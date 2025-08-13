Masters e WTA 1000 Cincinnati: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. In campo Sinner e Nardi in singolare alla caccia dei quarti di finale (Live)

Jannik Sinner ITA, 2001.08.16 - Foto Getty Images
Combined Cincinnati – 3° Turno – Ottavi di Finale – hard
P&G Center Court – ore 17:00
Frances Tiafoe
vs Holger Rune
Il match deve ancora iniziare
Magda Linette vs Jessica Pegula (Non prima 18:00)
WTA Cincinnati
Magda Linette [31]
0
7
3
0
Jessica Pegula [4]•
0
6
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
Magda Linette
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-5 → 3-5
Jessica Pegula
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-4 → 2-5
Jessica Pegula
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
1-3 → 2-3
Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
1-1*
1-2*
2*-2
2*-3
3-3*
4-3*
4*-4
5*-4
6-4*
6-5*
6-6 → 7-6
Magda Linette
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Jessica Pegula
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
Jessica Pegula
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-2 → 4-2
Jessica Pegula
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
Magda Linette
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
Magda Linette
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Jannik Sinner vs Adrian Mannarino
Il match deve ancora iniziare
Aryna Sabalenka vs Jessica Bouzas Maneiro (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Luca Nardi vs Carlos Alcaraz (Non prima 01:00)
Il match deve ancora iniziare
Ekaterina Alexandrova vs Anna Kalinskaya (Non prima 02:30)
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 17:00
Iga Swiatek vs Sorana Cirstea
Il match deve ancora iniziare
Brandon Nakashima vs Alexander Zverev (Non prima 18:00)
ATP Cincinnati
Brandon Nakashima [27]
0
4
4
Alexander Zverev [3]•
0
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Zverev
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-3 → 4-4
A. Zverev
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
ace
3-2 → 3-3
A. Zverev
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
B. Nakashima
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
A. Zverev
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
B. Nakashima
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Zverev
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
ace
4-5 → 4-6
B. Nakashima
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
3-3 → 4-3
A. Zverev
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
B. Nakashima
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
A. Zverev
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
1-0 → 1-1
Ben Shelton vs Roberto Bautista Agut
Il match deve ancora iniziare
Elena Rybakina vs Madison Keys
Il match deve ancora iniziare
Karen Khachanov vs (Non prima 23:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 18:00
Clara Tauson
vs Veronika Kudermetova
Il match deve ancora iniziare
Peyton Stearns / Marketa Vondrousova vs Timea Babos / Luisa Stefani
WTA Cincinnati
Peyton Stearns / Marketa Vondrousova•
30
6
4
Timea Babos / Luisa Stefani [7]
0
3
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Peyton Stearns / Marketa Vondrousova
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-3 → 4-3
Peyton Stearns / Marketa Vondrousova
2-3 → 3-3
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
Peyton Stearns / Marketa Vondrousova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
Timea Babos / Luisa Stefani
1-1 → 1-2
Peyton Stearns / Marketa Vondrousova
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Timea Babos / Luisa Stefani
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Peyton Stearns / Marketa Vondrousova
5-3 → 6-3
Timea Babos / Luisa Stefani
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 5-3
Peyton Stearns / Marketa Vondrousova
4-2 → 5-2
Timea Babos / Luisa Stefani
3-2 → 4-2
Peyton Stearns / Marketa Vondrousova
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Timea Babos / Luisa Stefani
2-1 → 2-2
Peyton Stearns / Marketa Vondrousova
1-1 → 2-1
Timea Babos / Luisa Stefani
1-0 → 1-1
Peyton Stearns / Marketa Vondrousova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Felix Auger-Aliassime vs Benjamin Bonzi
Il match deve ancora iniziare
Taylor Fritz vs Terence Atmane
Il match deve ancora iniziare
Francisco Comesana vs Andrey Rublev
Il match deve ancora iniziare
Champions’ Court – ore 17:00
Nikola Mektic / Rajeev Ram vs Kevin Krawietz / Tim Puetz
Il match deve ancora iniziare
Matthew Ebden / Jordan Thompson vs Julian Cash / Lloyd Glasspool
Il match deve ancora iniziare
Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs Robert Cash / JJ Tracy
Il match deve ancora iniziare
Christian Harrison / Evan King vs Romain Arneodo / Robert Galloway (Non prima 21:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 10 – ore 18:00
Hanyu Guo / Alexandra Panova vs (5) Asia Muhammad / (5) Demi Schuurs
WTA Cincinnati
Hanyu Guo / Alexandra Panova•
30
6
0
Asia Muhammad / Demi Schuurs [5]
15
1
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hanyu Guo / Alexandra Panova
Asia Muhammad / Demi Schuurs
0-2 → 0-3
Hanyu Guo / Alexandra Panova
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-1 → 0-2
Asia Muhammad / Demi Schuurs
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hanyu Guo / Alexandra Panova
5-1 → 6-1
Asia Muhammad / Demi Schuurs
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-1 → 5-1
Hanyu Guo / Alexandra Panova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
3-1 → 4-1
Asia Muhammad / Demi Schuurs
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-0 → 3-1
Hanyu Guo / Alexandra Panova
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Asia Muhammad / Demi Schuurs
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
Hanyu Guo / Alexandra Panova
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
(4) Veronika Kudermetova / (4) Elise Mertens vs Barbora Krejcikova / Jelena Ostapenko
Il match deve ancora iniziare
(6) Lyudmyla Kichenok / (6) Ellen Perez vs Hailey Baptiste / Jessica Pegula
Il match deve ancora iniziare
(1) Sara Errani / (1) Jasmine Paolini vs Magda Linette / Clara Tauson
Il match deve ancora iniziare
6 commenti
@ Asni (#4457842)
Purteoppo sono tornei quelli canadesi e in Ohio disputati su 12 giorni anziche 14 o 15 come gli slam (Wi a parte).
La Dea bendata assiste Luca a Cincinnati, fossi in Carlos farei gli scongiuri.
Ma quanto è demenziale rompere l’alternanza tra parte alta e bassa del tabellone già la prima settimana? L’idea dei tabelloni da 96 era proprio quella di dare un giorno di riposo…
In bocca a… la VOLPE !!!!
Antoniov dove sei? 😀 😀 😀 Urge sciosciò! 😆
Ustia!! Dovessero perdere sia Nardi che Sinner, il forum verrebbe invaso da terrapiattisti, complottisti, negazionisti e cospirazionisti. Sperem de no, va la. Forza azzurri.