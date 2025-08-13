Combined Cincinnati ATP, Copertina, WTA

Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. In campo Sinner e Nardi in singolare alla caccia dei quarti di finale (Live)

13/08/2025 13:06 6 commenti
USA Combined Cincinnati – 3° Turno – Ottavi di Finale – hard

P&G Center Court – ore 17:00
Frances Tiafoe USA vs Holger Rune DEN
Il match deve ancora iniziare

Magda Linette POL vs Jessica Pegula USA (Non prima 18:00)

WTA Cincinnati
Magda Linette [31]
0
7
3
0
Jessica Pegula [4]
0
6
6
0
Jannik Sinner ITA vs Adrian Mannarino FRA

Il match deve ancora iniziare

Aryna Sabalenka BLR vs Jessica Bouzas Maneiro ESP (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare

Luca Nardi ITA vs Carlos Alcaraz ESP (Non prima 01:00)

Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Alexandrova RUS vs Anna Kalinskaya RUS (Non prima 02:30)

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Iga Swiatek POL vs Sorana Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima USA vs Alexander Zverev GER (Non prima 18:00)

ATP Cincinnati
Brandon Nakashima [27]
0
4
4
Alexander Zverev [3]
0
6
5
Ben Shelton USA vs Roberto Bautista Agut ESP

Il match deve ancora iniziare

Elena Rybakina KAZ vs Madison Keys USA

Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov RUS vs it (Non prima 23:00)

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 18:00
Clara Tauson DEN vs Veronika Kudermetova RUS
Il match deve ancora iniziare

Peyton Stearns USA / Marketa Vondrousova CZE vs Timea Babos HUN / Luisa Stefani BRA

WTA Cincinnati
Peyton Stearns / Marketa Vondrousova
30
6
4
Timea Babos / Luisa Stefani [7]
0
3
3
Felix Auger-Aliassime CAN vs Benjamin Bonzi FRA

Il match deve ancora iniziare

Taylor Fritz USA vs Terence Atmane FRA

Il match deve ancora iniziare

Francisco Comesana ARG vs Andrey Rublev RUS

Il match deve ancora iniziare



Champions’ Court – ore 17:00
Nikola Mektic CRO / Rajeev Ram USA vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER

Il match deve ancora iniziare

Matthew Ebden AUS / Jordan Thompson AUS vs Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR

Il match deve ancora iniziare

Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

Il match deve ancora iniziare

Christian Harrison USA / Evan King USA vs Romain Arneodo MON / Robert Galloway USA (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 18:00
Hanyu Guo CHN / Alexandra Panova RUS vs (5) Asia Muhammad USA / (5) Demi Schuurs NED

WTA Cincinnati
Hanyu Guo / Alexandra Panova
30
6
0
Asia Muhammad / Demi Schuurs [5]
15
1
3
(4) Veronika Kudermetova RUS / (4) Elise Mertens BEL vs Barbora Krejcikova CZE / Jelena Ostapenko LAT

Il match deve ancora iniziare

(6) Lyudmyla Kichenok UKR / (6) Ellen Perez AUS vs Hailey Baptiste USA / Jessica Pegula USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Sara Errani ITA / (1) Jasmine Paolini ITA vs Magda Linette POL / Clara Tauson DEN

Il match deve ancora iniziare

6 commenti

piper 13-08-2025 14:37

@ Asni (#4457842)

Purteoppo sono tornei quelli canadesi e in Ohio disputati su 12 giorni anziche 14 o 15 come gli slam (Wi a parte).

Markux (Guest) 13-08-2025 14:25

La Dea bendata assiste Luca a Cincinnati, fossi in Carlos farei gli scongiuri.

Asni (Guest) 13-08-2025 13:42

Ma quanto è demenziale rompere l'alternanza tra parte alta e bassa del tabellone già la prima settimana? L'idea dei tabelloni da 96 era proprio quella di dare un giorno di riposo…

no Sinner no Party (Guest) 13-08-2025 13:37

In bocca a… la VOLPE !!!!

Detuqueridapresencia 13-08-2025 13:20

Scritto da il capitano
Ustia!! Dovessero perdere sia Nardi che Sinner, il forum verrebbe invaso da terrapiattisti, complottisti e cospirazionisti. Sperem de no, va la. Forza azzurri.

Antoniov dove sei? 😀 😀 😀 Urge sciosciò! 😆

il capitano 13-08-2025 13:16

Ustia!! Dovessero perdere sia Nardi che Sinner, il forum verrebbe invaso da terrapiattisti, complottisti, negazionisti e cospirazionisti. Sperem de no, va la. Forza azzurri.

