Roland Garros: il Tabellone Principale maschile. Percorso impegnativo per Sinner, possibile ottavo di finale Musetti – Rune. Più fortunato Alcaraz. Il draw completo

Un paio di match sulla carta agevoli, poi Jannik Sinner dovrà spingere a tutta sull’acceleratore se vuol provare a vincere l’edizione 2025 di Roland Garros, la prima in carriera da n.1 del seeding. Il sorteggio dello Slam parigino non è stato affatto benevolo con il campione di Sesto Pusteria: molte delle possibili “mine vaganti” sono capitate della sua parte, e soprattutto alcuni dei rivali più pericolosi: Zverev e Djokovic (possibile quarto di finale tra i due), Draper, ma soprattutto Arthur Fils, che potrebbe incontrare Jannik negli ottavi ed era uno di quelli segnato in “rosso”, assolutamente da evitare. Sinner esordirà contro il francese Rinderknech, quindi uno tra Atmane o Gasquet (all’ultimo ballo in carriera). Al terzo turno invece potrebbe esserci la potenza di Alejandro Davidovich-Fokina, cliente scomodo ma poco regolare. Negli ottavi per Sinner, in alternativa a Fils, possibile scontro con Rublev, tennista in crisi ma che su terra battuta può rappresentare un cliente ancora scomodo. Nello stesso quarto di finale del n.1 (nella parte inferiore come quinta testa di serie) c’è Jack Draper, tennista in grandissima ascesa e quindi pericoloso, anche se su terra battuta deve ancora dimostrare la sua efficacia in condizioni diverse da quelle in altura di Madrid, lontane da quelle di Parigi. Primo turno show tra Hurkacz e Fonseca, giovanissimo ma sulla partita secca già pericoloso, anche loro in questa parte di draw a dir poco “tosta”. Avrà un bel mal di testa Alex De Minaur, ancora una volta dalla parte di Sinner, ma può trovarlo solo nei quarti, e non avrà un percorso facilissimo, visto che negli ottavi potrebbe ritrovarsi di fronte Jakub Mensik, altro emergente e assai pericoloso. Tirando le somme: Sinner ha pescato proprio male, e se riuscisse a passare i quarti e volare in semifinale, ad attenderlo potrebbero esserci o Zverev, finalista lo scorso anno, o Djokovic.

Infatti Nole e Sasha capeggiano il secondo slot del tabellone maschile, altra sezione tutt’altro che comoda visto che sono presenti anche giocatori del calibro di Cerundolo e Dimitrov (dalla parte del tedesco, possibile sfida durissima in ottavi tra di loro), e Daniil Medvedev, che è dalla parte di Djokovic. In attesa delle qualificazioni, tre gli italiani presenti in questa sezione. Francesco Passaro gioca contro De Jong, partita non facilissima visto il buon tennis mostrato dall’olandese contro Sinner a Roma. Chi vince trova molto probabilmente Zverev (per lui esordio curioso contro il giovane Learner Tien). Appena sotto c’è Flavio Cobolli, che affronta un qualificato, e chi vince trova Matteo Arnaldi o Felix Auger-Aliassime. Una partita non facile per il ligure, ma assolutamente giocabile visto il periodo opaco del canadese. Salutiamo con piacere anche il ritorno in uno Slam di Emil Ruusuvuori, del quale abbiamo parlato ieri vista la sua lettera aperta sui suoi problemi, molto toccante. Per Djokovic esordio non difficile contro McDonald (non specialista del rosso), quindi Moutet o un qualificato. Una sezione di tabellone non facile, molti sono i tennisti di livello e anche bravi su terra battuta. Di sicuro, chi esce semifinalista da questo slot sarà assai rodato.

La terza sezione del tabellone maschile, che apre la parte bassa, è contraddistinta da giocatori di talento ma non così specialisti della terra battuta, eccetto il potenziale ottavo di finale “alto”, che potrebbe riservare una super-sfida tra Lorenzo Musetti e Holger Rune. Non ha pescato per nulla bene il toscano, poiché il danese era forse il vero giocatore da evitare in assoluto per i big, tennista forte e che su terra rossa può esprimere un tennis assolutamente competitivo (recentemente ha battuto Alcaraz nella finale del torneo di Barcellona, ha fatto finale a Roma e Monte-Carlo in carriera). Per Musetti esordio contro un qualificato, poi uno tra Royer e Carballes Baena, e possibile terzo turno contro Navone o Nakashima. Tre match alla portata, poi se ci sarà Rune la faccenda si farà molto complicata e servirà davvero un tennis da top10 per avanzare. Nei quarti Lorenzo ipoteticamente trova Fritz, ma più probabilmente verrà fuori una sorpresa. Infatti i vari statunitensi (tutti qua!) Korda, Tiafoe e Michelsen, oltre a Fritz, non è affatto detto che passino i loro turni, mentre potrebbe avanzare qualche qualificato o giocatori come Comesana, Altmaier o Luciano Darderi, che è capitato una sezione ottima di tabellone. Per l’italiano nato in Argentina esordio contro Korda (fattibile, visti gli alti e bassi del figlio d’arte), quindi Brooksby o Faria e poi Tiafoe, grande lottatore ma non a suo agio su terra. Grande chance quindi per Darderi per arrivare negli ottavi o, chissà, addirittura nei quarti di finale.

Chi ha pescato meglio di tutti è certamente Carlos Alcaraz, il campione in carica, e secondo nel seeding del torneo. Esordio facilissimo contro Nishikori, ammirevole per la sua voglia di continuare ma oggettivamente non più competitivo a questo livello; quindi il vincente di Luca Nardi – Fabian Marozsan, partita molto complicata per il pesarese vista la qualità del magiaro (ma non gioca bene tutti i giorni…). Se Luca ce la facesse, sarebbe una Granda sfida contro “Carlitos”, e chissà che, del tutto deresponsabilizzato, non possa giocare una bella partita… C’è Tsitsipas nell’ottavo di Alcaraz, favorito contro Shelton, ma il momento del greco non è affatto esaltante. Proprio Shelton trova un altro italiano, Lorenzo Sonego. Il torinese viene dal brutto torneo di Roma, ma se troverà energia e sicurezza, su terra battuta non è “chiuso” da Ben. In questo quarto di finale c’è Casper Ruud, che esordisce contro un qualificato e poi potrebbe trovare Borges. Sulla via del norvegese verso lo scontro in quarti di finale contro Alcaraz ci sono Popyrin, Khachanov e Paul, giocatori forti ma gestibili dal finalista 2022 del torneo.

Questi gli spunti principali del tabellone maschile, con Sinner e Musetti, i due italiani più attesi, davvero poco baciati dalla Dea bendata. Altri primi turni notevoli: Lehecka-Thompson (dalla parte di Sinner, tanto per cambiare…), Muller – Mensik (eccellente il momento del francese) nel primo quarto di finale; Kecmanovic – Baez nel quarto quarto di finale, Tabilo – Cazaux nel quarto.

Domenica scatta Roland Garros, e la caccia al titolo del campione in carica Carlos Alcaraz. Sarà dura per tutti batterlo, ancor più dopo questo sorteggio…

Marco Mazzoni

Il tabellone maschile completo:

Roland Garros – Tabellone Principale – terra – parte alta

(1) Jannik Sinner vs Arthur Rinderknech

Terence Atmane vs Richard Gasquet

Jiri Lehecka vs Jordan Thompson

Qualifié/Lucky Loser vs (26) Alejandro Davidovich fokina

(17) Andrey Rublev vs Qualifié/Lucky Loser

Qualifié/Lucky Loser vs Adam Walton

Camilo Ugo carabelli vs Jaume Munar

Nicolas Jarry vs (14) Arthur Fils

(9) Alex De minaur vs Laslo Djere

Alexander Bublik vs James Duckworth

Qualifié/Lucky Loser vs Qualifié/Lucky Loser

Alexandre Muller vs (19) Jakub Mensik

(30) Hubert Hurkacz vs Joao Fonseca

Pierre-Hugues Herbert vs Benjamin Bonzi

Gael Monfils vs Hugo Dellien

Mattia Bellucci vs (5) Jack Draper

(3) Alexander Zverev vs Learner Tien

Jesper De jong vs Francesco Passaro

Qualifié/Lucky Loser vs Flavio Cobolli

Matteo Arnaldi vs (29) Felix Auger-aliassime

(18) Francisco Cerundolo vs Gabriel Diallo

Marcos Giron vs Tallon Griekspoor

Qualifié/Lucky Loser vs Dusan Lajovic

Qualifié/Lucky Loser vs (16) Grigor Dimitrov

(11) Daniil Medvedev vs Cameron Norrie

Aleksandar Kovacevic vs Emil Ruusuvuori

Jacob Fearnley vs Stan Wawrinka

Christopher O’connell vs (22) Ugo Humbert

(27) Denis Shapovalov vs Pedro Martinez

Qualifié/Lucky Loser vs Yunchaokete Bu

Corentin Moutet vs Qualifié/Lucky Loser

Mackenzie Mcdonald vs (6) Novak Djokovic

Roland Garros – Tabellone Principale – terra – parte bassa

(8) Lorenzo Musetti vs Qualifié/Lucky Loser

Valentin Royer vs Roberto Carballes baena

Reilly Opelka vs Rinky Hijikata

Mariano Navone vs (28) Brandon Nakashima

(21) Tomas Machac vs Quentin Halys

Miomir Kecmanovic vs Sebastian Baez

Emilio Nava vs Botic Van de zandschulp

Roberto Bautista agut vs (10) Holger Rune

(15) Frances Tiafoe vs Roman Safiullin

Pablo Carreno busta vs Francisco Comesana

Jenson Brooksby vs Jaime Faria

Luciano Darderi vs (23) Sebastian Korda

(32) Alex Michelsen vs Qualifié/Lucky Loser

Kamil Majchrzak vs Hamad Medjedovic

Vit Kopriva vs Thiago Monteiro

Daniel Altmaier vs (4) Taylor Fritz

(7) Casper Ruud vs Qualifié/Lucky Loser

Qualifié/Lucky Loser vs Nuno Borges

Alejandro Tabilo vs Arthur Cazaux

Yoshihito Nishioka vs (25) Alexei Popyrin

(24) Karen Khachanov vs Aleksandar Vukic

Sebastian Ofner vs Jan-Lennard Struff

Marton Fucsovics vs Tristan Schoolkate

Qualifié/Lucky Loser vs (12) Tommy Paul

(13) Ben Shelton vs Lorenzo Sonego

Hugo Gaston vs Qualifié/Lucky Loser

Qualifié/Lucky Loser vs Qualifié/Lucky Loser

Tomas Martin Etcheverry vs (20) Stefanos Tsitsipas

(31) Giovanni Mpetshi perricard vs Zizou Bergs

Qualifié/Lucky Loser vs Damir Dzumhur

Fabian Marozsan vs Luca Nardi

Kei Nishikori vs (2) Carlos Alcaraz