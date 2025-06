ATP 500 Halle, Queen’ s, WTA 500 Berlino e WTA 250 Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Sinner-Sonego, blackout fatale: fuori al primo turno nel doppio di Halle

Battuta d’arresto per la coppia azzurra Sinner-Sonego all’esordio nel torneo di doppio dell’ATP 500 di Halle. Dopo un avvio travolgente, con otto giochi consecutivi messi a segno (dall’ 1-2 del primo set al 3-0 del secondo), i due italiani sembravano in totale controllo del match contro la coppia Khachanov-Michelsen. Poi, però, la luce si è improvvisamente spenta.

Gli avversari hanno iniziato a rimontare, approfittando di un calo evidente degli azzurri, che non sono più riusciti a ritrovare il ritmo e la fiducia dei primi minuti. Khachanov e Michelsen hanno prima recuperato lo svantaggio, poi vinto il secondo set per 7-5, e infine hanno dominato il match tie-break, chiudendo 10-3 grazie a una risposta vincente dell’americano che ha messo fine alla partita.

Un ko che fotografa anche il momento difficile di Lorenzo Sonego, reduce da un periodo complicato anche in singolare. Domani, il torinese tornerà subito in campo contro Jan-Lennard Struff, in un match che si preannuncia molto equilibrato, con pronostico che pende maggiormente per il teutonico.

Per Sinner e Sonego una sconfitta amara, maturata dopo un dominio iniziale che sembrava preludere a tutt’altro epilogo. Ora, per entrambi, l’obiettivo è ritrovare subito fiducia in vista dei prossimi impegni in singolare.

🎾 🎾 🎾 🇩🇪 ATP 500 Halle Germania





Erba 🌱

ATP 500

1° Turno Previsioni meteo Halle 22°C min. 13°C

OWL Arena – ore 11:30

Fabian Marozsan vs Miomir Kecmanovic



ATP Halle Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 6 6 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 7 4 4 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 F. Marozsan 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 M. Kecmanovic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 F. Marozsan 15-0 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Kecmanovic 15-0 30-0 ace 1-1 → 1-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Kecmanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 M. Kecmanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Marozsan 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Daniel Altmaier vs Daniil Medvedev



ATP Halle Daniel Altmaier Daniel Altmaier 3 3 Daniil Medvedev [3] Daniil Medvedev [3] 6 6 Vincitore: Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-4 → 2-4 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 40-30 1-3 → 1-4 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Altmaier 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Medvedev 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 D. Altmaier 15-0 ace 40-0 2-4 → 3-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 2-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 D. Altmaier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 df 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Alexandre Muller vs Alexander Bublik



ATP Halle Alexandre Muller Alexandre Muller 4 4 Alexander Bublik Alexander Bublik 6 6 Vincitore: Bublik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Bublik 15-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Muller 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 2-4 A. Muller 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-2 → 1-3 A. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 A. Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bublik 15-0 ace 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Bublik 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 A. Muller 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Bublik 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 A. Muller 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Bublik 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Muller 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Bublik 0-15 15-15 1-0 → 1-1 A. Muller 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 ace 0-0 → 1-0

Stefanos Tsitsipas vs Luciano Darderi



ATP Halle Stefanos Tsitsipas Stefanos Tsitsipas 6 6 3 6 Luciano Darderi Luciano Darderi 3* 4 6 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 L. Darderi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Darderi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 S. Tsitsipas 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 L. Darderi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 L. Darderi 15-0 ace 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 S. Tsitsipas 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 S. Tsitsipas 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Schauinsland-Reisen Court – ore 11:30

Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Tomas Machac / Jan Zielinski



ATP Halle Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 6 6 10 Tomas Machac / Jan Zielinski Tomas Machac / Jan Zielinski 4 7 6 Vincitore: Lammons / Withrow Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-6 N. Lammons / Withrow 1-0 1-1 1-2 2-2 3-2 ace 3-3 4-3 5-3 6-3 6-4 6-5 7-5 8-5 8-6 9-6 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 df 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 T. Machac / Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-5 → 5-6 N. Lammons / Withrow 15-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 T. Machac / Zielinski 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 4-5 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Machac / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 T. Machac / Zielinski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 T. Machac / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Machac / Zielinski 15-0 30-0 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 T. Machac / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 T. Machac / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 T. Machac / Zielinski 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 T. Machac / Zielinski 30-0 ace 30-15 40-15 2-0 → 2-1 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 2-0 T. Machac / Zielinski 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Max Schoenhaus / Jan-Lennard Struff vs Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov



ATP Halle Max Schoenhaus / Jan-Lennard Struff Max Schoenhaus / Jan-Lennard Struff 7 6 8 Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov 6 7 10 Vincitore: Auger-Aliassime / Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 M. Schoenhaus / Struff 0-1 1-1 1-2 2-2 2-3 3-3 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 6-6 6-7 7-7 7-8 8-8 8-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 0-2* 0*-3 ace 1*-3 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 M. Schoenhaus / Struff 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 M. Schoenhaus / Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 M. Schoenhaus / Struff 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 3-3 M. Schoenhaus / Struff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-1 → 2-2 M. Schoenhaus / Struff 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Schoenhaus / Struff 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* df 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 M. Schoenhaus / Struff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Schoenhaus / Struff 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Schoenhaus / Struff 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-4 → 3-4 M. Schoenhaus / Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 1-4 → 2-4 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-3 → 1-4 M. Schoenhaus / Struff 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 0-2 → 0-3 M. Schoenhaus / Struff 0-15 0-30 0-40 15-40 df 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime / Shapovalov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Jannik Sinner / Lorenzo Sonego vs Karen Khachanov / Alex Michelsen



ATP Halle Jannik Sinner / Lorenzo Sonego Jannik Sinner / Lorenzo Sonego 6 5 3 Karen Khachanov / Alex Michelsen Karen Khachanov / Alex Michelsen 2 7 10 Vincitore: Khachanov / Michelsen Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-10 J. Sinner / Sonego 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 2-4 2-5 2-6 3-6 3-7 ace 3-8 3-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 K. Khachanov / Michelsen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-6 → 5-7 J. Sinner / Sonego 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 K. Khachanov / Michelsen 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 J. Sinner / Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 K. Khachanov / Michelsen 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 J. Sinner / Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Khachanov / Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Sinner / Sonego 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-1 → 3-2 K. Khachanov / Michelsen 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Sinner / Sonego 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 2-0 → 3-0 K. Khachanov / Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 J. Sinner / Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Khachanov / Michelsen 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 5-2 → 6-2 J. Sinner / Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 K. Khachanov / Michelsen 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 J. Sinner / Sonego 30-15 40-15 2-2 → 3-2 K. Khachanov / Michelsen 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Sinner / Sonego 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 K. Khachanov / Michelsen 15-0 15-15 df 30-15 1-0 → 1-1 J. Sinner / Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Quentin Halys vs Benjamin Bonzi



ATP Halle Quentin Halys Quentin Halys 6 6 Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 4 4 Vincitore: Halys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Q. Halys 15-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 5-3 → 5-4 Q. Halys 30-0 ace 40-0 40-15 ace 4-3 → 5-3 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 3-2 → 3-3 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Q. Halys 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 5-4 → 6-4 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 4-4 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 Q. Halys 15-0 30-0 ace 2-3 → 3-3 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Q. Halys 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 ace 1-2 → 2-2 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Q. Halys 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df ace 0-1 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

🎾 🎾 🎾 🇬🇧 ATP 500 Queen's Regno Unito





Erba 🌱

ATP 500

1° Turno Previsioni meteo London 28°C min. 16°C

Andy Murray Arena – ore 13:00

Frances Tiafoe vs Daniel Evans



ATP London Frances Tiafoe [7] Frances Tiafoe [7] 5 2 Daniel Evans Daniel Evans 7 6 Vincitore: Evans Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Evans 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 F. Tiafoe 15-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 D. Evans 0-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Evans 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Evans 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 5-6 → 5-7 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 5-5 → 5-6 D. Evans 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 D. Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 2-2 → 3-2 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Evans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Holger Rune vs Matteo Arnaldi



ATP London Holger Rune [4] Holger Rune [4] 6 6 Christopher O'Connell Christopher O'Connell 3 4 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 C. O'Connell 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 4-4 → 5-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 C. O'Connell 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 C. O'Connell 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-A 4-3 → 5-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 H. Rune 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. O'Connell 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Rune 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Cameron Norrie vs Jakub Mensik



ATP London Cameron Norrie Cameron Norrie 6 6 1 Jakub Mensik [8] Jakub Mensik [8] 7 1 6 Vincitore: Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Mensik 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-5 → 1-6 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-5 → 1-5 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-4 → 0-5 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 40-40 40-A df 0-3 → 0-4 J. Mensik 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 J. Mensik 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-1 → 5-1 C. Norrie 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Mensik 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-0 → 1-1 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 ace 6-6 → 6-7 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Norrie 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 J. Mensik 15-0 ace 30-0 30-15 ace 4-4 → 4-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Mensik 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Norrie 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Jacob Fearnley vs Alex Bolt



ATP London Jacob Fearnley Jacob Fearnley 0 0 Alex Bolt Alex Bolt 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

Court 1 – ore 13:00

Roberto Bautista Agut vs Nuno Borges



ATP London Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 6 7 6 Nuno Borges Nuno Borges 7 5 4 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Bautista Agut 15-0 5-4 → 6-4 N. Borges 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 5-3 → 5-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 N. Borges 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Borges 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 ace ace 2-0 → 2-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 N. Borges 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 6-5 → 7-5 N. Borges 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 R. Bautista Agut 15-0 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 N. Borges 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-4 → 4-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 N. Borges 15-0 30-0 ace 40-0 1-3 → 1-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 N. Borges 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 6-7* 6-6 → 6-7 N. Borges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 30-0 40-15 df 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Reilly Opelka / Ben Shelton



ATP London Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] 7 7 Reilly Opelka / Ben Shelton Reilly Opelka / Ben Shelton 6 6 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 R. Opelka / Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 R. Opelka / Shelton 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 R. Opelka / Shelton 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Opelka / Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 3-2 → 3-3 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 3-2 R. Opelka / Shelton 15-0 ace 30-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 R. Opelka / Shelton 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* ace 4*-5 ace 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Opelka / Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 R. Opelka / Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 R. Opelka / Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 R. Opelka / Shelton 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Opelka / Shelton 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 R. Opelka / Shelton 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Daniel Evans / Henry Searle vs Rohan Bopanna / Sander Gille (Non prima 16:00)



ATP London Daniel Evans / Henry Searle Daniel Evans / Henry Searle 4 5 Rohan Bopanna / Sander Gille Rohan Bopanna / Sander Gille 6 7 Vincitore: Bopanna / Gille Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Bopanna / Gille 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 D. Evans / Searle 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 5-5 → 5-6 R. Bopanna / Gille 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 D. Evans / Searle 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 R. Bopanna / Gille 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Evans / Searle 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 R. Bopanna / Gille 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 D. Evans / Searle 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Bopanna / Gille 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 D. Evans / Searle 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Bopanna / Gille 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-0 → 1-1 D. Evans / Searle 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Bopanna / Gille 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 D. Evans / Searle 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 4-5 R. Bopanna / Gille 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 D. Evans / Searle 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 R. Bopanna / Gille 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Evans / Searle 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Bopanna / Gille 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 D. Evans / Searle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Bopanna / Gille 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Evans / Searle 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0

Mackenzie McDonald vs Gael Monfils (Non prima 17:30)



ATP London Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 0 0 Gael Monfils Gael Monfils 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

🎾 🎾 🎾 🇩🇪 WTA 500 Berlino Germania





Erba 🌱

WTA 500

1° Turno Previsioni meteo Berlino 23°C min. 14°C

Steffi Graf Stadion – ore 11:30

Marta Kostyuk vs Emma Navarro



WTA Berlin Marta Kostyuk Marta Kostyuk 0 2 3 0 Emma Navarro • Emma Navarro 0 6 6 0 Vincitore: Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Emma Navarro 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-4 → 1-4 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Caroline Dolehide vs Ons Jabeur



WTA Berlin Caroline Dolehide Caroline Dolehide 0 6 1 0 Ons Jabeur Ons Jabeur 0 7 6 0 Vincitore: Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Caroline Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Caroline Dolehide 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Ons Jabeur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Caroline Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 3-1* 3-2* 3*-3 3*-4 4-4* 4-5* 4*-6 5*-6 6-6 → 6-7 Caroline Dolehide 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Ons Jabeur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Caroline Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Ons Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Ons Jabeur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Caroline Dolehide 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Caroline Dolehide 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Ons Jabeur 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(6) Mirra Andreeva vs Magdalena Frech Non prima 16:00



WTA Berlin Mirra Andreeva [6] Mirra Andreeva [6] 6 5 0 Magdalena Frech Magdalena Frech 2 7 6 Vincitore: Frech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Magdalena Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 0-6 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Magdalena Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Magdalena Frech 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Magdalena Frech 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Magdalena Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Magdalena Frech 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Magdalena Frech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Mirra Andreeva 0-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Magdalena Frech 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

(8) Paula Badosa vs Eva Lys Non prima 17:30



WTA Berlin Paula Badosa [8] • Paula Badosa [8] 30 4 Eva Lys Eva Lys 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Paula Badosa 0-15 15-15 30-15 4-1 Eva Lys 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Paula Badosa 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Paula Badosa 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Eva Lys 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Court 1 – ore 11:30

Viktoriya Tomova vs Katerina Siniakova



WTA Berlin Viktoriya Tomova Viktoriya Tomova 0 1 2 0 Katerina Siniakova • Katerina Siniakova 0 6 6 0 Vincitore: Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Katerina Siniakova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Viktoriya Tomova 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Viktoriya Tomova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Viktoriya Tomova 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Viktoriya Tomova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Ashlyn Krueger / Jessica Pegula vs Daria Kasatkina / Donna Vekic



WTA Berlin Ashlyn Krueger / Jessica Pegula Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 0 6 6 0 Daria Kasatkina / Donna Vekic Daria Kasatkina / Donna Vekic 0 4 4 0 Vincitore: Krueger / Pegula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Daria Kasatkina / Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Daria Kasatkina / Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Daria Kasatkina / Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Daria Kasatkina / Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Daria Kasatkina / Donna Vekic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Daria Kasatkina / Donna Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Daria Kasatkina / Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Daria Kasatkina / Donna Vekic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-2 → 4-2 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Daria Kasatkina / Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Daria Kasatkina / Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Ashlyn Krueger / Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Sofia Kenin vs Rebeka Masarova



WTA Berlin Sofia Kenin Sofia Kenin 0 3 2 0 Rebeka Masarova • Rebeka Masarova 0 6 6 0 Vincitore: Masarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Rebeka Masarova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Rebeka Masarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Sofia Kenin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 Rebeka Masarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Sofia Kenin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Rebeka Masarova 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Rebeka Masarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Rebeka Masarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls



WTA Berlin Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu • Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 0 2 5 0 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0 6 7 0 Vincitore: Mihalikova / Nicholls Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-2 → 3-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-3 → 1-3 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

🎾 🎾 🎾 🇬🇧 WTA 250 Nottingham Regno Unito





Erba 🌱

WTA 250

1° Turno Previsioni meteo Nottingham 25°C min. 13°C

CENTRE COURT – ore 12:30

(4) Yulia Putintseva vs Hannah Klugman



WTA Nottingham Yulia Putintseva [4] Yulia Putintseva [4] 0 6 6 0 Hannah Klugman Hannah Klugman 0 2 2 0 Vincitore: Putintseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Hannah Klugman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Hannah Klugman 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Hannah Klugman 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Hannah Klugman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Hannah Klugman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Yulia Putintseva 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Hannah Klugman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Yulia Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Hannah Klugman 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Yulia Putintseva 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Hannah Klugman 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Yulia Putintseva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Kimberly Birrell vs (2) Clara Tauson



WTA Nottingham Kimberly Birrell • Kimberly Birrell 0 5 2 0 Clara Tauson [2] Clara Tauson [2] 0 7 6 0 Vincitore: Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Kimberly Birrell 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Clara Tauson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Kimberly Birrell 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Kimberly Birrell 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Kimberly Birrell 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Clara Tauson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Kimberly Birrell 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Kimberly Birrell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Kimberly Birrell 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Clara Tauson 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

WTA Nottingham Leylah Fernandez [5] Leylah Fernandez [5] 6 4 7 Suzan Lamens Suzan Lamens 3 6 5 Vincitore: Fernandez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 7-5 Suzan Lamens 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Leylah Fernandez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Suzan Lamens 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Suzan Lamens 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Leylah Fernandez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 Suzan Lamens 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Leylah Fernandez 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Leylah Fernandez 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Suzan Lamens 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Suzan Lamens 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Leylah Fernandez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Suzan Lamens 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Suzan Lamens 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Leylah Fernandez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Suzan Lamens 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Leylah Fernandez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(5) Leylah Fernandezvs Suzan Lamens

Anca Todoni vs (7) Linda Noskova Non prima 13:00



WTA Nottingham Anca Todoni Anca Todoni 4 6 6 Linda Noskova [7] Linda Noskova [7] 6 3 7 Vincitore: Noskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1*-1 2*-1 2-2* 3-2* 4*-2 4*-3 5-3* 5-4* 6*-4 6-4* 6*-5 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 Anca Todoni 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Anca Todoni 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Anca Todoni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Anca Todoni 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Anca Todoni 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Linda Noskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Anca Todoni 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Anca Todoni 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Anca Todoni 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Anca Todoni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Linda Noskova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Anca Todoni 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Linda Noskova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Anca Todoni 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Anca Todoni 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Linda Noskova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 Anca Todoni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Anca Todoni 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Linda Noskova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Anca Todoni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Linda Noskova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Anca Todoni 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Antonia Ruzic vs Lucia Bronzetti



WTA Nottingham Antonia Ruzic Antonia Ruzic 30 6 2 Lucia Bronzetti • Lucia Bronzetti 30 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 2-3 Antonia Ruzic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Antonia Ruzic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Antonia Ruzic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Antonia Ruzic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Antonia Ruzic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Lin Zhu vs Aliaksandra Sasnovich



Shuko Aoyama / Katarzyna Piter vs Angelica Moratelli / Sabrina Santamaria



WTA Nottingham Dayana Yastremska Dayana Yastremska 0 6 7 0 Olga Danilovic [9] • Olga Danilovic [9] 0 4 6 0 Vincitore: Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Olga Danilovic 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 5*-3 6*-3 6-4* 6-6 → 7-6 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 6-6 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Olga Danilovic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Dayana Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Olga Danilovic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Dayana Yastremska 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Olga Danilovic 15-0 15-15 40-15 1-2 → 1-3 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Dayana Yastremskavs (9) Olga Danilovic

Jodie Burrage / Sonay Kartal vs (3) Beatriz Haddad Maia / (3) Laura Siegemund



WTA Nottingham Jodie Burrage / Sonay Kartal • Jodie Burrage / Sonay Kartal 0 2 6 0 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund [3] Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund [3] 0 6 7 0 Vincitore: Haddad Maia / Siegemund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jodie Burrage / Sonay Kartal 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 1*-2 1-3* 1-4* 1*-5 1*-6 2-6* 3-6* 6-6 → 6-7 Jodie Burrage / Sonay Kartal 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Jodie Burrage / Sonay Kartal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Jodie Burrage / Sonay Kartal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 Jodie Burrage / Sonay Kartal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 Jodie Burrage / Sonay Kartal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jodie Burrage / Sonay Kartal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jodie Burrage / Sonay Kartal 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Jodie Burrage / Sonay Kartal 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Jodie Burrage / Sonay Kartal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 Jodie Burrage / Sonay Kartal 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Beatriz Haddad Maia / Laura Siegemund 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Anna Blinkova vs Kamilla Rakhimova