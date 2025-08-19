Us Open 2025 ATP, Copertina, WTA

Us Open – Qualificazioni e 1°-2° Turno doppio misto: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 Quali. In campo 8 azzurri tra singolare e doppio. Sinner si cancella. C’è un bye? (LIVE)

19/08/2025 16:36 37 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

Il nuovo Tabellone
(1) J. Pegula USA / J. Draper GBR vs E. Raducanu GBR / C. Alcaraz ESP
O. Danilovic SRB / N. Djokovic SRB vs M. Andreeva RUS / D. Medvedev RUS
(3) I. Swiatek POL / C. Ruud NOR vs M. Keys USA / F. Tiafoe USA
N. Osaka JPN / G. Monfils FRA vs C. McNally USA / L. Musetti ITA

B. Bencic SUI A. Zverev GER vs coppia ancora da decidere o bye?
T. Townsend USA / (4) B. Shelton USA vs (4) A. Anisimova USA / (4) H. Rune DEN
V. Williams USA / R. Opelka USA vs K. Muchova CZE / A. Rublev RUS
S. Errani ITA / (2) A. Vavassori ITA vs (2) E. Rybakina KAZ / (2) T. Fritz USA

US Open 🇺🇸 – 1° Turno Qualificazione – 1° – 2° Turno Doppio Misto, cemento

Arthur Ashe Stadium – Ore: 17:00
N. Osaka JPN / G. Monfils FRA vs C. McNally USA / L. Musetti ITA
Slam Us Open
N. Osaka / G. Monfils
0
1
C. McNally / L. Musetti
0
0
Mostra dettagli

I. Swiatek POL / C. Ruud NOR vs M. Keys USA / F. Tiafoe USA

Il match deve ancora iniziare

J. Pegula USA / J. Draper GBR vs E. Raducanu GBR / C. Alcaraz ESP

Il match deve ancora iniziare

O. Danilovic SRB / N. Djokovic SRB vs M. Andreeva / D. Medvedev

Il match deve ancora iniziare

2° Turno

2° Turno



Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00
S. Errani ITA / A. Vavassori ITA vs E. Rybakina KAZ / T. Fritz USA

Slam Us Open
S. Errani / A. Vavassori
15
0
E. Rybakina / T. Fritz [2]
15
1
Mostra dettagli

V. Williams USA / R. Opelka USA vs K. Muchova CZE / A. Rublev

Il match deve ancora iniziare

T. Townsend USA / B. Shelton USA vs A. Anisimova USA / H. Rune DEN

Il match deve ancora iniziare

2° Turno

2° Turno




Stadium 17 – Ore: 17:00
J. Choinski GBR vs A. Collarini ARG
Slam Us Open
J. Choinski
0
1
A. Collarini
0
2
Mostra dettagli

A. Todoni ROU vs H. Dart GBR

Il match deve ancora iniziare

F. Jones GBR vs V. Hruncakova SVK

Il match deve ancora iniziare

M. Damm USA vs S. Travaglia ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 17:00
J. Niemeier GER vs D. Saville AUS

Slam Us Open
J. Niemeier
0
3
D. Saville
15
0
Mostra dettagli

J. Kubler AUS vs G. Loffhagen GBR

Il match deve ancora iniziare

A. Bolt AUS vs O. Crawford GBR

Il match deve ancora iniziare

J. Tjen INA vs V. Lepchenko USA

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – Ore: 17:00
D. Lajovic SRB vs L. Van Assche FRA
Slam Us Open
D. Lajovic
0
0
L. Van Assche
0
1
Mostra dettagli

I. Shymanovich vs S. Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

H. Watson GBR vs E. Gorgodze GEO

Il match deve ancora iniziare

T. Droguet FRA vs A. Kachmazov

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ore: 17:00
N. Brancaccio ITA vs P. Hon AUS

Slam Us Open
N. Brancaccio
15
1
P. Hon [27]
15
2
Mostra dettagli

L. Pavlovic FRA vs L. Riedi SUI

Il match deve ancora iniziare

G. Johns USA vs C. Smith USA

Il match deve ancora iniziare

G. Pedone ITA vs M. Chwalinska POL

Il match deve ancora iniziare

A. Barrena ARG vs K. Coppejans BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ore: 17:00
G. Zeppieri ITA vs H. Habib LBN

Slam Us Open
G. Zeppieri
0
1
H. Habib
0
0
Mostra dettagli

E. Vedder NED vs A. Akli USA

Il match deve ancora iniziare

J. Cerundolo ARG vs C. Hemery FRA

Il match deve ancora iniziare

S. Vickery USA vs A. Sobolieva UKR

Il match deve ancora iniziare

B. Cengiz TUR vs S. Wei CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ore: 17:00
B. Zhukayev KAZ vs J. Pinnington Jones GBR

Slam Us Open
B. Zhukayev
15
0
J. Pinnington Jones
30
0
Mostra dettagli

V. Diatchenko vs L. Stefanini ITA

Il match deve ancora iniziare

A. Sánchez MEX vs A. Hartono NED

Il match deve ancora iniziare

B. Hassan LBN vs T. Barrios Vera CHI

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – Ore: 17:00
J. Faria POR vs R. Noguchi JPN

Slam Us Open
J. Faria [15]
40
1
R. Noguchi
30
1
Mostra dettagli

V. Tomova BUL vs I. Burillo ESP

Il match deve ancora iniziare

A. Bouquier FRA vs Z. Piros HUN

Il match deve ancora iniziare

A. Ito JPN vs A. Friedsam GER

Il match deve ancora iniziare

A. Blockx BEL vs J. Reis Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – Ore: 17:00
C. Brace CAN vs N. Hibino JPN

Slam Us Open
C. Brace
0
0
N. Hibino
0
3
Mostra dettagli

L. Draxl CAN vs K. Jacquet FRA

Il match deve ancora iniziare

D. Semenistaja LAT vs A. Lazaro Garcia ESP

Il match deve ancora iniziare

D. Svrcina CZE vs D. Merida ESP

Il match deve ancora iniziare

C. Naef SUI vs L. Romero Gormaz ESP

Il match deve ancora iniziare




Court 11 – Ore: 17:00
A. Holmgren DEN vs Z. Svajda USA
Slam Us Open
A. Holmgren
0
1
Z. Svajda [22]
15
2
Mostra dettagli

O. Virtanen FIN vs B. Willwerth USA

Il match deve ancora iniziare

E. Mandlik USA vs J. Ponchet FRA

Il match deve ancora iniziare

P. Kypson USA vs B. Tomic AUS

Il match deve ancora iniziare

D. Vidmanova CZE vs M. Iyengar USA

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 17:00
S. Rodriguez Taverna ARG vs M. Krueger USA

Slam Us Open
S. Rodriguez Taverna
40
0
M. Krueger
15
2
Mostra dettagli

M. Zheng USA vs Y. Uchiyama JPN

Il match deve ancora iniziare

J. Kennedy USA vs T. Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare

S. Bejlek CZE vs D. Aiava AUS

Il match deve ancora iniziare

S. Zhang CHN vs M. Stoiana USA

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ore: 17:00
M. Timofeeva vs V. Erjavec SLO
Slam Us Open
M. Timofeeva
30
1
V. Erjavec [32]
15
2
Mostra dettagli

C. Taberner ESP vs J. Kym SUI

Il match deve ancora iniziare

A. Koevermans NED vs O. Gadecki AUS

Il match deve ancora iniziare

J. Mikulskyte LTU vs K. Okamura JPN

Il match deve ancora iniziare

T. Zink USA vs R. Sakamoto JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 17:00
S. Mochizuki JPN vs J. Rodionov AUT

Slam Us Open
S. Mochizuki [12]
30
1
J. Rodionov
30
1
Mostra dettagli

O. Selekhmeteva vs J. Riera ARG

Il match deve ancora iniziare

A. Korneeva vs L. Klimovicova POL

Il match deve ancora iniziare

G. Maristany Zuleta De Reales ESP vs T. Rakotomanga Rajaonah FRA

Il match deve ancora iniziare

L. Neumayer AUT vs I. Buse PER

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 17:00
R. Burruchaga ARG vs J. Engel GER

Slam Us Open
R. Burruchaga
30
0
J. Engel
15
1
Mostra dettagli

M. Carle ARG vs C. Zhao CAN

Il match deve ancora iniziare

Y. Shimizu JPN vs S. Shimabukuro JPN

Il match deve ancora iniziare

K. Von Deichmann LIE vs E. Seidel GER

Il match deve ancora iniziare



Court 16 – Ore: 17:00
Y. Wu CHN vs J. Ficovich ARG

Slam Us Open
Y. Wu
30
1
J. Ficovich [17]
30
0
Mostra dettagli

M. Stakusic CAN vs H. Vandewinkel BEL

Il match deve ancora iniziare

O. Oliynykova UKR vs L. Cabrera AUS

Il match deve ancora iniziare

H. Rocha POR vs P. Herbert FRA

Il match deve ancora iniziare

37 commenti.

no Sinner no Party (Guest) 19-08-2025 17:17

Certo che passare da Jannik a Harrison è come passare dal risotto alla me[nt]a! (cit. milanese)

 37
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jannik über Alles (Guest) 19-08-2025 17:13

Scritto da Ste289
Danielle Collins/Christian Harrison sono i sostituti di Siniakova/Sinner, fonte il profilo X di USOpen

Mentre credo tutti conoscano la Collins, questo Harrison (pur #17 in ranking di doppio) non ha neppure 1 punto in singolare e giusto 2 titoli in doppio… a quel punto forse era meglio schierare Siniakova+Arevalo, credo.

Però è possibile che gli organizzatori abbiano delle motivazioni a me sconosciute.

 36
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Diè (Guest) 19-08-2025 17:12

Scritto da Max66
@ j (#4463510)
Io ho detto la mia più volte, beccandomi una marea di pollici verso (cone se me ne importasse qualcosa), cacciare Panichi per riprendere Ferrara è stato un errore madornale, non solo a livello di immagine, ma anche e soprattutto a livello tecnico (con Panichi Nole, a 30 anni superati, non ha avuto mai un infortunio vero ed ha vinto 12 slam)… però sono meno cattivi di voi buonisti, e non ho dubbi che ieri stesse male

Ed evidentemente la “tua” è stata recepita per “illazione”.
È da quando Ferrara è stato ripreso nel team che ripeti questa cosa
pedissequamente.
Come a te frega zero dei pollici “versi”, a Sinner frega zero di quel che pensano gli altri su una
sua scelta lavorativa, no?
Se poi per suffragare la tua tesi porti come “prova” il ritiro di ieri, il tuo ragionamento assume i contorni delle teorie “terrapiattiste”.
Non parlo di toni in cui lo hai espresso, ci mancherebbe, ma della
“continuità”.
Per questo ti ho scritto precedentemente, che il ripetere un pensiero, non fa di esso una verità assoluta.
Lo hai espresso, bene, non è stato calcolato come avresti magari voluto, basta, passa oltre 😉

 35
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Jannik über Alles (Guest) 19-08-2025 17:06

Scritto da Frale
Non si sa ancora chi gioca al posto di Sinner/Siniakova?

Collins + Harrison

 34
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Ste289 19-08-2025 16:58

Danielle Collins/Christian Harrison sono i sostituti di Siniakova/Sinner, fonte il profilo X di USOpen

 33
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Maxiclimb (Guest) 19-08-2025 16:44

Sul fatto che si ritirasse avevo ben pochi dubbi, lui stesso ieri aveva detto di avere un paio di giorni di riposo, e comunque per quanto l’impegno fisico possa essere limitato scendere in campo non è certo come starsene tranquillo col proprio team a recuperare nel modo ottimale.

 32
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
giallu 19-08-2025 16:28

Scritto da Detuqueridapresencia

Scritto da giallu

Scritto da Jannik über Alles
Personalmente vorrei che giocasse, anche perché l’impegno fisico sarebbe minimo, per dare uno “schiaffo” agli organizzatori di Cincinnati che hanno fatto una programmazione pomeridiana tanto assurda quando pericolosa per la salute dei giocatori, inaccettabile!

Ieri stava male dal giorno prima. Sue parole. Quindi forse non è solo una questione di caldo umidissimo. Calma. E però si, come dice Maxiclimb se oggi gioca, per quanto “Easy” non è bello …

… disse il signor giallu …. di rabbia ….

??? Non l ho capita… :-O

 31
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
andrewthefirst 19-08-2025 16:28

Allora sinner non gioca il doppio misto. Bravo ragazzo.

 30
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
magilla 19-08-2025 16:22

Scritto da j

Scritto da Pheanes

Scritto da magilla

Scritto da Maxiclimb
Ma Sinner non si è ancora cancellato dal doppio misto?
Se dopo il ritiro di ieri dovesse giocare oggi non oso immaginare le critiche che si attirerebbe, e per una volta non sarebbero del tutto immotivate.
La sensazione che dietro ci sia un accordo economico particolarmente sostanzioso diventa sempre più forte, perché altrimenti è difficile da spiegare.

a quel punto pero’ consiglierei a Sinner la carriera di attore…..grande interpretazione!

Meriti di fingere come Sinner in una situazione importantissima per il tuo lavoro. Sei una brutta persona.

Magari sbaglio però credo che Magilla non intendesse che Sinner abbia finto ma che, nel caso ipotizzato da Maxiclimb, sarebbe un grande attore, come a dire, non è possibile abbia finto in maniera così perfetta un malore

hai inteso giusto……ironia:questa sconosciuta ai piu….!!!!

 29
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
Max66 (Guest) 19-08-2025 16:04

@ j (#4463510)

Io ho detto la mia più volte, beccandomi una marea di pollici verso (cone se me ne importasse qualcosa), cacciare Panichi per riprendere Ferrara è stato un errore madornale, non solo a livello di immagine, ma anche e soprattutto a livello tecnico (con Panichi Nole, a 30 anni superati, non ha avuto mai un infortunio vero ed ha vinto 12 slam)… però sono meno cattivi di voi buonisti, e non ho dubbi che ieri stesse male

 28
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Max66 (Guest) 19-08-2025 15:58

Sinner è sicuramente già a New York ma non credo proprio giochi il doppio misto… magari lo sostituiscono con un doppista vero, che renderebbe il torneo più credibile a livello agonistico visto che gli unici doppisti sono i nostri Errani e Vavassori

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
j 19-08-2025 15:53

Scritto da Pheanes

Scritto da magilla

Scritto da Maxiclimb
Ma Sinner non si è ancora cancellato dal doppio misto?
Se dopo il ritiro di ieri dovesse giocare oggi non oso immaginare le critiche che si attirerebbe, e per una volta non sarebbero del tutto immotivate.
La sensazione che dietro ci sia un accordo economico particolarmente sostanzioso diventa sempre più forte, perché altrimenti è difficile da spiegare.

a quel punto pero’ consiglierei a Sinner la carriera di attore…..grande interpretazione!

Meriti di fingere come Sinner in una situazione importantissima per il tuo lavoro. Sei una brutta persona.

Magari sbaglio però credo che Magilla non intendesse che Sinner abbia finto ma che, nel caso ipotizzato da Maxiclimb, sarebbe un grande attore, come a dire, non è possibile abbia finto in maniera così perfetta un malore

 26
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano, Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 19-08-2025 15:49

Scritto da Much
Atmane si ritira dalle quali per l’ US Open per affaticamento. Sarebbe stato giusto concedergli l’invito!

Purtroppo la federazione francese aveva già dato la WC a Royer

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Much (Guest) 19-08-2025 15:44

Atmane si ritira dalle quali per l’ US Open per affaticamento. Sarebbe stato giusto concedergli l’invito!

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 19-08-2025 15:41

Scritto da JOA20

Scritto da Frale
Non si sa ancora chi gioca al posto di Sinner/Siniakova?

Ufficialmente sono ancora presenti in tabellone

Ok, adesso i Sin/Sin non ci sono più. Vediamo chi li sostituirà.

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
forzaragazziforza (Guest) 19-08-2025 15:39

Scritto da JOA20

Scritto da Frale
Non si sa ancora chi gioca al posto di Sinner/Siniakova?

Ufficialmente sono ancora presenti in tabellone

è già venuto fuori il ritiro, come logico

 22
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: il capitano
walden 19-08-2025 15:37

Risulta ufficialmente ritirato dal torneo di doppio misto

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tiger Woods (Guest) 19-08-2025 15:31

Scritto da Frale
Non si sa ancora chi gioca al posto di Sinner/Siniakova?

Ora no, nello schedule del torneo figurano ritirati

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Pheanes (Guest) 19-08-2025 15:09

Scritto da magilla

Scritto da Maxiclimb
Ma Sinner non si è ancora cancellato dal doppio misto?
Se dopo il ritiro di ieri dovesse giocare oggi non oso immaginare le critiche che si attirerebbe, e per una volta non sarebbero del tutto immotivate.
La sensazione che dietro ci sia un accordo economico particolarmente sostanzioso diventa sempre più forte, perché altrimenti è difficile da spiegare.

a quel punto pero’ consiglierei a Sinner la carriera di attore…..grande interpretazione!

Meriti di fingere come Sinner in una situazione importantissima per il tuo lavoro. Sei una brutta persona.

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Detuqueridapresencia 19-08-2025 15:09

Scritto da giallu

Scritto da Jannik über Alles
Personalmente vorrei che giocasse, anche perché l’impegno fisico sarebbe minimo, per dare uno “schiaffo” agli organizzatori di Cincinnati che hanno fatto una programmazione pomeridiana tanto assurda quando pericolosa per la salute dei giocatori, inaccettabile!

Ieri stava male dal giorno prima. Sue parole. Quindi forse non è solo una questione di caldo umidissimo. Calma. E però si, come dice Maxiclimb se oggi gioca, per quanto “Easy” non è bello …

… disse il signor giallu …. di rabbia ….

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paolo (Guest) 19-08-2025 15:06

Sinner non è presente nel tabellone del doppio misto sul sito ufficiale del US Open

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
DuDu 19-08-2025 15:02

Da grande tifoso di Sinner dico che se oggi giocasse farebbe un autogol clamoroso dando il la a polemiche senza fine… A mio avviso sarebbero anche polemiche giustificate, perchè non ti ritiri dalla finale di un 1000 e il giorno dopo giochi un misto totalmente inutile in un altro posto.
Ma non giocherà, vedrete.

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
JOA20 (Guest) 19-08-2025 14:15

Scritto da Frale
Non si sa ancora chi gioca al posto di Sinner/Siniakova?

Ufficialmente sono ancora presenti in tabellone

 15
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Frale (Guest) 19-08-2025 14:08

Non si sa ancora chi gioca al posto di Sinner/Siniakova?

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Silvy__89 (Guest) 19-08-2025 14:06

Non so se gioca, ma il livello di fatica fisica e mentale è quasi vicino allo zero per questo doppio misto.
Assolutamente non paragonabile ad una finale di masters 1000.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Bagel 19-08-2025 13:42

Mi farebbe piacere che Sinner oggi giocasse, vorrebbe dire che sta già benino e sarebbe un bel segno per la prossima settimana.
Delle polemiche che scaturirebbero, francamente me ne infischio

 12
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: magilla,
giallu 19-08-2025 13:41

Scritto da magilla

Scritto da Maxiclimb
Ma Sinner non si è ancora cancellato dal doppio misto?
Se dopo il ritiro di ieri dovesse giocare oggi non oso immaginare le critiche che si attirerebbe, e per una volta non sarebbero del tutto immotivate.
La sensazione che dietro ci sia un accordo economico particolarmente sostanzioso diventa sempre più forte, perché altrimenti è difficile da spiegare.

a quel punto pero’ consiglierei a Sinner la carriera di attore…..grande interpretazione!

Vediamo se partecipa…

 11
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Detuqueridapresencia
Brufen (Guest) 19-08-2025 13:26

Scritto da Maxiclimb
Ma Sinner non si è ancora cancellato dal doppio misto?
Se dopo il ritiro di ieri dovesse giocare oggi non oso immaginare le critiche che si attirerebbe, e per una volta non sarebbero del tutto immotivate.
La sensazione che dietro ci sia un accordo economico particolarmente sostanzioso diventa sempre più forte, perché altrimenti è difficile da spiegare.

Ma certo che si cancellerà.

Provano a vendere ancora qualche biglietto, poi all’ultimo verrà sostituito.

 10
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Detuqueridapresencia
magilla 19-08-2025 13:17

Scritto da Maxiclimb
Ma Sinner non si è ancora cancellato dal doppio misto?
Se dopo il ritiro di ieri dovesse giocare oggi non oso immaginare le critiche che si attirerebbe, e per una volta non sarebbero del tutto immotivate.
La sensazione che dietro ci sia un accordo economico particolarmente sostanzioso diventa sempre più forte, perché altrimenti è difficile da spiegare.

a quel punto pero’ consiglierei a Sinner la carriera di attore…..grande interpretazione!

 9
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Bremoit
giallu 19-08-2025 13:10

Scritto da Jannik über Alles
Personalmente vorrei che giocasse, anche perché l’impegno fisico sarebbe minimo, per dare uno “schiaffo” agli organizzatori di Cincinnati che hanno fatto una programmazione pomeridiana tanto assurda quando pericolosa per la salute dei giocatori, inaccettabile!

Ieri stava male dal giorno prima. Sue parole. Quindi forse non è solo una questione di caldo umidissimo. Calma. E però si, come dice Maxiclimb se oggi gioca, per quanto “Easy” non è bello …

 8
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Ram
-1: Detuqueridapresencia, Bremoit
Ozzastru (Guest) 19-08-2025 13:08

Evidentemente sarà stato un colpo di calore o un’ indigestione da dolce di compleanno ….

 7
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65
Miles (Guest) 19-08-2025 12:57

Secondo me Jannik ha sofferto il caldo in semifinale, all’ inizio del secondo set non stava bene anche se è riuscito a chiuderla lo stesso.
Evidentemente poi la cosa gli avrà provocato ulteriori fastidi e lunedì era uno straccio.
Sapranno come farlo recuperare, non ci saranno ripercussioni a new York.

 6
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Jannik über Alles (Guest) 19-08-2025 12:52

Personalmente vorrei che giocasse, anche perché l’impegno fisico sarebbe minimo, per dare uno “schiaffo” agli organizzatori di Cincinnati che hanno fatto una programmazione pomeridiana tanto assurda quando pericolosa per la salute dei giocatori, inaccettabile!

 5
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
EDBORG (Guest) 19-08-2025 12:51

Scritto da Maxiclimb
Ma Sinner non si è ancora cancellato dal doppio misto?
Se dopo il ritiro di ieri dovesse giocare oggi non oso immaginare le critiche che si attirerebbe, e per una volta non sarebbero del tutto immotivate.
La sensazione che dietro ci sia un accordo economico particolarmente sostanzioso diventa sempre più forte, perché altrimenti è difficile da spiegare.

Se recupera non vedo perché non debba giocare. Uno come Sinner, che ha sempre dimostrato di agire senza condizionamenti esterni, adesso dovrebbe preoccuparsi di quello che direbbero i molti deficienti di cui è pieno il mondo?

 4
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: puffo65
Maxiclimb (Guest) 19-08-2025 12:42

Ma Sinner non si è ancora cancellato dal doppio misto? 🙄

Se dopo il ritiro di ieri dovesse giocare oggi non oso immaginare le critiche che si attirerebbe, e per una volta non sarebbero del tutto immotivate.

La sensazione che dietro ci sia un accordo economico particolarmente sostanzioso diventa sempre più forte, perché altrimenti è difficile da spiegare.

 3
Replica | Quota | -1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: giallu
-1: magilla, Detuqueridapresencia
Tiger Woods (Guest) 19-08-2025 12:35

Ma Sinner???

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
andrewthefirst 19-08-2025 12:22

Allora lo gioca il doppio misto. Bravo ragazzo.

 1
Replica | Quota | -4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Marco M., Detuqueridapresencia, j, il capitano