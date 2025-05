Roland Garros: Il Tabellone Principale femminile. Paolini n.4 del seeding. Sono tre al momento le azzurre al via

Roland Garros – Tabellone Principale – terra – parte alta

(1) Aryna Sabalenka vs Kamilla Rakhimova

Qualifiée vs Jil Teichmann

Danielle Collins vs Jodie Burrage

Olga Danilovic vs (27) Leylah Fernandez

(22) Clara Tauson vs Magda Linette

Arantxa Rus vs Camila Osorio

Petra Kvitova vs Viktorija Golubic

Qualifiée vs (16) Amanda Anisimova

(11) Diana Shnaider vs Qualifiée

Dayana Yastremska vs Destanee Aiava

Qualifiée vs Tiantsoa Rakotomanga rajaonah

Mayar Sherif vs (19) Liudmila Samsonova

(28) Peyton Stearns vs Eva Lys

Qualifiée vs Lulu Sun

Alexandra Eala vs Emiliana Arango

Anastasia Pavlyuchenkova vs (8) Qinwen Zheng

(4) Jasmine Paolini vs Yue Yuan

Ajla Tomljanovic vs Maya Joint

Qualifiée vs Sorana Cirstea

Anastasia Potapova vs (29) Linda Noskova

(18) Donna Vekic vs Anna Blinkova

Caroline Garcia vs Bernarda Pera

Laura Siegemund vs Anna Bondar

Zeynep Sonmez vs (13) Elina Svitolina

(12) Elena Rybakina vs Belinda Bencic

Iva Jovic vs Renata Zarazua

Caroline Dolehide vs Greet Minnen

Polina Kudermetova vs (21) Jelena Ostapenko

(26) Marta Kostyuk vs Qualifiée

Jaqueline Cristian vs Kimberly Birrell

Emma Raducanu vs Xinyu Wang

Rebecca Sramkova vs (5) Iga Swiatek

Roland Garros – Tabellone Principale – terra – parte bassa

(6) Mirra Andreeva vs Cristina Bucsa

Suzan Lamens vs Ashlyn Krueger

Katie Volynets vs Qualifiée

Qualifiée vs (32) Yulia Putintseva

(17) Daria Kasatkina vs Katerina Siniakova

Leolia Jeanjean vs Irina-Camelia Begu

Elena-Gabriela Ruse vs Mccartney Kessler

Naomi Osaka vs (10) Paula Badosa

(14) Karolina Muchova vs Alycia Parks

Elsa Jacquemot vs Maria Sakkari

Elina Avanesyan vs Anhelina Kalinina

Lois Boisson vs (24) Elise Mertens

(25) Magdalena Frech vs Ons Jabeur

Qualifiée vs Marketa Vondrousova

Qualifiée vs Ann Li

Anca Todoni vs (3) Jessica Pegula

(7) Madison Keys vs Qualifiée

Qualifiée vs Katie Boulter

Yanina Wickmayer vs Victoria Azarenka

Varvara Gracheva vs (31) Sofia Kenin

(23) Beatriz Haddad maia vs Hailey Baptiste

Qualifiée vs Moyuka Uchijima

Diane Parry vs Robin Montgomery

Jessica Bouzas maneiro vs (9) Emma Navarro

(15) Barbora Krejcikova vs Tatjana Maria

Veronika Kudermetova vs Viktoriya Tomova

Qualifiée vs Elisabetta Cocciaretto

Lucia Bronzetti vs (20) Ekaterina Alexandrova

(30) Anna Kalinskaya vs Marie Bouzkova

Sonay Kartal vs Erika Andreeva

Chloé Paquet vs Qualifiée

Olivia Gadecki vs (2) Coco Gauff