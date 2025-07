Wimbledon – I risultati completi con il dettaglio del Day 12. Oggi ci sono le attese semifinali maschili. LIVE Fritz vs Alcaraz e Sinner vs Djokovic (LIVE)

Wimbledon – Semifinali M. – Erba – ☀️

Il match deve ancora iniziare

Wimbledon - Semifinale - Chi vincerà? Fritz (3-0)

Fritz (3-1)

Fritz (3-2)

Alcaraz (3-0)

Alcaraz (3-1)

Alcaraz (3-2) View Results

Loading ... Loading ...

T. Fritzvs C. Alcaraz

J. Sinner vs N. Djokovic



Il match deve ancora iniziare

Wimbledon - Semifinale - Chi vincerà? Sinner (3-0)

Sinner (3-1)

Sinner (3-2)

Djokovic (3-0)

Djokovic (3-1)

Djokovic (3-2) View Results

Loading ... Loading ...

Il match deve ancora iniziare

O. Gadecki/ D. Krawczykvs V. Kudermetova/ E. Mertens

M. De la Puente vs A. Hewett



Il match deve ancora iniziare

K. Siniakova / T. Townsend vs S. Hsieh / J. Ostapenko



Il match deve ancora iniziare

No.3 Court – Ore: 12:00am

🇬🇧 N. Broady / 🇺🇸 V. King vs 🇧🇪 K. Flipkens / 🇩🇪 A. Petkovic



Il match deve ancora iniziare

🇦🇺 T. Woodbridge / 🇦🇺 A. Molik vs 🇬🇧 G. Rusedski / 🇪🇸 C. Martinez



Il match deve ancora iniziare

🇯🇵 T. Oda vs 🇦🇷 G. Fernandez



Il match deve ancora iniziare

🇺🇸 B. Bryan / 🇺🇸 M. Bryan vs 🇸🇪 R. Lindstedt / 🇷🇴 H. Tecau



Il match deve ancora iniziare

🇷🇸 N. Zimonjic / 🇺🇸 M. Navratilova vs 🇫🇷 S. Grosjean / 🇭🇷 I. Majoli



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 12:00am

🇩🇪 T. Haas / 🇪🇸 F. Lopez vs 🇨🇴 J. Cabal / 🇨🇴 R. Farah



Il match deve ancora iniziare

🇬🇧 M. Xu vs 🇺🇸 J. Pareja



Il match deve ancora iniziare

🇧🇬 A. Vasilev vs 🇺🇸 R. Karki



Il match deve ancora iniziare

🇬🇧 O. Bonding / 🇺🇸 J. Leach vs 🇳🇱 M. Rottgering / 🇳🇱 H. Schoenmakers



Il match deve ancora iniziare

🇺🇸 T. Frodin / 🇺🇸 J. Pareja vs 🇨🇿 J. Pastikova / 🇩🇪 J. Stusek



Il match deve ancora iniziare

Court 18 – Ore: 12:00am

🇧🇬 I. Ivanov vs 🇩🇪 M. Schoenhaus



Il match deve ancora iniziare

🇸🇰 M. Pohankova vs 🇨🇿 V. Valdmannova



Il match deve ancora iniziare

🇦🇺 L. Hewitt / 🇦🇺 M. Philippoussis vs 🇫🇷 J. Chardy / 🇧🇷 B. Soares



Il match deve ancora iniziare

🇺🇸 M. Exsted / 🇨🇿 J. Kumstat vs 🇰🇿 A. Omarkhanov / 🇮🇴 E. Pleshivtsev



Il match deve ancora iniziare

🇨🇿 A. Kovackova / 🇨🇿 J. Kovackova vs 🇺🇸 K. Penickova / 🇨🇿 V. Valdmannova



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 12:00am

🇨🇴 L. Villamil Arias vs 🇬🇧 M. Milojevic



Il match deve ancora iniziare

🇬🇧 L. Zingg vs 🇰🇷 Y. Lim



Il match deve ancora iniziare

🇫🇷 E. Giurescu vs 🇬🇧 M. Kiely



Il match deve ancora iniziare

🇰🇷 Y. Hong vs 🇬🇧 M. Milojevic



Il match deve ancora iniziare

🇬🇧 L. Zingg vs 🇸🇰 L. Masarykova



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 12:00am

🇬🇷 R. Pagonis vs 🇺🇸 T. Ascenzo



Il match deve ancora iniziare

🇰🇷 S. Kim vs 🇻🇪 I. Mejias



Il match deve ancora iniziare

🇨🇳 Y. Wu vs 🇦🇺 N. Palombo



Il match deve ancora iniziare

🇫🇷 M. Vukovic vs 🇰🇷 J. Jang



Il match deve ancora iniziare

🇬🇧 G. Watson vs 🇦🇺 C. Jackson



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 12:00am

🇰🇷 Y. Hong vs 🇺🇦 V. Skryp



Il match deve ancora iniziare

🇺🇦 S. Bielinska vs 🇦🇺 C. Jackson



Il match deve ancora iniziare

🇮🇴 N. Berdin vs 🇭🇰 F. Choi



Il match deve ancora iniziare

🇨🇴 L. Villamil Arias vs 🇺🇦 V. Skryp



Il match deve ancora iniziare

🇺🇦 S. Bielinska vs 🇺🇸 E. Combs



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 12:00am

🇯🇵 S. Miyazawa vs 🇧🇷 F. Souza



Il match deve ancora iniziare

🇮🇳 J. Dipakbhai Kanabar vs 🇸🇰 L. Masarykova



Il match deve ancora iniziare

🇦🇹 M. Freitag vs 🇳🇱 L. Drijver



Il match deve ancora iniziare

🇯🇵 S. Miyazawa vs 🇺🇸 C. Shao



Il match deve ancora iniziare

🇮🇳 J. Dipakbhai Kanabar vs 🇰🇷 Y. Lim



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ore: 12:00am

🇬🇧 A. Sackflame vs 🇺🇸 C. Shao



Il match deve ancora iniziare

🇬🇧 G. Watson vs 🇺🇸 E. Combs



Il match deve ancora iniziare

🇬🇧 H. Kamal vs 🇧🇷 M. Ferraz



Il match deve ancora iniziare

🇬🇧 A. Sackflame vs 🇧🇷 F. Souza



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – Ore: 12:00am

🇬🇧 G. Slade vs 🇳🇱 S. Schroder



Il match deve ancora iniziare

🇯🇵 Y. Kamiji vs 🇨🇳 X. Li



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 12:00am

🇳🇱 N. Vink vs 🇹🇷 A. Kaplan



Il match deve ancora iniziare

🇨🇳 Z. Wang vs 🇿🇦 K. Montjane



Il match deve ancora iniziare

To be arranged 1 – Ore: 6:00pm

🇿🇼 C. Black / 🇨🇭 M. Hingis vs 🇳🇱 K. Bertens / 🇬🇧 J. Konta



Il match deve ancora iniziare