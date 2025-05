Roland Garros – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Gigante a un passo dal tabellone principale, superato Svajda in due set. Oggi in campo altri 6 azzurri alla caccia del turno decisivo (LIVE)

Matteo Gigante continua la sua marcia nelle qualificazioni del Roland Garros 2025. Il tennista italiano, numero 167 del ranking mondiale, ha superato l’americano Zachary Svajda (227 ATP) con un doppio 6-4, conquistando l’accesso al turno decisivo delle qualificazioni parigine.

Una prestazione solida quella mostrata dal mancino azzurro, che ha saputo gestire i momenti chiave del match con grande maturità. Nel primo set, Gigante ha piazzato il break decisivo sul 4-4, 40-15, chiudendo poi la frazione sul 6-4 al servizio.

Nel secondo parziale, il momento decisivo è arrivato sul 3-3, quando l’italiano, dopo aver perso un vantaggio di un break, ha trovato nuovamente lo spunto per strappare il servizio all’avversario nel settimo game. Con grande determinazione, Gigante ha poi mantenuto il vantaggio nei successivi turni di battuta, chiudendo il set e l’incontro sul 6-4.

Al turno decisivo delle qualificazioni, l’ultimo ostacolo che separa Gigante dal suo primo tabellone principale in uno Slam sarà il danese Elmer Moller, giovane promessa classe 2003 attualmente numero 108 del ranking ATP. Il ventunenne scandinavo, alto 183 cm per 73 kg, rappresenta un avversario ostico ma non impossibile per l’azzurro, che sta dimostrando una crescita costante nel circuito maggiore.

