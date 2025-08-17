Combined Cincinnati ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali femminili e finale doppi. In campo Jasmine Paolini e Musetti-Sonego (LIVE)

17/08/2025 09:38 12 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
USA Combined Cincinnati – Semifinali singolare e finale doppi – hard – 🌦️

P&G Center Court – ore 19:00
(9) Elena Rybakina KAZ vs (3) Iga Swiatek POL
Il match deve ancora iniziare

Veronika Kudermetova RUS vs (7) Jasmine Paolini ITA Non prima 21:00

Il match deve ancora iniziare

Nikola Mektic GBR / Rajeev Ram USA vs Lorenzo Musetti ITA / Lorenzo Sonego ITA Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

Hanyu Guo CHN / Alexandra Panova RUS vs (2) Gabriela Dabrowski CAN / (2) Erin Routliffe NZL Non prima 01:30

Il match deve ancora iniziare

TAG:

12 commenti. Lasciane uno!

COOPER (Guest) 17-08-2025 13:17

Scritto da A Ziz & Dou Gaz
Chi ha visto il doppio femm.? Non conoscendo la coppia cino-russa vincente,mi chiedo che razza di partita abbiano giocato le nostre.

Se una coppia arriva in semifinale qualcosa di buono l’ ha fatto e anche ieri sera hanno meritato di essere lì,,,le nostre sono state più fallose anche Sara che ultimamente ha tirato spesso la carretta ha commesso errori non da lei,,,

 12
LiveTennis.it Staff 17-08-2025 13:13

@ Giambi (#4461575)

Sei attivo. Cancella la cache e andrà di sicuro.

 11
Vecchiogiovi (Guest) 17-08-2025 13:02

Scritto da Giambi
Genti amici della direzione. Dopo 10 anni che mando i miei commenti come guest pochi minuti fa mi è stato dato il benvenuto a bordo confermando la mia registrazione. Spero che stavolta sia la volta buona.
Giambi.

Beato te
Io non ci riesco.
E sono tanti anni che ci provo.

 10
Giambi (Guest) 17-08-2025 12:09

Scritto da LiveTennis.it Staff
@ Giambi (#4461503)
Sei attivo! Un abbraccio.

Eppure mi continua a dire che bisogna essere registrati per votare un commento. Potete gentilmente controllare ed intervenire in modo definitivo perché così va avanti da molti anni. Grazie. Giambi.

 9
A Ziz & Dou Gaz (Guest) 17-08-2025 12:06

no Sinner no Party (Guest) 17-08-2025 12:00

ATTENZIONE: c’è in corso la frenetica ricerca per trovare una compagna di doppio a Jannik per il “misto” degli US Open 2025.

Si è scatenata una vera bagarre e le proposte sono tra le più fantasiose…

…ma prima di offrire la figlia o la sorella o la mamma o la vicina di casa o la propria moglie/amante, vi ricordo che la donna in questione dovrebbe essere classificata almeno in top-50 WTA.

Particolare preferenziale: bionda.

Ma potrebbe sempre tingersi o usare una parrucca…

 7
+1: Marco Tullio Cicerone, Taxi Driver, Don Budge fathers
Tiger Woods (Guest) 17-08-2025 11:38

Domani ho letto che il programma inizia alle 21. Quindi prima finale femminile e poi, a seguire, quella maschile? O quest’ultima non prima di mezzanotte?

 6
LiveTennis.it Staff 17-08-2025 11:22

@ Giambi (#4461503)

Sei attivo! Un abbraccio.

 5
Taxi Driver 17-08-2025 11:12

Tutti i 1000 devono avere almeno un campo coperto, per eventi avversi. Sennò dovrebbero essere declassati.
Scandaloso che nel 2025, con tutti i proventi che intascano i tornei maggiori, ogni anno non costruiscano uno stadio di tennis con copertura.
Wta e Atp hanno a cuore solo gli introiti.

 4
walden 17-08-2025 10:37

Qualcuno ha visto la semi di doppio? Ho il dubbio che Jasmine non si sia dannata per vincerla…..

 3
Giambi (Guest) 17-08-2025 10:19

Genti amici della direzione. Dopo 10 anni che mando i miei commenti come guest pochi minuti fa mi è stato dato il benvenuto a bordo confermando la mia registrazione. Spero che stavolta sia la volta buona.
Giambi.

 2
Givaldo Barbosa (Guest) 17-08-2025 09:55

A che ora gioca Kyrgios?

 1
