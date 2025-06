Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 11. Coco Gauff raggiunge la semifinale al Roland Garros per la terza volta in quattro anni. In campo Jannik Sinner e nel serale Djokovic vs Zverev (LIVE)

Coco Gauff, numero due del mondo e finalista quest’anno sia a Madrid che a Roma, ha conquistato oggi l’accesso alla semifinale del Roland Garros per la terza volta nelle ultime quattro edizioni. Per la tennista statunitense, 21 anni, si tratta della quinta semifinale Slam in carriera: oltre alle tre a Parigi, Gauff vanta anche una semifinale agli US Open (dove ha vinto il titolo nel 2023) e una agli Australian Open nel 2024.

Nei quarti di finale, Gauff ha superato la connazionale Madison Keys, 30 anni e numero 7 del ranking WTA, con il punteggio di 6-7(6), 6-4, 6-1. L’incontro è stato caratterizzato da numerosi errori non forzati: Gauff ne ha commessi oltre 40 — inclusi tre doppi falli nel tie-break del primo set — mentre Keys ha chiuso con 60 errori non forzati.

In semifinale, Gauff affronterà la vincente della sfida tra la russa Mirra Andreeva (numero 6 WTA) e la francese Lois Boisson, wild card e attualmente numero 361 del ranking.

🎾 🎾 🎾 🇫🇷 Roland Garros Francia





Terra battuta 👨 🏆

GRAND SLAM Quarti di Finale 👩 🏆

GRAND SLAM Quarti di Finale 🌦️ Previsioni meteo Parigi 22°C min. 13°C

Court Philippe-Chatrier – Ore: 11:00

Madison Keys vs Coco Gauff



GS Roland Garros Madison Keys [7] Madison Keys [7] 7 4 1 Coco Gauff [2] Coco Gauff [2] 6 6 6 Vincitore: Coco Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Madison Keys 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Madison Keys 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 Madison Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Madison Keys 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Madison Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Madison Keys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Madison Keys 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Mirra Andreeva vs Lois Boisson



GS Roland Garros Mirra Andreeva [6] Mirra Andreeva [6] 6 3 Lois Boisson Lois Boisson 7 6 Vincitore: Lois Boisson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 Lois Boisson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Mirra Andreeva 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Lois Boisson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 Lois Boisson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Lois Boisson 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Lois Boisson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Lois Boisson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Lois Boisson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Lois Boisson 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Jannik Sinner vs Alexander Bublik



GS Roland Garros Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 30 3 Alexander Bublik • Alexander Bublik 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 3-0 Jannik Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Alexander Bublik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jannik Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alexander Zverev vs Novak Djokovic (20:15)



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Flavia Pennetta / Daniela Hantuchova Flavia Pennetta / Daniela Hantuchova 5 4 Pauline Parmentier / Tatiana Golovin Pauline Parmentier / Tatiana Golovin 7 6 Vincitore: Pauline ParmentierTatiana Golovin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Flavia Pennetta / Daniela Hantuchova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Pauline Parmentier / Tatiana Golovin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 Flavia Pennetta / Daniela Hantuchova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Pauline Parmentier / Tatiana Golovin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Flavia Pennetta / Daniela Hantuchova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Pauline Parmentier / Tatiana Golovin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Flavia Pennetta / Daniela Hantuchova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-2 → 2-2 Pauline Parmentier / Tatiana Golovin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Flavia Pennetta / Daniela Hantuchova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Pauline Parmentier / Tatiana Golovin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Flavia Pennetta / Daniela Hantuchova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 5-7 Pauline Parmentier / Tatiana Golovin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Flavia Pennetta / Daniela Hantuchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 Pauline Parmentier / Tatiana Golovin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 Flavia Pennetta / Daniela Hantuchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Pauline Parmentier / Tatiana Golovin 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Flavia Pennetta / Daniela Hantuchova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Pauline Parmentier / Tatiana Golovin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-3 → 2-3 Flavia Pennetta / Daniela Hantuchova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Pauline Parmentier / Tatiana Golovin 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Flavia Pennetta / Daniela Hantuchova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Pauline Parmentier / Tatiana Golovin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Flavia Pennetta/ Daniela Hantuchovavs Pauline Parmentier/ Tatiana Golovin

Taylor Townsend / Katerina Siniakova vs Aleksandra Krunic / Anna Danilina



GS Roland Garros Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1] Taylor Townsend / Katerina Siniakova [1] 5 6 2 Aleksandra Krunic / Anna Danilina Aleksandra Krunic / Anna Danilina 7 4 6 Vincitore: Aleksandra KrunicAnna Danilina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Aleksandra Krunic / Anna Danilina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Taylor Townsend / Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys vs Luke Johnson / Sander Arends



GS Roland Garros Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys [16] Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys [16] 0 6 0 Luke Johnson / Sander Arends • Luke Johnson / Sander Arends 0 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Luke Johnson / Sander Arends 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Luke Johnson / Sander Arends 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Luke Johnson / Sander Arends 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Luke Johnson / Sander Arends 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Luke Johnson / Sander Arends 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Edouard Roger-vasselin / Hugo Nys 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Luke Johnson / Sander Arends 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Michael Llodra / Guy Forget vs Jo-Wilfried Tsonga / Henri Leconte



Il match deve ancora iniziare

Mansour Bahrami / Kim Clijsters vs Cedric Pioline / Anett Kontaveit



Il match deve ancora iniziare

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Yanina Wickmayer / Irina-Camelia Begu vs Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri



GS Roland Garros Yanina Wickmayer / Irina-Camelia Begu Yanina Wickmayer / Irina-Camelia Begu 4 3 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 6 6 Vincitore: Eri HozumiUlrikke Eikeri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Yanina Wickmayer / Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Yanina Wickmayer / Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Yanina Wickmayer / Irina-Camelia Begu 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Yanina Wickmayer / Irina-Camelia Begu 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Yanina Wickmayer / Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Yanina Wickmayer / Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Yanina Wickmayer / Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Yanina Wickmayer / Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Yanina Wickmayer / Irina-Camelia Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Eri Hozumi / Ulrikke Eikeri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Orlando Luz / Ivan Dodig vs Horacio Zeballos / Marcel Granollers



GS Roland Garros Orlando Luz / Ivan Dodig Orlando Luz / Ivan Dodig 2 6 Horacio Zeballos / Marcel Granollers [5] Horacio Zeballos / Marcel Granollers [5] 6 7 Vincitore: Horacio ZeballosMarcel Granollers Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Orlando Luz / Ivan Dodig 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Orlando Luz / Ivan Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Orlando Luz / Ivan Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Orlando Luz / Ivan Dodig 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Orlando Luz / Ivan Dodig 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Orlando Luz / Ivan Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Orlando Luz / Ivan Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Orlando Luz / Ivan Dodig 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Orlando Luz / Ivan Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Horacio Zeballos / Marcel Granollers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Orlando Luz / Ivan Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Andrea Vavassori / Sara Errani vs Marcelo Arevalo / Shuai Zhang



GS Roland Garros Andrea Vavassori / Sara Errani [3] • Andrea Vavassori / Sara Errani [3] 15 0 Marcelo Arevalo / Shuai Zhang [2] Marcelo Arevalo / Shuai Zhang [2] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Andrea Vavassori / Sara Errani 15-0 0-0

Neal Skupski / Desirae Krawczyk vs Evan King / Taylor Townsend



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Niels Vink [1] Niels Vink [1] 6 6 Ahmet Kaplan Ahmet Kaplan 2 4 Vincitore: Niels Vink Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Ahmet Kaplan 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Niels Vink 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 Ahmet Kaplan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Niels Vink 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Ahmet Kaplan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Niels Vink 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Ahmet Kaplan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Niels Vink 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Ahmet Kaplan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Niels Vink 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Ahmet Kaplan 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Niels Vink 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Ahmet Kaplan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Niels Vink 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Ahmet Kaplan 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Niels Vink 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Ahmet Kaplan 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Niels Vink 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Niels Vinkvs Ahmet Kaplan

Joachim Gerard / Tom Egberink vs Tokito Oda / Stephane Houdet



GS Roland Garros Joachim Gerard / Tom Egberink • Joachim Gerard / Tom Egberink 0 6 2 0 Tokito Oda / Stephane Houdet Tokito Oda / Stephane Houdet 0 3 6 1 Vincitore: Tokito OdaStephane Houdet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Joachim Gerard / Tom Egberink 0-1 Tokito Oda / Stephane Houdet 1-0 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 5-2 6-2 7-2 8-2 9-2 9-3 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Joachim Gerard / Tom Egberink 0-15 0-30 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Tokito Oda / Stephane Houdet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Joachim Gerard / Tom Egberink 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Tokito Oda / Stephane Houdet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 Joachim Gerard / Tom Egberink 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Tokito Oda / Stephane Houdet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Joachim Gerard / Tom Egberink 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Tokito Oda / Stephane Houdet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Joachim Gerard / Tom Egberink 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 6-3 Tokito Oda / Stephane Houdet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Joachim Gerard / Tom Egberink 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Tokito Oda / Stephane Houdet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Joachim Gerard / Tom Egberink 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Tokito Oda / Stephane Houdet 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Joachim Gerard / Tom Egberink 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Tokito Oda / Stephane Houdet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Joachim Gerard / Tom Egberink 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Diede De groot / Ksenia Chasteau vs Kgothatso Montjane / Yui Kamiji



GS Roland Garros Diede De groot / Ksenia Chasteau Diede De groot / Ksenia Chasteau 30 0 1 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji • Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 15 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 0-15 0-30 15-30 1-2 Diede De groot / Ksenia Chasteau 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Diede De groot / Ksenia Chasteau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 Diede De groot / Ksenia Chasteau 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Diede De groot / Ksenia Chasteau 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Kgothatso Montjane / Yui Kamiji 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Diede De groot / Ksenia Chasteau 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Gordon Reid / Alfie Hewett vs Sergei Lysov / Alexander Cataldo



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 11:00

Nikita Bilozertsev vs Jacopo Vasami



GS Roland Garros Nikita Bilozertsev [14] Nikita Bilozertsev [14] 6 0 1 Jacopo Vasami [2] Jacopo Vasami [2] 4 6 6 Vincitore: Jacopo Vasami Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Jacopo Vasami 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Nikita Bilozertsev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Jacopo Vasami 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Nikita Bilozertsev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Jacopo Vasami 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Nikita Bilozertsev 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jacopo Vasami 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Nikita Bilozertsev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Jacopo Vasami 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 Nikita Bilozertsev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Jacopo Vasami 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Nikita Bilozertsev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Jacopo Vasami 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Nikita Bilozertsev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Jacopo Vasami 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Nikita Bilozertsev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 Jacopo Vasami 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Nikita Bilozertsev 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Jacopo Vasami 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Nikita Bilozertsev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Jacopo Vasami 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Nikita Bilozertsev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Jacopo Vasami 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Emerson Jones vs Charo Esquiva banuls



GS Roland Garros Emerson Jones [1] Emerson Jones [1] 7 6 Charo Esquiva banuls [13] Charo Esquiva banuls [13] 5 3 Vincitore: Emerson Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Emerson Jones 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Charo Esquiva banuls 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Emerson Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Charo Esquiva banuls 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Emerson Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Charo Esquiva banuls 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Emerson Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Charo Esquiva banuls 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Emerson Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Charo Esquiva banuls 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Emerson Jones 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Charo Esquiva banuls 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Emerson Jones 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Charo Esquiva banuls 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Emerson Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Charo Esquiva banuls 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Emerson Jones 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Charo Esquiva banuls 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Emerson Jones 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Charo Esquiva banuls 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Emerson Jones 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

Jack Kennedy vs Ryo Tabata



GS Roland Garros Jack Kennedy [4] • Jack Kennedy [4] 30 4 3 Ryo Tabata [13] Ryo Tabata [13] 15 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Jack Kennedy 15-0 15-15 30-15 3-3 Ryo Tabata 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Jack Kennedy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Ryo Tabata 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Jack Kennedy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Ryo Tabata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Jack Kennedy 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ryo Tabata 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Jack Kennedy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Ryo Tabata 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Jack Kennedy 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Ryo Tabata 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Jack Kennedy 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Ryo Tabata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Jack Kennedy 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Ryo Tabata 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Jack Kennedy 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Teodora Kostovic / Victoria Luiza Barros vs Lilli Tagger / Mia Pohankova



Il match deve ancora iniziare

Nellie Taraba wallberg / Charo Esquiva banuls vs Cindy Langlais / Ophélie Boullay



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 11:00

Hannah Klugman vs Alena Kovackova



GS Roland Garros Hannah Klugman [8] Hannah Klugman [8] 6 7 Alena Kovackova [10] Alena Kovackova [10] 0 5 Vincitore: Hannah Klugman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Alena Kovackova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Hannah Klugman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Alena Kovackova 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Hannah Klugman 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Alena Kovackova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 Hannah Klugman 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Alena Kovackova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Hannah Klugman 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 Alena Kovackova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Hannah Klugman 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Alena Kovackova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Hannah Klugman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Alena Kovackova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 Hannah Klugman 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Alena Kovackova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 Hannah Klugman 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Alena Kovackova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Hannah Klugman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Andres Santamarta roig vs Niels Mcdonald



GS Roland Garros Andres Santamarta roig [1] Andres Santamarta roig [1] 4 6 3 Niels Mcdonald Niels Mcdonald 6 3 6 Vincitore: Niels Mcdonald Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Niels Mcdonald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Andres Santamarta roig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Niels Mcdonald 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Andres Santamarta roig 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Niels Mcdonald 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Andres Santamarta roig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Niels Mcdonald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Andres Santamarta roig 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Niels Mcdonald 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Andres Santamarta roig 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Niels Mcdonald 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Andres Santamarta roig 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Niels Mcdonald 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Andres Santamarta roig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Niels Mcdonald 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Andres Santamarta roig 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Niels Mcdonald 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Andres Santamarta roig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Niels Mcdonald 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Andres Santamarta roig 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Niels Mcdonald 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Andres Santamarta roig 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Niels Mcdonald 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Andres Santamarta roig 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Niels Mcdonald 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Andres Santamarta roig 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Niels Mcdonald 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Andres Santamarta roig 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Max Schoenhaus vs Stefan Horia Haita



GS Roland Garros Max Schoenhaus Max Schoenhaus 0 2 6 1 Stefan Horia Haita • Stefan Horia Haita 0 6 1 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Stefan Horia Haita 1-1 Max Schoenhaus 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Stefan Horia Haita 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Max Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 40-15 5-1 → 6-1 Stefan Horia Haita 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Max Schoenhaus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Stefan Horia Haita 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Max Schoenhaus 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Stefan Horia Haita 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Max Schoenhaus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Stefan Horia Haita 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Max Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 Stefan Horia Haita 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Max Schoenhaus 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Stefan Horia Haita 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Max Schoenhaus 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Stefan Horia Haita 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Max Schoenhaus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Nikita Bilozertsev / Thilo Behrmann vs Jagger Leach / Oliver Bonding



Il match deve ancora iniziare

Luna Vujovic / Maia Ilinca Burcescu vs Neus Torner sensano / Mariella Thamm



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Lorena Solar donoso / Allegra Korpanec davies Lorena Solar donoso / Allegra Korpanec davies 2 2 Vendula Valdmannova / Tereza Krejcova [6] Vendula Valdmannova / Tereza Krejcova [6] 6 6 Vincitore: Vendula ValdmannovaTereza Krejcova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Vendula Valdmannova / Tereza Krejcova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Lorena Solar donoso / Allegra Korpanec davies 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 2-5 Vendula Valdmannova / Tereza Krejcova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Lorena Solar donoso / Allegra Korpanec davies 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Vendula Valdmannova / Tereza Krejcova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Lorena Solar donoso / Allegra Korpanec davies 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Vendula Valdmannova / Tereza Krejcova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Lorena Solar donoso / Allegra Korpanec davies 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Vendula Valdmannova / Tereza Krejcova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Lorena Solar donoso / Allegra Korpanec davies 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Vendula Valdmannova / Tereza Krejcova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-4 → 2-4 Lorena Solar donoso / Allegra Korpanec davies 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 1-4 Vendula Valdmannova / Tereza Krejcova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-2 → 1-3 Lorena Solar donoso / Allegra Korpanec davies 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Vendula Valdmannova / Tereza Krejcova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Lorena Solar donoso / Allegra Korpanec davies 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Lorena Solar donoso/ Allegra Korpanec daviesvs Vendula Valdmannova/ Tereza Krejcova

Luna Maria Cinalli vs Ruien Zhang



GS Roland Garros Luna Maria Cinalli Luna Maria Cinalli 5 7 6 Ruien Zhang [11] Ruien Zhang [11] 7 6 2 Vincitore: Luna Maria Cinalli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Ruien Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Luna Maria Cinalli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Ruien Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Luna Maria Cinalli 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Ruien Zhang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Luna Maria Cinalli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ruien Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Luna Maria Cinalli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Luna Maria Cinalli 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Ruien Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Luna Maria Cinalli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Ruien Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Luna Maria Cinalli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Ruien Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Luna Maria Cinalli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Ruien Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Luna Maria Cinalli 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Ruien Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Luna Maria Cinalli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Ruien Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Luna Maria Cinalli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Ruien Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Luna Maria Cinalli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Ruien Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Luna Maria Cinalli 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Ruien Zhang 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Luna Maria Cinalli 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Ruien Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Luna Maria Cinalli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Ruien Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Luna Maria Cinalli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Ruien Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Jack Satterfield / Ronit Karki vs Alan Wazny / Oskari Paldanius



GS Roland Garros Jack Satterfield / Ronit Karki Jack Satterfield / Ronit Karki 0 0 Alan Wazny / Oskari Paldanius [2] • Alan Wazny / Oskari Paldanius [2] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Alan Wazny / Oskari Paldanius 0-1 Jack Satterfield / Ronit Karki 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Rada Zolotareva / Diana-Ioana Simionescu vs Jana Kovackova / Alena Kovackova



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Laima Vladson [16] Laima Vladson [16] 5 4 Rositsa Dencheva Rositsa Dencheva 7 6 Vincitore: Rositsa Dencheva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Laima Vladson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Rositsa Dencheva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Laima Vladson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Rositsa Dencheva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Laima Vladson 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Rositsa Dencheva 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Laima Vladson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Rositsa Dencheva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Laima Vladson 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Rositsa Dencheva 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Laima Vladson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Rositsa Dencheva 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Laima Vladson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Rositsa Dencheva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Laima Vladson 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Rositsa Dencheva 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Laima Vladson 0-15 0-30 0-40 4-1 → 4-2 Rositsa Dencheva 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Laima Vladson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Rositsa Dencheva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Laima Vladson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Rositsa Dencheva 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Laima Vladsonvs Rositsa Dencheva

Lilli Tagger vs Nellie Taraba wallberg



GS Roland Garros Lilli Tagger Lilli Tagger 6 6 Nellie Taraba wallberg Nellie Taraba wallberg 2 3 Vincitore: Lilli Tagger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Nellie Taraba wallberg 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Lilli Tagger 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Nellie Taraba wallberg 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Lilli Tagger 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Nellie Taraba wallberg 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Lilli Tagger 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Nellie Taraba wallberg 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Lilli Tagger 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Nellie Taraba wallberg 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Lilli Tagger 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Nellie Taraba wallberg 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Lilli Tagger 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Nellie Taraba wallberg 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Lilli Tagger 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Nellie Taraba wallberg 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Lilli Tagger 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Nellie Taraba wallberg 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Alexander Vasilev vs Savva Rybkin



GS Roland Garros Alexander Vasilev [11] Alexander Vasilev [11] 6 7 Savva Rybkin Savva Rybkin 2 5 Vincitore: Alexander Vasilev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Savva Rybkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 Alexander Vasilev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Savva Rybkin 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Alexander Vasilev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Savva Rybkin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Alexander Vasilev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Savva Rybkin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Alexander Vasilev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Savva Rybkin 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Alexander Vasilev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Savva Rybkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Alexander Vasilev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Savva Rybkin 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Alexander Vasilev 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 5-2 Savva Rybkin 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Alexander Vasilev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Savva Rybkin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Alexander Vasilev 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Savva Rybkin 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Alexander Vasilev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Ivan Ivanov / Thijs Boogaard vs Egor Pleshivtsev / Ognjen Milic



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ore: 11:00

Sarah Melany Fajmonova vs Mia Pohankova



GS Roland Garros Sarah Melany Fajmonova Sarah Melany Fajmonova 6 6 Mia Pohankova Mia Pohankova 1 3 Vincitore: Sarah Melany Fajmonova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Mia Pohankova 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Sarah Melany Fajmonova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Mia Pohankova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Sarah Melany Fajmonova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Mia Pohankova 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 Sarah Melany Fajmonova 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Mia Pohankova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Sarah Melany Fajmonova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Mia Pohankova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Sarah Melany Fajmonova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Mia Pohankova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Sarah Melany Fajmonova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 Mia Pohankova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Sarah Melany Fajmonova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Mia Pohankova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Sarah Melany Fajmonova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Jagger Leach vs Ivan Ivanov



GS Roland Garros Jagger Leach [5] Jagger Leach [5] 6 3 4 Ivan Ivanov [9] Ivan Ivanov [9] 2 6 6 Vincitore: Ivan Ivanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Ivan Ivanov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Jagger Leach 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Ivan Ivanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Jagger Leach 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Ivan Ivanov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Jagger Leach 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Ivan Ivanov 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Jagger Leach 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Ivan Ivanov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jagger Leach 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ivan Ivanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Jagger Leach 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Ivan Ivanov 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Jagger Leach 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Ivan Ivanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Jagger Leach 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Ivan Ivanov 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Jagger Leach 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Ivan Ivanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Jagger Leach 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Ivan Ivanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Jagger Leach 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Ivan Ivanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Jagger Leach 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Ivan Ivanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Jagger Leach 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Ivan Ivanov 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Julia Stusek vs Beatrise Zeltina



GS Roland Garros Julia Stusek [12] Julia Stusek [12] 0 6 4 0 Beatrise Zeltina • Beatrise Zeltina 0 2 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Beatrise Zeltina 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Julia Stusek 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Beatrise Zeltina 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Julia Stusek 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Beatrise Zeltina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Julia Stusek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Beatrise Zeltina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Julia Stusek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Beatrise Zeltina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Julia Stusek 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Beatrise Zeltina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Julia Stusek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Beatrise Zeltina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Julia Stusek 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Beatrise Zeltina 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Julia Stusek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Beatrise Zeltina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Julia Stusek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Beatrise Zeltina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Sonja Zhenikhova / Eva Bennemann vs Elizara Yaneva / Rositsa Dencheva



Il match deve ancora iniziare

Jack Secord / Yannik Alvarez vs Alexander Vasilev / Maxwell Exsted



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Julieta Pareja [9] Julieta Pareja [9] 6 6 Victoria Luiza Barros Victoria Luiza Barros 2 2 Vincitore: Julieta Pareja Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Julieta Pareja 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Victoria Luiza Barros 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Julieta Pareja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Victoria Luiza Barros 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Julieta Pareja 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 Victoria Luiza Barros 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Julieta Pareja 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Victoria Luiza Barros 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Julieta Pareja 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Victoria Luiza Barros 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Julieta Pareja 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Victoria Luiza Barros 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Julieta Pareja 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Victoria Luiza Barros 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Julieta Pareja 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Victoria Luiza Barros 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Julieta Parejavs Victoria Luiza Barros

Thilo Behrmann vs Yannick Theodor Alexandrescou



GS Roland Garros Thilo Behrmann Thilo Behrmann 0 1 Yannick Theodor Alexandrescou [7] Yannick Theodor Alexandrescou [7] 6 6 Vincitore: Yannick Theodor Alexandrescou Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Thilo Behrmann 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Yannick Theodor Alexandrescou 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Thilo Behrmann 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Yannick Theodor Alexandrescou 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Thilo Behrmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Yannick Theodor Alexandrescou 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Thilo Behrmann 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Yannick Theodor Alexandrescou 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Thilo Behrmann 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 Yannick Theodor Alexandrescou 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Thilo Behrmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Yannick Theodor Alexandrescou 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Thilo Behrmann 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Benjamin Willwerth vs Timofei Derepasko



GS Roland Garros Benjamin Willwerth [6] Benjamin Willwerth [6] 6 6 Timofei Derepasko [10] Timofei Derepasko [10] 4 4 Vincitore: Benjamin Willwerth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Timofei Derepasko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Benjamin Willwerth 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Timofei Derepasko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Benjamin Willwerth 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Timofei Derepasko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Benjamin Willwerth 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Timofei Derepasko 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Benjamin Willwerth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Timofei Derepasko 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Benjamin Willwerth 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Timofei Derepasko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Benjamin Willwerth 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Timofei Derepasko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Benjamin Willwerth 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Timofei Derepasko 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 Benjamin Willwerth 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Timofei Derepasko 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Benjamin Willwerth 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Timofei Derepasko 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Benjamin Willwerth 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Laima Vladson / Capucine Jauffret vs Julieta Pareja / Luna Maria Cinalli



Il match deve ancora iniziare

Dante Pagani / Valentin Garay vs William Rejchtman / Linus Lagerbohm



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Robert Shaw Robert Shaw 5 5 Andy Lapthorne Andy Lapthorne 7 7 Vincitore: Andy Lapthorne Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Andy Lapthorne 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Robert Shaw 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Andy Lapthorne 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Robert Shaw 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Andy Lapthorne 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Robert Shaw 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 Andy Lapthorne 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Robert Shaw 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Andy Lapthorne 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Robert Shaw 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Andy Lapthorne 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Robert Shaw 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Andy Lapthorne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Robert Shaw 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Andy Lapthorne 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Robert Shaw 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Andy Lapthorne 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Robert Shaw 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Andy Lapthorne 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Robert Shaw 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Andy Lapthorne 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Robert Shaw 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Andy Lapthorne 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Robert Shaw 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Robert Shawvs Andy Lapthorne

Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka vs Lizzy De greef / Angelica Bernal



GS Roland Garros Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka [1] Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka [1] 0 7 5 0 Lizzy De greef / Angelica Bernal • Lizzy De greef / Angelica Bernal 0 6 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Lizzy De greef / Angelica Bernal 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Lizzy De greef / Angelica Bernal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-5 → 5-6 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Lizzy De greef / Angelica Bernal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 → 4-4 Lizzy De greef / Angelica Bernal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Lizzy De greef / Angelica Bernal 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 Lizzy De greef / Angelica Bernal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-0 → 1-1 Lizzy De greef / Angelica Bernal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 Lizzy De greef / Angelica Bernal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-5 → 6-5 Lizzy De greef / Angelica Bernal 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 Lizzy De greef / Angelica Bernal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Lizzy De greef / Angelica Bernal 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 3-3 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Lizzy De greef / Angelica Bernal 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-2 → 0-3 Lizzy De greef / Angelica Bernal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-1 → 0-2 Zhenzhen Zhu / Manami Tanaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Gustavo Fernandez / Daniel Caverzaschi vs Ruben Spaargaren / Martin De la puente



Il match deve ancora iniziare

Charlotte Fairbank / Jinte Bos vs Ziying Wang / Xiaohui Li



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Francisco Cayulef Francisco Cayulef 1 3 Guy Sasson Guy Sasson 6 6 Vincitore: Guy Sasson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Francisco Cayulef 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Guy Sasson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Francisco Cayulef 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Guy Sasson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Francisco Cayulef 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Guy Sasson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Francisco Cayulef 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Guy Sasson 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Francisco Cayulef 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Guy Sasson 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Francisco Cayulef 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Guy Sasson 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Francisco Cayulef 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Guy Sasson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Francisco Cayulef 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Guy Sasson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Francisco Cayulefvs Guy Sasson

Donald Ramphadi vs Sam Schroder



GS Roland Garros Donald Ramphadi Donald Ramphadi 0 3 Sam Schroder [2] Sam Schroder [2] 6 6 Vincitore: Sam Schroder Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Sam Schroder 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Donald Ramphadi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Sam Schroder 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Donald Ramphadi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Sam Schroder 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Donald Ramphadi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Sam Schroder 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Donald Ramphadi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Sam Schroder 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Donald Ramphadi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-5 → 0-6 Sam Schroder 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Donald Ramphadi 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Sam Schroder 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Donald Ramphadi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Sam Schroder 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Aniek Van koot / Pauline Deroulede vs Saki Takamuro / Macarena Cabrillana



GS Roland Garros Aniek Van koot / Pauline Deroulede Aniek Van koot / Pauline Deroulede 0 1 4 Saki Takamuro / Macarena Cabrillana • Saki Takamuro / Macarena Cabrillana 15 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Saki Takamuro / Macarena Cabrillana 15-0 4-4 Aniek Van koot / Pauline Deroulede 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 3-4 → 4-4 Saki Takamuro / Macarena Cabrillana 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 Aniek Van koot / Pauline Deroulede 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-3 → 2-4 Saki Takamuro / Macarena Cabrillana 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Aniek Van koot / Pauline Deroulede 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Saki Takamuro / Macarena Cabrillana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Aniek Van koot / Pauline Deroulede 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Saki Takamuro / Macarena Cabrillana 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Aniek Van koot / Pauline Deroulede 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Saki Takamuro / Macarena Cabrillana 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 1-5 Aniek Van koot / Pauline Deroulede 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-4 → 0-5 Saki Takamuro / Macarena Cabrillana 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-3 → 0-4 Aniek Van koot / Pauline Deroulede 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 Saki Takamuro / Macarena Cabrillana 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 Aniek Van koot / Pauline Deroulede 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Gaetan Menguy / Nicolas Charrier vs Casey Ratzlaff / Takuya Miki



Il match deve ancora iniziare