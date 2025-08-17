Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali femminili e finale doppi. In campo Jasmine Paolini e Musetti-Sonego (LIVE)
Combined Cincinnati – Semifinali singolare e finale doppi – hard – 🌦️
P&G Center Court – ore 19:00
(9) Elena Rybakina vs (3) Iga Swiatek
Veronika Kudermetova vs (7) Jasmine Paolini Non prima 21:00
Nikola Mektic / Rajeev Ram vs Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego Non prima 00:00
Hanyu Guo / Alexandra Panova vs (2) Gabriela Dabrowski / (2) Erin Routliffe Non prima 01:30
TAG: Masters 1000 Cincinnati, Masters 1000 Cincinnati 2025, WTA 1000 Cincinnati, WTA 1000 Cincinnati 2025
Se una coppia arriva in semifinale qualcosa di buono l’ ha fatto e anche ieri sera hanno meritato di essere lì,,,le nostre sono state più fallose anche Sara che ultimamente ha tirato spesso la carretta ha commesso errori non da lei,,,
@ Giambi (#4461575)
Sei attivo. Cancella la cache e andrà di sicuro.
Beato te
Io non ci riesco.
E sono tanti anni che ci provo.
Eppure mi continua a dire che bisogna essere registrati per votare un commento. Potete gentilmente controllare ed intervenire in modo definitivo perché così va avanti da molti anni. Grazie. Giambi.
Chi ha visto il doppio femm.? Non conoscendo la coppia cino-russa vincente,mi chiedo che razza di partita abbiano giocato le nostre.
ATTENZIONE: c’è in corso la frenetica ricerca per trovare una compagna di doppio a Jannik per il “misto” degli US Open 2025.
Si è scatenata una vera bagarre e le proposte sono tra le più fantasiose…
…ma prima di offrire la figlia o la sorella o la mamma o la vicina di casa o la propria moglie/amante, vi ricordo che la donna in questione dovrebbe essere classificata almeno in top-50 WTA.
Particolare preferenziale: bionda.
Ma potrebbe sempre tingersi o usare una parrucca…
Domani ho letto che il programma inizia alle 21. Quindi prima finale femminile e poi, a seguire, quella maschile? O quest’ultima non prima di mezzanotte?
@ Giambi (#4461503)
Sei attivo! Un abbraccio.
Tutti i 1000 devono avere almeno un campo coperto, per eventi avversi. Sennò dovrebbero essere declassati.
Scandaloso che nel 2025, con tutti i proventi che intascano i tornei maggiori, ogni anno non costruiscano uno stadio di tennis con copertura.
Wta e Atp hanno a cuore solo gli introiti.
Qualcuno ha visto la semi di doppio? Ho il dubbio che Jasmine non si sia dannata per vincerla…..
Genti amici della direzione. Dopo 10 anni che mando i miei commenti come guest pochi minuti fa mi è stato dato il benvenuto a bordo confermando la mia registrazione. Spero che stavolta sia la volta buona.
Giambi.
A che ora gioca Kyrgios?