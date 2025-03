Masters e WTA 1000 Miami: Il programma completo di Giovedì 27 Marzo 2025. Paolini di sera, Berrettini alla mezzanotte italiana

STADIUM

🕐 1:00 PM (18:00 ITALIANE)

QF

🇫🇷 Arthur Fils

vs

🇨🇿 Jakub Mensik

—

🕒 Not Before 3:00 PM ET (20:00 IT)

WTA QF

🇧🇾 Aryna Sabalenka (1)

vs

🇮🇹 Jasmine Paolini (6)

—

🕖 Not Before 7:00 PM ET(00:00 ITALIANE)

QF

🇺🇸 Taylor Fritz (3)

vs

🇮🇹 Matteo Berrettini (29)

—

🕣 Not Before 8:30 PM ET(01:30 ITALIANE)

WTA

TBD

vs

🇵🇭 Alexandra Eala (WC)

—

🏟️ GRANDSTAND

🕐 1:00 PM ET(18:00 IT)

**SF – Doubles**

🇦🇺 Julian Cash / 🇬🇧 Luke Glasspool (6)

vs

🇫🇮 Harri Heliövaara / 🇬🇧 Henry Patten (2)

—

🕝 Not Before 2:30 PM ET (19:30 IT)

**SF – Doubles**

🇸🇻 Marcelo Arevalo / 🇭🇷 Mate Pavic

*or* 🇦🇷 Máximo Gonzalez / 🇦🇷 Andres Molteni

vs

🇺🇸 Christian Harrison / 🇺🇸 Evan King

*or* 🇭🇷 Nikola Mektic / 🇳🇿 Michael Venus