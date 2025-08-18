Us Open - Qualificazioni Day 1 ATP, Copertina, WTA

Us Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. In campo sette azzurri (LIVE)

18/08/2025 13:17 1 commento
US Open 🇺🇸 – 1° Turno Qualificazione, cemento

Stadium 17 – Ore: 17:00
F. Crawley USA vs L. Chirico USA
Il match deve ancora iniziare

M. Trungelliti ARG vs C. Eubanks USA

Il match deve ancora iniziare

B. Pera USA vs E. Jones AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 5 – Ore: 17:00
J. Burrage GBR vs P. Tig ROU
Il match deve ancora iniziare

J. Trotter JPN vs B. Harris GBR

Il match deve ancora iniziare

V. Gracheva FRA vs M. Brengle USA

Il match deve ancora iniziare

J. Duckworth AUS vs F. Bagnis ARG

Il match deve ancora iniziare

L. Harris RSA vs D. Evans GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – Ore: 17:00
A. Martin USA vs V. Durasovic NOR

Il match deve ancora iniziare

P. Hercog SLO vs T. Andrianjafitrimo FRA

Il match deve ancora iniziare

N. Basilashvili GEO vs G. Onclin BEL

Il match deve ancora iniziare

L. Fruhvirtova CZE vs P. Martic CRO

Il match deve ancora iniziare

P. Martin Tiffon ESP vs F. Sun CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ore: 17:00
T. Prozorova vs M. Trevisan ITA

Il match deve ancora iniziare

D. Stricker SUI vs F. Cina ITA

Il match deve ancora iniziare

B. Palicova CZE vs E. Pridankina

Il match deve ancora iniziare

F. Maestrelli ITA vs J. McCabe AUS

Il match deve ancora iniziare

L. Davis USA vs H. Inoue USA

Il match deve ancora iniziare




Court 7 – Ore: 17:00
P. Llamas Ruiz ESP vs Y. Hanfmann GER
Il match deve ancora iniziare

K. Volynets USA vs S. Costoulas BEL

Il match deve ancora iniziare

J. Clarke GBR vs J. Satterfield USA

Il match deve ancora iniziare

C. Branstine CAN vs X. Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

F. Passaro ITA vs Y. Hsu TPE

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ore: 17:00
C. Martinez Cirez ESP vs A. Rus NED

Il match deve ancora iniziare

L. Klein SVK vs F. Gomez ARG

Il match deve ancora iniziare

L. Pigossi BRA vs T. Zidansek SLO

Il match deve ancora iniziare

A. Galarneau CAN vs D. Prizmic CRO

Il match deve ancora iniziare

D. Snigur UKR vs S. Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – Ore: 17:00
C. Rodesch LUX vs C. Wong HKG

Il match deve ancora iniziare

J. Fett CRO vs J. Garland TPE

Il match deve ancora iniziare

T. Daniel JPN vs V. Sachko UKR

Il match deve ancora iniziare

J. Grabher AUT vs D. Salkova CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – Ore: 17:00
D. Galfi HUN vs A. Urhobo USA

Il match deve ancora iniziare

M. Kukushkin KAZ vs A. Pellegrino ITA

Il match deve ancora iniziare

K. Day USA vs E. Shibahara JPN

Il match deve ancora iniziare

P. Maloney USA vs E. Ymer SWE

Il match deve ancora iniziare




Court 11 – Ore: 17:00
M. Gigante ITA vs E. Butvilas LTU
Il match deve ancora iniziare

A. Honer USA vs W. Osuigwe USA

Il match deve ancora iniziare

C. Chidekh FRA vs J. Struff GER

Il match deve ancora iniziare

K. Penickova USA vs M. Hontama JPN

Il match deve ancora iniziare

S. Gueymard Wayenburg FRA vs R. Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 17:00
T. Valentova CZE vs M. Barthel GER

Il match deve ancora iniziare

C. Garin CHI vs Y. Watanuki JPN

Il match deve ancora iniziare

M. Ekstrand USA vs A. Charaeva

Il match deve ancora iniziare

G. Den Ouden NED vs D. Galan COL

Il match deve ancora iniziare

K. Kawa POL vs C. Liu USA

Il match deve ancora iniziare




Court 13 – Ore: 17:00
H. Grenier FRA vs O. Jasika AUS
Il match deve ancora iniziare

A. Sharma AUS vs L. Radivojevic SRB

Il match deve ancora iniziare

T. Wuerth CRO vs A. Rodionova AUS

Il match deve ancora iniziare

M. Cassone USA vs T. Monteiro BRA

Il match deve ancora iniziare

S. Hunter AUS vs M. Inglis AUS

Il match deve ancora iniziare




Court 14 – Ore: 17:00
S. Nahimana BDI vs M. Leonard FRA
Il match deve ancora iniziare

J. Monday GBR vs H. Mayot FRA

Il match deve ancora iniziare

P. Marcinko CRO vs X. Gao CHN

Il match deve ancora iniziare

B. Gojo CRO vs U. Blanchet FRA

Il match deve ancora iniziare

D. Popko KAZ vs T. Seyboth Wild BRA

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 17:00
C. Tabur FRA vs M. Landaluce ESP

Il match deve ancora iniziare

A. Nguyen USA vs V. Jimenez Kasintseva AND

Il match deve ancora iniziare

A. Cazaux FRA vs M. Lajal EST

Il match deve ancora iniziare

K. Dmitruk vs K. Juvan SLO

Il match deve ancora iniziare




Court 16 – Ore: 17:00
P. Ormaechea ARG vs P. Udvardy HUN
Il match deve ancora iniziare

J. de Jong NED vs V. Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare

M. Huesler SUI vs S. Napolitano ITA

Il match deve ancora iniziare

L. Tararudee THA vs R. Marino CAN

Il match deve ancora iniziare

