Us Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Cinà festeggia best ranking e primo successo in uno Slam. Gigante al secondo turno. Pellegrino si ferma subito. Fuori la Trevisan. In campo altri 3 azzurri (LIVE)

US Open, Cinà festeggia best ranking e primo successo in uno Slam

Giornata da ricordare per Federico Cinà. In poche ore il siciliano ha celebrato il best ranking e la prima vittoria in un tabellone Slam, qualificazioni incluse. Allo US Open, dove lo scorso anno aveva raggiunto la semifinale junior, il numero 216 ATP ha dominato lo svizzero Dominic Stricker (214) con un netto 6-2 6-2.

Cinà ha imposto fin da subito il suo tennis propositivo: 5-0 lampo nel primo set, chiuso in 27 minuti con lo schema vincente servizio esterno–diritto. Anche nella seconda frazione il copione non è cambiato: break immediato, risposta profonda nei momenti chiave e diritto incisivo per allungare fino al 5-2 e chiudere il match con autorità.

Al secondo turno sfiderà l’argentino Federico Agustin Gomez (206).

US Open, Pellegrino si ferma subito nelle qualificazioni

Ancora amaro debutto per Andrea Pellegrino allo US Open. Per la quarta volta in altrettante partecipazioni, l’azzurro si ferma all’esordio nelle qualificazioni: il pugliese, numero 136 ATP e 28ª testa di serie, è stato sconfitto dal veterano kazako Mikhail Kukushkin (236), ex top 40, con il punteggio di 7-6(4) 6-3.

Dopo aver rimontato un break nel primo set e sfiorato il vantaggio sul 6-5, Pellegrino ha ceduto al tie-break. Nel secondo parziale era partito bene, avanti 2-1 con break, ma ha perso intensità e precisione col dritto, permettendo a Kukushkin di chiudere dopo un’ora e 37 minuti.

US Open, Gigante trova la rimonta e supera il primo turno di qualificazione

Finalmente una vittoria per Matteo Gigante nelle qualificazioni dello US Open. Il romano, numero 126 del ranking e 16ª testa di serie, ha battuto il lituano Edas Butvilas con il punteggio di 3-6 6-4 6-1, centrando per la prima volta il secondo turno del tabellone cadetto.

Partita in salita per l’azzurro, sotto di un set e 0-3 nel secondo con palla del doppio break contro. Da quel momento, però, è scattata la rimonta: sette game consecutivi e dominio totale nel terzo parziale, chiuso con autorità. Una vittoria che certifica la crescita di Gigante, capace di ribaltare una situazione complicata con determinazione e varietà di gioco.

Al secondo turno sfiderà Coleman Wong classe 2004 e n.177 ATP.

US Open, Trevisan fuori al primo turno di qualificazione

Esordio amaro per Martina Trevisan nelle qualificazioni dell’US Open 2025. La toscana è stata eliminata dalla russa Tatiana Prozorova, che si è imposta con un netto 6-3 6-3 in un’ora e trentadue minuti di gioco

Trevisan ha provato a restare agganciata al match, ma non è riuscita a contenere la maggiore potenza della rivale, cedendo terreno soprattutto nella seconda parte della sfida. Il primo set è stato caratterizzato da continui break, con Prozorova più incisiva nei momenti decisivi. Nella seconda frazione l’azzurra ha avuto l’occasione di allungare, ma tre palle break non sfruttate nel sesto game hanno segnato la svolta: la russa ha preso il comando e non ha più lasciato spazio, chiudendo con autorità la partita.

Per Trevisan sfuma così la possibilità di accedere al tabellone principale, mentre Prozorova prosegue il suo cammino a New York.

