Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 02 Febbraio 2025

02/02/2025 00:18 Nessun commento
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images
Mattia Bellucci nella foto - Foto Getty Images

NED ATP 500 Rotterdam – Indoor Hard

  • Q2: Bellucci ITA (Rank: 98) – Brouwer NED (Rank: 194) 2° inc. ore 11 (H2H: 1-0)
    • Il match deve ancora iniziare
  • Q2: Vavassori ITA (Rank: 316) – Blancaneaux FRA (Rank: 289) 2° inc. ore 11 (H2H: 1-0)

    • Il match deve ancora iniziare

GER CH Koblenz – Indoor Hard

  • F: Nardi ITA (Rank: 83) – Blanchet FRA (Rank: 226) Inizio 14:00 (H2H: 0-1)

    • Il match deve ancora iniziare

FRA CH Lille – Indoor Hard

  • Q1: Pecci ITA (Rank: 455) – Prihodko UKR (Rank: 350) Inizio 10:00 (H2H: 0-1)

    • Il match deve ancora iniziare

ESP CH Tenerife 🌧️ Pioggia, 16°C / 13°C – Hard

  • Q1: Slump NED (Rank: 519) – Fonio ITA (Rank: 398) 3° inc. ore 11 (H2H: 0-0)

    • Il match deve ancora iniziare
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