Wimbledon – Qualificazioni: I risultati completi dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Giulio Zeppieri al secondo turno. Fuori Napolinato e F. Arnaboldi (LIVE)

Sono sette gli italiani che hanno iniziato oggi la corsa nelle qualificazioni di Wimbledon, terzo Slam della stagione in programma sui prati dell’All England Club. In palio, per chi riesce a superare i tre turni di qualificazione, un posto nel prestigioso main draw maschile, in un’edizione che mette in palio un montepremi complessivo di ben 53,5 milioni di sterline (pari a 62,7 milioni di euro).

Cifre importanti anche per chi si ferma nel tabellone cadetto: 15.500 sterline andranno a chi esce al primo turno, 26 mila a chi si ferma al secondo e ben 41.500 per chi si arrende al terzo.

La prima buona notizia arriva da Giulio Zeppieri, che ha superato il debutto battendo con il punteggio di 6-2 4-6 6-2 l’indiano Sumit Nagal, conquistando così il pass per il secondo round.

Al secondo ostacolo sfiderà la wild card britannica Paul Jubb n.260 ATP.

Niente da fare invece per Federico Arnaboldi e Stefano Napolitano, entrambi eliminati all’esordio.

Tra i protagonisti italiani anche tre teste di serie: Matteo Gigante (numero 23 del seeding), Andrea Pellegrino (25) e Francesco Passaro (31), quest’ultimo atteso da un interessante confronto contro lo spagnolo Martin Landaluce. In campo anche Francesco Maestrelli, a caccia del sogno main draw.