Roland Garros – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Zeppieri conquista il turno decisivo delle Qualificazioni. Oggi in campo altri 4 azzurri. Alle 14 il sorteggio dei tabelloni principali (LIVEVIDEO)

LIVEVIDEO – MAINDRAW



Giulio Zeppieri continua la sua corsa verso il tabellone principale del Roland Garros, superando lo statunitense Eliot Spizzirri per 6-2, 6-3 e accedendo al turno decisivo delle qualificazioni. L’azzurro, numero 306 del ranking mondiale, ha dimostrato grande solidità contro l’americano classificato 116, controllando la partita dall’inizio alla fine.

Nel primo set, Zeppieri ha mostrato carattere dopo aver subito un controbreak nel quinto gioco che lo aveva portato sul 3 a 2. La reazione dell’italiano è stata immediata e incisiva: due break consecutivi hanno ribaltato completamente l’inerzia del parziale, permettendo all’azzurro di chiudere agevolmente per 6-2.

Il secondo set ha visto Zeppieri mantenere l’intensità e la precisione mostrate nel finale del primo parziale. Il break conquistato nel quarto gioco si è rivelato decisivo, con l’italiano che non ha mai rischiato nulla nei propri turni di servizio, amministrando il vantaggio con maturità e chiudendo l’incontro per 6-3.

Nel turno decisivo delle qualificazioni, Zeppieri attende di conoscere il suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra lo spagnolo Landaluce e Gomez [29]. Per l’azzurro si tratta di un’opportunità importante per centrare l’accesso al main draw del Roland Garros e coronare un percorso di qualificazione fin qui convincente.

🎾 🎾 🎾 🇫🇷 Roland Garros Francia





Terra battuta 👨 🏆

GRAND SLAM 2°-3° TURNO QUALIFICAZIONE 👩 🏆

GRAND SLAM 2°-3° TURNO QUALIFICAZIONE 🌤️ Previsioni meteo Parigi 18°C min. 8°C

Court Suzanne-Lenglen – Ore: 10:00

Marin Cilic vs Pol Martin tiffon



GS Roland Garros Marin Cilic [8] Marin Cilic [8] 6 6 Pol Martin tiffon Pol Martin tiffon 4 3 Vincitore: Marin Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Marin Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Pol Martin tiffon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Marin Cilic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Pol Martin tiffon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Marin Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Pol Martin tiffon 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Marin Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Pol Martin tiffon 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marin Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Pol Martin tiffon 0-15 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Marin Cilic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Pol Martin tiffon 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Marin Cilic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Pol Martin tiffon 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Marin Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Pol Martin tiffon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Marin Cilic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Pol Martin tiffon 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Marin Cilic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Timofey Skatov vs Luca Van assche



GS Roland Garros Timofey Skatov Timofey Skatov 6 6 Luca Van assche Luca Van assche 2* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 Timofey Skatov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Luca Van assche 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Timofey Skatov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Luca Van assche 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Timofey Skatov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Luca Van assche 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Timofey Skatov 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Luca Van assche 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Timofey Skatov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Luca Van assche 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Timofey Skatov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Luca Van assche 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Titouan Droguet vs Arthur Gea



GS Roland Garros Titouan Droguet Titouan Droguet Arthur Gea Arthur Gea Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

Carole Monnet vs Kristina Dmitruk



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Daniel Evans Daniel Evans 1 3 Clement Tabur Clement Tabur 6 6 Vincitore: Clement Tabur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Clement Tabur 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Daniel Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Clement Tabur 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Daniel Evans 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Clement Tabur 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Daniel Evans 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Clement Tabur 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Daniel Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Clement Tabur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Daniel Evans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Clement Tabur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Daniel Evans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Clement Tabur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Daniel Evans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Clement Tabur 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Daniel Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Daniel Evansvs Clement Tabur

Sascha Gueymard wayenburg vs Benjamin Hassan



GS Roland Garros Sascha Gueymard wayenburg Sascha Gueymard wayenburg 4 4 Benjamin Hassan Benjamin Hassan 6 6 Vincitore: Benjamin Hassan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Benjamin Hassan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Benjamin Hassan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Sascha Gueymard wayenburg 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Benjamin Hassan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Benjamin Hassan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Benjamin Hassan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Sascha Gueymard wayenburg 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Benjamin Hassan 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Benjamin Hassan 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Benjamin Hassan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Sascha Gueymard wayenburg 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Benjamin Hassan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Sascha Gueymard wayenburg 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Benjamin Hassan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Sascha Gueymard wayenburg 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Ugo Blanchet vs Cristian Garin



GS Roland Garros Ugo Blanchet Ugo Blanchet 7 7 Cristian Garin Cristian Garin 6 6 Vincitore: Ugo Blanchet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 Ugo Blanchet 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Cristian Garin 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Ugo Blanchet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Cristian Garin 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Ugo Blanchet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Cristian Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Ugo Blanchet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Cristian Garin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Ugo Blanchet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Cristian Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Ugo Blanchet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Cristian Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Cristian Garin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Ugo Blanchet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Cristian Garin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Ugo Blanchet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Cristian Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Ugo Blanchet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Cristian Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Ugo Blanchet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Cristian Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ugo Blanchet 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Cristian Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Ugo Blanchet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Rebeka Masarova vs Tamara Korpatsch



GS Roland Garros Rebeka Masarova [10] • Rebeka Masarova [10] 40 0 Tamara Korpatsch Tamara Korpatsch 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Rebeka Masarova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 Tamara Korpatsch 15-0 15-15 30-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 7 – Ore: 10:00

Juan Manuel Cerundolo vs Hady Habib



GS Roland Garros Juan Manuel Cerundolo [12] Juan Manuel Cerundolo [12] 6 6 6 Hady Habib Hady Habib 4 7 3 Vincitore: Juan Manuel Cerundolo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Juan Manuel Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Hady Habib 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Hady Habib 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Hady Habib 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Hady Habib 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Hady Habib 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Juan Manuel Cerundolo 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Hady Habib 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Hady Habib 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Hady Habib 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Juan Manuel Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Hady Habib 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Juan Manuel Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Hady Habib 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Hady Habib 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Hady Habib 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Hady Habib 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Hady Habib 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Juan Manuel Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Hady Habib 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Daphnée Mpetshi perricard vs Daria Saville



GS Roland Garros Daphnée Mpetshi perricard Daphnée Mpetshi perricard 2 1 Daria Saville [26] Daria Saville [26] 6 6 Vincitore: Daria Saville Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Daphnée Mpetshi perricard 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 Daria Saville 0-15 0-30 0-40 0-5 → 1-5 Daphnée Mpetshi perricard 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Daria Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Daphnée Mpetshi perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Daria Saville 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Daphnée Mpetshi perricard 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Daria Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Daphnée Mpetshi perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Daria Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Daphnée Mpetshi perricard 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Daria Saville 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Daphnée Mpetshi perricard 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Daria Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Daphnée Mpetshi perricard 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Matteo Martineau vs Yannick Hanfmann



GS Roland Garros Matteo Martineau Matteo Martineau 0 4 2 Yannick Hanfmann [19] • Yannick Hanfmann [19] 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Yannick Hanfmann 2-3 Matteo Martineau 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Matteo Martineau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Matteo Martineau 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Matteo Martineau 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Matteo Martineau 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Yannick Hanfmann 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Matteo Martineau 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Yannick Hanfmann 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Matteo Martineau 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Yannick Hanfmann 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Matteo Martineau 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Jurij Rodionov vs Kyrian Jacquet



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 10:00

Katarzyna Kawa vs Maria Lourdes Carle



GS Roland Garros Katarzyna Kawa Katarzyna Kawa 6 4 2 Maria Lourdes Carle [18] Maria Lourdes Carle [18] 4 6 6 Vincitore: Maria Lourdes Carle Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Katarzyna Kawa 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Katarzyna Kawa 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Maria Lourdes Carle 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Katarzyna Kawa 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Katarzyna Kawa 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Maximilian Marterer vs Federico Coria



GS Roland Garros Maximilian Marterer Maximilian Marterer 30 5 Federico Coria [30] • Federico Coria [30] 0 1 Vincitore: Maximilian Marterer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Federico Coria 0-15 0-30 5-1 Maximilian Marterer 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Federico Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Maximilian Marterer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Federico Coria 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Maximilian Marterer 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Federico Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Anna-Lena Friedsam vs Sara Errani



GS Roland Garros Anna-Lena Friedsam • Anna-Lena Friedsam 0 1 5 Sara Errani Sara Errani 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Anna-Lena Friedsam 5-0 Sara Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-0 → 5-0 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Sara Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Sara Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Anna-Lena Friedsam 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 Sara Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Sara Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Anna-Lena Friedsam 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Sara Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Anna-Lena Friedsam 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ore: 10:00

Dmitry Popko vs Daniel Elahi Galan



GS Roland Garros Dmitry Popko Dmitry Popko 1 2 Daniel Elahi Galan [18] Daniel Elahi Galan [18] 6 6 Vincitore: Daniel Elahi Galan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Daniel Elahi Galan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 Dmitry Popko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Dmitry Popko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Dmitry Popko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Daniel Elahi Galan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Dmitry Popko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Dmitry Popko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Dmitry Popko 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Daniel Elahi Galan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Dmitry Popko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Daniel Elahi Galan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Yuliia Starodubtseva vs Tamara Zidansek



GS Roland Garros Yuliia Starodubtseva [1] Yuliia Starodubtseva [1] 3 6 6 Tamara Zidansek Tamara Zidansek 6 2 3 Vincitore: Yuliia Starodubtseva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Tamara Zidansek 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Tamara Zidansek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Yuliia Starodubtseva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Tamara Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Tamara Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Tamara Zidansek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Yuliia Starodubtseva 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Tamara Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Yuliia Starodubtseva 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Tamara Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Yuliia Starodubtseva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Aliaksandra Sasnovich vs Lucrezia Stefanini



GS Roland Garros Aliaksandra Sasnovich [3] Aliaksandra Sasnovich [3] 1 6 3 Lucrezia Stefanini Lucrezia Stefanini 6 1 6 Vincitore: Lucrezia Stefanini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Lucrezia Stefanini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Aliaksandra Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Aliaksandra Sasnovich 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Lucrezia Stefanini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Aliaksandra Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Lucrezia Stefanini 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Aliaksandra Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Lucrezia Stefanini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 3 – Ore: 10:00

Solana Sierra vs Daria Snigur



GS Roland Garros Solana Sierra [9] Solana Sierra [9] 6 6 Daria Snigur Daria Snigur 2 2 Vincitore: Solana Sierra Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Solana Sierra 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Daria Snigur 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Solana Sierra 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Daria Snigur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Solana Sierra 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Daria Snigur 0-15 0-30 15-30 15-40 2-0 → 3-0 Solana Sierra 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Daria Snigur 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Daria Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Solana Sierra 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Daria Snigur 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Daria Snigur 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Solana Sierra 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Daria Snigur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Tomas Barrios vera vs Henrique Rocha



GS Roland Garros Tomas Barrios vera [13] Tomas Barrios vera [13] 6 3 Henrique Rocha Henrique Rocha 7 6 Vincitore: Henrique Rocha Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tomas Barrios vera 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Henrique Rocha 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Tomas Barrios vera 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Henrique Rocha 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 2-4 Tomas Barrios vera 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 Henrique Rocha 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Tomas Barrios vera 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Henrique Rocha 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Tomas Barrios vera 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 Tomas Barrios vera 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Henrique Rocha 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Tomas Barrios vera 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Henrique Rocha 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Tomas Barrios vera 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Henrique Rocha 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Tomas Barrios vera 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Henrique Rocha 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 Tomas Barrios vera 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Henrique Rocha 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Tomas Barrios vera 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Henrique Rocha 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Nuria Brancaccio vs Veronika Erjavec



GS Roland Garros Nuria Brancaccio Nuria Brancaccio 6 1 Veronika Erjavec Veronika Erjavec 7 6 Vincitore: Veronika Erjavec Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Veronika Erjavec 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Nuria Brancaccio 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Veronika Erjavec 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Veronika Erjavec 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Nuria Brancaccio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Veronika Erjavec 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Veronika Erjavec 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Nuria Brancaccio 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Veronika Erjavec 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Nuria Brancaccio 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Veronika Erjavec 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Kaja Juvan Kaja Juvan 6 4 6 Maja Chwalinska [20] Maja Chwalinska [20] 3 6 2 Vincitore: Kaja Juvan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Maja Chwalinska 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Kaja Juvan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Maja Chwalinska 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Maja Chwalinska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Kaja Juvan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Kaja Juvan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Maja Chwalinska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Kaja Juvan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Maja Chwalinska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Kaja Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Maja Chwalinska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Kaja Juvan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Maja Chwalinska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Kaja Juvanvs Maja Chwalinska

Miriam Bulgaru vs Patricia Maria Tig



GS Roland Garros Miriam Bulgaru • Miriam Bulgaru 0 6 4 2 Patricia Maria Tig Patricia Maria Tig 0 4 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Miriam Bulgaru 2-1 Patricia Maria Tig 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Miriam Bulgaru 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Patricia Maria Tig 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Miriam Bulgaru 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Patricia Maria Tig 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Miriam Bulgaru 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Patricia Maria Tig 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Miriam Bulgaru 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Patricia Maria Tig 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Miriam Bulgaru 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Patricia Maria Tig 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Miriam Bulgaru 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Patricia Maria Tig 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Miriam Bulgaru 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Patricia Maria Tig 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 Miriam Bulgaru 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Patricia Maria Tig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Miriam Bulgaru 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Patricia Maria Tig 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Miriam Bulgaru 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Patricia Maria Tig 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Miriam Bulgaru 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Patricia Maria Tig 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Vilius Gaubas vs Pablo Llamas ruiz



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 10:00

Anouk Koevermans vs Justina Mikulskyte



GS Roland Garros Anouk Koevermans Anouk Koevermans 6 2 Justina Mikulskyte Justina Mikulskyte 7 6 Vincitore: Justina Mikulskyte Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Justina Mikulskyte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Anouk Koevermans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Justina Mikulskyte 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Anouk Koevermans 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Justina Mikulskyte 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 Anouk Koevermans 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Justina Mikulskyte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Anouk Koevermans 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 Anouk Koevermans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Justina Mikulskyte 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Anouk Koevermans 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Justina Mikulskyte 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Anouk Koevermans 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Justina Mikulskyte 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Anouk Koevermans 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Justina Mikulskyte 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Anouk Koevermans 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Justina Mikulskyte 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Anouk Koevermans 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Justina Mikulskyte 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Martin Landaluce vs Federico Gomez



GS Roland Garros Martin Landaluce Martin Landaluce 0 7 3 Federico Gomez [29] Federico Gomez [29] 6 6 6 Vincitore: Federico Gomez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Federico Gomez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Martin Landaluce 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Federico Gomez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Martin Landaluce 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Federico Gomez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Martin Landaluce 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Federico Gomez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Martin Landaluce 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Federico Gomez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Federico Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Martin Landaluce 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Federico Gomez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Martin Landaluce 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Federico Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Martin Landaluce 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Federico Gomez 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Martin Landaluce 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Federico Gomez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Martin Landaluce 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Federico Gomez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Martin Landaluce 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Federico Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-5 → 0-6 Martin Landaluce 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Federico Gomez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Martin Landaluce 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Federico Gomez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Martin Landaluce 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Dalma Galfi vs Tereza Valentova



GS Roland Garros Dalma Galfi [2] • Dalma Galfi [2] 0 0 Tereza Valentova Tereza Valentova 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Dalma Galfi 0-1 Tereza Valentova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 8 – Ore: 10:00

Mananchaya Sawangkaew vs Linda Klimovicova



GS Roland Garros Mananchaya Sawangkaew [5] Mananchaya Sawangkaew [5] 2 3 Linda Klimovicova Linda Klimovicova 6 6 Vincitore: Linda Klimovicova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Mananchaya Sawangkaew 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Linda Klimovicova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Mananchaya Sawangkaew 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Linda Klimovicova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Mananchaya Sawangkaew 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Linda Klimovicova 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Mananchaya Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Linda Klimovicova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Mananchaya Sawangkaew 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Linda Klimovicova 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Mananchaya Sawangkaew 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Linda Klimovicova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Mananchaya Sawangkaew 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Linda Klimovicova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 Mananchaya Sawangkaew 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Linda Klimovicova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Mananchaya Sawangkaew 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Taylor Townsend vs Hanna Chang



GS Roland Garros Taylor Townsend [6] Taylor Townsend [6] 4 6 7 Hanna Chang Hanna Chang 6 3 5 Vincitore: Taylor Townsend Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Hanna Chang 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 Hanna Chang 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Hanna Chang 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Hanna Chang 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Hanna Chang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Hanna Chang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Hanna Chang 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Hanna Chang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Hanna Chang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Taylor Townsend 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Hanna Chang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Hanna Chang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Taylor Townsend 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Hanna Chang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Hanna Chang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Taylor Townsend 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Hanna Chang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Taylor Townsend 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Hanna Chang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Taylor Townsend 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Nicolas Moreno de alboran vs Lukas Klein



GS Roland Garros Nicolas Moreno de alboran Nicolas Moreno de alboran 3 7 4 Lukas Klein Lukas Klein 6 6 6 Vincitore: Lukas Klein Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Nicolas Moreno de alboran 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 4-6 Lukas Klein 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 Nicolas Moreno de alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Lukas Klein 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Lukas Klein 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Lukas Klein 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Lukas Klein 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 Lukas Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Nicolas Moreno de alboran 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Lukas Klein 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Nicolas Moreno de alboran 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Lukas Klein 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Nicolas Moreno de alboran 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Lukas Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Nicolas Moreno de alboran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Lukas Klein 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Nicolas Moreno de alboran 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Lukas Klein 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Lukas Klein 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Nicolas Moreno de alboran 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Lukas Klein 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Lukas Klein 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 Lukas Klein 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Nicolas Moreno de alboran 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Lukas Klein 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Varvara Lepchenko vs Nina Stojanovic



GS Roland Garros Varvara Lepchenko [16] • Varvara Lepchenko [16] 30 1 Nina Stojanovic Nina Stojanovic 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 1-2 Nina Stojanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Varvara Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Nina Stojanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 9 – Ore: 10:00

Kathinka Von deichmann vs Victoria Mboko



GS Roland Garros Kathinka Von deichmann Kathinka Von deichmann 3 2 Victoria Mboko Victoria Mboko 6 6 Vincitore: Victoria Mboko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Victoria Mboko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Kathinka Von deichmann 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Kathinka Von deichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Kathinka Von deichmann 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Kathinka Von deichmann 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Victoria Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 Kathinka Von deichmann 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Victoria Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Kathinka Von deichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Victoria Mboko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Kathinka Von deichmann 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Victoria Mboko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Eliot Spizzirri vs Giulio Zeppieri



GS Roland Garros Eliot Spizzirri [15] Eliot Spizzirri [15] 2 3 Giulio Zeppieri Giulio Zeppieri 6 6 Vincitore: Giulio Zeppieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Eliot Spizzirri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Eliot Spizzirri 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Eliot Spizzirri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Eliot Spizzirri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Giulio Zeppieri 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Eliot Spizzirri 15-0 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Eliot Spizzirri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Eliot Spizzirri 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Giulio Zeppieri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Eliot Spizzirri 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Giulio Zeppieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Andrea Collarini vs Albert Ramos-vinolas



GS Roland Garros Andrea Collarini Andrea Collarini 2 1 Albert Ramos-vinolas Albert Ramos-vinolas 6 6 Vincitore: Albert Ramos-vinolas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Andrea Collarini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Andrea Collarini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 1-4 Albert Ramos-vinolas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Andrea Collarini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Andrea Collarini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Andrea Collarini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Andrea Collarini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Andrea Collarini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Albert Ramos-vinolas 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Andrea Collarini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Ethan Quinn vs Thiago Agustin Tirante



GS Roland Garros Ethan Quinn [11] • Ethan Quinn [11] 30 1 Thiago Agustin Tirante [24] Thiago Agustin Tirante [24] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Ethan Quinn 15-0 30-0 1-1 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ethan Quinn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 10 – Ore: 10:00

Astra Sharma vs Leyre Romero gormaz



GS Roland Garros Astra Sharma Astra Sharma 6 2 Leyre Romero gormaz [27] Leyre Romero gormaz [27] 7 6 Vincitore: Leyre Romero gormaz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Leyre Romero gormaz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Astra Sharma 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Leyre Romero gormaz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Astra Sharma 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Leyre Romero gormaz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Astra Sharma 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Astra Sharma 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Astra Sharma 0-15 15-15 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Astra Sharma 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Leyre Romero gormaz 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Astra Sharma 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Leyre Romero gormaz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Astra Sharma 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 2-3 Astra Sharma 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Leyre Romero gormaz 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Astra Sharma 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Leyre Romero gormaz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Julia Riera vs Talia Gibson



GS Roland Garros Julia Riera Julia Riera 6 6 Talia Gibson [23] Talia Gibson [23] 4 1 Vincitore: Julia Riera Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Julia Riera 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 Julia Riera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Julia Riera 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Talia Gibson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Julia Riera 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Talia Gibson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Julia Riera 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Talia Gibson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Julia Riera 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Talia Gibson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Julia Riera 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Julia Riera 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Talia Gibson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Ella Seidel vs Nao Hibino



GS Roland Garros Ella Seidel [12] • Ella Seidel [12] 0 6 5 Nao Hibino Nao Hibino 0 2 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Ella Seidel 5-5 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Nao Hibino 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Ella Seidel 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ella Seidel 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Nao Hibino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Ella Seidel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Ella Seidel 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Nao Hibino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Ella Seidel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Nao Hibino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Ella Seidel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Nao Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ella Seidel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 10:00

Filip Cristian Jianu vs Henri Squire



GS Roland Garros Filip Cristian Jianu Filip Cristian Jianu 6 6 Henri Squire Henri Squire 4 2 Vincitore: Filip Cristian Jianu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Filip Cristian Jianu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Henri Squire 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Filip Cristian Jianu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Henri Squire 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Filip Cristian Jianu 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Henri Squire 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Filip Cristian Jianu 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Henri Squire 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Filip Cristian Jianu 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Henri Squire 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Filip Cristian Jianu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Henri Squire 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Filip Cristian Jianu 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Henri Squire 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Filip Cristian Jianu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Henri Squire 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Filip Cristian Jianu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Henri Squire 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Mai Hontama vs Francesca Jones



GS Roland Garros Mai Hontama Mai Hontama 6 3 4 Francesca Jones [22] Francesca Jones [22] 2 6 6 Vincitore: Francesca Jones Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Francesca Jones 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Mai Hontama 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Francesca Jones 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Mai Hontama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Francesca Jones 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Mai Hontama 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Francesca Jones 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Mai Hontama 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Francesca Jones 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Mai Hontama 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Francesca Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Mai Hontama 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Francesca Jones 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Mai Hontama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Francesca Jones 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Mai Hontama 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Francesca Jones 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 Mai Hontama 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Francesca Jones 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Mai Hontama 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Francesca Jones 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Mai Hontama 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Francesca Jones 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Mai Hontama 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Francesca Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Mai Hontama 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Francesca Jones 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Petra Marcinko vs Joanna Garland



GS Roland Garros Petra Marcinko Petra Marcinko 0 2 Joanna Garland • Joanna Garland 0 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Joanna Garland 2-4 Petra Marcinko 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Joanna Garland 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 Petra Marcinko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Joanna Garland 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Petra Marcinko 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Joanna Garland 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

GS Roland Garros Guiomar Maristany zuleta Guiomar Maristany zuleta 6 3 Xiyu Wang [29] Xiyu Wang [29] 7 6 Vincitore: Xiyu Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Guiomar Maristany zuleta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Guiomar Maristany zuleta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Guiomar Maristany zuleta 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Guiomar Maristany zuleta 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Guiomar Maristany zuleta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Guiomar Maristany zuleta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Guiomar Maristany zuleta 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Xiyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Guiomar Maristany zuleta 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Guiomar Maristany zuleta 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Guiomar Maristany zuleta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Guiomar Maristany zuletavs Xiyu Wang

James Trotter vs Jason Kubler



GS Roland Garros James Trotter James Trotter 7 3 6 Jason Kubler Jason Kubler 6 6 3 Vincitore: James Trotter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 James Trotter 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 James Trotter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 James Trotter 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 James Trotter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Jason Kubler 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 James Trotter 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Jason Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 James Trotter 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Jason Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 James Trotter 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 James Trotter 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Jason Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 James Trotter 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 James Trotter 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Jason Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 James Trotter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Jason Kubler 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 4-4 James Trotter 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Jason Kubler 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 James Trotter 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Jason Kubler 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 James Trotter 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Jason Kubler 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 James Trotter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Simona Waltert vs Shuai Zhang



GS Roland Garros Simona Waltert Simona Waltert 15 6 3 Shuai Zhang [30] • Shuai Zhang [30] 40 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 Simona Waltert 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Shuai Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Simona Waltert 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Shuai Zhang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 Shuai Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Simona Waltert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Shuai Zhang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Simona Waltert 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Shuai Zhang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Elmer Moller vs Matteo Gigante



Il match deve ancora iniziare

GS Roland Garros Lloyd Harris Lloyd Harris 6 7 Otto Virtanen [23] Otto Virtanen [23] 4 5 Vincitore: Lloyd Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Otto Virtanen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Otto Virtanen 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Otto Virtanen 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Otto Virtanen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Otto Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Lloyd Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Otto Virtanen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Otto Virtanen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Lloyd Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Otto Virtanen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Lloyd Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Otto Virtanen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Lloyd Harris 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Otto Virtanen 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Lloyd Harris 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Otto Virtanen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Lloyd Harrisvs Otto Virtanen

Nikoloz Basilashvili vs Valentin Vacherot



GS Roland Garros Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 7 6 Valentin Vacherot Valentin Vacherot 6 3 Vincitore: Nikoloz Basilashvili Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Valentin Vacherot 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Valentin Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Valentin Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Nikoloz Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Nikoloz Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Nikoloz Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Valentin Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Nikoloz Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Valentin Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Valentin Vacherot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Nikoloz Basilashvili 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Valentin Vacherot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Nikoloz Basilashvili 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Valentin Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 Nikoloz Basilashvili 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Valentin Vacherot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Oksana Selekhmeteva vs Lola Radivojevic