ITF Torino: Successo di Valentini Grammatikopoulou

Ha parlato spagnolo la 15esima edizione del Trofeo Ma-Bo chiusa oggi sui campi del Nord Tennis Master Club di Torino. Il tradizionale ITF internazionale femminile, quest’anno salito al montepremi complessivo di 30.000 $ e in categoria W35, è andato infatti alla 21enne spagnola Ane Mintegi Del Olmo, attuale numero 579 della classifica WTA ma da giovanissima, nel febbraio del 2022, al best ranking di numero 377. Sono stati diversi gli infortuni che ne hanno bloccato l’ascesa ma proprio da Torino la giocatrice iberica è ripartita in bello stile. In un’ora e 19 minuti Ane ha imposto il proprio tennis, solido e potente, alla più esperta greca Valentini Grammatikopoulou, ex numero 142 WTA oggi posizionata sulla poltrona mondiale numero 567. Anche per lei diversi gli stop che l’hanno condizionata impedendole di salire tra le migliori 100 racchette del movimento internazionale. La spagnola ha chiuso la sfida sul 6-3 6-1, partendo con un break a favore in entrambe le frazioni. Nella prima la tennista ellenica ha provato a cambiare rotazioni e velocità di palla, riuscendo a recuperare uno dei due break subiti portandosi sul 3-5. E’ stata però la giovane Mintegi Del Olmo, campionessa a Wimbledon juniors nel 2021, a reagire immediatamente, con il pesantissimo diritto arrotato che costringe le rivali ad arretrare sul terreno di gioco, e chiudere la prima parte di gara al nono gioco.

Nella seconda è stata ancora lei a partire con il piede giusto, ancora più tonica in ragione del successo parziale. La tennista greca, 28 anni e sorriso naturale che ammalia quando si toglie il cappellino, ha provato a rimanerle in scia ma poco ha potuto. Ane è volata in agilità sul 4-1 chiudendo i giochi nel game numero sette. Nell’intervista che ha preceduto le premiazioni ha spiegato il segreto del titolo appena raggiunto: “Tanto allenamento e la voglia di salire in classifica. Oggi ho disputato un buon match e il ritmo tenuto in tutta la settimana è il risultato della buona condizione fisica raggiunta. Terrò nel cuore Torino e il suo pubblico”. Ricordiamo che il torneo della racchetta iberica era iniziato con il successo sulla numero 2 del seeding, la brasiliana Gabriela Ce. La sconfitta ha esordito con i complimenti alla vincitrice: “Hai disputato una gran partita – ha detto Valentini – e solo nel primo set sono riuscita a rimanere nel match. Il bilancio personale della settimana al Ma-Bo è in ogni caso positivo. L’obiettivo ora è riavvicinare il mio best ranking, dopo la prossima settimana nella quale tornerò a casa. Splendida l’atmosfera di questo circolo che hanno saputo creare gli organizzatori. Un grazie al pubblico che mi ha seguita con calore fin dal primo turno e ai ball boys”. In premiazione i massimi vertici del Nord Tennis, con il presidente Stefano Gnech in testa, e le Istituzioni rappresentate da Stefano Mossino, presidente del Coni regionale, Alberto Re, presidente della circoscrizione 4 di Torino, e Stefano Busnelli, uno dei due titolari della Ma-Bo che da 15 stagioni lega il nome dell’azienda torinese al torneo: “Abbiamo visto passare di qui tante tenniste poi salite ai massimi livelli – ha detto – e anche per questo siamo orgogliosi della nostra presenza, costante e appassionata. L’auspicio è quello di portare ancora una volta fortuna alle protagoniste di questa edizione”.