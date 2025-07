Hopman Cup: I risultati della terza giornata. Oggi in campo l’Italia vs la Francia che vale la finale del torneo

Secondo impegno per l’Italia alla Hopman Cup, il torneo internazionale a squadre che sta animando la Fiera del Levante di Bari e che viene trasmesso in diretta e in esclusiva su SuperTennis, visibile in chiaro e gratis per tutti gli appassionati. Dopo il buon esordio con la vittoria per 2-1 sulla Croazia, il team azzurro composto da Lucia Bronzetti (n.64 WTA) e Flavio Cobolli (n.19 ATP) torna in campo per affrontare la Francia di Chloé Paquet (n.156 WTA) e Richard Gasquet (n.182 ATP).

In palio c’è la vittoria nel Girone B e, di conseguenza, il pass per la finalissima della manifestazione. Un confronto che promette spettacolo e grande equilibrio, tra due squadre che puntano tutto sull’alchimia e la voglia di stupire. Bronzetti e Cobolli proveranno a confermare quanto di buono visto nella giornata inaugurale, consapevoli che una vittoria significherebbe l’accesso all’ultimo atto e la possibilità di scrivere una nuova pagina nella storia della Hopman Cup, questa volta tutta italiana.

HOPMAN CUP 2025 ESIBIZIONE A SQUADRE Bari, Italia • ️ Venerdì 18 Luglio 2025

Dettagli del Torneo Formato: Esibizione a squadre miste Superficie: Hard Squadre partecipanti:

CAN



ESP CANADA vs SPAGNA ORE 17:30 – SINGOLARE FEMMINILE Singolare Femminile CAN

Bianca Andreescu vs ESP

Marina Bassols – : – ORE 19:00 – SINGOLARE MASCHILE Singolare Maschile CAN

Félix Auger-Aliassime vs ESP

Roberto Bautista – : – ORE 20:30 – DOPPIO MISTO Doppio Misto CAN

Bianca Andreescu / Félix Auger-Aliassime vs ESP

Marina Bassols / Roberto Bautista – : – ITA



FRA ITALIA vs FRANCIA ORE 17:30 – SINGOLARE FEMMINILE Singolare Femminile ITA

Lucia Bronzetti vs FRA

Chloé Paquet – : – ORE 19:00 – SINGOLARE MASCHILE Singolare Maschile ITA

Flavio Cobolli vs FRA

Richard Gasquet – : – ORE 20:30 – DOPPIO MISTO Doppio Misto ITA

Lucia Bronzetti / Flavio Cobolli vs FRA

Chloe Paquet / Richard Gasquet – : –

RISULTATI DI IERI Giovedì 17 Luglio 2025

FRA



CRO FRANCIA vs CROAZIA ORE 17:00 – SINGOLARE FEMMINILE Singolare Femminile – CONCLUSO FRA

Chloe Paquet vs CRO

Donna Vekic 3-6 3-6 ORE 18:45 – SINGOLARE MASCHILE Singolare Maschile – CONCLUSO FRA

Richard Gasquet vs CRO

Duje Ajdukovic 5-7 6-2 10-6 ORE 22:00 – DOPPIO MISTO Doppio Misto – Vittoria per forfait della Francia FRA

Chloé Paquet / Richard Gasquet vs CRO

Donna Vekic / Duje Ajdukovic Vittoria per forfait della Francia GRE



ESP GRECIA vs SPAGNA ORE 17:30 – SINGOLARE FEMMINILE Singolare Femminile – CONCLUSO GRE

Despina Papamichail vs ESP

Marina Bassols 0-6 4-6 ORE 19:25 – SINGOLARE MASCHILE Singolare Maschile – CONCLUSO GRE

Stefanos Tsitsipas vs ESP

Roberto Bautista 3-6 7-6 8-10 ORE 22:00 – DOPPIO MISTO Doppio Misto – CONCLUSO GRE

Despina Papamichail / Stefanos Tsitsipas vs ESP

Marina Bassols / Roberto Bautista 6-2 6-3