ATP 500 Amburgo, ATP 250 Ginevra, WTA 500 Strasburgo, WTA 250 Rabat: I risultati completi con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 (foto Brigitte Grassotti)
🇩🇪
ATP 500 Amburgo
Germania
Terra battuta
Centre Court – ore 12:00
Roberto Bautista Agut vs Frances Tiafoe
ATP Hamburg
Roberto Bautista Agut
30
6
1
Frances Tiafoe [2]•
15
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Bautista Agut
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Bautista Agut
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-2 → 5-2
F. Tiafoe
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
R. Bautista Agut
2-2 → 3-2
F. Tiafoe
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
R. Bautista Agut
15-0
ace
30-0
30-15
df
40-15
1-1 → 2-1
R. Bautista Agut
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 1-0
Andrey Rublev vs Justin Engel
Il match deve ancora iniziare
Alexander Zverev vs Alexandre Muller (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Giovanni Mpetshi Perricard vs Felix Auger-Aliassime (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
M1 – ore 12:00
Jiri Lehecka vs Francisco Cerundolo
ATP Hamburg
Jiri Lehecka
0
3
Francisco Cerundolo [4]•
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Lehecka
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
J. Lehecka
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
F. Cerundolo
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 3-1
J. Lehecka
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
F. Cerundolo
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Alejandro Davidovich Fokina vs Flavio Cobolli (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
Luciano Darderi vs Brandon Nakashima
Il match deve ancora iniziare
Christian Harrison / Evan King vs Kevin Krawietz / Tim Puetz (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
M2 – ore 11:00
Harri Heliovaara / Henry Patten vs Sander Gille / Jan Zielinski
ATP Hamburg
Harri Heliovaara / Henry Patten [1]•
15
7
4
Sander Gille / Jan Zielinski
15
6
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Gille / Zielinski
4-4 → 4-5
H. Heliovaara / Patten
3-4 → 4-4
S. Gille / Zielinski
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
3-3 → 3-4
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
2-3 → 3-3
S. Gille / Zielinski
2-2 → 2-3
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
1-2 → 2-2
S. Gille / Zielinski
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
1-1 → 1-2
H. Heliovaara / Patten
0-1 → 1-1
S. Gille / Zielinski
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
0-2*
0*-3
1*-3
2-3*
2-4*
ace
3*-4
3*-5
4-5*
5-5*
5*-6
6*-6
7-6*
7-7*
8*-7
8*-8
9-8*
9-9*
10*-9
6-6 → 7-6
S. Gille / Zielinski
6-5 → 6-6
H. Heliovaara / Patten
5-5 → 6-5
S. Gille / Zielinski
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
5-4 → 5-5
H. Heliovaara / Patten
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
S. Gille / Zielinski
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-3 → 4-4
H. Heliovaara / Patten
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
S. Gille / Zielinski
3-2 → 3-3
H. Heliovaara / Patten
2-2 → 3-2
S. Gille / Zielinski
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
H. Heliovaara / Patten
15-0
30-0
40-0
40-15
df
ace
0-2 → 1-2
S. Gille / Zielinski
0-1 → 0-2
H. Heliovaara / Patten
0-15
df
15-15
ace
15-30
30-30
30-40
df
df
0-0 → 0-1
Camilo Ugo Carabelli vs Tomas Martin Etcheverry (Non prima 13:00)
Il match deve ancora iniziare
Jamie Murray / Rajeev Ram vs Andreas Mies / Patrick Zahraj
Il match deve ancora iniziare
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori
Il match deve ancora iniziare
🇨🇭
ATP 250 Geneva
Svizzera
Terra battuta
Center Court – ore 11:30
Taylor Fritz vs Quentin Halys
ATP Geneva
Taylor Fritz [1]
0
6
4
Quentin Halys•
0
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
A-40
ace
3-3 → 4-3
Q. Halys
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
3-2 → 3-3
Q. Halys
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-1 → 2-2
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-1 → 2-1
T. Fritz
15-0
15-15
30-15
ace
30-30
30-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
T. Fritz
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-4 → 5-4
T. Fritz
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
Q. Halys
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
3-2 → 3-3
T. Fritz
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Q. Halys
0-15
0-30
df
15-30
30-30
ace
30-40
40-40
40-A
0-1 → 1-1
T. Fritz
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Karen Khachanov vs Kei Nishikori (Non prima 13:00)
ATP Geneva
Karen Khachanov [4]
0
7
2
Kei Nishikori•
0
5
5
Vincitore: Khachanov
Servizio
Svolgimento
Set 2
K. Khachanov
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
K. Khachanov
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
1-3 → 2-3
K. Khachanov
15-0
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
df
0-2 → 1-2
K. Nishikori
15-0
30-0
ace
30-15
df
40-15
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
K. Nishikori
15-0
15-15
15-30
df
15-40
6-5 → 7-5
K. Nishikori
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 5-5
K. Khachanov
0-15
15-15
ace
15-30
30-30
ace
40-30
4-4 → 5-4
K. Nishikori
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-4 → 4-4
K. Khachanov
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 3-4
K. Nishikori
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
K. Khachanov
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Arthur Rinderknech vs Hubert Hurkacz
Il match deve ancora iniziare
Marton Fucsovics vs Novak Djokovic (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Cameron Norrie vs Tomas Machac
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Yuki Bhambri / Robert Galloway
ATP Geneva
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
7
6
Yuki Bhambri / Robert Galloway [2]
6
4
Vincitore: Schnaitter / Wallner
Servizio
Svolgimento
Set 2
Y. Bhambri / Galloway
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
5-4 → 6-4
J. Schnaitter / Wallner
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-4 → 5-4
Y. Bhambri / Galloway
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
4-3 → 4-4
J. Schnaitter / Wallner
3-3 → 4-3
Y. Bhambri / Galloway
3-2 → 3-3
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
2-2 → 3-2
Y. Bhambri / Galloway
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
2-1 → 2-2
J. Schnaitter / Wallner
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
Y. Bhambri / Galloway
1-0 → 1-1
J. Schnaitter / Wallner
6-3
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
5-3*
6*-3
6-6 → 7-6
J. Schnaitter / Wallner
5-6 → 6-6
Y. Bhambri / Galloway
5-5 → 5-6
J. Schnaitter / Wallner
4-5 → 5-5
Y. Bhambri / Galloway
4-4 → 4-5
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 4-4
Y. Bhambri / Galloway
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-2 → 4-3
J. Schnaitter / Wallner
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
3-2 → 4-2
Y. Bhambri / Galloway
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
J. Schnaitter / Wallner
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
Y. Bhambri / Galloway
1-1 → 2-1
J. Schnaitter / Wallner
15-0
30-0
40-0
ace
40-15
ace
0-1 → 1-1
Y. Bhambri / Galloway
0-15
0-30
df
0-40
15-40
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Sebastian Ofner vs Nuno Borges (Non prima 12:30)
Il match deve ancora iniziare
Matteo Arnaldi vs Fabian Marozsan
Il match deve ancora iniziare
Alexei Popyrin vs Jacob Fearnley
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Santiago Gonzalez / Austin Krajicek vs Sadio Doumbia / Fabien Reboul
ATP Geneva
Santiago Gonzalez / Austin Krajicek
6
2
9
Sadio Doumbia / Fabien Reboul
3
6
11
Vincitore: Doumbia / Reboul
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Doumbia / Reboul
1-0
ace
1-1
1-2
2-2
3-2
4-2
4-3
4-4
5-4
5-5
6-5
6-6
7-6
7-7
7-8
8-8
8-9
9-9
10-9
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Gonzalez / Krajicek
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
2-5 → 2-6
S. Doumbia / Reboul
2-4 → 2-5
S. Gonzalez / Krajicek
1-4 → 2-4
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-3 → 1-4
S. Gonzalez / Krajicek
0-3 → 1-3
S. Doumbia / Reboul
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-2 → 0-3
S. Gonzalez / Krajicek
0-1 → 0-2
S. Doumbia / Reboul
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Gonzalez / Krajicek
5-3 → 6-3
S. Doumbia / Reboul
5-2 → 5-3
S. Gonzalez / Krajicek
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 5-2
S. Doumbia / Reboul
4-1 → 4-2
S. Gonzalez / Krajicek
3-1 → 4-1
S. Doumbia / Reboul
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
3-0 → 3-1
S. Gonzalez / Krajicek
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-0 → 3-0
S. Doumbia / Reboul
1-0 → 2-0
S. Gonzalez / Krajicek
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Rohan Bopanna / Adam Pavlasek (Non prima 12:00)
ATP Geneva
Francisco Cabral / Lucas Miedler•
0
5
Rohan Bopanna / Adam Pavlasek
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
R. Bopanna / Pavlasek
4-1 → 5-1
F. Cabral / Miedler
3-1 → 4-1
R. Bopanna / Pavlasek
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
3-0 → 3-1
F. Cabral / Miedler
2-0 → 3-0
R. Bopanna / Pavlasek
0-15
15-15
ace
15-30
15-40
30-40
40-40
1-0 → 2-0
F. Cabral / Miedler
0-0 → 1-0
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Alexander Erler / Constantin Frantzen
Il match deve ancora iniziare
Jakub Paul / Dominic Stricker vs Ariel Behar / Joran Vliegen
ATP Geneva
Jakub Paul / Dominic Stricker
0
2
Ariel Behar / Joran Vliegen•
0
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Paul / Stricker
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-3 → 2-3
A. Behar / Vliegen
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 1-3
J. Paul / Stricker
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
0-2 → 1-2
A. Behar / Vliegen
0-1 → 0-2
J. Paul / Stricker
0-15
15-15
30-30
30-40
40-40
df
0-0 → 0-1
🇫🇷
WTA 500 Strasburgo
Francia
Terra battuta
🌦️
Previsioni meteo
Strasburgo
Court Patrice Dominguez – ore 11:00
(9) Beatriz Haddad Maia vs Ashlyn Krueger
WTA Strasbourg
Beatriz Haddad Maia [9]•
40
7
5
Ashlyn Krueger
30
6
2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Beatriz Haddad Maia
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
Ashlyn Krueger
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-1 → 5-2
Beatriz Haddad Maia
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
Ashlyn Krueger
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Beatriz Haddad Maia
2-1 → 3-1
Beatriz Haddad Maia
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2-0*
2-1*
2*-2
3*-2
4-2*
5-2*
6*-2
6*-3
6-6 → 7-6
Ashlyn Krueger
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 6-6
Beatriz Haddad Maia
5-5 → 6-5
Beatriz Haddad Maia
4-4 → 4-5
Beatriz Haddad Maia
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 4-3
Ashlyn Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
3-2 → 4-2
Beatriz Haddad Maia
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
Beatriz Haddad Maia
1-1 → 2-1
Ashlyn Krueger
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Beatriz Haddad Maia
0-0 → 1-0
Anna Blinkova vs (2) Emma Navarro
Il match deve ancora iniziare
Danielle Collins vs Emma Raducanu
Il match deve ancora iniziare
(1) Jessica Pegula vs Anna Kalinskaya Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 11:00
Hanyu Guo
/ Nicole Melichar-Martinez
vs Shuko Aoyama
/ Hao-Ching Chan
WTA Strasbourg
Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez•
0
6
6
0
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
0
3
2
0
Vincitore: Guo / Melichar-Martinez
Servizio
Svolgimento
Set 3
Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez
5-2 → 6-2
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
5-1 → 5-2
Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez
4-1 → 5-1
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
3-1 → 4-1
Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez
2-1 → 3-1
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
2-0 → 2-1
Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez
5-3 → 6-3
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-3 → 5-3
Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
3-3 → 4-3
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
2-3 → 3-3
Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
2-2 → 2-3
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
Hanyu Guo / Nicole Melichar-Martinez
0-0 → 1-0
Caroline Dolehide / Fanny Stollar vs (4) Xinyu Jiang / (4) Fang-Hsien Wu
WTA Strasbourg
Caroline Dolehide / Fanny Stollar•
30
2
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu [4]
15
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Caroline Dolehide / Fanny Stollar
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
2-1 → 2-2
Caroline Dolehide / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
1-1 → 2-1
Xinyu Jiang / Fang-Hsien Wu
1-0 → 1-1
Caroline Dolehide / Fanny Stollar
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
0-0 → 1-0
🇲🇦
WTA 250 Rabat
Marocco
Terra battuta
COURT CENTRAL – ore 12:00
(4) Ann Li vs Hailey Baptiste
WTA Rabat
Ann Li [4]•
0
6
0
Hailey Baptiste
0
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ann Li
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-3 → 5-4
Ann Li
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 5-3
Hailey Baptiste
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
3-3 → 4-3
Hailey Baptiste
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
Hailey Baptiste
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-0 → 3-0
Hailey Baptiste
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-0 → 1-0
Tatiana Pieri vs Ajla Tomljanovic
Il match deve ancora iniziare
Kamilla Rakhimova vs (2) Camila Osorio
Il match deve ancora iniziare
Anastasija Sevastova vs Zeynep Sonmez
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 12:00
Maya Joint vs (9) Katie Volynets
WTA Rabat
Maya Joint
A
6
3
Katie Volynets [9]•
40
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Maya Joint
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Katie Volynets
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
5-0 → 6-0
Katie Volynets
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
3-0 → 4-0
Katie Volynets
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
1-0 → 2-0
Arantxa Rus vs Maria Mateas
Il match deve ancora iniziare
(4) Maia Lumsden / (4) Qianhui Tang vs Aya El Aouni / Diae El Jardi
Il match deve ancora iniziare
Emily Appleton / Isabelle Haverlag vs (5) Anastasia Detiuc / (5) Sabrina Santamaria
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 12:00
(10) Jessica Bouzas Maneiro
vs Sada Nahimana
WTA Rabat
Jessica Bouzas Maneiro [10]
0
6
0
Sada Nahimana•
0
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Bouzas Maneiro
4-4 → 5-4
Sada Nahimana
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-4 → 4-4
Jessica Bouzas Maneiro
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-4 → 3-4
Jessica Bouzas Maneiro
1-3 → 2-3
Jessica Bouzas Maneiro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Jessica Bouzas Maneiro
0-0 → 0-1
Aliona Bolsova vs Jaqueline Cristian
Il match deve ancora iniziare
Angelica Moratelli / Camilla Rosatello vs (2) Ulrikke Eikeri / (2) Eri Hozumi
Il match deve ancora iniziare
Aliona Bolsova / Nicole Fossa Huergo vs Maya Joint / Oksana Kalashnikova
Il match deve ancora iniziare
1 commento
Gentile redazione, questa mattina si apre una pubblicità a mezza pagina che non è eliminabile e impedisce la consultazione del sito. Bisogna attendere pazientemente che se ne vada da sola ma, dopo pochi secondi, ritorna. Questa situazione non è accettabile. Grazie