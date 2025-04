Masters e WTA 1000 Madrid: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. Orario di inizio posticipato per garantire l’approvvigionamento elettrico. In campo Musetti e Berrettini in singolare e 4 azzurri nel doppio (LIVE)

L’organizzazione del Mutua Madrid Open 2025 ha annunciato una modifica significativa al programma della giornata. Gli incontri inizieranno alle ore 12:00, anziché alle 11:00 come inizialmente previsto. Questa decisione è stata presa per garantire un approvvigionamento elettrico senza problemi all’interno dell’impianto.

Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, l’apertura delle porte della Caja Mágica per il pubblico avverrà comunque alle ore 11:00, offrendo ai tifosi la possibilità di accedere alle strutture un’ora prima dell’inizio delle partite.

La misura si è resa necessaria per assicurare il corretto funzionamento di tutte le infrastrutture del torneo, evitando potenziali interruzioni durante lo svolgimento degli incontri. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle specifiche problematiche elettriche che hanno portato a questa decisione.

🎾 🎾 🎾 🇪🇸 Masters & WTA 1000 Madrid Spagna





Terra battuta 👨

ATP Masters 1000 3° TURNO – OTTAVI DI FINALE 👩

WTA 1000 OTTAVI DI FINALE ⛅ Previsioni meteo Madrid, 29 Aprile 2025 22°C min. 8°C

MANOLO SANTANA STADIUM (inizio ore 12:00)

🇷🇺 [13] Diana Shnaider vs 🇵🇱 [2] Iga Swiatek (WTA)



Il match deve ancora iniziare

ATP Madrid Grigor Dimitrov [15] Grigor Dimitrov [15] 0 6 5 Jacob Fearnley • Jacob Fearnley 0 4 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. Fearnley 5-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 5-3 → 5-4 J. Fearnley 15-0 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Fearnley 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Fearnley 0-15 15-15 15-30 df 30-40 df 5-4 → 6-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 J. Fearnley 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 ace 4-2 → 4-3 J. Fearnley 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 4-1 → 4-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 J. Fearnley 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Fearnley 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 1-0 → 2-0 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Segue:🇧🇬 [15] Grigor Dimitrov vs 🇬🇧 [Q] Jacob Fearnley (ATP)Segue:🇬🇷 [17] Stefanos Tsitsipas vs 🇮🇹 [10] Lorenzo Musetti (ATP)Segue:🇩🇪 [1] Alexander Zverev vs 🇦🇷 [20] Francisco Cerundolo (ATP)Non prima delle 20:00:🇧🇾 [1] Aryna Sabalenka vs 🇺🇸 Peyton Stearns (WTA)Segue:🇺🇸 [3] Taylor Fritz vs 🇳🇴 [14] Casper Ruud (ATP)🇦🇺 [6] Alex De Minaur vs 🇨🇦 [29] Denis Shapovalov (ATP)Non prima delle 13:00:🇺🇸 [5] Madison Keys vs 🇭🇷 [19] Donna Vekic (WTA)Segue:🇺🇦 [17] Elina Svitolina vs 🇬🇷 Maria Sakkari (WTA)Non prima delle 19:00:🇷🇺 [9] Daniil Medvedev vs 🇺🇸 [31] Brandon Nakashima (ATP)Non prima delle 21:30:🇺🇦 [24] Marta Kostyuk vs 🇷🇺 Anastasia Potapova (WTA)🇷🇺 [24] Karen Khachanov vs 🇺🇸 [11] Tommy Paul (ATP)Segue:🇨🇿 [22] Jakub Mensik vs 🇰🇿 Alexander Bublik (ATP)Segue:🇬🇧 [5] Jack Draper vs 🇮🇹 [30] Matteo Berrettini (ATP)Dopo adeguato riposo:🇸🇪 Andre Goransson / 🇳🇱 Sem Verbeek vs 🇨🇿 Jakub Mensik / 🇨🇿 Adam Pavlasek (ATP)Segue:🇪🇸 Marcel Granollers / 🇦🇷 Horacio Zeballos [5] vs 🇫🇷 Giovanni Mpetshi Perricard / 🇫🇷 Albano Olivetti (ATP)🇺🇸 [16] Frances Tiafoe vs 🇫🇷 Alexandre Muller (ATP)Segue:🇬🇧 Cameron Norrie vs 🇨🇦 [LL] Gabriel Diallo (ATP)Segue:🇯🇵 Moyuka Uchijima vs 🇷🇺 [21] Ekaterina Alexandrova (WTA)Segue:🇧🇾 Victoria Azarenka / 🇺🇸 Ashlyn Krueger vs 🇺🇸 Coco Gauff / 🇺🇸 Robin Montgomery (WTA)Segue:🇺🇸 Sofia Kenin / 🇺🇦 Lyudmyla Kichenok [8] vs 🇷🇺 Veronika Kudermetova / 🇧🇪 Elise Mertens (WTA)🇮🇹 [4] Simone Bolelli / 🇮🇹 Andrea Vavassori vs 🇬🇧 Joe Salisbury / 🇬🇧 Neal Skupski (ATP)Segue:🇸🇻 [1] Marcelo Arevalo / 🇭🇷 Mate Pavic vs 🇧🇷 Rafael Matos / 🇧🇷 Marcelo Melo (ATP)Segue:🇬🇧 Jamie Murray / 🇺🇸 Rajeev Ram vs 🇲🇨 Hugo Nys / 🇫🇷 Edouard Roger-Vasselin (ATP)Segue:🇲🇨 Romain Arneodo / 🇫🇷 Manuel Guinard vs 🇩🇪 [3] Kevin Krawietz / 🇩🇪 Tim Puetz (ATP)Dopo adeguato riposo:🇫🇷 Theo Arribage / 🇦🇷 Francisco Cerundolo vs 🇦🇷 Maximo Gonzalez / 🇦🇷 Andres Molteni (ATP)🇭🇷 Ivan Dodig / 🇺🇸 Sebastian Korda vs 🇦🇹 Alexander Erler / 🇩🇪 Constantin Frantzen (ATP)Segue:🇮🇳 Yuki Bhambri / 🇺🇸 Robert Galloway vs 🇫🇮 [2] Harri Heliovaara / 🇬🇧 Henry Patten (ATP)Dopo adeguato riposo:🇧🇪 Sander Gille / 🇵🇱 Jan Zielinski vs 🇨🇿 Tomas Machac / 🇺🇸 Tommy Paul (ATP)Segue:🇮🇳 Rohan Bopanna / 🇺🇸 Ben Shelton vs 🇺🇸 [8] Nathaniel Lammons / 🇺🇸 Jackson Withrow (ATP)Dopo adeguato riposo:🇮🇹 Flavio Cobolli / 🇮🇹 Lorenzo Musetti vs 🇭🇷 [6] Nikola Mektic / 🇳🇿 Michael Venus (ATP)