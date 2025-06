Roland Garros: Quarti di Finale. LIVE Jannik Sinner vs Alexander Bublik (LIVE)

PERCORSO AL ROLAND GARROS 2025 🇮🇹 SINNER:

T1: vs Rinderknech 3-0

T2: vs Gasquet 3-0

T3: vs Lehecka 3-0

OTT: vs Rublev 3-0 ✅ 🇰🇿 BUBLIK:

T1: vs Duckworth 3-0

T2: vs De Minaur 3-2

T3: vs Rocha 3-0

OTT: vs Draper 3-1 ✅