ATP 250 Hertogenbosch: Il Tabellone Principale. Due azzurri ai nastri di partenza

ATP 250 Hertogenbosch – Tabellone Principale – Erba

(1) Daniil Medvedev vs Bye

Qualifier vs Christopher O’Connell

Alejandro Tabilo vs (WC) Jesper de Jong

Nicolas Jarry vs (8) Luciano Darderi

(4) Alexei Popyrin vs Bye

Zizou Bergs vs Qualifier

Laslo Djere vs Qualifier

Roberto Bautista Agut vs (5) Hubert Hurkacz

(6) Jordan Thompson vs Aleksandar Kovacevic

Gabriel Diallo vs Aleksandar Vukic

(WC) Botic van de Zandschulp vs Mattia Bellucci

Bye vs (3) Karen Khachanov

(7) Nuno Borges vs (NG) Nishesh Basavareddy

(WC) Otto Virtanen vs Tomas Martin Etcheverry

Rinky Hijikata vs Qualifier

Bye vs (2) Ugo Humbert