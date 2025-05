Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo altri 2 azzurri. Napolitano, Abbagnato e Raggi fuori al primo turno. Piraino e Di Sarra si arrendono alla maggiore esperienza degli avversari

Pomeriggio piuttosto amaro per le wild card italiane nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. Gabriele Piraino, numero 427 del ranking mondiale, ha ceduto in due set al taiwanese Chun-Hsin Tseng, numero 102 ATP, con il punteggio di 6-2, 6-4.

Il siciliano, vincitore delle pre-qualificazioni che gli avevano consentito l’accesso a questo turno, non è riuscito a reggere il confronto con un avversario più esperto e quotato. Il match è stato a senso unico fin dall’inizio, con Tseng che ha dominato il primo set e controllato il secondo, resistendo a un tentativo di rimonta dell’azzurro.

Non è andata meglio a Federica Di Sarra nel tabellone femminile. La tennista italiana, numero 602 WTA, è stata superata con un netto 6-3, 6-2 dalla svizzera Jil Teichmann, ex top 30 attualmente al 94° posto del ranking mondiale.

La Di Sarra, nonostante qualche buon spunto, ha pagato la differenza di classifica e di esperienza, non riuscendo mai a mettere veramente in difficoltà l’elvetica, che ha gestito il match con autorità.

Stefano Napolitano, attualmente numero 440 del ranking ATP ed entrato come alternates all’ultimo minuto, è stato sconfitto dall’ungherese Marton Fucsovics (134 ATP) con il punteggio di 6-2, 6-3. Il tennista magiaro, ex top 30, ha dimostrato tutta la sua superiorità tecnica e tattica, controllando il match fin dai primi scambi e non concedendo praticamente spazio all’azzurro per entrare in partita.

Ancor più netta la sconfitta di Angelica Raggi, giovane wild card italiana attualmente al numero 876 WTA, che ha incassato un secco 6-2, 6-1 contro l’australiana Ajla Tomljanovic, tennista di esperienza posizionata al 79° posto del ranking mondiale. Per la Raggi, nonostante il risultato, resta l’esperienza preziosa di aver potuto confrontarsi con il livello richiesto nei tornei WTA 1000.

Le sconfitte di Napolitano e Raggi si aggiungono a quella di Abbagnato contro Rus.

L’azzurra Anastasia Abbagnato (441 WTA), infatti, si è dovuta arrendere all’olandese Arantxa Rus (103 WTA) con il punteggio di 6-1, 6-4 nel primo turno delle qualificazioni del torneo WTA 1000 di Roma.

Dopo un primo set dominato dalla più esperta giocatrice olandese, l’italiana ha avuto un sussulto d’orgoglio nella seconda frazione, portandosi avanti per 3-1 e facendo sperare in una possibile rimonta. Tuttavia, il vantaggio è stato effimero: Rus ha saputo sfruttare la sua maggiore esperienza nel circuito, mettendo in campo colpi più incisivi e una tattica più efficace nei momenti decisivi.

Il controbreak nel sesto gioco ha rappresentato il primo segnale del ritorno dell’olandese, che ha poi completato l’opera piazzando il break decisivo a zero nel decimo game, chiudendo set e match per 6-4.

Per Abbagnato, nonostante la sconfitta, resta l’esperienza di aver affrontato una giocatrice di livello superiore sul prestigioso palcoscenico degli Internazionali di Roma, in una giornata segnerà anche il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo la conclusione della sua sospensione.

Kamil Majchrzak vs Sebastian Ofner



ATP Rome - Vincitore: Ofner

Pablo Carreno Busta vs Thiago Agustin Tirante



ATP Rome - Vincitore: Carreno Busta

Nicole Fossa Huergo vs Olivia Gadecki



WTA Rome - Vincitore: Gadecki

Federica Di Sarra vs Jil Teichmann



WTA Rome - Vincitore: Teichmann

Chun-Hsin Tseng vs Gabriele Piraino



ATP Rome - Vincitore: Tseng

Maria Sakkari vs Chloe Paquet



WTA Rome - Vincitore: Sakkari

Ajla Tomljanovic vs Angelica Raggi



WTA Rome - Vincitore: Tomljanovic

Cameron Norrie vs Jacopo Vasami



ATP Rome - Vincitore: Norrie

Raphael Collignon vs Nicolas Moreno De Alboran



ATP Rome - Vincitore: Moreno De Alboran

Thiago Monteiro vs Federico Arnaboldi



ATP Rome Thiago Monteiro [6] Thiago Monteiro [6] 0 6 2 Federico Arnaboldi • Federico Arnaboldi 0 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Arnaboldi 2-3 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 F. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 T. Monteiro 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 F. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Monteiro 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 F. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-3 → 5-4 T. Monteiro 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Arnaboldi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 F. Arnaboldi 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 F. Arnaboldi 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1

Anastasia Abbagnato vs Arantxa Rus



WTA Rome Anastasia Abbagnato • Anastasia Abbagnato 0 1 4 0 Arantxa Rus [16] Arantxa Rus [16] 0 6 6 0 Vincitore: Rus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anastasia Abbagnato 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Anastasia Abbagnato 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Arantxa Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Anastasia Abbagnato 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Anastasia Abbagnato 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 3-3 Arantxa Rus 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Anastasia Abbagnato 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Arantxa Rus 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Anastasia Abbagnato 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Anastasia Abbagnato 0-15 1-5 → 1-6 Arantxa Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Anastasia Abbagnato 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Arantxa Rus 15-0 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Anastasia Abbagnato 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Arantxa Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Anastasia Abbagnato 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Katie Volynets vs Aliaksandra Sasnovich



WTA Rome - Vincitore: Volynets

Pierluigi Basile vs Thiago Seyboth Wild



ATP Rome - Vincitore: Seyboth Wild

Giulio Zeppieri vs Pavel Kotov



ATP Rome - Vincitore: Zeppieri

Anna Blinkova vs Lisa Pigato



WTA Rome - Vincitore: Blinkova

Taro Daniel vs Yannick Hanfmann



ATP Rome - Vincitore: Hanfmann

Alexander Shevchenko vs Juan Pablo Ficovich



ATP Rome - Vincitore: Shevchenko

Elena-Gabriela Ruse vs Solana Sierra



WTA Rome - Vincitore: Ruse

Zeynep Sonmez vs Ella Seidel



WTA Rome - Vincitore: Seidel

Alizé Cornet vs Anna Bondar



WTA Rome Alizé Cornet Alizé Cornet 15 4 0 Anna Bondar [22] • Anna Bondar [22] 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Anna Bondar 0-15 0-1 Alizé Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Alizé Cornet 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 Anna Bondar 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Anna Bondar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Anna Bondar 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Alizé Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Anna Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Alizé Cornet 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Bernarda Pera vs Xiyu Wang



WTA Rome - Vincitore: Wang

Varvara Lepchenko vs Erika Andreeva



WTA Rome - Vincitore: Lepchenko

Daria Saville vs Laura Siegemund



WTA Rome - Vincitore: Siegemund

Vilius Gaubas vs Eliot Spizzirri



ATP Rome - Vincitore: Gaubas

Federico Agustin Gomez vs Valentin Royer



ATP Rome Federico Agustin Gomez • Federico Agustin Gomez 30 4 6 2 Valentin Royer [17] Valentin Royer [17] 30 6 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Agustin Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 2-3 V. Royer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-3 → 2-3 F. Agustin Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 V. Royer 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 F. Agustin Gomez 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 V. Royer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Agustin Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 V. Royer 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 F. Agustin Gomez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 V. Royer 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 F. Agustin Gomez 15-0 15-15 30-15 30-30 1-2 → 2-2 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Agustin Gomez 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Royer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Agustin Gomez 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 V. Royer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 F. Agustin Gomez 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 V. Royer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 F. Agustin Gomez 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-2 → 1-3 V. Royer 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 F. Agustin Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 V. Royer 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0

Jaime Faria vs Jerome Kym



ATP Rome - Vincitore: Faria

Marton Fucsovics vs Stefano Napolitano



ATP Rome - Vincitore: Fucsovics

Dusan Lajovic vs Ethan Quinn



ATP Rome - Vincitore: Lajovic

Hailey Baptiste vs Storm Hunter



WTA Rome - Vincitore: Baptiste

Yanina Wickmayer vs Viktorija Golubic



WTA Rome - Vincitore: Golubic

Maja Chwalinska vs Yuliia Starodubtseva



WTA Rome - Vincitore: Chwalinska

Mitchell Krueger vs Nishesh Basavareddy



ATP Rome - Vincitore: Basavareddy

Kamilla Rakhimova vs Leyre Romero Gormaz



WTA Rome - Vincitore: Rakhimova

Pierre-Hugues Herbert vs Juan Manuel Cerundolo



ATP Rome - Vincitore: Cerundolo

Billy Harris vs Tomas Barrios Vera



ATP Rome Billy Harris [11] • Billy Harris [11] 40 2 1 Tomas Barrios Vera Tomas Barrios Vera A 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 B. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-2 → 1-2 T. Barrios Vera 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 0-2 B. Harris 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Barrios Vera 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 B. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 T. Barrios Vera 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 B. Harris 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 T. Barrios Vera 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 B. Harris 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 T. Barrios Vera 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 B. Harris 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Tatjana Maria vs Jule Niemeier



WTA Rome - Vincitore: Niemeier

Antonia Ruzic vs Yue Yuan



WTA Rome - Vincitore: Ruzic

Victoria Mboko vs Cristina Bucsa



WTA Rome - Vincitore: Mboko

Otto Virtanen vs Tristan Boyer



ATP Rome - Vincitore: Virtanen

Vit Kopriva vs Dalibor Svrcina



ATP Rome - Vincitore: Kopriva

Roman Andres Burruchaga vs Daniel Elahi Galan



ATP Rome - Vincitore: Burruchaga

Hugo Dellien vs Marc-Andrea Huesler



ATP Rome - Vincitore: Dellien

Leolia Jeanjean vs Anastasia Zakharova



WTA Rome Leolia Jeanjean Leolia Jeanjean 0 2 6 0 Anastasia Zakharova [24] • Anastasia Zakharova [24] 0 6 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Anastasia Zakharova 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Anastasia Zakharova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Leolia Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Anastasia Zakharova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Leolia Jeanjean 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Anastasia Zakharova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Anastasia Zakharova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Leolia Jeanjean 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Maya Joint vs Maria Lourdes Carle



WTA Rome Maya Joint [4] • Maya Joint [4] 0 6 0 Maria Lourdes Carle Maria Lourdes Carle 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Maya Joint 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Maya Joint 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Maya Joint 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Maria Lourdes Carle 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Maya Joint 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Maria Lourdes Carle 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Maya Joint 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Maria Lourdes Carle 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Maya Joint 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Carlos Taberner vs Adrian Mannarino



ATP Rome - Vincitore: Taberner

Jesper de Jong vs Harold Mayot



ATP Rome - Vincitore: de Jong

Emiliana Arango vs Marina Stakusic



WTA Rome - Vincitore: Arango

Harriet Dart vs Anca Todoni