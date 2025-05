Parma Ladies Open, Sherif-Mboko per il titolo

Mayar Sherif e Victoria Mboko sono le finaliste del Parma Ladies Open presented by Iren. Sul Campo Centrale del Tennis Club Parma l’egiziana numero 64 WTA ha staccato il biglietto per un altro ultimo atto, il terzo della sua carriera in Emilia-Romagna, sconfiggendo con un doppio 6-4 Simona Waltert. Subito dopo è scesa in campo la canadese numero 156 del mondo, la quale ha regolato Irina-Camelia Begu per 6-1 6-3. Domani la conclusione della quinta edizione della rassegna emiliana organizzata da MEF Tennis Events: si comincia alle ore 11.30 con la finale di doppio, che vedrà Jesika Maleckova e Miriam Skoch sfidare Sabrina Santamaria e Qianhui Tang. Poi, non prima delle ore 14.00, l’ultimo atto di singolare del WTA 125.

Terza finale a Parma per Sherif – Tre partecipazioni, tre finali. Lo score di Mayar Sherif in quel di Parma diventa ogni giorno più impressionante, e testimonia il feeling speciale tra la città e l’egiziana. 2022, 2024 e 2025: l’ex numero 31 WTA ha centrato l’ultimo atto in tre occasioni, sollevando il trofeo tre stagioni fa in finale contro Maria Sakkari. Dopo aver sconfitto Simona Waltert per 6-4 6-4 in semifinale, Sherif andrà a caccia di un altro sigillo sul Campo Centrale del Tennis Club Parma. “Oggi non mi sentivo particolarmente bene – ha spiegato la testa di serie numero cinque –. Sono entrata in campo cercando di fare ciò che avevamo preparato, accelerando all’occorrenza e trovando un po’ di fiducia. Sono contenta di esserci riuscita, ma spero di fare ancora meglio domani”. Dopo Maria Sakkari e Anna Karolina Schmiedlova, l’ultimo ostacolo verso il titolo è l’arrembante Victoria Mboko, canadese classe 2006. Dalla sua, Sherif non avrà solo il suo team ma anche il supporto del pubblico emiliano, che la considera ormai una di casa: “Qui sono molto felice, so che la gente mi supporta tanto. Ci sono diversi aspetti, dalla città al cibo, che mi permettono di godermi la settimana in Emilia-Romagna fino in fondo. Cercherò di vincere ancora e soprattutto spero di tornare ancora a Parma in futuro”.

Mboko a caccia del primo titolo nella categoria – Un’altra prestazione di assoluto spessore proietta Victoria Mboko all’atto conclusivo del Parma Ladies Open presented by Iren. La diciottenne canadese, attuale numero 156 del ranking WTA ma già sicura di entrare tra le prime 125 del mondo da lunedì prossimo, non ha lasciato scampo alla rumena Irina-Camelia Begu, ottava testa di serie, imponendosi con il punteggio di 6-1 6-3 in poco meno di un’ora e mezza di gioco. “Sapevo che sarebbe stata una partita molto difficile – ha detto Mboko –, ma sono felice per come l’ho gestita. Non ero molto fiduciosa per la stagione sulla terra battuta perché non la reputo la mia superficie preferita, ma sento di stare migliorando sempre di più su questi campi”. Approdata in finale in un evento del circuito WTA per la prima volta in carriera, Mboko incontrerà domani Sherif, già vincitrice a Parma nel 2022 e finalista nella passata edizione, in una sfida inedita: “Mi troverò di fronte ad un’ottima giocatrice. Farò di tutto per arrivare più riposata possibile alla battaglia che mi aspetta”.

Risultati di venerdì 16 maggio

Semifinali

Mayar Sherif (5) b. Simona Waltert 6-4 6-4

Victoria Mboko b. Irina-Camelia Begu (8) 6-1 6-3