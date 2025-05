ATP 500 Amburgo, ATP 250 Ginevra, WTA 500 Strasburgo, WTA 250 Rabat: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Rimonta di Tomljanovic: Pieri sfiora l’impresa a Rabat

Una Tatiana Pieri combattiva (numero 377 del ranking) è andata vicinissima a conquistare una vittoria di prestigio contro Ajla Tomljanovic (numero 79 WTA) al torneo di Rabat. Dopo aver vinto il primo set per 6-4, l’italiana ha perso il secondo parziale per 6-2.

Nel set decisivo, Pieri ha costruito un promettente vantaggio di 4-1, facendo intravedere la possibilità di un clamoroso successo. Tuttavia, la maggiore esperienza di Tomljanovic ha prevalso nel momento cruciale dell’incontro. L’australiana ha inanellato cinque giochi consecutivi, ribaltando completamente l’inerzia della partita e chiudendo l’incontro con il punteggio finale di 6-4, 2-6, 6-4.

Nonostante la delusione per l’occasione sfumata, la prestazione di Pieri contro un’avversaria di classifica nettamente superiore rappresenta un segnale incoraggiante per il suo futuro.

🎾 🎾 🎾 🇩🇪 ATP 500 Amburgo Germania





Terra battuta 🏆

ATP 500 👨

2° TURNO 🌤️ Previsioni meteo Amburgo 18°C min. 7°C

Centre Court – ore 12:00

Roberto Bautista Agut vs Frances Tiafoe



ATP Hamburg Roberto Bautista Agut Roberto Bautista Agut 6 6 Frances Tiafoe [2] Frances Tiafoe [2] 2 3 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 5-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 6-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

Andrey Rublev vs Justin Engel



ATP Hamburg Andrey Rublev [3] Andrey Rublev [3] 6 7 Justin Engel Justin Engel 3 5 Vincitore: Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 J. Engel 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 J. Engel 0-15 15-40 30-40 3-5 → 4-5 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 J. Engel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Rublev 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 J. Engel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 J. Engel 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Engel 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 J. Engel 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 J. Engel 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 3-1 → 4-1 J. Engel 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Engel 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

Alexander Zverev vs Alexandre Muller (Non prima 16:00)



ATP Hamburg Alexander Zverev [1] Alexander Zverev [1] 3 6 6 Alexandre Muller Alexandre Muller 6 4 7 Vincitore: Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Muller 0-15 df 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 A. Muller 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 A. Zverev 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Muller 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 A. Zverev 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Zverev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-2 → 3-3 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 A. Muller 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Muller 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 A. Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Muller 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Giovanni Mpetshi Perricard vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 18:00)



ATP Hamburg Giovanni Mpetshi Perricard Giovanni Mpetshi Perricard 0 1 Felix Auger-Aliassime [6] • Felix Auger-Aliassime [6] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Auger-Aliassime 1-2 G. Mpetshi Perricard 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 F. Auger-Aliassime 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

M1 – ore 12:00

Jiri Lehecka vs Francisco Cerundolo



ATP Hamburg Jiri Lehecka Jiri Lehecka 7 6 Francisco Cerundolo [4] Francisco Cerundolo [4] 5 2 Vincitore: Lehecka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Lehecka 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 1-0 → 1-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 6-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-5 → 5-5 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 J. Lehecka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 F. Cerundolo 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Alejandro Davidovich Fokina vs Flavio Cobolli (Non prima 13:30)



ATP Hamburg Alejandro Davidovich Fokina [5] Alejandro Davidovich Fokina [5] 4 5 Flavio Cobolli Flavio Cobolli 6 7 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 5-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Luciano Darderi vs Brandon Nakashima



ATP Hamburg Luciano Darderi Luciano Darderi 7 6 6 Brandon Nakashima [7] Brandon Nakashima [7] 5 7 2 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 5-2 → 6-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 B. Nakashima 0-15 0-30 3-2 → 4-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 3-2 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Darderi 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Darderi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 7-8* 6-6 → 6-7 L. Darderi 0-15 0-30 df 0-40 6-5 → 6-6 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 30-30 5-4 → 5-5 B. Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-3 → 4-3 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-1 → 2-2 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 1-1 → 2-1 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 7-5 B. Nakashima 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 L. Darderi 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 5-5 B. Nakashima 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 B. Nakashima 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 L. Darderi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 B. Nakashima 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 B. Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Christian Harrison / Evan King vs Kevin Krawietz / Tim Puetz (Non prima 17:00)



ATP Hamburg Christian Harrison / Evan King Christian Harrison / Evan King 0 0 Kevin Krawietz / Tim Puetz [2] • Kevin Krawietz / Tim Puetz [2] 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Krawietz / Puetz 15-0 0-0

M2 – ore 11:00

Harri Heliovaara / Henry Patten vs Sander Gille / Jan Zielinski



ATP Hamburg Harri Heliovaara / Henry Patten [1] Harri Heliovaara / Henry Patten [1] 7 5 10 Sander Gille / Jan Zielinski Sander Gille / Jan Zielinski 6 7 8 Vincitore: Heliovaara / Patten Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-8 H. Heliovaara / Patten 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 3-5 3-6 4-6 5-6 5-7 6-7 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 S. Gille / Zielinski 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 S. Gille / Zielinski 15-0 40-0 4-4 → 4-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 1-2 → 2-2 S. Gille / Zielinski 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* ace 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 9-9* 10*-9 6-6 → 7-6 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 S. Gille / Zielinski 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 H. Heliovaara / Patten 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 H. Heliovaara / Patten 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 S. Gille / Zielinski 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 H. Heliovaara / Patten 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-2 → 1-2 S. Gille / Zielinski 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 H. Heliovaara / Patten 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df df 0-0 → 0-1

Camilo Ugo Carabelli vs Tomas Martin Etcheverry (Non prima 13:00)



ATP Hamburg Camilo Ugo Carabelli Camilo Ugo Carabelli 4 4 Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 6 6 Vincitore: Etcheverry Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Ugo Carabelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 2-2 → 3-2 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 4-4 → 4-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 C. Ugo Carabelli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. Ugo Carabelli 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Ugo Carabelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A A-40 ace 0-0 → 1-0

Jamie Murray / Rajeev Ram vs Andreas Mies / Patrick Zahraj



ATP Hamburg Jamie Murray / Rajeev Ram Jamie Murray / Rajeev Ram 4 6 10 Andreas Mies / Patrick Zahraj Andreas Mies / Patrick Zahraj 6 3 7 Vincitore: Murray / Ram Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 A. Mies / Zahraj 0-1 0-2 0-3 1-3 2-3 3-3 3-4 4-4 ace 4-5 4-6 4-7 5-7 6-7 ace 6-8 6-9 7-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Murray / Ram 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 A. Mies / Zahraj 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-2 → 5-3 J. Murray / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 A. Mies / Zahraj 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Murray / Ram 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Mies / Zahraj 15-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-0 → 3-1 J. Murray / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 A. Mies / Zahraj 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 J. Murray / Ram 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Mies / Zahraj 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 J. Murray / Ram 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-5 → 4-5 A. Mies / Zahraj 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 J. Murray / Ram 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 2-5 A. Mies / Zahraj 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 J. Murray / Ram 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 A. Mies / Zahraj 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 J. Murray / Ram 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 df 1-1 → 1-2 A. Mies / Zahraj 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 1-0 → 1-1 J. Murray / Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 df 0-0 → 1-0

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori



ATP Hamburg Julian Cash / Lloyd Glasspool Julian Cash / Lloyd Glasspool 5 2 Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] Simone Bolelli / Andrea Vavassori [3] 7 6 Vincitore: Bolelli / Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 2-4 → 2-5 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-4 → 2-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-2 → 1-3 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 30-15 30-30 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-6 → 5-7 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 J. Cash / Glasspool 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Bolelli / Vavassori 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 2-2 → 2-3 J. Cash / Glasspool 15-0 15-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Bolelli / Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Cash / Glasspool 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Bolelli / Vavassori 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

🎾 🎾 🎾 🇨🇭 ATP 250 Geneva Svizzera





Terra battuta 🏆

ATP 250 👨

2° TURNO 🌦️ Previsioni meteo Geneva 21°C min. 12°C

Center Court – ore 11:30

Taylor Fritz vs Quentin Halys



ATP Geneva Taylor Fritz [1] Taylor Fritz [1] 6 7 Quentin Halys Quentin Halys 4 6 Vincitore: Fritz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 6*-5 6-6 → 7-6 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Q. Halys 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Q. Halys 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 2-1 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Q. Halys 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Q. Halys 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Karen Khachanov vs Kei Nishikori (Non prima 13:00)



ATP Geneva Karen Khachanov [4] Karen Khachanov [4] 0 7 2 Kei Nishikori • Kei Nishikori 0 5 5 Vincitore: Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Nishikori 2-5 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 K. Nishikori 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 df 15-40 6-5 → 7-5 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 5-4 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 K. Khachanov 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 2-3 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Khachanov 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Arthur Rinderknech vs Hubert Hurkacz



ATP Geneva Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 4 1 Hubert Hurkacz [6] Hubert Hurkacz [6] 6 6 Vincitore: Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 H. Hurkacz 15-15 30-15 ace 40-15 1-5 → 1-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 H. Hurkacz 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 H. Hurkacz 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 4-4 → 4-5 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

Marton Fucsovics vs Novak Djokovic (Non prima 18:00)



ATP Geneva Marton Fucsovics Marton Fucsovics 30 2 2 Novak Djokovic [2] • Novak Djokovic [2] 40 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 M. Fucsovics 0-30 0-40 2-3 → 2-4 N. Djokovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 2-6 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Cameron Norrie vs Tomas Machac



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:00

Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Yuki Bhambri / Robert Galloway



ATP Geneva Jakob Schnaitter / Mark Wallner Jakob Schnaitter / Mark Wallner 7 6 Yuki Bhambri / Robert Galloway [2] Yuki Bhambri / Robert Galloway [2] 6 4 Vincitore: Schnaitter / Wallner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Bhambri / Galloway 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-4 → 6-4 J. Schnaitter / Wallner 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-4 → 5-4 Y. Bhambri / Galloway 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Y. Bhambri / Galloway 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 Y. Bhambri / Galloway 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 Y. Bhambri / Galloway 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Schnaitter / Wallner 6-3 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Y. Bhambri / Galloway 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 Y. Bhambri / Galloway 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 Y. Bhambri / Galloway 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Schnaitter / Wallner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 Y. Bhambri / Galloway 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Schnaitter / Wallner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 Y. Bhambri / Galloway 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 J. Schnaitter / Wallner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 Y. Bhambri / Galloway 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

Sebastian Ofner vs Nuno Borges (Non prima 12:30)



ATP Geneva Sebastian Ofner Sebastian Ofner 7 7 Nuno Borges Nuno Borges 6 6 Vincitore: Ofner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2*-3 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 N. Borges 15-0 30-0 30-15 df 5-5 → 5-6 S. Ofner 30-0 40-0 4-5 → 5-5 N. Borges 15-0 30-0 ace 4-4 → 4-5 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 4-3 → 4-4 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Ofner 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Borges 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 S. Ofner 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 N. Borges 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 ace 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 df 6*-2 ace 6-6 → 7-6 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Borges 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Ofner 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 5-4 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 N. Borges 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 4-1 → 4-2 S. Ofner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 S. Ofner 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 2-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Matteo Arnaldi vs Fabian Marozsan



ATP Geneva Matteo Arnaldi [8] Matteo Arnaldi [8] 6 7 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 3 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 F. Marozsan 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Marozsan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Marozsan 0-15 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Alexei Popyrin vs Jacob Fearnley



ATP Geneva Alexei Popyrin [5] • Alexei Popyrin [5] 30 6 2 Jacob Fearnley Jacob Fearnley 0 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 2-2 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Popyrin 15-0 40-15 1-1 → 2-1 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Fearnley 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-4 → 6-4 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Fearnley 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Fearnley 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 2 – ore 11:00

Santiago Gonzalez / Austin Krajicek vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul



ATP Geneva Santiago Gonzalez / Austin Krajicek Santiago Gonzalez / Austin Krajicek 6 2 9 Sadio Doumbia / Fabien Reboul Sadio Doumbia / Fabien Reboul 3 6 11 Vincitore: Doumbia / Reboul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 S. Doumbia / Reboul 1-0 ace 1-1 1-2 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 5-4 5-5 6-5 6-6 7-6 7-7 7-8 8-8 8-9 9-9 10-9 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-5 → 2-6 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 0-3 S. Gonzalez / Krajicek 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 S. Doumbia / Reboul 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 S. Gonzalez / Krajicek 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Doumbia / Reboul 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-0 → 3-1 S. Gonzalez / Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 S. Doumbia / Reboul 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Gonzalez / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Rohan Bopanna / Adam Pavlasek (Non prima 12:00)



ATP Geneva Francisco Cabral / Lucas Miedler Francisco Cabral / Lucas Miedler 6 3 10 Rohan Bopanna / Adam Pavlasek Rohan Bopanna / Adam Pavlasek 1 6 4 Vincitore: Cabral / Miedler Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 R. Bopanna / Pavlasek 1-0 R. Bopanna / Pavlasek 0-1 0-2 1-2 1-3 1-4 1-5 2-5 2-6 2-7 3-7 4-7 4-8 4-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Bopanna / Pavlasek 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 R. Bopanna / Pavlasek 15-0 ace 40-0 2-4 → 2-5 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-4 → 2-4 R. Bopanna / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-2 → 1-3 R. Bopanna / Pavlasek 0-15 15-15 30-15 30-30 1-1 → 1-2 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 R. Bopanna / Pavlasek 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 F. Cabral / Miedler 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 R. Bopanna / Pavlasek 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 F. Cabral / Miedler 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 R. Bopanna / Pavlasek 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-0 → 3-1 F. Cabral / Miedler 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 R. Bopanna / Pavlasek 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 2-0 F. Cabral / Miedler 15-0 40-0 40-15 df 0-0 → 1-0

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Alexander Erler / Constantin Frantzen



ATP Geneva Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic [1] 6 6 Alexander Erler / Constantin Frantzen Alexander Erler / Constantin Frantzen 4 4 Vincitore: Arevalo / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 5-3 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 4-2 A. Erler / Frantzen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Erler / Frantzen 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Erler / Frantzen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 M. Arevalo / Pavic 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Arevalo / Pavic 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 30-15 2-1 → 3-1 A. Erler / Frantzen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 M. Arevalo / Pavic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Erler / Frantzen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Jakub Paul / Dominic Stricker vs Ariel Behar / Joran Vliegen



ATP Geneva Jakub Paul / Dominic Stricker Jakub Paul / Dominic Stricker 0 3 3 Ariel Behar / Joran Vliegen • Ariel Behar / Joran Vliegen 15 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Behar / Vliegen 15-0 3-1 J. Paul / Stricker 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 A. Behar / Vliegen 15-0 30-0 30-15 df 30-30 1-1 → 2-1 J. Paul / Stricker 0-15 15-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Paul / Stricker 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Behar / Vliegen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 J. Paul / Stricker 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Paul / Stricker 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Behar / Vliegen 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Paul / Stricker 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 A. Behar / Vliegen 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 J. Paul / Stricker 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 df 0-0 → 0-1

🎾 🎾 🎾 🇫🇷 WTA 500 Strasburgo Francia





Terra battuta 🏆

WTA 500 👩

2° TURNO 🌦️ Previsioni meteo Strasburgo 23°C min. 11°C

Court Patrice Dominguez – ore 11:00

(9) Beatriz Haddad Maia vs Ashlyn Krueger



WTA Strasbourg Beatriz Haddad Maia [9] Beatriz Haddad Maia [9] 0 7 6 0 Ashlyn Krueger Ashlyn Krueger 0 6 3 0 Vincitore: Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 2-1* 2*-2 3*-2 4-2* 5-2* 6*-2 6*-3 6-6 → 7-6 Ashlyn Krueger 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Beatriz Haddad Maia 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Beatriz Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Ashlyn Krueger 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Beatriz Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Ashlyn Krueger 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Beatriz Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Anna Blinkova vs (2) Emma Navarro



WTA Strasbourg Anna Blinkova Anna Blinkova 0 4 1 0 Emma Navarro [2] • Emma Navarro [2] 0 6 6 0 Vincitore: Navarro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Emma Navarro 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Anna Blinkova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Emma Navarro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Emma Navarro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anna Blinkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Emma Navarro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Anna Blinkova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Emma Navarro 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Anna Blinkova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Anna Blinkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Emma Navarro 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Anna Blinkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Emma Navarro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Danielle Collins vs Emma Raducanu



WTA Strasbourg Danielle Collins Danielle Collins 4 6 6 Emma Raducanu Emma Raducanu 6 1 3 Vincitore: Collins Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Danielle Collins 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 Emma Raducanu 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 Emma Raducanu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-0 → 5-1 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-0 → 5-0 Emma Raducanu 0-15 0-30 15-30 15-40 3-0 → 4-0 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Emma Raducanu 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Emma Raducanu 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Emma Raducanu 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Danielle Collins 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Emma Raducanu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Danielle Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Emma Raducanu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Danielle Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(1) Jessica Pegula vs Anna Kalinskaya Non prima 17:30



WTA Strasbourg Jessica Pegula [1] • Jessica Pegula [1] 0 6 4 0 Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 0 4 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Jessica Pegula 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Jessica Pegula 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Anna Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Jessica Pegula 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 Anna Kalinskaya 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Jessica Pegula 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Anna Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Jessica Pegula 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 Anna Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

WTA Strasbourg Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez • Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 0 6 6 0 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 0 3 2 0 Vincitore: Guo / Melichar-Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 4-3 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Hanyu Guo/ Nicole Melichar-Martinezvs Shuko Aoyama/ Hao-Ching Chan

Caroline Dolehide / Fanny Stollar vs (4) Xinyu Jiang / (4) Fang-Hsien Wu



WTA Strasbourg Caroline Dolehide / Fanny Stollar • Caroline Dolehide / Fanny Stollar 0 6 4 0 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu [4] Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu [4] 0 7 6 0 Vincitore: Jiang / Wu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Caroline Dolehide / Fanny Stollar 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Caroline Dolehide / Fanny Stollar 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Caroline Dolehide / Fanny Stollar 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Caroline Dolehide / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Caroline Dolehide / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Caroline Dolehide / Fanny Stollar 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 1*-3 2*-3 2-4* 2-5* 3*-5 4*-5 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Caroline Dolehide / Fanny Stollar 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Caroline Dolehide / Fanny Stollar 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Caroline Dolehide / Fanny Stollar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Caroline Dolehide / Fanny Stollar 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 Caroline Dolehide / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Caroline Dolehide / Fanny Stollar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

🎾 🎾 🎾 🇲🇦 WTA 250 Rabat Marocco





Terra battuta 🏆

WTA 250 👩

2° TURNO 🌤️ Previsioni meteo Rabat 24°C min. 14°C

COURT CENTRAL – ore 12:00

(4) Ann Li vs Hailey Baptiste



WTA Rabat Ann Li [4] Ann Li [4] 6 6 7 Hailey Baptiste Hailey Baptiste 4 7 5 Vincitore: Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Ann Li 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Ann Li 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Ann Li 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Ann Li 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Ann Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ann Li 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2*-0 2*-1 2-2* 3-2* 3*-3 4*-3 4-4* 5-4* 5*-5 5*-6 6-6 → 6-7 Ann Li 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Ann Li 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Ann Li 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Ann Li 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Ann Li 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Hailey Baptiste 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Ann Li 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Hailey Baptiste 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ann Li 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Ann Li 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Hailey Baptiste 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 Ann Li 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Hailey Baptiste 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Ann Li 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 3-1 Hailey Baptiste 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Ann Li 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Hailey Baptiste 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Tatiana Pieri vs Ajla Tomljanovic



WTA Rabat Tatiana Pieri Tatiana Pieri 6 2 4 Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 4 6 6 Vincitore: Tomljanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Tatiana Pieri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Tatiana Pieri 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Tatiana Pieri 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Tatiana Pieri 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Tatiana Pieri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Tatiana Pieri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-4 → 2-4 Tatiana Pieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Tatiana Pieri 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Tatiana Pieri 0-15 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Tatiana Pieri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Tatiana Pieri 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Tatiana Pieri 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Tatiana Pieri 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Tatiana Pieri 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

Kamilla Rakhimova vs (2) Camila Osorio



WTA Rabat Kamilla Rakhimova Kamilla Rakhimova 0 6 2 1 Camila Osorio [2] • Camila Osorio [2] 0 4 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Camila Osorio 1-2 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Camila Osorio 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Camila Osorio 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Kamilla Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 Camila Osorio 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 30-40 4-4 → 5-4 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Camila Osorio 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Kamilla Rakhimova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Camila Osorio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Kamilla Rakhimova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Camila Osorio 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 Kamilla Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Camila Osorio 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Anastasija Sevastova vs Zeynep Sonmez



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – ore 12:00

Maya Joint vs (9) Katie Volynets



WTA Rabat Maya Joint • Maya Joint 0 6 6 0 Katie Volynets [9] Katie Volynets [9] 0 0 3 0 Vincitore: Joint Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maya Joint 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Katie Volynets 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Maya Joint 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Maya Joint 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 Katie Volynets 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-0 → 6-0 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 Katie Volynets 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Maya Joint 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Katie Volynets 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Arantxa Rus vs Maria Mateas



WTA Rabat Arantxa Rus Arantxa Rus 0 4 2 0 Maria Mateas • Maria Mateas 0 6 6 0 Vincitore: Mateas Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Maria Mateas 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Maria Mateas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Arantxa Rus 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 Maria Mateas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Arantxa Rus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Maria Mateas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Arantxa Rus 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Maria Mateas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Arantxa Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Maria Mateas 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Maria Mateas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Maria Mateas 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Arantxa Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Maria Mateas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Maria Mateas 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 Arantxa Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(4) Maia Lumsden / (4) Qianhui Tang vs Aya El Aouni / Diae El Jardi



WTA Rabat Maia Lumsden / Qianhui Tang [4] Maia Lumsden / Qianhui Tang [4] 6 4 10 Aya El Aouni / Diae El Jardi Aya El Aouni / Diae El Jardi 3 6 4 Vincitore: Lumsden / Tang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-4 Aya El Aouni / Diae El Jardi 1-0 Maia Lumsden / Qianhui Tang 1-0 2-0 3-0 4-0 4-1 5-1 5-2 6-2 6-3 6-4 7-4 8-4 9-4 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Aya El Aouni / Diae El Jardi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Maia Lumsden / Qianhui Tang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 Aya El Aouni / Diae El Jardi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Maia Lumsden / Qianhui Tang 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Aya El Aouni / Diae El Jardi 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Maia Lumsden / Qianhui Tang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Aya El Aouni / Diae El Jardi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Maia Lumsden / Qianhui Tang 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Aya El Aouni / Diae El Jardi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Maia Lumsden / Qianhui Tang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Aya El Aouni / Diae El Jardi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Maia Lumsden / Qianhui Tang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Aya El Aouni / Diae El Jardi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 4-3 Maia Lumsden / Qianhui Tang 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Aya El Aouni / Diae El Jardi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Maia Lumsden / Qianhui Tang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Aya El Aouni / Diae El Jardi 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 Maia Lumsden / Qianhui Tang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Aya El Aouni / Diae El Jardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 0-1

Emily Appleton / Isabelle Haverlag vs (5) Anastasia Detiuc / (5) Sabrina Santamaria



WTA Rabat Emily Appleton / Isabelle Haverlag Emily Appleton / Isabelle Haverlag 7 4 6 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria [5] Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria [5] 6 6 10 Vincitore: Detiuc / Santamaria Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-10 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 0-1 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 2-5 2-6 3-6 4-6 4-7 4-8 4-9 5-9 6-9 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 3-4 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 1-1 → 1-2 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 4*-1 4-2* 4-3* 4*-4 4*-5 5-5* 6-5* 6*-6 6*-7 7-7* 7-8* 8*-8 8*-9 9-9* 10-9* 6-6 → 7-6 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 3-4 → 4-4 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Anastasia Detiuc / Sabrina Santamaria 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Emily Appleton / Isabelle Haverlag 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

WTA Rabat Jessica Bouzas Maneiro [10] Jessica Bouzas Maneiro [10] 6 4 6 Sada Nahimana Sada Nahimana 4 6 1 Vincitore: Bouzas Maneiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Sada Nahimana 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 4-1 Sada Nahimana 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Sada Nahimana 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sada Nahimana 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Sada Nahimana 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Sada Nahimana 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Sada Nahimana 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Sada Nahimana 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sada Nahimana 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Sada Nahimana 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Sada Nahimana 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Jessica Bouzas Maneiro 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Sada Nahimana 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Sada Nahimana 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Jessica Bouzas Maneiro 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(10) Jessica Bouzas Maneirovs Sada Nahimana

Aliona Bolsova vs Jaqueline Cristian



WTA Rabat Aliona Bolsova • Aliona Bolsova 0 6 6 0 Jaqueline Cristian Jaqueline Cristian 0 7 7 0 Vincitore: Cristian Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aliona Bolsova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0-2* 0-3* 1*-3 1*-4 1-5* 1-6* 6-6 → 6-7 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 Aliona Bolsova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Aliona Bolsova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Aliona Bolsova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Aliona Bolsova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Aliona Bolsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Aliona Bolsova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 0-5* 1*-5 1*-6 6-6 → 6-7 Aliona Bolsova 0-15 0-30 15-30 30-30 5-6 → 6-6 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Aliona Bolsova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Aliona Bolsova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Aliona Bolsova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Aliona Bolsova 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Aliona Bolsova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Angelica Moratelli / Camilla Rosatello vs (2) Ulrikke Eikeri / (2) Eri Hozumi



WTA Rabat Angelica Moratelli / Camilla Rosatello Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0 6 6 0 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi [2] Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi [2] 0 2 4 0 Vincitore: Moratelli / Rosatello Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 30-0 40-0 5-1 → 5-2 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-1 → 3-1 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Angelica Moratelli / Camilla Rosatello 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Aliona Bolsova / Nicole Fossa Huergo vs Maya Joint / Oksana Kalashnikova