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ATP 500 Amburgo, ATP 250 Ginevra, WTA 500 Strasburgo, WTA 250 Rabat: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

21/05/2025 09:11 1 commento
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 (foto Brigitte Grassotti)
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 (foto Brigitte Grassotti)

🎾 🎾 🎾

🇩🇪

ATP 500 Amburgo

Germania


Terra battuta

🏆
ATP 500

👨
2° TURNO

🌤️

Previsioni meteo
Amburgo

18°C
min. 7°C

Centre Court – ore 12:00
Roberto Bautista Agut ESP vs Frances Tiafoe USA

ATP Hamburg
Roberto Bautista Agut
30
6
1
Frances Tiafoe [2]
15
2
0
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Andrey Rublev RUS vs Justin Engel GER

Il match deve ancora iniziare

Alexander Zverev GER vs Alexandre Muller FRA (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Felix Auger-Aliassime CAN (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare







M1 – ore 12:00
Jiri Lehecka CZE vs Francisco Cerundolo ARG

ATP Hamburg
Jiri Lehecka
0
3
Francisco Cerundolo [4]
0
4
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Alejandro Davidovich Fokina ESP vs Flavio Cobolli ITA (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare

Luciano Darderi ITA vs Brandon Nakashima USA

Il match deve ancora iniziare

Christian Harrison USA / Evan King USA vs Kevin Krawietz GER / Tim Puetz GER (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare







M2 – ore 11:00
Harri Heliovaara FIN / Henry Patten GBR vs Sander Gille BEL / Jan Zielinski POL

ATP Hamburg
Harri Heliovaara / Henry Patten [1]
15
7
4
Sander Gille / Jan Zielinski
15
6
5
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Camilo Ugo Carabelli ARG vs Tomas Martin Etcheverry ARG (Non prima 13:00)

Il match deve ancora iniziare

Jamie Murray GBR / Rajeev Ram USA vs Andreas Mies GER / Patrick Zahraj GER

Il match deve ancora iniziare

Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Simone Bolelli ITA / Andrea Vavassori ITA

Il match deve ancora iniziare













🎾 🎾 🎾

🇨🇭

ATP 250 Geneva

Svizzera


Terra battuta

🏆
ATP 250

👨
2° TURNO

🌦️

Previsioni meteo
Geneva

21°C
min. 12°C

Center Court – ore 11:30
Taylor Fritz USA vs Quentin Halys FRA

ATP Geneva
Taylor Fritz [1]
0
6
4
Quentin Halys
0
4
3
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Karen Khachanov RUS vs Kei Nishikori JPN (Non prima 13:00)

ATP Geneva
Karen Khachanov [4]
0
7
2
Kei Nishikori
0
5
5
Vincitore: Khachanov
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Arthur Rinderknech FRA vs Hubert Hurkacz POL

Il match deve ancora iniziare

Marton Fucsovics HUN vs Novak Djokovic SRB (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Cameron Norrie GBR vs Tomas Machac CZE

Il match deve ancora iniziare







Court 1 – ore 11:00
Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Yuki Bhambri IND / Robert Galloway USA

ATP Geneva
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
7
6
Yuki Bhambri / Robert Galloway [2]
6
4
Vincitore: Schnaitter / Wallner
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Sebastian Ofner AUT vs Nuno Borges POR (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Matteo Arnaldi ITA vs Fabian Marozsan HUN

Il match deve ancora iniziare

Alexei Popyrin AUS vs Jacob Fearnley GBR

Il match deve ancora iniziare







Court 2 – ore 11:00
Santiago Gonzalez MEX / Austin Krajicek USA vs Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA

ATP Geneva
Santiago Gonzalez / Austin Krajicek
6
2
9
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
3
6
11
Vincitore: Doumbia / Reboul
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Francisco Cabral POR / Lucas Miedler AUT vs Rohan Bopanna IND / Adam Pavlasek CZE (Non prima 12:00)

ATP Geneva
Francisco Cabral / Lucas Miedler
0
5
Rohan Bopanna / Adam Pavlasek
0
1
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Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Alexander Erler AUT / Constantin Frantzen GER

Il match deve ancora iniziare

Jakub Paul SUI / Dominic Stricker SUI vs Ariel Behar URU / Joran Vliegen BEL

ATP Geneva
Jakub Paul / Dominic Stricker
0
2
Ariel Behar / Joran Vliegen
0
3
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🎾 🎾 🎾

🇫🇷

WTA 500 Strasburgo

Francia


Terra battuta

🏆
WTA 500

👩
2° TURNO

🌦️

Previsioni meteo
Strasburgo

23°C
min. 11°C

Court Patrice Dominguez – ore 11:00
(9) Beatriz Haddad Maia BRA vs Ashlyn Krueger USA

WTA Strasbourg
Beatriz Haddad Maia [9]
40
7
5
Ashlyn Krueger
30
6
2
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Anna Blinkova RUS vs (2) Emma Navarro USA

Il match deve ancora iniziare

Danielle Collins USA vs Emma Raducanu GBR

Il match deve ancora iniziare

(1) Jessica Pegula USA vs Anna Kalinskaya RUS Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare








Court 1 – ore 11:00
Hanyu Guo CHN / Nicole Melichar-Martinez USA vs Shuko Aoyama JPN / Hao-Ching Chan TPE
WTA Strasbourg
Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez
0
6
6
0
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
0
3
2
0
Vincitore: Guo / Melichar-Martinez
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Caroline Dolehide USA / Fanny Stollar HUN vs (4) Xinyu Jiang CHN / (4) Fang-Hsien Wu TPE

WTA Strasbourg
Caroline Dolehide / Fanny Stollar
30
2
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu [4]
15
2
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🎾 🎾 🎾

🇲🇦

WTA 250 Rabat

Marocco


Terra battuta

🏆
WTA 250

👩
2° TURNO

🌤️

Previsioni meteo
Rabat

24°C
min. 14°C

COURT CENTRAL – ore 12:00
(4) Ann Li USA vs Hailey Baptiste USA

WTA Rabat
Ann Li [4]
0
6
0
Hailey Baptiste
0
4
0
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Tatiana Pieri ITA vs Ajla Tomljanovic AUS

Il match deve ancora iniziare

Kamilla Rakhimova RUS vs (2) Camila Osorio COL

Il match deve ancora iniziare

Anastasija Sevastova LAT vs Zeynep Sonmez TUR

Il match deve ancora iniziare







COURT 1 – ore 12:00
Maya Joint AUS vs (9) Katie Volynets USA

WTA Rabat
Maya Joint
A
6
3
Katie Volynets [9]
40
0
0
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Arantxa Rus NED vs Maria Mateas USA

Il match deve ancora iniziare

(4) Maia Lumsden GBR / (4) Qianhui Tang CHN vs Aya El Aouni MAR / Diae El Jardi MAR

Il match deve ancora iniziare

Emily Appleton GBR / Isabelle Haverlag NED vs (5) Anastasia Detiuc CZE / (5) Sabrina Santamaria USA

Il match deve ancora iniziare








COURT 2 – ore 12:00
(10) Jessica Bouzas Maneiro ESP vs Sada Nahimana BDI
WTA Rabat
Jessica Bouzas Maneiro [10]
0
6
0
Sada Nahimana
0
4
0
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Aliona Bolsova ESP vs Jaqueline Cristian ROU

Il match deve ancora iniziare

Angelica Moratelli ITA / Camilla Rosatello ITA vs (2) Ulrikke Eikeri NOR / (2) Eri Hozumi JPN

Il match deve ancora iniziare

Aliona Bolsova ESP / Nicole Fossa Huergo ITA vs Maya Joint AUS / Oksana Kalashnikova GEO

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

j 21-05-2025 09:41

Gentile redazione, questa mattina si apre una pubblicità a mezza pagina che non è eliminabile e impedisce la consultazione del sito. Bisogna attendere pazientemente che se ne vada da sola ma, dopo pochi secondi, ritorna. Questa situazione non è accettabile. Grazie

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