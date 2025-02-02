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Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA
Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi di Domenica 02 Febbraio 2025
02/02/2025 00:18 Nessun commento
ATP 500 Rotterdam – Indoor Hard
- Q2: Bellucci (Rank: 98) – Brouwer (Rank: 194) 2° inc. ore 11 (H2H: 1-0)
- Q2: Vavassori (Rank: 316) – Blancaneaux (Rank: 289) 2° inc. ore 11 (H2H: 1-0)
Il match deve ancora iniziare
Il match deve ancora iniziare
CH Koblenz – Indoor Hard
- F: Nardi (Rank: 83) – Blanchet (Rank: 226) Inizio 14:00 (H2H: 0-1)
Il match deve ancora iniziare
CH Lille – Indoor Hard
- Q1: Pecci (Rank: 455) – Prihodko (Rank: 350) Inizio 10:00 (H2H: 0-1)
Il match deve ancora iniziare
CH Tenerife 🌧️ Pioggia, 16°C / 13°C – Hard
- Q1: Slump (Rank: 519) – Fonio (Rank: 398) 3° inc. ore 11 (H2H: 0-0)
Il match deve ancora iniziare
TAG: Italiani in campo
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