeva
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-2 → 1-2
C. Taberner vs J. Kym
Il match deve ancora iniziare
A. Koevermans vs O. Gadecki
Il match deve ancora iniziare
J. Mikulskyte vs K. Okamura
Il match deve ancora iniziare
T. Zink vs R. Sakamoto
Il match deve ancora iniziare
Court 14 – Ore: 17:00
S. Mochizuki vs J. Rodionov
Slam Us Open
S. Mochizuki [12]
30
1
J. Rodionov•
30
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Mochizuki
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
O. Selekhmeteva vs J. Riera
Il match deve ancora iniziare
A. Korneeva vs L. Klimovicova
Il match deve ancora iniziare
G. Maristany Zuleta De Reales vs T. Rakotomanga Rajaonah
Il match deve ancora iniziare
L. Neumayer vs I. Buse
Il match deve ancora iniziare
Court 15 – Ore: 17:00
R. Burruchaga vs J. Engel
Slam Us Open
R. Burruchaga•
30
0
J. Engel
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Engel
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
M. Carle vs C. Zhao
Il match deve ancora iniziare
Y. Shimizu vs S. Shimabukuro
Il match deve ancora iniziare
K. Von Deichmann vs E. Seidel
Il match deve ancora iniziare
Court 16 – Ore: 17:00
Y. Wu vs J. Ficovich
Slam Us Open
Y. Wu
30
1
J. Ficovich [17]•
30
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Y. Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
M. Stakusic vs H. Vandewinkel
Il match deve ancora iniziare
O. Oliynykova vs L. Cabrera
Il match deve ancora iniziare
H. Rocha vs P. Herbert
Il match deve ancora iniziare
Certo che passare da Jannik a Harrison è come passare dal risotto alla me[nt]a! (cit. milanese)
Mentre credo tutti conoscano la Collins, questo Harrison (pur #17 in ranking di doppio) non ha neppure 1 punto in singolare e giusto 2 titoli in doppio… a quel punto forse era meglio schierare Siniakova+Arevalo, credo.
Però è possibile che gli organizzatori abbiano delle motivazioni a me sconosciute.
Ed evidentemente la “tua” è stata recepita per “illazione”.
È da quando Ferrara è stato ripreso nel team che ripeti questa cosa
pedissequamente.
Come a te frega zero dei pollici “versi”, a Sinner frega zero di quel che pensano gli altri su una
sua scelta lavorativa, no?
Se poi per suffragare la tua tesi porti come “prova” il ritiro di ieri, il tuo ragionamento assume i contorni delle teorie “terrapiattiste”.
Non parlo di toni in cui lo hai espresso, ci mancherebbe, ma della
“continuità”.
Per questo ti ho scritto precedentemente, che il ripetere un pensiero, non fa di esso una verità assoluta.
Lo hai espresso, bene, non è stato calcolato come avresti magari voluto, basta, passa oltre 😉
Collins + Harrison
Danielle Collins/Christian Harrison sono i sostituti di Siniakova/Sinner, fonte il profilo X di USOpen
Sul fatto che si ritirasse avevo ben pochi dubbi, lui stesso ieri aveva detto di avere un paio di giorni di riposo, e comunque per quanto l’impegno fisico possa essere limitato scendere in campo non è certo come starsene tranquillo col proprio team a recuperare nel modo ottimale.
??? Non l ho capita… :-O
Allora sinner non gioca il doppio misto. Bravo ragazzo.
hai inteso giusto……ironia:questa sconosciuta ai piu….!!!!
@ j (#4463510)
Io ho detto la mia più volte, beccandomi una marea di pollici verso (cone se me ne importasse qualcosa), cacciare Panichi per riprendere Ferrara è stato un errore madornale, non solo a livello di immagine, ma anche e soprattutto a livello tecnico (con Panichi Nole, a 30 anni superati, non ha avuto mai un infortunio vero ed ha vinto 12 slam)… però sono meno cattivi di voi buonisti, e non ho dubbi che ieri stesse male
Sinner è sicuramente già a New York ma non credo proprio giochi il doppio misto… magari lo sostituiscono con un doppista vero, che renderebbe il torneo più credibile a livello agonistico visto che gli unici doppisti sono i nostri Errani e Vavassori
Magari sbaglio però credo che Magilla non intendesse che Sinner abbia finto ma che, nel caso ipotizzato da Maxiclimb, sarebbe un grande attore, come a dire, non è possibile abbia finto in maniera così perfetta un malore
Purtroppo la federazione francese aveva già dato la WC a Royer
Atmane si ritira dalle quali per l’ US Open per affaticamento. Sarebbe stato giusto concedergli l’invito!
Ok, adesso i Sin/Sin non ci sono più. Vediamo chi li sostituirà.
è già venuto fuori il ritiro, come logico
Risulta ufficialmente ritirato dal torneo di doppio misto
Ora no, nello schedule del torneo figurano ritirati
Meriti di fingere come Sinner in una situazione importantissima per il tuo lavoro. Sei una brutta persona.
… disse il signor giallu …. di rabbia ….
Sinner non è presente nel tabellone del doppio misto sul sito ufficiale del US Open
Da grande tifoso di Sinner dico che se oggi giocasse farebbe un autogol clamoroso dando il la a polemiche senza fine… A mio avviso sarebbero anche polemiche giustificate, perchè non ti ritiri dalla finale di un 1000 e il giorno dopo giochi un misto totalmente inutile in un altro posto.
Ma non giocherà, vedrete.
Ufficialmente sono ancora presenti in tabellone
Non si sa ancora chi gioca al posto di Sinner/Siniakova?
Non so se gioca, ma il livello di fatica fisica e mentale è quasi vicino allo zero per questo doppio misto.
Assolutamente non paragonabile ad una finale di masters 1000.
Mi farebbe piacere che Sinner oggi giocasse, vorrebbe dire che sta già benino e sarebbe un bel segno per la prossima settimana.
Delle polemiche che scaturirebbero, francamente me ne infischio
Vediamo se partecipa…
Ma certo che si cancellerà.
Provano a vendere ancora qualche biglietto, poi all’ultimo verrà sostituito.
a quel punto pero’ consiglierei a Sinner la carriera di attore…..grande interpretazione!
Ieri stava male dal giorno prima. Sue parole. Quindi forse non è solo una questione di caldo umidissimo. Calma. E però si, come dice Maxiclimb se oggi gioca, per quanto “Easy” non è bello …
Evidentemente sarà stato un colpo di calore o un’ indigestione da dolce di compleanno ….
Secondo me Jannik ha sofferto il caldo in semifinale, all’ inizio del secondo set non stava bene anche se è riuscito a chiuderla lo stesso.
Evidentemente poi la cosa gli avrà provocato ulteriori fastidi e lunedì era uno straccio.
Sapranno come farlo recuperare, non ci saranno ripercussioni a new York.
Personalmente vorrei che giocasse, anche perché l’impegno fisico sarebbe minimo, per dare uno “schiaffo” agli organizzatori di Cincinnati che hanno fatto una programmazione pomeridiana tanto assurda quando pericolosa per la salute dei giocatori, inaccettabile!
Se recupera non vedo perché non debba giocare. Uno come Sinner, che ha sempre dimostrato di agire senza condizionamenti esterni, adesso dovrebbe preoccuparsi di quello che direbbero i molti deficienti di cui è pieno il mondo?
Ma Sinner non si è ancora cancellato dal doppio misto? 🙄
Se dopo il ritiro di ieri dovesse giocare oggi non oso immaginare le critiche che si attirerebbe, e per una volta non sarebbero del tutto immotivate.
La sensazione che dietro ci sia un accordo economico particolarmente sostanzioso diventa sempre più forte, perché altrimenti è difficile da spiegare.
Ma Sinner???
Allora lo gioca il doppio misto. Bravo ragazzo.