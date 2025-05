Roland Garros – Qualificazioni: I risultati completi del Turno Decisivo di Qualificazione. Zeppieri vola nel main draw, battuto Gómez in due set. Arnaboldi si arrende nel turno decisivo. In campo la Stefanini (LIVE)

Giulio Zeppieri (n. 306 ATP) conquista con autorità un posto nel tabellone principale del Roland Garros superando l’argentino Federico Agustin Gómez (n. 142) per 6-1 6-4 nell’ultimo turno di qualificazione.

Il mancino di Latina ha imposto subito il proprio ritmo: break in apertura, percentuali alte con la prima e un netto 6-1 che ha indirizzato l’incontro. Nella seconda frazione lo scenario si è fatto più combattuto: Zeppieri ha annullato tre palle break complessive (due sul 1-2 e un’altra mentre serviva per il match sul 5-4), quindi ha piazzato il break decisivo sul 4-4, capitalizzando l’unica chance concessa dal rivale. Al servizio per chiudere, l’azzurro ha mantenuto i nervi saldi e ha siglato il 6-4 che gli vale la qualificazione al main draw parigino.

Sfruttando un tennis vario e una condizione atletica in crescita, Zeppieri approda dunque fra i “grandi” di Porte d’Auteuil: un risultato di prestigio che gli regala punti preziosi e fiducia in vista del suo debutto allo Slam sulla terra rossa parigina.

Il sogno di Federico Arnaboldi di entrare nel tabellone principale del Roland Garros 2025 si è infranto oggi sui campi parigini. Il tennista comasco, numero 186 del ranking mondiale, si è arreso nel turno decisivo delle qualificazioni al tedesco Maximilian Marterer (237 ATP) con il punteggio di 6-4 6-1, perdendo un’occasione d’oro per approdare al main draw del prestigioso Slam francese.

La svolta del match è arrivata nel decimo gioco del primo set. Arnaboldi, che fino a quel momento aveva tenuto testa al suo avversario conquistando anche palle break, ha ceduto il servizio sul 4-5, consentendo a Marterer di chiudere il parziale 6-4. Un break che si è rivelato fatale per le ambizioni dell’azzurro, che da quel momento non è più riuscito a esprimere il proprio tennis.

Se il primo set aveva comunque mostrato equilibrio ed era rimasto in bilico fino agli ultimi game, il secondo parziale ha raccontato una storia completamente diversa. Arnaboldi ha accusato il colpo subito e non è riuscito a reagire, conquistando un solo game in tutto il set. Il 6-1 finale fotografa impietosamente il crollo mentale e fisico dell’italiano, che non ha saputo gestire la pressione del momento decisivo.

La sconfitta brucia particolarmente perché Arnaboldi era arrivato a questo turno decisivo in condizioni favorevoli. Il comasco aveva infatti beneficiato del ritiro dell’americano Michael Mmoh al secondo turno delle qualificazioni, accedendo al match finale senza consumare energie preziose. Un vantaggio che però non è riuscito a sfruttare contro un avversario teoricamente alla sua portata.

Taylor Townsend vs Daria Saville



GS Roland Garros Taylor Townsend [6] Taylor Townsend [6] 40 6 2 0 Daria Saville [26] • Daria Saville [26] 40 2 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Daria Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Daria Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Daria Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Daria Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Daria Saville 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Daria Saville 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Daria Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Daria Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Daria Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Geoffrey Blancaneaux vs Nikoloz Basilashvili



Titouan Droguet vs Yannick Hanfmann



Court 14 – Ore: 11:00

Solana Sierra vs Xiyu Wang



GS Roland Garros Solana Sierra [9] Solana Sierra [9] 6 6 Xiyu Wang [29] Xiyu Wang [29] 3 2 Vincitore: Solana Sierra Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Solana Sierra 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Solana Sierra 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Solana Sierra 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Clement Tabur vs Filip Cristian Jianu



GS Roland Garros Clement Tabur Clement Tabur 40 0 Filip Cristian Jianu • Filip Cristian Jianu 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Filip Cristian Jianu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0

Henrique Rocha vs Luca Van assche



Court 7 – Ore: 11:00

Yuliia Starodubtseva vs Sara Bejlek



GS Roland Garros Yuliia Starodubtseva [1] Yuliia Starodubtseva [1] 0 4 Sara Bejlek Sara Bejlek 6 6 Vincitore: Sara Bejlek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Sara Bejlek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Sara Bejlek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Sara Bejlek 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Sara Bejlek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Sara Bejlek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Sara Bejlek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Sara Bejlek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Sara Bejlek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Joanna Garland vs Anna-Lena Friedsam



GS Roland Garros Joanna Garland • Joanna Garland 15 0 Anna-Lena Friedsam Anna-Lena Friedsam 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Joanna Garland 15-0 0-1 Anna-Lena Friedsam 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Lukas Klein vs Ugo Blanchet



Court 6 – Ore: 11:00

Alexander Shevchenko vs Filip Misolic



GS Roland Garros Alexander Shevchenko [2] Alexander Shevchenko [2] 4 4 Filip Misolic Filip Misolic 6 6 Vincitore: Filip Misolic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Filip Misolic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Filip Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Filip Misolic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 Filip Misolic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Filip Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Alexander Shevchenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Filip Misolic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Filip Misolic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Alexander Shevchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Filip Misolic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Alexander Shevchenko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Filip Misolic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Alexander Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Filip Misolic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Anastasiia Sobolieva vs Francesca Jones



Marin Cilic vs Lloyd Harris



Court 8 – Ore: 11:00

Justina Mikulskyte vs Maria Lourdes Carle



GS Roland Garros Justina Mikulskyte Justina Mikulskyte 0 1 Maria Lourdes Carle [18] Maria Lourdes Carle [18] 6 6 Vincitore: Maria Lourdes Carle Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Justina Mikulskyte 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Justina Mikulskyte 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Justina Mikulskyte 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Justina Mikulskyte 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Justina Mikulskyte 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Justina Mikulskyte 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Justina Mikulskyte 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Juan Manuel Cerundolo vs Daniel Elahi Galan



GS Roland Garros Juan Manuel Cerundolo [12] Juan Manuel Cerundolo [12] 15 1 Daniel Elahi Galan [18] • Daniel Elahi Galan [18] 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 1-1 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 11:00

Federico Arnaboldi vs Maximilian Marterer



GS Roland Garros Federico Arnaboldi Federico Arnaboldi 4 1 Maximilian Marterer Maximilian Marterer 6 6 Vincitore: Maximilian Marterer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Maximilian Marterer 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Federico Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Federico Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Maximilian Marterer 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Federico Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Maximilian Marterer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Federico Arnaboldi 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Maximilian Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Federico Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Federico Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Maximilian Marterer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Federico Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Federico Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Maximilian Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

James Trotter vs Benjamin Hassan



GS Roland Garros James Trotter James Trotter 0 0 Benjamin Hassan • Benjamin Hassan 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Benjamin Hassan 0-1 James Trotter 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Lucrezia Stefanini vs Veronika Erjavec



Court 12 – Ore: 11:00

Giulio Zeppieri vs Federico Gomez



GS Roland Garros Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 6 6 Federico Gomez [29] Federico Gomez [29] 1 4 Vincitore: Giulio Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Federico Gomez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Federico Gomez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Federico Gomez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Federico Gomez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Federico Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Federico Gomez 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Giulio Zeppieri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Federico Gomez 15-0 30-0 30-15 40-0 40-15 3-0 → 3-1 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Federico Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Victoria Mboko vs Kaja Juvan



GS Roland Garros Victoria Mboko • Victoria Mboko 0 3 Kaja Juvan Kaja Juvan 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Victoria Mboko 3-2 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 3-1 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Victoria Mboko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Kaja Juvan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Tereza Valentova vs Simona Waltert



Court 13 – Ore: 11:00

Linda Klimovicova vs Leyre Romero gormaz



GS Roland Garros Linda Klimovicova • Linda Klimovicova 0 4 4 Leyre Romero gormaz [27] Leyre Romero gormaz [27] 0 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Linda Klimovicova 4-5 Leyre Romero gormaz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Linda Klimovicova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Leyre Romero gormaz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Linda Klimovicova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Linda Klimovicova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Linda Klimovicova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Linda Klimovicova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Leyre Romero gormaz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Linda Klimovicova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Leyre Romero gormaz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Linda Klimovicova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Leyre Romero gormaz 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Linda Klimovicova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Leyre Romero gormaz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Linda Klimovicova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Leyre Romero gormaz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Miriam Bulgaru vs Julia Riera



