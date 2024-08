Us Open: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. Mensik elimina Auger. Out anche Tabilo. 23 esima sconfitta consecutiva per la Zhang. In campo ben nove azzurri. Esordio di Sinner e Alcaraz (LIVE)

I mesi passano e le ragioni per continuare a credere in Felix Auger-Aliassime si riducono sempre più con prestazioni come quella vista questo pomeriggio agli US Open 2024. Non si tratta più solo del fatto di perdere nuovamente al primo turno di un Grande Slam, cosa che può capitare a chiunque, ma del modo in cui è crollato completamente contro un Jakub Mensik che ha sfruttato la sua freschezza mentale per infliggergli una di quelle sconfitte che si ricordano nel tempo (6-2, 6-4, 6-2). Un momento piuttosto brutto per il canadese che non riesce a ritrovarsi in campo, anche se a 24 anni ha ancora tempo per trovare la chiave giusta. Per ora, a New York, è già troppo tardi.

E sono ormai 23 le sconfitte consecutive accumulate da Shuai Zhang, un record assoluto nella storia del tennis. Dalla prima negli ottavi di finale del WTA di Lione nel 2023 fino all’ultima, questo pomeriggio agli US Open 2024 contro Ashlyn Krueger (0-6, 6-1, 7-5). La grande differenza è che in quest’ultima l’abbiamo vista lottare come mai prima, anche se alla fine non è stato sufficiente per porre fine a questa tortura personale. Di nuovo è uscita croce al lancio della moneta, ma sicuramente se mantiene questa strada presto potrà cantare quella tanto desiderata vittoria.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

I. Swiatek vs K. Rakhimova



Slam Us Open I. Swiatek [1] I. Swiatek [1] 6 7 K. Rakhimova K. Rakhimova 4 6 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 K. Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-2 → 4-3 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Rakhimova 15-0 15-15 30-0 40-0 3-1 → 3-2 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 K. Rakhimova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 K. Rakhimova 15-0 15-15 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Swiatek 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 K. Rakhimova 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 I. Swiatek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 K. Rakhimova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 K. Rakhimova 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 K. Rakhimova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 K. Rakhimova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-0 → 1-0

J. Sinner vs M. McDonald



Il match deve ancora iniziare

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

C. Alcaraz vs L. Tu



Il match deve ancora iniziare

S. Rogers vs J. Pegula



Il match deve ancora iniziare





Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

D. Collins vs C. Dolehide



Slam Us Open D. Collins [11] D. Collins [11] 6 5 4 C. Dolehide C. Dolehide 1 7 6 Vincitore: C. Dolehide Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Collins 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 C. Dolehide 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 3-5 → 4-5 D. Collins 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 3-4 → 3-5 C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 D. Collins 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Collins 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 D. Collins 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 1-1 C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Collins 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 D. Collins 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 C. Dolehide 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Collins 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Collins 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 D. Collins 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 2-2 C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-2 → 1-2 D. Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 C. Dolehide 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 D. Collins 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 4-1 → 5-1 D. Collins 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 3-1 D. Collins 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 C. Dolehide 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 D. Collins 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

J. Ostapenko vs N. Osaka



Slam Us Open J. Ostapenko [10] J. Ostapenko [10] 0 0 N. Osaka • N. Osaka 30 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 N. Osaka 15-0 30-0 0-0

D. Lajovic vs D. Medvedev



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

B. Andreescu vs J. Paolini



Il match deve ancora iniziare

L. Sonego vs T. Paul



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 17:00

S. Tsitsipas vs T. Kokkinakis



Slam Us Open S. Tsitsipas [11] S. Tsitsipas [11] 0 6 6 3 1 T. Kokkinakis • T. Kokkinakis 0 7 4 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 T. Kokkinakis 1-0 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 40-A 3-4 → 3-5 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 2-3 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Kokkinakis 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 T. Kokkinakis 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 4-4 → 5-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df A-40 ace 2-3 → 3-3 T. Kokkinakis 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* ace 0*-3 ace 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 ace 2*-6 3-6* 4-6* 5*-6 6-6 → 6-7 T. Kokkinakis 15-0 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 T. Kokkinakis 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-3 → 2-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 1-2 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

E. Rybakina vs D. Aiava



Il match deve ancora iniziare

C. Moutet vs S. Korda



Il match deve ancora iniziare

E. Raducanu vs S. Kenin



Il match deve ancora iniziare

Stadium 17 – Ore: 17:00

K. Boulter vs A. Sasnovich



Slam Us Open K. Boulter [31] K. Boulter [31] 5 6 6 A. Sasnovich A. Sasnovich 7 2 1 Vincitore: K. Boulter Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-1 → 5-1 K. Boulter 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Sasnovich 0-15 df 0-30 0-40 df 5-2 → 6-2 K. Boulter 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Sasnovich 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 df 4-1 → 4-2 K. Boulter 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-0 → 3-1 K. Boulter 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 K. Boulter 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 K. Boulter 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-5 → 5-5 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 K. Boulter 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 3-2 → 3-3 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 K. Boulter 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 K. Boulter 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

C. Wozniacki vs N. Hibino



Slam Us Open C. Wozniacki • C. Wozniacki 40 4 N. Hibino N. Hibino 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 4-0 N. Hibino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 C. Wozniacki 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 N. Hibino 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. de Minaur vs M. Giron



Il match deve ancora iniziare

M. Bellucci vs S. Wawrinka



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ore: 17:00

J. Mensik vs F. Auger-Aliassime



Slam Us Open J. Mensik J. Mensik 6 6 6 F. Auger-Aliassime [19] F. Auger-Aliassime [19] 2 4 2 Vincitore: J. Mensik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 df 0-40 15-40 5-2 → 6-2 J. Mensik 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-1 → 4-2 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-1 → 4-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-0 → 3-1 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-0 → 3-0 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 J. Mensik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Mensik 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Mensik ace 5-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 J. Mensik 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Mensik 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Mensik 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 J. Mensik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 J. Mensik 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 F. Auger-Aliassime 0-15 df 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Mensik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 1-1 J. Mensik 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Z. Zhang vs J. Draper



Slam Us Open Z. Zhang • Z. Zhang 0 3 0 J. Draper [25] J. Draper [25] 0 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Z. Zhang 0-3 J. Draper 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 J. Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Draper 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

L. Davis vs A. Kalinskaya



Il match deve ancora iniziare

A. Potapova vs L. Fernandez



Il match deve ancora iniziare





Court 10 – Ore: 17:00

T. Preston vs A. Pavlyuchenkova



Slam Us Open T. Preston T. Preston 2 0 A. Pavlyuchenkova [25] A. Pavlyuchenkova [25] 6 6 Vincitore: A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-5 → 0-6 T. Preston 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-3 → 0-4 T. Preston 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 T. Preston 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 2-6 T. Preston 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Preston 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 ace 2-1 → 2-2 T. Preston 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Preston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

F. Fognini vs T. Machac



Slam Us Open F. Fognini • F. Fognini 15 5 1 3 T. Machac T. Machac 30 7 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 3-5 T. Machac 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-2 → 2-3 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 2-1 T. Machac 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 T. Machac 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df ace 1-5 → 1-6 F. Fognini 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 T. Machac 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Fognini 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 5-6 → 5-7 T. Machac 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 T. Machac 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 4-4 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Machac 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 2-4 → 3-4 F. Fognini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 F. Fognini 0-15 df 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

M. Arnaldi vs Z. Svajda



Il match deve ancora iniziare

M. Sherif vs K. Pliskova



Il match deve ancora iniziare





Court 11 – Ore: 17:00

A. Tabilo vs D. Goffin



Slam Us Open A. Tabilo [22] A. Tabilo [22] 6 1 5 D. Goffin D. Goffin 7 6 7 Vincitore: D. Goffin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 5-6 → 5-7 A. Tabilo 15-15 ace 15-30 df 15-40 df 30-40 ace 40-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-4 → 5-5 A. Tabilo 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 D. Goffin 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 4-3 → 5-3 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 D. Goffin 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 1-0 → 1-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Goffin 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 1-4 → 1-5 D. Goffin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-3 → 1-4 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-3 → 1-3 D. Goffin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-2 → 0-3 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 D. Goffin 15-0 ace 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* df 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 df ace 4-1 → 4-2 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 3-1 → 4-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 D. Goffin 0-15 df 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 A. Tabilo 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

M. Andreeva vs C. Osorio



Slam Us Open M. Andreeva [21] M. Andreeva [21] 0 6 0 C. Osorio • C. Osorio 0 2 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Osorio 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 C. Osorio 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 M. Andreeva 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 4-1 → 4-2 C. Osorio 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-1 → 4-1 M. Andreeva 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 C. Osorio 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 2-0 → 2-1 M. Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 2-0 C. Osorio 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

A. Fils vs L. Tien



Il match deve ancora iniziare

Q. Wang vs L. Samsonova



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ore: 17:00

S. Zhang vs A. Krueger



Slam Us Open S. Zhang S. Zhang 6 1 5 A. Krueger A. Krueger 0 6 7 Vincitore: A. Krueger Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 S. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 A. Krueger 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Krueger 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 ace 3-4 → 4-4 A. Krueger 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Krueger 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Krueger 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-2 → 1-2 S. Zhang 15-0 15-15 df 15-30 15-40 0-1 → 0-2 A. Krueger 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-5 → 1-6 A. Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 A. Krueger 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 A. Krueger 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 A. Krueger 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 5-0 → 6-0 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 4-0 → 5-0 A. Krueger 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Krueger 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

E. Spizzirri vs A. Michelsen



Slam Us Open E. Spizzirri E. Spizzirri 15 1 5 A. Michelsen • A. Michelsen 15 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Michelsen 0-15 15-15 5-2 E. Spizzirri 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 A. Michelsen 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 4-1 → 5-1 E. Spizzirri 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 E. Spizzirri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Michelsen 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 E. Spizzirri 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 E. Spizzirri 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-4 → 1-5 A. Michelsen 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 E. Spizzirri 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 A. Michelsen 15-0 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 1-2 E. Spizzirri 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

A. Bondar vs B. Pera



Il match deve ancora iniziare

F. Cobolli vs J. Duckworth



Il match deve ancora iniziare





Court 13 – Ore: 17:00

C. Lestienne vs J. Thompson



Slam Us Open C. Lestienne C. Lestienne 1 3 2 J. Thompson J. Thompson 6 6 6 Vincitore: J. Thompson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 J. Thompson 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 1-4 → 1-5 C. Lestienne 0-15 0-30 df 0-40 df 1-3 → 1-4 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Thompson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. Lestienne 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Thompson 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Thompson 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Lestienne 0-30 df 15-40 1-5 → 1-6 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 J. Thompson 15-0 30-0 ace 40-0 1-2 → 1-3 C. Lestienne 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

E. Cocciaretto vs K. Baindl



Slam Us Open E. Cocciaretto E. Cocciaretto 30 6 0 K. Baindl • K. Baindl 15 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 K. Baindl 15-0 15-15 df 15-30 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 K. Baindl 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 K. Baindl 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Baindl 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 K. Baindl 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

F. Diaz Acosta vs H. Gaston



Il match deve ancora iniziare

N. Podoroska vs D. Shnaider



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ore: 17:00

M. Navone vs D. Altmaier



Slam Us Open M. Navone M. Navone 1 6 6 6 D. Altmaier D. Altmaier 6 2 4 1 Vincitore: M. Navone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 M. Navone 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-1 → 5-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 D. Altmaier 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 D. Altmaier 0-15 0-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 4-4 → 5-4 M. Navone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-3 → 3-4 M. Navone 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Navone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Altmaier 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 1-1 → 1-2 M. Navone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Altmaier 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 M. Navone 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 5-1 D. Altmaier 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 3-1 → 4-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 M. Navone 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Navone 0-15 0-30 0-40 df 1-5 → 1-6 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Navone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Navone 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 D. Altmaier 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Navone 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Forbes vs R. Safiullin



Slam Us Open M. Forbes M. Forbes 0 1 R. Safiullin • R. Safiullin 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Safiullin 1-2 M. Forbes 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 R. Safiullin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 1-0 → 1-1 M. Forbes 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

S. Sorribes Tormo vs A. Noel



Il match deve ancora iniziare

E. Lys vs M. Bouzkova



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ore: 17:00

K. Muchova vs K. Volynets



Slam Us Open K. Muchova K. Muchova 6 7 K. Volynets K. Volynets 3 5 Vincitore: K. Muchova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 K. Volynets 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 K. Muchova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 5-4 → 5-5 K. Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 K. Muchova 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 K. Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A df 3-3 → 4-3 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 K. Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 3-2 K. Muchova 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 K. Volynets 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 K. Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Muchova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 K. Volynets 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 K. Volynets 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Volynets 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 K. Volynets 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

D. Evans vs K. Khachanov



Slam Us Open D. Evans D. Evans 6 6 K. Khachanov [23] K. Khachanov [23] 6* 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 ace 6-5* 6-6* 6-6 D. Evans 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A df 6-5 → 6-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 D. Evans 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 D. Evans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 D. Evans 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Evans 15-0 ace 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 D. Evans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Khachanov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Y. Putintseva vs L. Noskova



Il match deve ancora iniziare

C. O’Connell vs N. Jarry



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 17:00

T. Skatov vs H. Hurkacz



Slam Us Open T. Skatov T. Skatov 3 6 6 H. Hurkacz [7] H. Hurkacz [7] 6 7 7 Vincitore: H. Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Skatov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 4-4 → 4-5 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 3-4 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-15 ace 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 T. Skatov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 1-1 → 1-2 T. Skatov 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* ace 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Skatov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-3 → 4-4 T. Skatov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 3-3 T. Skatov 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 df 30-15 ace ace 2-1 → 2-2 T. Skatov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 ace 1-0 → 1-1 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 H. Hurkacz 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 3-5 → 3-6 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 T. Skatov 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Skatov 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 T. Skatov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

R. Zarazua vs C. Garcia



Slam Us Open R. Zarazua • R. Zarazua 0 0 C. Garcia [28] C. Garcia [28] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Zarazua 0-0

D. Shapovalov vs B. van de Zandschulp



Il match deve ancora iniziare

B. Haddad Maia vs E. Avanesyan



Il match deve ancora iniziare





Court 8 – Ore: 17:00

J. Ponchet vs S. Zheng



Slam Us Open J. Ponchet J. Ponchet 6 6 S. Zheng S. Zheng 4 1 Vincitore: J. Ponchet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Ponchet 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-1 → 6-1 S. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 J. Ponchet 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 S. Zheng 15-0 30-0 3-0 → 3-1 J. Ponchet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 S. Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Ponchet 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Zheng 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 J. Ponchet 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 S. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Ponchet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Ponchet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 S. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 J. Ponchet 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 S. Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 J. Ponchet 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

O. Virtanen vs Q. Halys



Slam Us Open O. Virtanen • O. Virtanen 0 6 6 3 Q. Halys Q. Halys 0 3 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 O. Virtanen 3-3 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-1 → 2-1 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 O. Virtanen 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Q. Halys 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 5-3 → 6-3 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 4-3 → 5-3 Q. Halys 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 O. Virtanen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 Q. Halys 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Q. Halys 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 O. Virtanen 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 O. Virtanen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 O. Virtanen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Q. Halys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 O. Virtanen 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

X. Wang vs A. Rodionova



Il match deve ancora iniziare

J. Munar vs G. Diallo



Il match deve ancora iniziare





Court 14 – Ore: 17:00

D. Saville vs E. Shibahara



Slam Us Open D. Saville D. Saville 15 3 6 6 E. Shibahara • E. Shibahara 40 6 4 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 E. Shibahara 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 6-5 D. Saville 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 E. Shibahara 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 5-4 → 5-5 D. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 D. Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-3 → 4-3 E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 D. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 E. Shibahara 0-15 0-30 0-40 df 15-40 df 1-0 → 2-0 D. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Shibahara 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 D. Saville 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 5-3 → 5-4 E. Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 D. Saville 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Shibahara 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 D. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 E. Shibahara 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 2-1 → 2-2 D. Saville 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 E. Shibahara 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 D. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Shibahara 15-0 ace 30-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Saville 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 E. Shibahara 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 D. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 E. Shibahara 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Saville 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 E. Shibahara 0-15 0-30 0-40 df 0-2 → 1-2 D. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 E. Shibahara 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

N. Borges vs F. Coria



Il match deve ancora iniziare

B. Fruhvirtova vs V. Lepchenko



Il match deve ancora iniziare

F. Marozsan vs H. Medjedovic



Il match deve ancora iniziare

Court 15 – Ore: 17:00

C. Bucsa vs S. Errani



Slam Us Open C. Bucsa C. Bucsa 6 0 4 S. Errani S. Errani 3 6 6 Vincitore: S. Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 C. Bucsa 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Bucsa 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 C. Bucsa 0-15 0-30 0-40 df 2-2 → 2-3 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 C. Bucsa 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 C. Bucsa 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 C. Bucsa 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-4 → 0-5 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 C. Bucsa 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 C. Bucsa 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Errani 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 C. Bucsa 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 C. Bucsa 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 4-1 → 4-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 C. Bucsa 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 S. Errani 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 C. Bucsa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

B. Coric vs A. Mannarino



Slam Us Open B. Coric • B. Coric 0 5 A. Mannarino A. Mannarino 0 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Coric 5-6 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 B. Coric 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 B. Coric 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 B. Coric 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

A. Schmiedlova vs C. Tauson



Il match deve ancora iniziare

Z. Bergs vs P. Kotov



Il match deve ancora iniziare





Court 16 – Ore: 17:00

T. Schoolkate vs T. Daniel



Slam Us Open T. Schoolkate T. Schoolkate 0 4 4 6 7 0 T. Daniel • T. Daniel 0 6 6 4 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 T. Daniel 0-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 5-1* 5*-2 6*-2 ace 6-3* df 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* df 6-6 → 7-6 T. Daniel 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 T. Schoolkate 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 T. Schoolkate 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-4 → 5-4 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-4 → 4-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 T. Daniel 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 T. Schoolkate 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-4 → 4-4 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 T. Schoolkate 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Schoolkate 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 T. Schoolkate 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 T. Schoolkate 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Schoolkate 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Schoolkate 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Daniel 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-5 → 4-6 T. Schoolkate 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 T. Daniel 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 T. Schoolkate 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace ace 2-4 → 3-4 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 T. Schoolkate 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Schoolkate 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

J. Bouzas Maneiro vs P. Martic



Il match deve ancora iniziare

M. Purcell vs A. Vukic



Il match deve ancora iniziare