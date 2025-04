Internazionali d’Italia 2025: Sinner guida la pattuglia azzurra in un’edizione da record

È stata pubblicata l’entry list del singolare maschile per l’82ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia, un’edizione che si preannuncia storica sia per la massiccia presenza di tennisti italiani nei vari tabelloni, sia per la significativa espansione del Foro Italico, la cui superficie è passata da 12 a 20 ettari.

La grande novità di quest’anno è rappresentata dall’utilizzo, per la prima volta nella storia del torneo, dello Stadio dei Marmi “Pietro Mennea”, dove è stata realizzata la nuova SuperTennis Arena, che diventa il terzo dei quattro show court a disposizione degli organizzatori.

Sinner, il numero 1 a caccia del primo acuto a Roma

Jannik Sinner parteciperà per la sesta volta al Masters 1000 di casa, dove ha un bilancio di 9 vittorie e 5 sconfitte. Proprio al Foro Italico, nel 2019, l’altoatesino ottenne contro Steve Johnson la sua prima vittoria in un torneo Masters 1000. Il suo miglior risultato a Roma resta il quarto di finale raggiunto nel 2022, quando superò Pedro Martinez, Fabio Fognini e Filip Krajinovic, prima di arrendersi a Stefanos Tsitsipas.

Il numero 1 del mondo arriva al torneo da assoluto protagonista della categoria Masters 1000, avendo firmato quattro dei cinque successi italiani nella storia di questi tornei, introdotti nel calendario nel 1990: ha trionfato a Montreal 2023 (battendo De Minaur in finale), Miami 2024 (contro Dimitrov), Cincinnati 2024 (superando Tiafoe) e Shanghai 2024 (prevalendo su Djokovic). L’unico altro italiano a vincere un Masters 1000 è stato Fabio Fognini a Monte-Carlo nel 2019.

Musetti, specialista del Foro

Lorenzo Musetti ha un legame speciale con gli Internazionali, dove ha partecipato cinque volte tra qualificazioni e main draw, con un bilancio di 5 vittorie e 4 sconfitte. Nel 2020 fece scalpore sconfiggendo Stan Wawrinka e diventando il primo tennista nato nel 2002 a vincere un match nel circuito ATP. Ha raggiunto i quarti di finale sia in quell’edizione che nel 2022, rappresentando il suo miglior risultato nel torneo.

Berrettini torna dopo tre anni

Matteo Berrettini farà il suo ritorno agli Internazionali dopo tre anni di assenza. Il romano non gioca il Masters 1000 di casa dal 2021, periodo in cui aveva appena disputato la sua prima (e finora unica) finale in questa categoria di tornei a Madrid. Questa sarà la sua sesta partecipazione complessiva, con un bilancio di 7 vittorie e 5 sconfitte.

Il suo miglior piazzamento a Roma risale al 2020, edizione spostata a settembre a causa della pandemia, quando raggiunse i quarti di finale prima di essere sconfitto da Casper Ruud. Ha vinto due partite consecutive anche nel 2019 e 2021, fermandosi agli ottavi in entrambe le occasioni.

Gli altri azzurri

Flavio Cobolli, romano doc, parteciperà per la sesta volta agli Internazionali, dove ha un bilancio di 1 vittoria e 3 sconfitte. Ha superato le qualificazioni solo nel 2023, mentre nel 2024 ha ottenuto la sua prima vittoria in main draw contro Maximilian Marterer, prima di cedere a Sebastian Korda.

Matteo Arnaldi ha all’attivo tre partecipazioni con 2 vittorie e 3 sconfitte, avendo raggiunto il secondo turno sia nel 2023 che nel 2024.

Lorenzo Sonego è uno dei veterani italiani al Foro, con quella del 2025 che sarà la sua decima partecipazione complessiva. Il torinese vanta come miglior risultato la storica semifinale del 2021, impresa che mancava a un italiano dal 2007 con Filippo Volandri.

Luciano Darderi ha partecipato due volte al torneo, con un bilancio di 2 vittorie e 1 sconfitta. Nel 2024 ha raggiunto il terzo turno grazie ai successi su Denis Shapovalov e Mariano Navone, prima di arrendersi ad Alexander Zverev.

Per Mattia Bellucci, invece, sarà l’esordio assoluto nel main draw dopo aver tentato senza successo le qualificazioni nel 2023.

L’82ª edizione degli Internazionali BNL d’Italia si preannuncia quindi come una delle più interessanti degli ultimi anni, con un contingente italiano più forte che mai e la nuova, imponente struttura del Foro Italico pronta ad accogliere appassionati da tutto il mondo.

Entry list Md

1. Sinner, Jannik 🇮🇹 (ITA)

2. Zverev, Alexander 🇩🇪 (GER)

3. Alcaraz, Carlos 🇪🇸 (ESP)

4. Fritz, Taylor 🇺🇸 (USA)

5. Djokovic, Novak 🇷🇸 (SRB)

6. Draper, Jack 🇬🇧 (GBR)

7. Ruud, Casper 🇳🇴 (NOR)

8. Tsitsipas, Stefanos 🇬🇷 (GRE)

9. Rublev, Andrey 🇷🇺 (RUS)

10. de Minaur, Alex 🇦🇺 (AUS)

11. Medvedev, Daniil 🇷🇺 (RUS)

12. Rune, Holger 🇩🇰 (DEN)

13. Paul, Tommy 🇺🇸 (USA)

14. Shelton, Ben 🇺🇸 (USA)

15. Fils, Arthur 🇫🇷 (FRA)

16. Musetti, Lorenzo 🇮🇹 (ITA)

17. Tiafoe, Frances 🇺🇸 (USA)

18. Dimitrov, Grigor 🇧🇬 (BUL)

19. Auger-Aliassime, Felix 🇨🇦 (CAN)

20. Humbert, Ugo 🇫🇷 (FRA)

21. Machac, Tomas 🇨🇿 (CZE)

22. Cerundolo, Francisco 🇦🇷 (ARG)

23. Mensik, Jakub 🇨🇿 (CZE)

24. Korda, Sebastian 🇺🇸 (USA)

25. Khachanov, Karen 🇷🇺 (RUS)

26. Hurkacz, Hubert 🇵🇱 (POL)

27. Popyrin, Alexei 🇦🇺 (AUS)

28. Lehecka, Jiri 🇨🇿 (CZE)

29. Shapovalov, Denis 🇨🇦 (CAN)

30. Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷 (FRA)

31. Nakashima, Brandon 🇺🇸 (USA)

32. Tabilo, Alejandro 🇨🇱 (CHI)

33. Baez, Sebastian 🇦🇷 (ARG)

33 PR. Opelka, Reilly 🇺🇸 (USA)

34. Berrettini, Matteo 🇮🇹 (ITA)

35. Griekspoor, Tallon 🇳🇱 (NED)

36. Cobolli, Flavio 🇮🇹 (ITA)

37. Michelsen, Alex 🇺🇸 (USA)

38. Thompson, Jordan 🇦🇺 (AUS)

40. Arnaldi, Matteo 🇮🇹 (ITA)

41. Sonego, Lorenzo 🇮🇹 (ITA)

42. Davidovich Fokina, Alejandro 🇪🇸 (ESP)

43. Borges, Nuno 🇵🇹 (POR)

44. Monfils, Gael 🇫🇷 (FRA)

45. Giron, Marcos 🇺🇸 (USA)

46. Etcheverry, Tomas Martin 🇦🇷 (ARG)

47. Kecmanovic, Miomir 🇷🇸 (SRB)

48. Darderi, Luciano 🇮🇹 (ITA)

49. Struff, Jan-Lennard 🇩🇪 (GER)

50. Bergs, Zizou 🇧🇪 (BEL)

51. Martinez, Pedro 🇪🇸 (ESP)

52. Bautista Agut, Roberto 🇪🇸 (ESP)

53. Zhang, Zhizhen 🇨🇳 (CHN)

54. Munar, Jaume 🇪🇸 (ESP)

55. Halys, Quentin 🇫🇷 (FRA)

56. Goffin, David 🇧🇪 (BEL)

57. Carballes Baena, Roberto 🇪🇸 (ESP)

58. Jarry, Nicolas 🇨🇱 (CHI)

59. Fonseca, Joao 🇧🇷 (BRA)

60. Shang, Juncheng 🇨🇳 (CHN)

61. Comesana, Francisco 🇦🇷 (ARG)

62. Bonzi, Benjamin 🇫🇷 (FRA)

63. Ugo Carabelli, Camilo 🇦🇷 (ARG)

64. Dzumhur, Damir 🇧🇦 (BIH)

65. Nishikori, Kei 🇯🇵 (JPN)

66. Bellucci, Mattia 🇮🇹 (ITA)

67. Bu, Yunchaokete 🇨🇳 (CHN)

68. Safiullin, Roman 🇷🇺 (RUS)

69. Tien, Learner 🇺🇸 (USA)

70. Navone, Mariano 🇦🇷 (ARG)

71. Nishioka, Yoshihito 🇯🇵 (JPN)

72. Medjedovic, Hamad 🇷🇸 (SRB)

73. Fearnley, Jacob 🇬🇧 (GBR)

74. Rinderknech, Arthur 🇫🇷 (FRA)

75. Moutet, Corentin 🇫🇷 (FRA)

76. Bublik, Alexander 🇰🇿 (KAZ)

77. Kovacevic, Aleksandar 🇺🇸 (USA)

78. Djere, Laslo 🇷🇸 (SRB)

Alternates

1. Diallo, Gabriel 🇨🇦 (CAN)

2. Gaston, Hugo 🇫🇷 (FRA)

3. Marozsan, Fabian 🇭🇺 (HUN)

4. O’Connell, Christopher 🇦🇺 (AUS)

5. Vukic, Aleksandar 🇦🇺 (AUS)

6. Altmaier, Daniel 🇩🇪 (GER)

7. Hijikata, Rinky 🇦🇺 (AUS)

8. Walton, Adam 🇦🇺 (AUS)

9. Norrie, Cameron 🇬🇧 (GBR)

10. van de Zandschulp, Botic 🇳🇱 (NED)

11. Fucsovics, Marton 🇭🇺 (HUN)

12. Duckworth, James 🇦🇺 (AUS)

13. Collignon, Raphael 🇧🇪 (BEL)

14. Kokkinakis, Thanasi 🇦🇺 (AUS)

15. Nardi, Luca 🇮🇹 (ITA)

16. Monteiro, Thiago 🇧🇷 (BRA)

17. Kopriva, Vit 🇨🇿 (CZE)

18. de Jong, Jesper 🇳🇱 (NED)

19. Coric, Borna 🇭🇷 (CRO)

20. Passaro, Francesco 🇮🇹 (ITA)

21. Faria, Jaime 🇵🇹 (POR)

22. McDonald, Mackenzie 🇺🇸 (USA)

23. Dellien, Hugo 🇧🇴 (BOL)

24. Majchrzak, Kamil 🇵🇱 (POL)

25. Carreno Busta, Pablo 🇪🇸 (ESP)

26. Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼 (TPE)

27. Opelka, Reilly (PR) 🇺🇸 (USA)

28. Shevchenko, Alexander 🇰🇿 (KAZ)

29. Harris, Billy 🇬🇧 (GBR)

30. Basavareddy, Nishesh 🇺🇸 (USA)

31. Lajovic, Dusan 🇷🇸 (SRB)

32. Eubanks, Christopher 🇺🇸 (USA)

33. Seyboth Wild, Thiago 🇧🇷 (BRA)

34. Pouille, Lucas 🇫🇷 (FRA)

35. Fognini, Fabio 🇮🇹 (ITA)

36. Holt, Brandon 🇺🇸 (USA)

37. Galan, Daniel Elahi 🇨🇴 (COL)

38. Royer, Valentin 🇫🇷 (FRA)

39. Cilic, Marin 🇭🇷 (CRO)

40. Cazaux, Arthur 🇫🇷 (FRA)

41. Schoolkate, Tristan 🇦🇺 (AUS)

42. Boyer, Tristan 🇺🇸 (USA)

43. Hanfmann, Yannick 🇩🇪 (GER)

44. Daniel, Taro 🇯🇵 (JPN)

45. Quinn, Ethan 🇺🇸 (USA)

46. Kotov, Pavel 🇷🇺 (RUS)

47. Cerundolo, Juan Manuel 🇦🇷 (ARG)

48. Coria, Federico 🇦🇷 (ARG)

49. Spizzirri, Eliot 🇺🇸 (USA)

50. Barrios Vera, Tomas 🇨🇱 (CHI)

51. Ritschard, Alexander 🇨🇭 (SUI)

52. Kym, Jerome 🇨🇭 (SUI)

53. Svrcina, Dalibor 🇨🇿 (CZE)

54. Ofner, Sebastian 🇦🇹 (AUT)

55. Mannarino, Adrian 🇫🇷 (FRA)

56. Tirante, Thiago Agustin 🇦🇷 (ARG)

57. Moller, Elmer 🇩🇰 (DEN)

58. Krueger, Mitchell 🇺🇸 (USA)

59. Purcell, Max 🇦🇺 (AUS)

60. Burruchaga, Roman Andres 🇦🇷 (ARG)

61. Gomez, Federico Agustin 🇦🇷 (ARG)

62. Harris, Lloyd 🇿🇦 (RSA)

63. Huesler, Marc-Andrea 🇨🇭 (SUI)

64. Diaz Acosta, Facundo 🇦🇷 (ARG)

65. Nagal, Sumit 🇮🇳 (IND)

66. Moreno De Alboran, Nicolas 🇺🇸 (USA)

67. Taberner, Carlos 🇪🇸 (ESP)

68. Kovalik, Jozef 🇸🇰 (SVK)

69. Mayot, Harold 🇫🇷 (FRA)

70. Gaubas, Vilius 🇱🇹 (LTU)

71. Mochizuki, Shintaro 🇯🇵 (JPN)

72. Blockx, Alexander 🇧🇪 (BEL)

73. Jacquet, Kyrian 🇫🇷 (FRA)

74. Meligeni Alves, Felipe 🇧🇷 (BRA)

75. Landaluce, Martin 🇪🇸 (ESP)

76. Ficovich, Juan Pablo 🇦🇷 (ARG)

77. Moro Canas, Alejandro 🇪🇸 (ESP)

78. Uchiyama, Yasutaka 🇯🇵 (JPN)

79. Herbert, Pierre-Hugues 🇫🇷 (FRA)

80. Popko, Dmitry 🇰🇿 (KAZ)

81. Garin, Cristian 🇨🇱 (CHI)

82. Basilashvili, Nikoloz 🇬🇪 (GEO)

83. Kukushkin, Mikhail 🇰🇿 (KAZ)

84. Wawrinka, Stan 🇨🇭 (SUI)

85. Gasquet, Richard 🇫🇷 (FRA)

86. Barrere, Gregoire 🇫🇷 (FRA)

87. Blanchet, Ugo 🇫🇷 (FRA)

88. Trungelliti, Marco 🇦🇷 (ARG)

89. Smith, Colton 🇺🇸 (USA)

90. Nava, Emilio 🇺🇸 (USA)

91. Ajdukovic, Duje 🇭🇷 (CRO)

92. Hemery, Calvin 🇫🇷 (FRA)

93. Brooksby, Jenson 🇺🇸 (USA)