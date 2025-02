ATP 500 Dubai, Acapulco e ATP 250 Santiago: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Bolelli-Vavassori, che beffa a Dubai – sfuma la rimonta al super tie-break. In campo Berrettini (LIVE)

Simone Bolelli e Andrea Vavassori escono sconfitti nei quarti di finale del torneo di doppio dell’ATP 500 di Dubai, battuti dalla coppia Haase-Jebens con il punteggio di 6-4 3-6 12-10 al termine di un match combattutissimo.

Una sconfitta particolarmente amara per gli azzurri, che nel super tie-break decisivo erano riusciti in una formidabile rimonta da 3-8 a 9-8, solo per vedere sfumare la vittoria proprio sul più bello.

Il primo set è stato conquistato dagli avversari, ma nel secondo Bolelli-Vavassori hanno saputo reagire con carattere, portando la sfida al super tie-break. Qui è iniziato un vero e proprio thriller: la coppia italiana si è vista sotto 3-8 prima di una straordinaria reazione che li ha portati addirittura ad avere un match point sul 9-8 annullato con un servizio vincente dal tennista tedesco.

Il momento decisivo è arrivato sul 10-11, quando un rarissimo errore di Vavassori con uno smash sopra la testa ha consegnato agli avversari la partita.

🇦🇪 ATP 500 Dubai Emirati Arabi

Cemento 2° TURNO



Centre Court – ore 11:00

Nuno Borges vs Felix Auger-Aliassime



Tallon Griekspoor vs Ugo Humbert (Non prima 13:00)



Daniil Medvedev vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 15:30)



Stefanos Tsitsipas vs Karen Khachanov



Court 1 – ore 11:00

Alexei Popyrin vs Marin Cilic



Luca Nardi vs Zizou Bergs



Roberto Bautista Agut vs Quentin Halys



Matteo Berrettini vs Christopher O’Connell (Non prima 15:30)



Court 3 – ore 11:00

Joe Salisbury / Neal Skupski vs Matthew Ebden / Joran Vliegen



Rohan Bopanna / Ivan Dodig vs Julian Cash / Lloyd Glasspool



Robin Haase / Hendrik Jebens vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori



Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Jamie Murray / John Peers



🇲🇽 ATP 500 Acapulco Messico

Cemento 2° TURNO



ESTADIO – ore 01:00

David Goffin vs Ben Shelton



Alexander Zverev vs Learner Tien



Rodrigo Pacheco Mendez vs Casper Ruud (Non prima 04:00)



Marcos Gironvs Tommy Paul

Holger Rune vs Brandon Nakashima



(7) Frances Tiafoe vs Alejandro Davidovich Fokina



CANCHA 1 – ore 01:00

Daniel Altmaier vs Tomas Machac



Denis Shapovalov vs Michelsen



N.Sriram Balaji / Miguel Reyes-Varela vs Sander Gille / Jan Zielinski



CANCHA 2 – ore 01:00

Alexander Erler / Constantin Frantzen vs Ariel Behar / Robert Galloway



Andre Goransson / Sem Verbeek vs Hans Hach Verdugo / JJ Tracy



🇨🇱 ATP 250 Santiago Cile

Terra battuta 1°-2° TURNO



COURT JAIME FILLOL – ore 18:00

Pedro Martinez vs Laslo Djere



Federico Coria vs Tomas Barrios Vera



Francisco Cerundolo vs Yannick Hanfmann



Cristian Garin vs Tomas Martin Etcheverry (Non prima 00:00)



Gustavo Heidevs Jaime Faria

ATP Santiago Marcelo Demoliner / Marcelo Zormann • Marcelo Demoliner / Marcelo Zormann 0 7 0 Roman Andres Burruchaga / Thiago Agustin Tirante Roman Andres Burruchaga / Thiago Agustin Tirante 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Demoliner / Zormann 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 1-3* 2*-3 2*-4 df 3-4* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 9*-8 6-6 → 7-6 M. Demoliner / Zormann 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 5-6 → 6-6 R. Andres Burruchaga / Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 M. Demoliner / Zormann 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 R. Andres Burruchaga / Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Demoliner / Zormann 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Andres Burruchaga / Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-4 → 3-4 M. Demoliner / Zormann 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 1-4 → 2-4 R. Andres Burruchaga / Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 30-30 1-3 → 1-4 M. Demoliner / Zormann 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-2 → 1-3 R. Andres Burruchaga / Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Demoliner / Zormann 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Andres Burruchaga / Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner



Tomas Barrios Vera / Ignacio Buse vs Inigo Cervantes / Pedro Martinez (Non prima 22:30)



Nicolas Barrientos/ Rithvik Choudary Bollipallivs Karol Drzewiecki/ Piotr Matuszewski

Felipe Meligeni Alves vs Francisco Comesana



Francisco Cabral / Jean-Julien Rojer vs Ryan Seggerman / John-Patrick Smith



Gregoire Jacq / Orlando Luz vs Guido Andreozzi / Theo Arribage (Non prima 23:00)



