Us Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Cinà festeggia best ranking e primo successo in uno Slam. Gigante al secondo turno. Pellegrino si ferma subito. Fuori la Trevisan. In campo altri 3 azzurri (LIVE)

Federico Cina ITA, 30.03.2007
US Open, Cinà festeggia best ranking e primo successo in uno Slam
Giornata da ricordare per Federico Cinà. In poche ore il siciliano ha celebrato il best ranking e la prima vittoria in un tabellone Slam, qualificazioni incluse. Allo US Open, dove lo scorso anno aveva raggiunto la semifinale junior, il numero 216 ATP ha dominato lo svizzero Dominic Stricker (214) con un netto 6-2 6-2.
Cinà ha imposto fin da subito il suo tennis propositivo: 5-0 lampo nel primo set, chiuso in 27 minuti con lo schema vincente servizio esterno–diritto. Anche nella seconda frazione il copione non è cambiato: break immediato, risposta profonda nei momenti chiave e diritto incisivo per allungare fino al 5-2 e chiudere il match con autorità.
Al secondo turno sfiderà l’argentino Federico Agustin Gomez (206).
US Open, Pellegrino si ferma subito nelle qualificazioni
Ancora amaro debutto per Andrea Pellegrino allo US Open. Per la quarta volta in altrettante partecipazioni, l’azzurro si ferma all’esordio nelle qualificazioni: il pugliese, numero 136 ATP e 28ª testa di serie, è stato sconfitto dal veterano kazako Mikhail Kukushkin (236), ex top 40, con il punteggio di 7-6(4) 6-3.
Dopo aver rimontato un break nel primo set e sfiorato il vantaggio sul 6-5, Pellegrino ha ceduto al tie-break. Nel secondo parziale era partito bene, avanti 2-1 con break, ma ha perso intensità e precisione col dritto, permettendo a Kukushkin di chiudere dopo un’ora e 37 minuti.
US Open, Gigante trova la rimonta e supera il primo turno di qualificazione
Finalmente una vittoria per Matteo Gigante nelle qualificazioni dello US Open. Il romano, numero 126 del ranking e 16ª testa di serie, ha battuto il lituano Edas Butvilas con il punteggio di 3-6 6-4 6-1, centrando per la prima volta il secondo turno del tabellone cadetto.
Partita in salita per l’azzurro, sotto di un set e 0-3 nel secondo con palla del doppio break contro. Da quel momento, però, è scattata la rimonta: sette game consecutivi e dominio totale nel terzo parziale, chiuso con autorità. Una vittoria che certifica la crescita di Gigante, capace di ribaltare una situazione complicata con determinazione e varietà di gioco.
Al secondo turno sfiderà Coleman Wong classe 2004 e n.177 ATP.
US Open, Trevisan fuori al primo turno di qualificazione
Esordio amaro per Martina Trevisan nelle qualificazioni dell’US Open 2025. La toscana è stata eliminata dalla russa Tatiana Prozorova, che si è imposta con un netto 6-3 6-3 in un’ora e trentadue minuti di gioco
Trevisan ha provato a restare agganciata al match, ma non è riuscita a contenere la maggiore potenza della rivale, cedendo terreno soprattutto nella seconda parte della sfida. Il primo set è stato caratterizzato da continui break, con Prozorova più incisiva nei momenti decisivi. Nella seconda frazione l’azzurra ha avuto l’occasione di allungare, ma tre palle break non sfruttate nel sesto game hanno segnato la svolta: la russa ha preso il comando e non ha più lasciato spazio, chiudendo con autorità la partita.
Per Trevisan sfuma così la possibilità di accedere al tabellone principale, mentre Prozorova prosegue il suo cammino a New York.
L. Tararudee vs R. Marino
Il match deve ancora iniziare
Vittoria di Cinà assolutamente non banale specie su cemento…stricker tira bordate al servizio. Bene anche Gigante…partita non semplicissima. Pellegrino purtroppo temevo non ce l’avrebbe fatta
Sì sì, ma infatti abbiamo detto praticamente la stessa cosa 🙂
Sono veramente contento. L’ho seguito al Challenger di Modena e lui e la sua famiglia si meritano davvero il meglio.
Ottimi Matteo e Federico.
Stricker da ventunenne nel 2023 era in ascesa, con un best ranking al nr. 88. Poi seri problemi alla schiena gli hanno fatto perdere i primi sei mesi del 2024 e dal ritorno in campo non è ancora tornato ai livelli ante-infortunio ed è precipitato fuori dai top 300.
Quest’anno ha recuperato un centinaio di posizioni e si è presentato alle qualifiche per gli US Open esattamente con gli stessi punti di Ciná.
Insomma, Stricker non sarà ancora – ammesso che lo ritorni mai – quello del 2023, ma per Ciná non era una sorta di Bye.
Faccio queste osservazioni rivolto a te, perché confrontarsi con coglionazzi e umarelli è solo tempo perso.
Walden: eccoti accontentato. Dal punto di vista tecnico non vale la pena di commentarlo. Dal punto di vista umano mi chiedo cosa ti spinge a entrare su un sito di tennis all’unico scopo di disturbare chi cerca di fare dei discorsi con un briciolo di senso.
Perché i disturbatori accaniti non si iscrivono ai campionati italiani di testate sugli scogli? Specialità senza casco, tanto a loro non serve.
Risultato veramente notevole quello di Cinà.
Il ragazzo marcia forte.
Povero Stricker, non giocava da un mese ed e` venuto a New York per i 27.500$.
Federico ha fatto il suo perfettamente.
Peccato.
Pelle imbrigliato da Nonno Kukú… 🙁
Cinà vs. Federico Agustin Gomez (ARG)
28 a. #206… 😉
Bravo gigante.
Bravo cinà
Alla fine niente Klein ma Gomez, meglio per Federico.
Gomez è argentino molto atipico, gran servitore ma legnoso sia nei fondamentali che nei movimenti.
Sta vivendo il suo miglior anno (compreso il 2024) a 27/28 anni. Se Cinà troverà ritmo in risposta sullo scambio avrà pochi problemi.
Stai guardando la partita di Pellegrino (che oggi doveva crederci un poco di più), pulisciti gli occhiali (e rispetta i nostri tennisti e pure Stricker che viene da una serie immemore di infortuni).
Redazione, vogliamo eliminare certi personaggi dal forum obbligando la registrazione ?
Gigante era favorito ed è riuscito a portarla a casa sotto di un breack anche nel secondo , ma l’altro è poca roba . Cinà nulla da dire , ma Stricker non pervenuto.
Il tennis non fa per te, torna al calcio espertone.
Che dispiacere per Trevisan. E dire che avevo preso due ore di permesso per vederla. Ultima apparizione a questi livelli. Alza a le traiettorie come un amateur e regolarmente le metteva fuori due metri . Servizio
Da junior. Mentalmente a pezzi. ITF 15.000 a breve poi ritiro se non cambia drasticamente qualcosa.
Sei un grande, patacca!!!!!
Gran bell’esordio di pallino!
bravo federico anche se stricker sembra l’ombra del giocatore che aveva impressionato un anno o due fa
È comunque azzardato fare previsioni meglio gustare il presente
Bravo Pallino,ora passiamo la qualificazione!
Cina’ veramente bravo, mi sembra molto più avanti di Vasami’ e Basile. Rovescio solido come una roccia. Il resto in via di miglioramento continuo.
Assolutamente fuori luogo le prevedibili glorificazioni per Cina’. Giocatore senza peso palla,fondamentali senza infamia e senza lode, atteggiamento da matricola universitaria.Alla sua età si dovrebbero tirare lavandini non mosciarelle che possono funzionare solo con tennisti di passaggio o umarell tipo lo svizzerotto odierno.
Striker è sicuramente fuori forma, i punti li fa quasi solo su battuta, quando gli entra la prima, ma sono proprio queste le partite che vanno vinte. Prossimo match contro il vincente fra Klein e Gomez, altro mattoncino per costruire la carriera.
PS: conto i minuti per i soliti interventi dei muridi…
Impressionante Cinà davvero impressionante..fisico, colpi e testa..ha gia’ tutto 18 anni…dove sarà tra un paio di anni??? Io un’idea l’avrei….
Prestazione stratosferica di cinà, anche se stricker oggi è stato molto discontinuo
Alla faccia di chi aveva parlato di gita di Cinà
Cinà ha imperversato sul povero Stricker, al quale il talento non può oggi certo bastare… Federico ha anche sganciato qualche dritto veramente notevole: un 6-2/6-2 senza alcuna replica. Avanti Pallino!
Il rovescio di Federico è pura poesia, a me non interessa vaticinarlo top 10 o 100, quello che amo è veder crescere i nostri ragazzi, apprezzando i miglioramenti…e Federico migliora in fretta.
Forza ragazzi sempre!!!
Peccato Pelle: si fa irretire al TB del primo da nonno Kukù.
Speriamo faccia come Giga… 😉
Stricker sono due anni che è sparito, tra infortuni, forma approssimativa e una testa non da pro.
Tutto vero eh.
Ma poi alle quali wimbledon esce solo al terzo turno per mano di Mochizuki (giocatore in grande ascesa e tra pochissimo nei 100), poi batte Herbert a Gstaad e perde con Ruud 7-5 7-6
Quindi va bene tutto ma che ultimamente fosse un giocatore allo sfascio, ecco, no, tutt’altro.
Quindi sto inizio partita di Federico credo sia tanta roba
La sto vedendo sul canale super tennis.
5 a 0 finora per Cina
Ottimo questo antipasto Cina-Stricker, in attesa della finalona delle 21.00.
Addirittura 5-0 per il nostro ragazzo…
Con Wong, di HongKong (mannaggia le rime…) 😉
21a. #174
Forza Giga !
Il suo avversario si è ricordato che è tutt’altro che vilas. ..
Sarà (anche) perchè Gigante fa rima con Dante,
ma oggi ha passato le intere tre Cantiche col “pericolo” lituano: Inferno nero, Purgatorio e apoteosi-Paradiso, con 8 punti e 40mila €. 🙂
Bravo ma… 😉
Ora secondo turno Rodesch/Wong.
Avanti, Forza ! 🙂
@ Grifo999 (#4462596)
Se Gigante riesce a trovare continuità nel suo gioco entra in top-100 e ci resta per anni… purtroppo sappiamo bene che ha ancora troppi alti e bassi
E bravo Gigante, sembrava persa e l’ha vinta, ora però gliene mancano due per il maindraw
A me non sembra.
Gigante : 3-6/0-3 con palla dello 0-4.
Si sveglia e vince 6-4 6-2.
Bravo,ma la prossima partita è meglio che inizi a giocare dal primo 15.
Ha cambiato idea. Ora avanti con gli altri.
Evidentemente ha cambiato idea .
Gigante con il problema al ginocchio sull’orlo del ritiro improvvisamente decide che non ha più niente e inizia a vincere un game dietro l’altro
ha vinto 7 games di fila
Stricker è un tennista da Atp fermato solo da un grave problema alla schiena mentre Cina’ deve ancora dimostrare di esserlo. Lo svizzero arrivò al quarto turno degli USA Open battendo Popyrin Tsitsi Bonzi e perdendo con Fritz solo al terzo di una partita combattuta. Quindi se sta bene è favorito d’obbligo se non altro per il differente livello di esperienza.
@ Grifo999 (#4462565)
Spiace per Gigante, ma sta sempre là, nel limbo della top-100, e non riesce a fare quel passo che gli cambierebbe la carriera
Gigante sembra aver fretta di perdere.
Tu proprio ne capisci di tennis…
Dietro al grande gruppo dei tennisti italiani solo Jannik .
Cordiali saluti e buon tennis non dimentcate il Maalox e non usate molto zucchero pericolo di diabete a Becstyle, Mauro , Markux , Mister bianco , Antonio etc. etc. etc.
Beh comunque stricker-klein- Landaluce non la vedo per niente impossibile per cinà…se è al 100% passa le quali…dipende tutto da lui…visto che stricker non è per nulla in forma..con Klein se la gioca …e Landaluce super sopravvalutato…secondo me il vero ostacolo è l ansia..se supera quello passa
@ Perugino doc il ritorno (#4462474)
Stricker ha un potenziale enorme, ricordo 3 anni fa che ci mancò poco che batteva a Basilea Alcaraz, allora numero 1… purtroppo è un bellissimo giocattolo che si rompe di continuo, ovvio che gli scommettitori puntino su Ciná, un giovanissimo magari con meno talento, ma decisamente più solido a livello fisico e mentale
Leggo lo svizzero a quota 2 contro Cina’,da giocare.
Oggi ottime chance per tutti