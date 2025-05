Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 6. Moutet spezza l’incantesimo: prima vittoria in carriera contro un top-10 dopo un’epica maratona con Rune (Video)

Dicono che per raggiungere vette mai conquistate, occorra percorrere sentieri mai esplorati. Una filosofia che Corentin Moutet ha abbracciato completamente, infrangendo finalmente un tabù che lo perseguitava: domenica 11 maggio, sul campo centrale del Foro Italico, il tennista francese ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera contro un top-10, superando Holger Rune al terzo turno del Masters 1000 di Roma.

Il prezzo di questa impresa? Una battaglia titanica di 3 ore e 44 minuti, culminata in un tie-break del terzo set in cui Moutet, con nervi d’acciaio, ha saputo ribaltare uno svantaggio di minibreak che sembrava condannarlo all’ennesima delusione. Un piccolo miracolo sportivo, specialmente considerando le storiche difficoltà del francese nel gestire mentalmente i momenti decisivi delle partite.

“È stata una sfida estremamente complicata, per innumerevoli ragioni,” ha confessato un emozionato Moutet al microfono di Tennis TV. “Dall’altra parte della rete c’era un avversario straordinario, ma anche nei momenti più critici, quando ero in svantaggio nel tie-break decisivo, non ho mai smesso di crederci. Ho continuato a cercare soluzioni, nonostante oggi sia stato tremendamente difficile.”

Il numero 83 del mondo ha poi rivelato un dettaglio toccante: “Era la mia prima volta su questo campo magnifico, che ammiravo ogni giorno mentre mi recavo agli allenamenti. Oggi all’improvviso mi sono ritrovato a giocarci sopra, con tutto questo pubblico a sostenerci… onestamente, in questo momento sono ancora sopraffatto dalle emozioni.”

Il percorso di Moutet a Roma è stato tutt’altro che semplice: dopo aver superato l’australiano Rinky Hijikata al primo turno con il punteggio di 3-6, 6-1, 7-5, ha beneficiato del ritiro del connazionale Ugo Humbert nel secondo turno quando conduceva per 6-3, 4-0. Ma pochi avrebbero scommesso su un suo ulteriore avanzamento contro Rune, recente vincitore del torneo di Barcellona, nonostante il danese non stesse attraversando il suo periodo di forma migliore.

Il peso della storia sembrava schiacciante: un desolante 0-12 era il bilancio di Moutet contro avversari top-10 prima di questa partita. Il tredicesimo tentativo ha finalmente spezzato la maledizione, ma solo dopo una prova di resistenza fisica e mentale ai limiti dell’impossibile.

“Ho combattuto una battaglia feroce contro me stesso,” ha rivelato Moutet, “ma la felicità che provo ora è indescrivibile. Durante tutta la partita, mi ripetevo continuamente che dovevo perseverare, che era normale sentirsi esausto dopo quasi quattro ore di gioco. Questo sport non concede mai nulla facilmente, soprattutto in situazioni così estreme, ma dovevo rendere tutto più semplice nella mia testa e concedermi l’opportunità di continuare a provarci, punto dopo punto, fino all’ultimo scambio.”

La sua riflessione finale rivela la maturità acquisita: “Volevo fare tutto il possibile affinché, in caso di sconfitta, non avessi alcun rimpianto. Ho dato ogni goccia di energia, ho rispettato il mio avversario quanto me stesso. Non potrei essere più soddisfatto della mia prestazione.”

La strada per Moutet nel torneo romano non diventa più facile: agli ottavi di finale lo attende un altro top-10, il britannico Jack Draper, rivelazione della stagione e protagonista indiscusso anche nei tornei più prestigiosi. Il tennista inglese partirà nettamente favorito, ma forse la prima vittoria contro un top-10 potrebbe aver liberato Moutet dalle catene mentali che lo limitavano.

Ora tutto appare sotto una luce diversa per il francese: battere un secondo top-10 consecutivo sembra improvvisamente più accessibile dopo aver infranto il tabù. Riuscirà Moutet a suonare ancora la sua melodia magica?

Masters & WTA 1000 Roma Italia





Terra battuta

ATP Masters 1000 3° TURNO

WTA 1000 3° TURNO

Campo Centrale – ore 11:00

Aryna Sabalenka vs Sofia Kenin



Lorenzo Musetti vs Brandon Nakashima



Vilius Gaubas vs Alexander Zverev



Linda Noskova vs Mirra Andreeva (Non prima 19:00)



Laslo Djere vs Carlos Alcaraz (Non prima 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Grand Stand Arena – ore 11:00

Arthur Fils vs Stefanos Tsitsipas



Coco Gauff vs Magda Linette (Non prima 13:00)



Elena Rybakina vs Bianca Andreescu



Francesco Passaro vs Karen Khachanov



Magdalena Frech vs Qinwen Zheng



SuperTennis Arena – ore 11:00

Alexei Popyrin vs Daniil Medvedev



Emma Raducanu vs Veronika Kudermetova



Jack Draper vs Vit Kopriva



Emma Navarro vs Clara Tauson



Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego vs Jacopo Berrettini / Matteo Berrettini



Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez vs Marta Kostyuk

Corentin Moutet vs Holger Rune



Sara Errani / Jasmine Paolini vs Leylah Fernandez / Yulia Putintseva



Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Yuki Bhambri / Robert Galloway



Matthew Ebden / John Peers vs Ariel Behar / Hugo Nys



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – ore 11:00

Storm Hunter / Ellen Perez vs Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova



Reilly Opelka / Tommy Paul vs Sander Gille / Jan Zielinski



Ulrikke Eikeri / Eri Hozumi vs Marta Kostyuk / Elena-Gabriela Ruse



Court 1 – ore 11:00

Sebastian Baez / Alexandre Muller vs Kevin Krawietz / Tim Puetz



Flavio Cobolli / Sebastian Korda vs Harri Heliovaara / Henry Patten



Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Francisco Cerundolo / Camilo Ugo Carabelli



Veronika Kudermetova / Elise Mertens vs Su-Wei Hsieh / Jelena Ostapenko (Non prima 14:00)