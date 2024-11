Italia-Argentina: Sfida ai quarti di Davis 2024. USA-Australia nei quarti: un match tra grandi della storia (Live dalle ore 10)

L’Italia si prepara a un nuovo capitolo della sua storia in Coppa Davis, affrontando l’Argentina oggi alle 17:00 nei quarti di finale dell’edizione 2024. Il match, che sarà trasmesso in diretta su Rai 2 e SuperTenniX, rappresenta il sesto confronto tra le due nazioni nella storia della competizione.

Il Cammino dell’Italia in Davis

La squadra italiana vanta una presenza storica nella competizione, essendo presente dal 1923. In 69 anni di partecipazione, l’Italia ha disputato 170 incontri, con un bilancio positivo di 97 vittorie e 73 sconfitte, conquistando due titoli nella sua storia.

I Precedenti Italia-Argentina: 3-2

La storia degli scontri diretti tra le due nazionali è ricca di momenti memorabili:

– 2022: Vittoria italiana (2-1) nella fase a gironi a Bologna, grazie ai successi di Sinner e Berrettini nei singolari

– 2017: Trionfo azzurro (3-2) a Buenos Aires, con le vittorie iniziali di Lorenzi su Pella e Seppi su Berlocq

– 2016: Sconfitta casalinga (1-3) nei quarti a Pesaro

– 2014: Vittoria storica (3-1) a Mar del Plata, trascinati da un eccezionale Fognini

– 1983: Sconfitta netta (0-5) nei quarti a Roma

Momenti Storici

Il primo confronto del 1983 al Foro Italico rimane nella memoria per essere stato l’ultimo match della carriera di Adriano Panatta, sconfitto da Guillermo Vilas – lo stesso avversario che aveva battuto nella memorabile finale degli Internazionali del 1976. In quell’occasione, Panatta chiuse la sua carriera con un gesto simbolico, regalando le sue racchette a un giovane tifoso.

Un dato curioso emerge dai primi quattro confronti: la vittoria è sempre andata alla squadra in trasferta. La tradizione si è interrotta solo nel 2022 a Bologna, quando l’Italia si è imposta davanti al proprio pubblico.

Particolarmente significativo il successo del 2014 a Mar del Plata, dove Fabio Fognini si rese protagonista vincendo due singolari (contro Monaco e Berlocq) e il doppio in coppia con Bolelli. Nel 2017, a Buenos Aires, fu ancora decisivo Fognini, che chiuse i conti nell’ultimo singolare contro Pella, dopo le vittorie iniziali di Lorenzi e Seppi.

L’ultimo precedente del 2022 a Bologna ha visto l’Italia prevalere grazie alle prestazioni di due dei suoi migliori talenti, Jannik Sinner e Matteo Berrettini, confermando la crescita del tennis italiano a livello internazionale.

Coppa Davis – Quarti di Finale (Malaga) – indoor hard 🇪🇸

Stati Uniti e Australia, le due nazioni più vincenti nella storia della Coppa Davis, si affrontano giovedì mattina nei quarti di finale a Malaga. Una sfida che segna il loro 48° confronto, ma il primo in assoluto sul cemento indoor.

IL MOMENTO DELLE SQUADRE

L’Australia di Lleyton Hewitt arriva da due finali consecutive a Malaga (persa nel 2022 contro il Canada e nel 2023 contro l’Italia) e cerca il definitivo salto di qualità. La sorpresa è l’inserimento di Alex de Minaur, il 25enne che ha dimostrato di avere lo stesso spirito combattivo del suo capitano.

Gli Stati Uniti, guidati da Bob Bryan, possono contare su un team completo con tre singolaristi di alto livello e un doppio collaudato. Taylor Fritz, numero uno americano, è reduce da un finale di stagione eccezionale con le finali agli US Open e alle ATP Finals, perse entrambe contro Sinner.

LA STORIA

Entrambe le nazioni cercano di tornare al successo dopo un lungo digiuno: l’ultimo trionfo americano risale al 2007 a Portland, mentre l’Australia non vince dal 2003. Sia Hewitt che Bryan erano in campo quando le loro nazionali hanno conquistato l’ultimo titolo.

LE DICHIARAZIONI

“Non ci sono partite facili nei quarti”, ha commentato Hewitt. “Negli ultimi due anni qui a Malaga siamo riusciti a scavare a fondo e trovare la strada per la finale. Dovremo farlo di nuovo giovedì”.

Bryan guarda con fiducia al torneo: “La Coppa Davis è diversa. L’atmosfera può tirare fuori prestazioni speciali dai giocatori. Ci sono state molte grandi sorprese in questo evento negli anni. Molte squadre possono vincere questo torneo, e noi crediamo di potercela fare”.

